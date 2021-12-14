Франция пытается остановить волну кибернасилия в школах

Небольшая коммуна в департаменте О-де-Франс на севере страны стала этой осенью ареной драмы, потрясшей французское общество. Самоубийство 12-летней школьницы, которую другие ее одноклассники безжалостно высмеивали в социальных сетях, заставило Францию задуматься над принятием срочных мер для борьбы со школьным кибернасилием.
Вернувшись в тот день из коллежа (так называют во Франции ступень школы для подростков в 11–15 лет), девочка, которую в квартале знали все, свела счеты с жизнью. Появившиеся у дома спасатели, бригада социальной помощи, санитарный вертолет были уже бесполезны. Позже в память о ребенке по городу прошел Белый марш с плакатами: "Я — Шанель". Ее могила на городском кладбище долго утопала в цветах. "Чудесная девочка, красивая, умная, у нее было доброе слово для каждого", — сказала на прощании одна из учительниц школы.
С тех пор печаль уступила место стыду. "Мы все виноваты, что не услышали ребенка", — признают соседи по кварталу. Педагоги разводят руками. Девочка не оставила записки, но те, кто ее встречал, теперь вспоминают, что почти каждый день она возвращалась из школы в слезах. Треть учеников коллежа — из семей с невысокими доходами. Родители старались, чтобы погибшая была одета не хуже сверстниц, однако ранец ребенка не отличался хорошим состоянием, признают очевидцы, он и стал объектом злых насмешек.
Всего за две недели до этого попытку суицида совершила еще одна школьница в этом же городе. "Издеваться надо мной они продолжают и сейчас, когда я вернулась из больницы", — призналась она журналистам, говоря о своих одноклассниках.
Хотя доступ в TikTok, Facebook или Instagram можно получить только с 13 лет, многие подростки подписываются на соцсети, прибавляя себе несколько лет. Они уже с раннего возраста неплохо умеют скрываться в Сети, и обычно подобные расследования затягиваются. Не стало исключением и дело в Мюлузе, в департаменте Верхний Рейн, где осенью покончила с собой 14-летняя девочка.
До и после уроков
Согласно опросу, проведенному Министерством образования, физическому или психологическому насилию подвергаются 700 тыс. подростков в стране — каждый десятый. Власти запретили использование мобильных телефонов в школе, но после уроков на избранных жертв обрушивается вся мощь вербального террора в социальных сетях. Не все дети способны в одиночку справиться с агрессией. Министерство выделило специальный номер горячей линии 3020, чтобы принимать жалобы от таких ребят, но эффективность этой меры пока невелика. Далеко не всегда выручают и добровольцы, пожелавшие стать информаторами о фактах агрессии в Сети.
Президент республики Эмманюэль Макрон констатировал, что "травля в школе и социальных сетях продолжается, не давая пощады тем, кто избран жертвой". Он потребовал усилить родительский контроль за тем, что пишут в Сети дети. "Мы должны продолжать мобилизацию, ведь затравленные дети часто оказываются в изоляции, испытывают страх", — призвал Макрон. "Стыд должен поменять сторону", — считает он.
Французский лидер и первая леди Брижит Макрон пригласили в Елисейский дворец группу детей, пострадавших от агрессии в соцсетях. По следам этой беседы по инициативе главы государства за несколько недель был подготовлен проект нового закона. Его соавторами выступили три группы правящего в политике лагеря — президентское движение "Республика на марше", "Демократическое движение" и "Действовать" (Agir), возглавляемые сторонниками Макрона. Отныне в соответствии с предлагаемыми статьями закона школьное насилие становится преступлением, которое влечет за собой тюремное заключение. Предложения на этот счет уже рассмотрены в первом чтении в Национальном собрании. Теперь из нижней палаты они переданы в верхнюю — Сенат. Многие депутаты рекомендовали принять дополнительные воспитательные и профилактические меры. В проект на сегодняшний день внесено в общей сложности около 130 поправок.
Максимальное наказание
Соавтор закона депутат "Демократического движения" Эрван Баланан говорит, что проект должен вызвать у общества эффект электрошока. Если его примут в парламенте в предлагаемой редакции, школьное насилие будет караться тремя-пятью годами тюрьмы и штрафом в €45 тыс. Если же преступление привело к гибели жертвы, то наказание увеличивается до десяти лет тюрьмы, а сумма штрафа возрастает до €150 тыс.
"Мер много, но в этом самолете нет пилота, который бы управлял процессом", — считают критики. Так, депутат Компартии Эльза Фосийон предлагает сместить акцент в законопроекте с "репрессивных рефлексов" на воспитательные меры.
Протесты слева
Оппозиция слева в лице Соцпартии предостерегает от принятия закона на горячую голову. "Мы не хотим криминализации подростков и усиления репрессии", — предупредила депутат Мишель Виктори. Но правящее большинство рассчитывает на принятие этого акта. "Мы никогда не смиримся с гибелью школьников", — заявил министр образования Жан-Мишель Бланкер, который назвал закон "важным шагом" и напомнил о статистических данных — каждый десятый школьник сталкивается с издевательством. "Речь не идет о том, чтобы отправлять детей в тюрьму, — заверил он. — Главная мера — это предупреждение". Ведь врачи, медицинские сестры и школьные психологи будут обучаться тому, как лучше оказывать помощь жертвам. Закон также предусматривает обучение персонала мониторингу таких правонарушений и их идентификации.
В Сенате рассмотрение закона назначено на 12 января, но его принятию, опасаются скептики, может помешать избирательная кампания. Он подвергается критике как справа, так и слева, в том числе влиятельными неправительственными организациями. Маловероятно, что паритетная комиссия палат сможет утвердить его всего за три месяца до президентских выборов. При этом некоторые ее представители назвали закон "бумажным тигром" и предрекли ему вовсе нулевой результат. "Принимать такой закон перед выборами не лучшее время, — предостерег член комиссии Жак Гросперрен. — Лучше взглянуть на дело со стороны, спокойно, чтобы избежать диcпропорций".
Успеет ли парламент?
Кроме того, даже если правительство сделало ставку на ускоренную процедуру, существуют серьезные сомнения, что парламент успеет завершить рассмотрение документа до окончания своей работы 28 февраля.
В Сенате крупнейшей по своему влиянию фракцией являются "Республиканцы", сенаторы которой, как известно, пока не обсуждали этот вопрос в своем кругу. Политические аналитики считают, что побудить к поддержке закона сенаторов от "Республиканцев" может предвыборная кампания кандидата в президенты от этой партии Валери Пекресс. Глава центрального региона Иль-де-Франс и бывший министр высшего образования, она намерена уделить особое внимание в своей программе проблемам школы, которую называет "фабрикой Франции".
Пекресс считает, что французская школа переживает кризис. Например, среди стран ОЭСР во Франции сегодня один из самых низких уровней подготовки по математике. Некоторые учащиеся покидают начальную школу, по сути, так и не научившись как следует считать. Кандидат предлагает "сломать спираль школьного отсева", которая, по ее мнению, служит "источником не только отставания, но и недисциплинированности". Поможет ли предлагаемый ею собственный проект укрепить не только уровень фундаментальных знаний, но и защитить детей от всевластия социальных сетей?