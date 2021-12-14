Франция пытается остановить волну кибернасилия в школах

Небольшая коммуна в департаменте О-де-Франс на севере страны стала этой осенью ареной драмы, потрясшей французское общество. Самоубийство 12-летней школьницы, которую другие ее одноклассники безжалостно высмеивали в социальных сетях, заставило Францию задуматься над принятием срочных мер для борьбы со школьным кибернасилием. Вернувшись в тот день из коллежа (так называют во Франции ступень школы для подростков в 11–15 лет), девочка, которую в квартале знали все, свела счеты с жизнью. Появившиеся у дома спасатели, бригада социальной помощи, санитарный вертолет были уже бесполезны. Позже в память о ребенке по городу прошел Белый марш с плакатами: "Я — Шанель". Ее могила на городском кладбище долго утопала в цветах. "Чудесная девочка, красивая, умная, у нее было доброе слово для каждого", — сказала на прощании одна из учительниц школы.

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С тех пор печаль уступила место стыду. "Мы все виноваты, что не услышали ребенка", — признают соседи по кварталу. Педагоги разводят руками. Девочка не оставила записки, но те, кто ее встречал, теперь вспоминают, что почти каждый день она возвращалась из школы в слезах. Треть учеников коллежа — из семей с невысокими доходами. Родители старались, чтобы погибшая была одета не хуже сверстниц, однако ранец ребенка не отличался хорошим состоянием, признают очевидцы, он и стал объектом злых насмешек. Всего за две недели до этого попытку суицида совершила еще одна школьница в этом же городе. "Издеваться надо мной они продолжают и сейчас, когда я вернулась из больницы", — призналась она журналистам, говоря о своих одноклассниках. Хотя доступ в TikTok, Facebook или Instagram можно получить только с 13 лет, многие подростки подписываются на соцсети, прибавляя себе несколько лет. Они уже с раннего возраста неплохо умеют скрываться в Сети, и обычно подобные расследования затягиваются. Не стало исключением и дело в Мюлузе, в департаменте Верхний Рейн, где осенью покончила с собой 14-летняя девочка. До и после уроков Согласно опросу, проведенному Министерством образования, физическому или психологическому насилию подвергаются 700 тыс. подростков в стране — каждый десятый. Власти запретили использование мобильных телефонов в школе, но после уроков на избранных жертв обрушивается вся мощь вербального террора в социальных сетях. Не все дети способны в одиночку справиться с агрессией. Министерство выделило специальный номер горячей линии 3020, чтобы принимать жалобы от таких ребят, но эффективность этой меры пока невелика. Далеко не всегда выручают и добровольцы, пожелавшие стать информаторами о фактах агрессии в Сети.

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Президент республики Эмманюэль Макрон констатировал, что "травля в школе и социальных сетях продолжается, не давая пощады тем, кто избран жертвой". Он потребовал усилить родительский контроль за тем, что пишут в Сети дети. "Мы должны продолжать мобилизацию, ведь затравленные дети часто оказываются в изоляции, испытывают страх", — призвал Макрон. "Стыд должен поменять сторону", — считает он. Французский лидер и первая леди Брижит Макрон пригласили в Елисейский дворец группу детей, пострадавших от агрессии в соцсетях. По следам этой беседы по инициативе главы государства за несколько недель был подготовлен проект нового закона. Его соавторами выступили три группы правящего в политике лагеря — президентское движение "Республика на марше", "Демократическое движение" и "Действовать" (Agir), возглавляемые сторонниками Макрона. Отныне в соответствии с предлагаемыми статьями закона школьное насилие становится преступлением, которое влечет за собой тюремное заключение. Предложения на этот счет уже рассмотрены в первом чтении в Национальном собрании. Теперь из нижней палаты они переданы в верхнюю — Сенат. Многие депутаты рекомендовали принять дополнительные воспитательные и профилактические меры. В проект на сегодняшний день внесено в общей сложности около 130 поправок. Максимальное наказание Соавтор закона депутат "Демократического движения" Эрван Баланан говорит, что проект должен вызвать у общества эффект электрошока. Если его примут в парламенте в предлагаемой редакции, школьное насилие будет караться тремя-пятью годами тюрьмы и штрафом в €45 тыс. Если же преступление привело к гибели жертвы, то наказание увеличивается до десяти лет тюрьмы, а сумма штрафа возрастает до €150 тыс. "Мер много, но в этом самолете нет пилота, который бы управлял процессом", — считают критики. Так, депутат Компартии Эльза Фосийон предлагает сместить акцент в законопроекте с "репрессивных рефлексов" на воспитательные меры. Протесты слева Оппозиция слева в лице Соцпартии предостерегает от принятия закона на горячую голову. "Мы не хотим криминализации подростков и усиления репрессии", — предупредила депутат Мишель Виктори. Но правящее большинство рассчитывает на принятие этого акта. "Мы никогда не смиримся с гибелью школьников", — заявил министр образования Жан-Мишель Бланкер, который назвал закон "важным шагом" и напомнил о статистических данных — каждый десятый школьник сталкивается с издевательством. "Речь не идет о том, чтобы отправлять детей в тюрьму, — заверил он. — Главная мера — это предупреждение". Ведь врачи, медицинские сестры и школьные психологи будут обучаться тому, как лучше оказывать помощь жертвам. Закон также предусматривает обучение персонала мониторингу таких правонарушений и их идентификации.