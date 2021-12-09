Новый канцлер Германии: как работает "Шольцомат"?

Описание Канцлер Германии Олаф Шольц © EPA-EFE/Jens Krick/POOL

"Шольцомат" — такое прозвище, по аналогии с автоматом, еще в 2003 году получил новый канцлер Германии Олаф Шольц за кажущийся подчас механическим подбор слов и движений. Еще весной текущего года как шутка и насмешка звучала фраза: "Шольц будет федеральным канцлером", даже в собственной партии его популярность была, мягко говоря, невысокой. Однако политик верил в себя и однажды, а именно в минувшую среду, действительно стал новым главой правительства ФРГ. До сих пор в книжных магазинах Германии нельзя было найти ни одной книги о Шольце, который, правда, сам опубликовал в 2017 году что-то наподобие манифеста "Страна надежды" (Hoffnungsland). Первая биография политика объемом 200 страниц появилась на полках только сегодня — пробел закрыл главный редактор газеты Hamburger Abendblatt Ларс Хайдер. По сути, это "домашнее" издание о Шольце, ведь с 2011 по 2018 год он был первым бургомистром Гамбурга.

На эту тему Меркель символически передала полномочия канцлера Шольцу

В этой книге под названием "Олаф Шольц — путь к власти" (Olaf Scholz — Der Weg zur Macht) особенно привлек мое внимание один момент: оказывается, Шольц предсказал свою политическую победу в высших кругах власти еще в 2018 году. План Шольца В последние дни на посту первого бургомистра Гамбурга, перед своим переездом в Берлин, Шольц, как пишет Хайдер, начал излагать однопартийцам следующие мысли, казавшиеся многим тогда далекими от реальности. Социал-демократ намеревался стать важным членом команды Ангелы Меркель в "большой коалиции" (блок ХДС/ХСС и СДПГ) и говорил о том, что, если Меркель по окончании легислатурного периода (срока полномочий) в сентябре 2021 года не будет больше выставлять свою кандидатуру, то многие граждане пожелают увидеть во главе правительства человека, который был бы так же опытен и компетентен, как она, и вообще был бы похож на популярную "канцлерин". Именно в этой роли Шольц и видел себя, предсказав то, что в итоге и случилось в 2021 году. Лишь за пять-шесть недель до выборов в Бундестаг жители Германии стали осознавать, что 16-летняя эра Меркель в действительности завершается, что сиюминутные симпатии к тому или иному политику или партиям отходят на задний план, что страна в свете пандемии COVID-19 и кризисов в общем-то находится в лучшем положении, чем многие другие государства, в том числе в Европе. И тут пробил час Шольца. Во время избирательной кампании он позиционировал себя как "Меркель 2.0" и своей спокойной позицией расположил к себе многих немцев. На фото для одного из изданий он даже сложил руки в излюбленной манере "мутти", когда пальцы обеих рук соприкасаются друг с другом, образуя что-то наподобие ромба.

Немногие верили в Шольца. Даже за несколько недель до выборов в Бундестаг, когда отрыв социал-демократов от консерваторов составлял около 5%, часть экспертов считала, что ситуация перед голосованием может резко измениться в пользу блока ХДС/ХСС. Но этого не случилось. Неудачи — не повод сдаваться Шольц привык к неудачам, для него поражения — повод действовать иначе, но не сдаваться. На посту первого бургомистра Гамбурга его подвергли резкой критике за промахи в обеспечении безопасности на саммите "Группы двадцати" в 2017 году. Тогда в ходе встречи произошли беспрецедентные беспорядки и столкновения антиглобалистов с полицией. Многие политики требовали отставки Шольца, но он устоял. Еще раньше жители Гамбурга на референдуме неожиданно проголосовали против выдвижения кандидатуры города на проведение летних Олимпийских игр 2024 года, что тоже можно отнести к личным неудачам Шольца, который не смог убедить горожан поддержать заявку. В 2019 году СДПГ выбрала двух сопредседателей: ими стали представители левого крыла — Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскен. Шольц дуэтом с Кларой Гайвиц проиграл, но сделал вид, как будто ничего и не произошло. Между тем отныне Шольц — канцлер, а Гайвиц — министр по делам строительства в составе его кабинета. Конечно, нужно признать, что влияние пандемии коронавируса на исход выборов было значительным. У Шольца как министра финансов имелись в наличии все инструменты, чтобы показать гражданам, что государство не оставит их в беде и окажет финансовую помощь. Свою положительную роль во время избирательной кампании сыграло и руководство СДПГ, которое ясно поддержало Шольца и попросту сознательно ушло в тень, как будто временно всем составом вышло из партии. Частная жизнь в секрете Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке (федеральная земля Нижняя Саксония). Живет в Потсдаме, женат на 60-летней Бритте Эрнст, которая сейчас занимает пост министра образования земли Бранденбург. Детей у пары нет. В биографии Шольца Хайдер утверждает, что супруга имеет очень большое влияние на новоиспеченного канцлера. Именно она якобы сподвигла его заниматься спортом: хобби Шольца — бег и гребля. Он в свое время отказался от алкоголя и сладкого и по сравнению с прежними годами сбросил лишний вес.

На эту тему QR-коды, погромы и вакцинация: что несет с собой новая волна пандемии в Европе

Вообще, свою частную жизнь Шольц держит в тайне. Создается впечатление, что для четы Шольц — Эрнст политическая работа стоит на первом месте и занимает всю жизнь. В течение карьеры он собрал вокруг себя нескольких близких соратников, один из которых — нынешний глава Ведомства федерального канцлера Вольфганг Шмидт, которого называют правой рукой Шольца. Семья нынешнего канцлера переехала из Оснабрюка в Гамбург, Шольц вырос в городском районе Ральштедт, в его части Гросслое. Квартал был застроен в 1960-е годы и в основном состоит из домов блочного типа — это был в социальном плане проблемный район. Думаю, в этой связи в карьере Шольца важное значение всегда придавалось социальной справедливости, улучшению условий жизни для всех людей. Этим можно объяснить и его выбор профессии. Он изучал в Университете Гамбурга юриспруденцию, работал адвокатом — специализировался на трудовом праве. У Шольца есть два брата — Йенс и Инго. Оба сделали успешную карьеру: первый — анестезиолог, стал руководителем университетской клиники Шлезвига-Гольштейна, Инго работает главой отдела в информационно-технологической фирме в Гамбурге. Шольц был крещен, но позже вышел из евангелической церкви. Сейчас он не относит себя к какой-либо конфессии. Во время присяги в Бундестаге он опустил упоминание Бога и в отличие, например, от Меркель не стал использовать фразу: "И да поможет мне Бог". Текст присяги содержит эти слова, но цитировать их или нет — остается на усмотрение политика. До сих пор единственным канцлером, который опустил фразу во время присяги, был другой социал-демократ — Герхард Шрёдер. Прагматик Шольц Шольц вступил в 1975 году в 17-летнем возрасте в Социал-демократическую партию Германии. СМИ после его избрания канцлером растиражировали фото, на котором в октябре 1983 года социал-демократ в кожаной куртке запечатлен на демонстрации сторонников движения за мир в Бонне.

На эту тему Число заражений коронавирусом в Германии бьет рекорды: что предпринимают власти