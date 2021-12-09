Спилберг снова доказал, что может поражать: новая "Вестсайдская история"

Парад ремейков продолжается. На этот раз Disney идет ва-банк, доверив переосмысление классического мюзикла одному из самых известных режиссеров и продюсеров современности, который уже сам успел стать классиком, — Стивену Спилбергу.

Месяц назад общественность возмущалась тем, что тот же Disney зачем-то решил переснять одну из самых популярных новогодних комедий "Один дома", мол, зачем нам еще один Кевин Маккалистер? Однако если этот ход можно объяснить чисто практическими соображениями — ведь стриминг Disney+ надо чем-то заполнять, — то вот в плане "Вестсайдской истории" все не так очевидно. Этот ремейк можно объяснить только маниакальным желанием студии провести косметический ремонт всей своей интеллектуальной собственности. А уж если бригадиром заделался Стивен Спилберг, то такому проекту точно стоит дать зеленый свет. Оригинальный фильм 1961 года сам является переработкой одноименного мюзикла 1957 года, который основан на книге Артура Лоуренса, вдохновленного, в свою очередь, Уильямом Шекспиром. "Ромео и Джульетту" переигрывают на собственный лад чуть ли не каждый год. Так, например, Тимур Бекмамбетов адаптировал пьесу под свой любимый формат screen life и спродюсировал фильм "R#J". Лучшей же современной адаптацией, по моему личному мнению, остается "Ромео + Джульетта" База Лурмана 1998 года, перенесший место действия в Лос-Анджелес. Но это романтическая часть произведения, а вот про расовую нетерпимость в современном Нью-Йорке, на которой был сделан акцент в "Вестсайдской истории", прекрасно высказался Спайк Ли в "Делай как надо". Так что же в итоге остается Спилбергу? Ведь мюзикл нужно не просто красиво снять, а актуализировать, чтобы хоть как-то оправдать бесконечный поток ремейков.

Описание Кадр из фильма "Вестсайдская история" © Disney

Оригинал начинается с улиц Вест-Сайда с высоты птичьего полета, как бы намекая на то, что уличные схватки и мелочность человеческих страстей даже на таком небольшом отдалении кажутся чепухой. Спилберг же, наоборот, начинает с крупного плана: камера разглядывает обломки арматуры и бетона, пока не останавливается на будущем здании Линкольн-центра, крупнейшего культурного центра Манхэттена, построенного в конце 50-х — начале 60-х. Сценарист Тони Кушнер (также работал вместе со Спилбергом над "Мюнхеном" и "Линкольном") прозрачно намекает, что старая эпоха уходит и вместо трущоб бедняков, за которые так остервенело сражаются местные банды, здесь будут ухоженные красивые кварталы для богачей. Банда белокожих хозяев района "Джетс" пока этого не понимает, поэтому главным врагом для них по-прежнему остаются пуэрто-риканские "Акулы", захватившие местные улицы. Свои пять копеек в актуализацию произведения Кушнер и Спилберг вставляют в самом начале. Кори Столл в роли лейтенанта Шрэнка в проникновенной речи говорит обоим бандам, что они могут сражаться друг с другом сколько угодно, но для богатых людей, которые скоро захватят их любимый район, они будут одной безликой массой, то есть бедняками. В общем, главным врагом в фильме объявили капитализм, правда, нетерпимость бедняков друг к другу тоже никуда не денется. Главари банд Бернардо (Дэвид Альварез) и Рифф (Майк Фейст) отправляются на танцы, чтобы в очередной раз разобраться, кто тут главный. Туда же идет недавно приехавшая из Пуэрто-Рико 18-летняя сестра Бернардо Мария (Рэйчел Зеглер) и друг Риффа и основатель "Джетс" Тони (Энсел Элгорт). Они влюбляются, но общество против — их любовь, по словам острой на язык Аниты (Ариана ДеБос), девушки Бернардо, развязывает третью мировую войну.

Спилберг на то и классик, чтобы сделать все увлекательным и красивым. Он действительно расцветил старый мюзикл, который сейчас, честно говоря, выглядит блеклым и нудноватым

Оператор Януш Камински еще раз доказывает, что он не меньший классик, чем Спилберг (не зря режиссер работает с ним много-много лет): все происходящее окутано каким-то неземным лиловым цветом, самые интимные сцены как будто эфемерны, а экшен, наоборот, стремительный и энергичный. Некоторые кадры просто оглушают своим совершенством.

Описание Кадр из фильма "Вестсайдская история" © Disney

В фильме больше не только цвета, но и воздуха и реалистичности: вместо нарисованных задников — настоящие улицы Нью-Йорка, а вместо условных драк с аккуратными танцевальными па — кровавые разборки. При этом некоторые номера полностью перепрошиты и придуманы заново: например, потрясающий "Америка", который расплескался по улицам Нью-Йорка. Это, наверно, самый массовый и запоминающийся номер фильма. Или "Офицер Крупке" в полицейском участке, где участники банды "Джетс" благодаря остроумной хореографии Джерома Роббинса очень мило оправдывают свою безмозглость нерадивым обществом и воспитанием. Режиссер и сценарист отчасти отвергают художественную условность мюзикла: более реалистичными стали не только драки, но и мотивация героев, хотя, честно говоря, принципиально от этого ничего не поменялось. А ничего не поменялось из-за главной сюжетной линии, то есть юной любви Тони и Марии, которая хоть и обрамлена целым скопом остросоциальных комментариев, все-таки остается костяком мюзикла. Дебютантка Рэйчел Зеглер прекрасно справилась с задачей, хотя ей, в отличие от Тони, не придумали никакой мотивации. Ее возлюбленный борется с самим собой — он недавно вышел из тюрьмы, потому что чуть не убил подростка, и теперь намерен начать жизнь заново. Ну а страстная Мария страдает только потому, что любит, а любит, потому что ну как тут не любить.

Описание Кадр из фильма "Вестсайдская история" © Disney

С исполнителем главной роли Энселом Элгортом все было непросто еще до выхода фильма. Его успели наполовину отменить за неподобающее поведение с девушками, но из песни слов не выкинешь. Трюк, который проделал Ридли Скотт с Кэвином Спейси в фильме "Все деньги мира", вырезав и заменив его Кристофером Пламмером, тут бы не сработал. Все-таки у Спейси была роль второго плана, а у Элгорта — главная. Пришлось выпускать фильм так, причем в рекламной кампании его имя совсем не упоминалось.

Однако даже если отвлечься от не самой приятной личности Элгорта, неизменным остается тот факт, что он посредственный актер. Его одеревенелость слегка разбавляется приятным голосом, но поверить в любовь Тони и Марии не представляется возможным