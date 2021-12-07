Искусство разбудить спящего гиганта: главные ошибки Японии при атаке на Перл-Харбор

Ранним утром 7 декабря 1941 года, 80 лет назад, на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах обрушились удары японской морской авиации. Бомбардировщики, торпедоносцы и истребители поднялись в воздух с авианосцев, курсировавших в 230 милях к северу от Гавайев. Начиналась новая эра морской войны, когда адмиралы и капитаны кораблей противоборствующих флотов друг друга даже не видели, обмениваясь ударами палубной авиации. Парадокс, но целью японских ударных самолетов в Перл-Харборе являлись американские линкоры, символ морских сражений прошлого.

Описание Взрыв на американской авиабазе Перл-Харбор во время атаки японской авиации, 7 декабря 1941 года © Fox Photos/Getty Images

Достаточно часто японцам приписывается планирование нападения на Перл-Харбор в течение едва ли не всего предвоенного десятилетия. Это большое заблуждение. Операция готовилась фактически несколько месяцев. Собственно, американский флот обосновался на Гавайях в 1940 году, до этого подобные достойные цели просто отсутствовали. Авиационные торпеды с деревянными стабилизаторами появились у японцев независимо от плана нападения на Перл-Харбор. Насколько известно, подготовка пилотов морской авиации также велась по общим принципам, без попытки подобрать местность, похожую по форме и рельефу на гавань, на одном из островов Японии. При этом легенды о спешном приваривании стабилизаторов к морским снарядам тоже не имеют оснований. Японские бронебойные бомбы действительно изготавливались из 410-миллиметровых снарядов корабельных орудий. Однако их обтачивали на станке до каплевидной формы, и такая бомба была уже мало похожа на снаряд. Подготовка Импульсом для планирования удара по Перл-Харбору стал политический тупик, в котором оказалась Япония к 1941 году. Развязывание Японо-китайской войны привело к политической и экономической изоляции Страны восходящего солнца. Продвижение во французские владения в Индокитае только ухудшило политическую обстановку. В июле 1941 года Соединенными Штатами было объявлено эмбарго на поставки нефти в Японию, заморожены японские активы и закрыты американские порты для японских судов. Переговоры с США зашли в тупик. По существу, японцам было нечего предложить американцам в обмен на снятие эмбарго. Японская экономика находилась на грани краха, запасы нефтепродуктов должны были истощиться к весне 1942 года. В отчаянной попытке сохранить свои политические позиции японцы сделали ставку на военное разрешение конфликта — захватить месторождения нефти в Юго-Восточной Азии. Речь шла уже о войне одновременно с США, Великобританией и Нидерландами.

Американские корабли в Перл-Харборе в рамках этой стратегии являлись вспомогательной, а не главной целью. Японии требовалось нейтрализовать американский флот, по крайней мере на полгода. Завоевание богатой нефтью Голландской Ост-Индии предполагалось завершить на 150-й день после начала боевых действий, захвата Малайи и Филиппин. По морским соглашениям межвоенного периода ВМФ США превосходил по числу линейных кораблей ВМФ Японии. Внезапный удар по Перл-Харбору должен был уравнять шансы японского флота в генеральном сражении с флотом США. Идея удара по Перл-Харбору принадлежала командующему японским флотом адмиралу Исороку Ямамото. Хотя он был и против войны с США, хорошо знал эту страну, проведя в Америке два года как военный атташе, но стратегический тупик не оставлял выбора. Невзирая на принятое в ноябре 1941 года решение о начале боевых действий в Юго-Восточной Азии, японцы продолжали безуспешные переговоры с США — последним сигналом к атаке должно было стать известие о неудаче очередного раунда. Для нападения на базу ВМФ США на Гавайских островах был выделен 1-й воздушный флот под командованием вице-адмирала Нагумо. Ядро соединения составляли шесть авианосцев. Соединение Нагумо двигалось к Гавайям максимально скрытно — авианосцы подошли к Гавайским островам с севера, где патрулирование велось лишь эпизодически. Последняя доразведка была произведена японцами двумя летающими лодками Е13А "Рейсу". Они подтвердили, что линкоры в гавани, но авианосцев в Перл-Харборе нет. 7 декабря там находились восемь линкоров, восемь крейсеров, 30 эсминцев, четыре подводные лодки, 50 различных боевых и вспомогательных кораблей. В атаку

Первый серьезный промах был допущен японцами уже в самом начале операции. Помимо палубных самолетов, на уничтожение американских линкоров в Жемчужной гавани нацеливались японские сверхмалые подводные лодки. Последние были доставлены к Гавайям большими лодками-носителями. Мини-субмарины пытались проникнуть в гавань и были замечены дозорным эсминцем "Уорд". 7 декабря 1941 года в 6:40 комендоры "Уорда" сделали первые военные выстрелы в Тихом океане по появившейся из воды рубке сверхмалой субмарины. В 6:30 самолеты первой волны (183 машины) еще только взлетали с авианосцев в 250 милях от Перл-Харбора. Времени на подъем по тревоге было более чем достаточно, но сообщение с "Уорда" затерялось в недрах бюрократической машины. Операция мини-субмарин, к слову, завершилась полным провалом, ни одного попадания они не добились, хотя две лодки даже проникли в гавань. Было ли американское командование на Гавайях оповещено из Вашингтона о возможном нападении? Генерал-майора Шорта и адмирала Киммеля, ответственных за сухопутные и морские силы на Гавайских островах, предупреждали о возможном нападении. Однако их неверно ориентировали о его характере: саботаж, диверсии, десант, но не воздушная атака. Шорт сгруппировал самолеты на острове Оаху крыло к крылу — так их легче было охранять от диверсантов. Тем самым аэродромы стали отличной целью для авиации. Киммель и Шорт впоследствии были отданы под суд.

Вторая крупная ошибка японцев заключалась в отсутствии реакции на данные разведки. Информация о том, что стоянки авианосцев пусты, не привели к корректировке планов. Часть торпедоносцев должна была заходить на эти голые якорные стоянки и искать цели самостоятельно. Впрочем, эта ошибка уравновешивалась промахом американцев. Приближение крупной группы самолетов было зафиксировано радиолокатором, но от этого сообщения просто отмахнулись, списав отметки на экране на прибытие на Гавайи группы бомбардировщиков Б-17. Они действительно прилетели — уже в разгар японских атак. Третья ошибка имела чисто человеческий фактор. Командир авиагруппы 1-го воздушного флота Мицуо Футида, находившийся в кабине бомбардировщика B5N2, ошибочно выпустил две сигнальные ракеты, что означало отсутствие внезапности (дублирования приказа по радио не было). Повинуясь, первыми пошли в атаку пикирующие бомбардировщики, и их бомбы подняли тревогу в Перл-Харборе — торпедоносцев встретил плотный зенитный огонь. Кроме того, торпедоносцы, вышедшие в атаку на якорные стоянки авианосцев, бессмысленно расходовали боезапасы на старый учебный линкор "Юта" и время на самостоятельный поиск целей (управление действиями торпедоносцев и бомбардировщиков по радио отсутствовало). Это привело к полнейшему хаосу в атаках на линкорный ряд. Торпедоносцы мешали друг другу, поспешно маневрируя под огнем. Бронебойные бомбы, которые подчиненные Футиды ювелирно укладывали в американские линкоры, систематически не взрывались. Впрочем, взрыва одной из них хватило для уничтожения линкора "Аризона". Вторая волна японских палубных самолетов (167 машин) встретила уже более серьезное сопротивление. Основным вооружением в этой атаке стали 250-килограммовые фугасные бомбы. Потопленным оказался линкор "Невада", но произошло это скорее из-за расслабленности мирного времени — остались незапертыми межотсечные двери, и линкор сел на грунт. Повреждения корабля были незначительными. Итоги Потери японцев составили 29 самолетов (девять в первой волне и 20 во второй). Еще 10–15 машин были настолько серьезно повреждены, что их просто сбросили с палубы авианосцев в океан. Есть те, кто считает, что японское командование должно было отправить на Перл-Харбор третью волну, но, на мой взгляд, вряд ли бы она достигла существенных результатов. Американская база уже гудела как растревоженный улей.