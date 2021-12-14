И просто так они повзрослели: каким стало продолжение "Секса в большом городе"

Материал предназначен для лиц старше 18 лет Ремейки и перезапуски все быстрее становятся общим местом в киноиндустрии. Правда, если некоторые из них можно посчитать недоразумением ("Один дома"), другие — многообещающими ("Вестсайдская история"), то третьи могут навредить и даже травмировать. Хорошенько побередить ностальгические чувства особенно любит в последнее время студия Warner Bros., которая усиленно развивает свой стриминговый сервис HBO Max. В прошлом году она частично вернула нам "Друзей" с довольно плачевными результатами, примерна та же судьба ждет и "Гарри Поттера" в январе. При этом с сериалом "Секс в большом городе", приоткрывшим для обывателей дверь в специфический мир обеспеченных обитателей Манхэттена, все оказалось сложнее. Актрис шоу не просто позвали на реюнион, сериал получил полноценное продолжение.

Описание Кадр из сериала "И просто так" © Пресс-служба Амедиатеки

В свое время "Секс в большом городе" произвел небольшую революцию на телевидении — сериал про четырех женщин, исследующих свою сексуальность в условиях строго регламентированной социальной жизни богатого Нью-Йорка, был настоящей диковинкой, особенно для российских зрителей. Четыре героини — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Саманта (Ким Кэтролл), Миранда (Синтия Никсон), Шарлотта (Кристин Дэвис) — давали женщинам возможность хоть частично, но найти себя на экране, правда, их быт с нескончаемыми коктейлями "Космополитен" и туфлями Manolo Blahnik выглядел скорее как выставка в музее, чем отражение реальной жизни. На самом деле жизнь героинь была нереалистичной даже по американским стандартам — ужасно хотелось бы узнать, сколько Кэрри Брэдшоу зарабатывала своими колонками про секс в газете New York Star, чтобы оплачивать квартиру на Манхэттене и многочисленные дизайнерские наряды. Добавляли всему фантастичности и характеры персонажей, которые вели себя как кидалты (взрослые дети) еще до изобретения этого термина. Только в "Сексе в большом городе" могли посвятить целый эпизод тому, как женщина за 35 страдает от того, что мужчина расстался с ней с помощью короткой записки на бумажке для заметок. Несмотря на это, я думаю, в середине 2000-х было немало женщин, которые вдохновились "Сексом в большом городе" и переехали в большой город в поисках красивой жизни.

Однако что было, то прошло. "Секс в большом городе", без сомнений, стал приметой эпохи и в ней же и остался, как и легендарные "Друзья", застыв во времени. Еще во времена своего расцвета он получал много критики касательно репрезентации женщин и репрезентации в целом — сериал был настолько белым, насколько это вообще можно было себе представить

Жутким кошмаром прошли фильмы 2008 и 2010 года, и вроде как история завершилась. Попытки снять еще одну часть натолкнулись на стойкое сопротивление Ким Кэтролл, которой не хотелось, чтобы ее героиня получала непристойные сообщения от 14-летнего сына Миранды, а мистер Биг умирал. Однако чувство собственного достоинства — не одна из сильных сторон голливудских студий, поэтому шоу должно продолжаться. И просто так сценарий третьего фильма был переработан в продолжение шоу.

Описание Съемки сериала "И просто так" © Пресс-служба Амедиатеки

Место встречи — старый добрый Манхэттен, но героини изменились. Кэрри, Шарлотте и Миранде по 55 лет, и они спешат заявить об этом сразу. У всех разное отношение к возрасту, однако по крайней мере женщины признают, что стали старше. Кэрри живет с мистером Бигом в шикарной квартире и готовит под вино и старые пластинки; Миранда воспитывает вместе со Стивом 17-летнего сына Брэди, а Шарлотта вместе с Гарри — дочерей Лили и Роуз. Саманта же уехала в Лондон и не отвечает на звонки и СМС. Вначале три героини в дорогих нарядах смотрятся диковато и неуместно — как будто их силуэты наложили на нью-йоркский пейзаж, однако чем дальше, тем больше снова свыкаешься с ними. Актрисы ведут себя наиболее естественно наедине друг с другом, при этом их выход в "реальный" мир и взаимодействие с другими героями часто заставляет поежиться от неловкости. А взаимодействия будет много, потому что мир сериала подвергся изрядной переработке в соответствии с новыми стандартами: Кэрри работает на подкасте вместе со стендап-комиком Че Диаз (Сара Рамирес), которая определяет себя как небинарная персона; Шарлотта пытается подружиться с "черной Шарлоттой" Лизой Тодд Вексли (Николь Ари Паркер); а Миранда, решившая покончить с карьерой адвоката и снова пойти в школу, хочет завоевать доверие своей преподавательницы в исполнении Карен Питтман. Все эти сюжетные линии чаще всего выглядят надуманными и нарочитыми и вызывают все ту же неловкость.

Попытки "Секса в большом городе" осовремениться похожи на Шарлотту в четвертом эпизоде, которая планирует званый ужин: Кэрри позовем для моды, Миранду — для политики и подберем еще одну чернокожую пару, чтобы другая чернокожая пара не чувствовала себя одиноко, а Шарлотта выглядела прогрессивной

Для того чтобы наиболее плавно "войти" в продолжение сериала, стоит учитывать, что он довольно сильно отличается от оригинала по смыслу и стилистически. Если "Секс в большом городе" состоял из стремительных, остроумных и по большей части самостоятельных 20-минутных эпизодов с парой заглавных сюжетных линий (в основном романтических), которые переходили из сезона в сезон, то "И просто так" — это одна история, которая очень медленно, в стиле современных ТВ-шоу, разворачивается на протяжении десяти эпизодов. Поэтому некоторые сцены в первых сериях остаются без контекста и поначалу совершенно непонятно, зачем они там вообще.

Описание Кадр из сериала "И просто так" © Пресс-служба Амедиатеки