"Дом Gucci" Ридли Скотта: роскошное зрелище о жадности и власти

"Во имя отца, сына и дома Gucci" — эту фразу из нового фильма Ридли Скотта знают даже те, кто никогда не интересовался историей знаменитого модного дома. Обширная рекламная кампания с кучей звезд подстегнула интерес к событиям 30-летней давности — хоть и громким, но уже изрядно подзабытым. Все-таки сложно устоять перед Леди Гагой с жирным итальянским акцентом, Адамом Драйвером в огромных очках в стиле 80-х и лысым, тщательно замаскированным Джаредом Лето в розовом бархате. "Дом Gucci" практически кричит о хлебе и зрелищах перед лицом голодной до развлечений толпы, и, стоит признать, он выполняет свое обещание.

Описание Кадр из фильма "Дом Gucci" © Universal Pictures International

Ни для кого не является секретом и главная интрига фильма, которая, скорее, даже не интрига, а как слон в комнате — все о нем знают, но старательно пытаются не замечать до самого конца. Речь, конечно, идет о заказном убийстве Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) его супругой Патрицией Реджиани (Леди Гага). Режиссер мельком намекает на это в самом начале, а затем уводит зрителя во времена более счастливые и беззаботные. Маурицио и Патриция знакомятся во второй половине 70-х: он — скромный и неуверенный в себе наследник семейной империи, который учится на адвоката, она — самоуверенная и предприимчивая девушка, работающая в конторе у своего отца. Как только Патриция узнает имя нового знакомого, она быстро разрабатывает план по его захвату. Правда, отец Маурицио, Родольфо (Джереми Айронс), против союза сына с необразованной и жадной до денег простолюдинкой. Несмотря на сопротивление единственного родителя, Маурицио отказывается от наследства и женится на Патриции. Тогда в игру вступает его дядя Альдо (Аль Пачино), который, разочаровавшись в своем сыне, непризнанном гении Паоло (Джаред Лето), берет под свое крыло молодую пару и дает им жилье и работу. Ослепленный своим богатством и значимостью Альдо еще не знает, что пригрел на груди змею.

Описание Кадр из фильма "Дом Gucci" © Universal Pictures International

История дома Gucci, который на самом деле был основан не так давно — в начале XX века бывшим официантом и портье Гуччио Гуччи, — предоставляет широкое пространство для творчества: тут вам и интриги, и страсть, и предательство, и даже убийство. Все это довольно подробно описывается в книге Сары Гэй Форден. Права на нее Ридли Скотт приобрел еще в 2000-х, но реализовать проект смог только сейчас. В результате у именитого режиссера получилось яркое, громкое, сатирическое полотно, которое проседает под собственным весом.

"Дом Gucci" можно с уверенностью назвать главным развлечением сезона, от которого немного стыдно. Фильм не признает полутона, сгущает краски, преувеличивает, доводит все до предела

Отсюда и вульгарная Леди Гага в откровенных нарядах и волосами цвета воронового крыла; приглушенный Адам Драйвер, которого его партнерша душит своим присутствием практически в каждом кадре; манерный, переигрывающий Джаред Лето, чьего Паоло все члены семьи держат за идиота; знаменитая итальянская жестикуляция; роскошные наряды и интерьеры — все здесь чересчур.

Описание Кадр из фильма "Дом Gucci" © Universal Pictures International

Кажется, что это даже не сознательное художественное решение, а, скорее, необходимость, которая диктуется самим имиджем дома Gucci. В картине он характеризует себя как "храм моды", но больше походит на языческий шабаш. Конечно, не стоит забывать, что всем этим заправляет Ридли Скотт, поэтому сатира никогда не превращается в фарс, однако режиссер явно стремится к упрощениям в угоду зрелищу: Патриция — ушлая и неотесанная, Родольфо — наоборот, певец высокого искусства, Адольфо — делец, Паоло — дурак, а Маурицио — вообще не при делах, и его, честно говоря, жалко. Герой Драйвера — единственный, у кого был шанс сбежать от семейного безумия, но Патриция решила по-другому. В общем сценарий Бекки Джонстон и Роберто Бентивеньи широкими мазками обозначает многочисленных героев, чтобы зритель точно не запутался, кто кому кем приходится и что он или она по этому поводу чувствует. Здесь правит балом Леди Гага — она полностью отдается во власть фактурной Патриции. Актриса призналась, что готовилась к роли по системе Станиславского и даже в перерыве между съемками оставалась в образе. Единственная женщина в мужском мире моды, она постепенно начинает подминать его под себя, а ее яркие, открытые наряды становятся как будто намеренным вызовом классическим костюмам мужчин в пастельных тонах. Художник по костюмам Джэнти Йейтс красноречиво обозначает эволюцию персонажа — от белых невинных платьев молодой невесты и жены до темных, изобилующих кожей и золотом нарядов светской львицы. Хорошенько отрывается и художник-постановщик Артур Макс, оформляя роскошные пространства особняков, квартир и бутиков Gucci от Нью-Йорка до Милана.

Описание Кадр из фильма "Дом Gucci" © Universal Pictures International

Первый акт фильма, самый легкий и светлый, посвящен роману Патриции и Маурицио, второй — уже расширяет пространство фильма на всю семью, представляя зрителям Альдо и Паоло Гуччи, а третий — теряется в семейных разборках и интригах.

Картине удается крепко стоять на ногах, пока она сфокусирована на Патриции и Маурицио. Когда же ее фокус рассеивается и Скотт пытается развернуться и сделать семейную сагу, конструкция обвисает и рушится. "Дому Gucci" не хватает конкретной позиции, взгляда, трюк с объективностью ему явно не удается

За намеренным упрощением, которое хорошо работало, пока на сцене была Гага, теряется психологизм, поэтому третий акт фильма превращается в обычный пересказ событий без какого-либо контекста. Создается впечатление, что режиссеру и сценаристу просто надоедают их герои и они торопятся побыстрее от них отделаться.

Описание Кадр из фильма "Дом Gucci" © Universal Pictures International