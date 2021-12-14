Дело в прицеле: противотанковый комплекс "Корнет" — бич современных войн

Описание ПТРК "Корнет-ЭМ" на базе бронеавтомобиля "Тигр" © Артем Коротаев/ТАСС

Два типа боевых частей: тандемная — кумулятивная и термобарическая, которые дают возможность на дальности 8 км пробить броню более метра, уничтожить дот или бункер противника, — характеристики российского противотанкового комплекса (ПТРК) "Корнет". За боевую эффективность и мощь в войсках его называют карманной артиллерией. На днях замгендиректора по внешнеэкономической деятельности "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Михайлов сообщил, что компания может адаптировать противотанковые ракетные комплексы семейства "Корнет" к различным типам шасси. Это позволит повысить мобильность и огневую мощь любых подразделений армии. Гром войны Ракета в транспортно-пусковом контейнере, способная уничтожить любой бронированный объект, будь то "джихадмобиль" террористов или самый современный танк, — настоящий бич многих военных конфликтах. С помощью российского изделия в октябре 2014 года подразделение ВС Ирака ликвидировало группу боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) в 50 км к северо-востоку от Багдада. "Силам безопасности не раз удавалось уничтожать технику боевиков и наносить ущерб в живой силе в течение последних нескольких недель благодаря точности этого комплекса", — отметил командующий оперативным штабом "Диджля" (арабское название реки Тигр) генерал-лейтенант Абдель Амир аз-Зейди.

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Спустя два года в статье американской газеты The Wall Street Journal уточнялось, что комплексы "Корнет" находятся на вооружении армии Ирака уже более десяти лет. В видеорепортаже, которым сопровождался материал, подчеркивалось, что наличие комплексов, возможно, сыграло решающую роль в успехе наступления иракских военных на Мосул. Всего за первую неделю боев с помощью "Корнетов" было уничтожено свыше 120 заминированных машин ИГ. "Как указал иракский командир, многие системы вооружений могут уничтожить заминированную машину, но только "Корнет", способный пробить лист металла толщиной 3 фута (около метра), может остановить бронированную заминированную машину", — говорится в материале. Показательна и история наших солдат. В 2017 году 16 бойцов Сил специальных операций (ССО) в Сирии смогли выстоять в течение двух суток против 300 террористов ИГ. "В результате боестолкновения был уничтожен "шахидмобиль", танк, две БМП, количество уничтоженных боевиков мы не считали", — рассказал мне один из участников боя. А командир подразделения подытожил: "Мы просто молились на наш "Корнет". Реальность мифа В натовской транскрипции ПТРК "Корнет" — AT-14 Spriggan, что означает мифологическое существо, способное насылать уничтожающие все на своем пути ураганы. Людские страхи часто ассоциируются со сказками из детства и тем, как мы переосмысливаем их взрослыми. У ПТРК "Корнет", на мой взгляд, таких проекций предостаточно. Создали комплекс в Туле в знаменитом на весь мир Конструкторском бюро приборостроения. Основным конкурентом российского ПТРК считают американский FGM-148 Javelin производства концернов Raytheon и Lockheed Martin. Это первый в мире серийный ПТРК с инфракрасной системой самонаведения типа IIR, реализующий принцип "выстрелил — забыл", то есть даже малоподготовленный солдат на передовой сможет с помощью ПТРК остановить любого бронированного "монстра".

Комплекс способен вести огонь одновременно по двум целям или по одной выпускать сразу две ракеты. Причем за счет наличия в конструкции ракеты неконтактного датчика цели и избыточного давления, создаваемого при подрыве термобарической боевой части, даже при промахе в три метра воздушная цель все равно будет уничтожена. Использование самоходного варианта "Корнет-ЭМ" против воздушных целей — ноу-хау российской системы: мощная термобарическая или фугасная боевая часть позволяет российскому ПТРК с высокой эффективностью поражать как беспилотные летательные аппараты, так и вертолеты противника. Глаза боятся Если вы были, например, в музее бронетехники в Кубинке, то можете понять, какой ужас испытывали наши солдаты во время Великой Отечественной войны, когда вынуждены были останавливать несущиеся на них немецкие "Тигры" и "Пантеры", используя всего лишь связку гранат или бутылку с зажигательной смесью. Для понимания: современный американский M1A2 Abrams, немецкий Leopard 1C2, израильская "Меркава Mk.4" весят более 50 тонн. Остановить такую махину средствами той войны крайне трудно, хотя упражнение "обкатка танками" — когда военнослужащий должен оказаться под днищем танка и бросить на моторный отсек гранату или бутылку с зажигательной смесью — до сих пор остается в планах боевой подготовки войск. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, в прошлом танкист, считает, что этот элемент существует сегодня исключительно для воспитания "морально-психологической устойчивости" — устоять перед "монстром" и остановить "чудовище".

ПТРК семейства "Корнет" практически лишает солдата страха. Ведь в его руках 152-миллиметровая ракета весом до 33 кг с тандемной кумулятивной боевой частью, дальность полета которой достигает 8 км. Комбинированный телетепловизионный прицел позволяет обнаружить, распознать и вести наблюдение за целями: днем в телевизионном канале и ночью — в тепловизионном. Также в состав прицела входит высокоточный лазерный дальномер. В комплексе реализована хорошо зарекомендовавшая себя ранее лазерно-лучевая система наведения ракет. Она обеспечивает высокую степень помехозащищенности и точности наведения. Важно, что боевая часть изделия — тандемная кумулятивная. Это означает, что при атаке работают два заряда. Первый — лидирующий, "снимает" динамическую защиту атакуемой машины, а следом за ней идет второй — непосредственно уничтожающий объект. Сегодня защититься от таких боеприпасов пытаются так называемыми экранными решетками. Боевые машины, увешанные ими, можно видеть в Сирии и других зонах военных конфликтов. "Экраны" представляют собой внешний обвес из любых (даже обычных кроватных) металлических оснований. Выглядит экзотически, но зато эффективно противостоит противотанковым средствам поражения. Хотя специалисты отмечают, что решетки спасают от обычных кумулятивных боеприпасов, а вот от тандемного кумулятивного, как у "Корнета", они уже менее действенны.

Важно и то, что большинство противотанковых комплексов в прошлом наводились по "проводам". За вылетевшей ракетой вился длинный проводок управления. По нему оператор мог корректировать полет изделия и отправлять ракету в цель. В Сирии, как рассказывают наши военнослужащие Сил специальных операций, опытный оператор мог отправить ПТУР даже за дальность его действия, оборвав в итоге провод. Как отмечалось, самоходные ПТРК семейства "Корнет" могут стрелять в режиме тандема — то есть для пробивания средств активной защиты бронетехники противника возможен запуск сразу двух ракет в одном поле управления. Обе идут в одном луче лазера с небольшим интервалом, что позволяет обмануть интеллектуальные системы защиты бронетехники, такие как, например, израильская Iron First разработки компании IMI. Принцип ее работы в том, что, обнаружив локатором подлетающую ракету, она выстреливает в ее направлении пучок поражающих элементов и этим останавливает атакующий предмет. В случае с "дублем" "Корнетов" это не пройдет — первая ракета будет уничтожена, но следом за ней следует вторая. Место и значение Так как современные армии ведут мобильные боевые действия, то заявление Сергея Михайлова о возможности размещения ПТРК "Корнет" на практически любой бронетехнике очень важно. На этом сегодня строятся все последние учения Минобороны — небольшие группы войск и техники на отдельных направлениях, выполнив свои задачи, соединяются в фронт.

Описание ПТРК "Корнет-Д1" на базе бронеавтомобиля "Тигр" © Сергей Фадеичев/ТАСС

В настоящее время СПТРК "Корнет-Д1" уже размещается на бронеавтомобилях "Тигр-М" и БМД-4М. В перспективе, как отмечает военный эксперт Сергей Суворов, его могут установить на новейший бронетранспортер "Бумеранг", БМП "Курганец", БМП "Армата". Специалисты отмечают, что из-за того, что автоматизированные пусковые установки комплекса имеют модульную конструкцию, относительно небольшие габариты и вес, есть возможность разместить одну или две из них даже на небольших машинах с грузоподъемностью до 1 тонны.

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