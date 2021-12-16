Питер стал совсем взрослым: "Человек-паук: Нет пути домой"

Описание Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" © Sony Pictures

Если есть что-то, чего голливудские студии боятся больше, чем пандемии и локдаунов, то это спойлеры. Они боятся их настолько, что в случае с третьей частью "Человека-паука" перехитрили сами себя. Донести фильм "незапятнанным" до его премьеры все-таки не удалось, и какие-то детали просочились в интернет. Так что, если вы еще не смотрели фильм и разделяете страх студий к спойлерам, лучше в интернет вообще не заходить. Хотя на самом деле продюсеры ставят слишком много на неожиданные сюжетные повороты и явно недооценивают зрителей. Все, кто хоть как-то следил за "Человеком-пауком", примерно представляют, чего ожидать от нового фильма. За спойлерами далеко ходить не надо — достаточно почитать "Википедию". И знаете что? Это вообще никак не портит впечатление от просмотра.

Мы застаем Питера Паркера (Том Холланд) практически сразу после событий второго фильма "Человек-паук: Вдали от дома". Мистерио (Джейк Джилленхол) раскрывает личность юного супергероя, и теперь весь мир знает, кто скрывается под маской Человека-паука. И не только знает, но еще и сомневается в его хороших намерениях, подстегиваемый яростным ненавистником супергероя Джоной Джэймсоном (Дж. К. Симмонс). Такая неоднозначная известность порождает кучу проблем: Питера, его девушку Эм Джей (Зендея), лучшего друга Нэда (Джейкоб Баталон) и тетю Мэй (Мариса Томей) преследуют журналисты, поклонники, ненавистники и, что самое неприятное, полиция. Но все это можно было бы стерпеть, потому что самое ужасное случается позже: Питера, Эм Джей и Нэда не принимают в престижный Массачусетский технологический институт, куда они все мечтали поступить. Тогда Питер решает обратиться к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы тот заставил весь мир забыть, что он Человек-паук.

Описание Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" © Sony Pictures

Прямо во время заклинания юноша вспоминает, что хорошо бы, если бы близкие все-таки помнили, кто он такой. Эти изменения слишком дестабилизируют работу Стрэнджа, тот отменяет заклинание и посылает Питера домой. Правда, даже незавершенная магия все равно вызывает проблемы: неожиданно в Нью-Йорке появляются Гоблин (Уиллем Дефо) и Отто Октавиус (Альфред Молина), которые вообще-то из других фильмов и, по идее, давно погибли. Однако, судя по их страстному желанию разорвать Человека-паука на куски, они живы-живехоньки. Получается, что теория о многочисленных вселенных оказывается правдой, и Доктор Стрэндж велит Питеру вернуть все на свои места. После изобретательного мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" примерно понятно, что произошло и к чему это все ведет. А после целых двух франшиз о Питере Паркере — одной с Тоби Магуайром в начале 2000-х, другой с Эндрю Гарфилдом в начале десятых годов — также понятна арка героя и главные точки его развития. За многочисленными частями "Мстителей", в одной из которых и представили Человека-паука Тома Холланда, и масштабными космическими войнами, в которых довелось поучаствовать школьнику с большими восхищенными от творящихся чудес глазами, очень легко забыть, кем по своей сути является Человек-паук. Это дружелюбный, "локальный" супергерой. Ему больше по душе сражаться за Нью-Йорк, за свой любимый город, нежели беспокоиться о судьбах вселенной. Даже Доктор Стрэндж замечает, что после всего того, через что им пришлось пройти, он совсем позабыл, что Питер — всего лишь подросток.

Описание Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" © Sony Pictures

Так что именно в третьей части Паучку придется наконец-то повзрослеть, причем очень резко. Именно этой без преувеличения трагической составляющей, а не неожиданными сюжетными поворотами, про суть которых уже все догадались, и ценен новый фильм

Впервые Питеру придется принимать решения самому, без оглядки на взрослых, впервые понять смысл главной фразы франшизы: "С большой силой приходит и большая ответственность", с которой столкнулись предыдущие воплощения Паука. Благо, что это осмысление происходит в очень дружеском, можно сказать, домашнем кругу. И если даже обычно очень спокойные критики не смогли сдержать радостных криков и аплодисментов во время событий, когда этот круг формируется, фанаты "Человека-паука" точно будут в восторге. По сути, Sony занимается тем же самым, за что критикуют сейчас другие студии, — реюнионом, прохождением уже давно пройденного. Но придется признать, что она это делает с умом и изяществом.

Описание Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" © Sony Pictures