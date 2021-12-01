Грозит ли SpaceX банкротство из-за двигателей Raptor

В СМИ появилась информация о "возможном банкротстве SpaceX" за авторством самого Илона Маска. Как сообщается, во время праздничных дней в честь Дня благодарения основатель компании разослал работникам SpaceX официальное письмо, которое вскоре утекло в Сеть. Вначале его опубликовало не самое известное космическое медиа spaceexplored.com, позже подлинность сообщения подтвердил телеканал CNBC, который получил копию письма от своих источников.

Описание Глава SpaceX и Tesla Илон Маск © Maja Hitij/Getty Images

Предлагаю ознакомиться с русским переводом отправленного Илоном Маском сообщения: "К сожалению, кризис производства двигателей Raptor оказался намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Когда мы разобрались с проблемами, возникшими после ухода предыдущего высшего руководства, они, к сожалению, оказались гораздо более серьезными, чем сообщалось. Эту пилюлю не подсластить. Я собирался взять отпуск в эти выходные, как мои первые выходные за долгое время, но вместо этого я буду на производстве двигателей Raptor всю ночь и все праздники.

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Если у вас нет критических семейных дел и вы можете физически вернуться в Хоторн (там находится производство Raptor — прим. ТАСС) — приезжайте. Нам понадобятся все силы, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, надо назвать катастрофой. Последствия для SpaceX, если мы не сможем создать достаточно надежных двигателей Raptor, заключаются в том, что мы не сможем использовать Starship, а это значит, что мы не сможем выпускать спутники Starlink второй версии (V2) (у Falcon не хватает ни места под головным обтекателем, ни полезной нагрузки, выводимой на орбиту, необходимых для спутника V2). Сами по себе спутники Starlink первого поколения V1 финансово слабые, а V2 — гораздо сильнее. Кроме того, мы увеличиваем производство терминалов до нескольких миллионов единиц в год, что потребует огромных капиталовложений, но это сработает, только если спутники V2 будут на орбите, чтобы удовлетворить потребность пользователей в пропускной способности. В противном случае эти терминалы будут бесполезны. Все сводится к тому, что мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году мы не сможем достичь частоты полетов Starship хотя бы раз в две недели. Спасибо, Илон". В чем суть проблемы? Когда компания SpaceX еще только выходила на космический рынок со своей частично возвращаемой ракетой Falcon 9, Илон Маск часто говорил о том, что снижение цены за вывод килограмма полезной нагрузки на орбиту спровоцирует резкое увеличение спроса на пусковые услуги. Соответственно, станет гораздо больше компаний, желающих запустить свои спутники.

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Цена действительно снизилась, пусть и не так сильно, как обещало руководство SpaceX, вот только это не привело к резкому увеличению количества запускаемых космических аппаратов (к примеру, в 2021 году SpaceX пока осуществила лишь четыре коммерческих запуска, не связанных с государственными заказами). В то же время Маск, чтобы поддержать доходность SpaceX на нужном уровне и начать разработку космической системы Starship, сделал без преувеличения гениальный ход. Он сам искусственно создал увеличение спроса на услуги компании SpaceX, запустив проект Starlink по обеспечению широкополосного доступа в интернет по всему миру. Для этого требуется "созвездие" из большого количества спутников (более 10 тыс. штук) — проект Starlink начал активно покупать пусковые услуги у SpaceX, а там смогли пустить часть денег на разработку Starship. Это упрощенная схема, в реальности денежные потоки распределяются гораздо сложнее. Так Starship необходим для Starlink или наоборот? Какая из технологий нужна для завершения работ по другому проекту? На самом деле ответов на эти вопросы нет. Чтобы выводить тяжелые и большие спутники второго поколения Starlink (V2), нужна ракета, подобная Starship (чтобы делать это дешево и быстро), а Starship в свою очередь нуждается в заказах и деньгах от них для завершения своих работ.

Согласно ранее озвученным планам, начало орбитальных пусков Starship должно было бы быть в январе 2022 года, а к концу года Илон Маск надеялся выйти на регулярные запуски за счет многоразовости системы и отсутствия необходимости создавать для каждого запуска новую ракету. Но самым сложным и узким местом системы стали двигатели Raptor, созданные специально для Starship. Компании, видимо, пока не удалось наладить их промышленное производство, да и на испытаниях двигатели пока являются основной причиной аварий. К тому же недавно производство двигателей покинули сразу несколько руководителей высшего звена. Причиной как раз называются неудовлетворительные результаты по выпуску Raptor.

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