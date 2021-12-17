От классики до современной прозы: десять книг с зимним настроением

Наступает время уютных вечеров в компании с самыми добрыми, сказочными и увлекательными книгами. Шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева — о десяти лучших бестселлерах для зимнего чтения. Волшебство начинается!

"Щелкунчик и Мышиный король" Эрнст Теодор Амадей Гофман Пожалуй, "Щелкунчик" Гофмана — это первая рождественская история, которая приходит на ум. Уже два века она пользуется неизменной любовью читателей разного возраста, ее экранизируют, ставят на сцене, разыгрывают на детских утренниках, превращают в аудиоспектакли. По мотивам этой сказки был написан балет Петра Чайковского, главную партию из которого вы наверняка узнаете с первых нот. В "Щелкунчике" много нравственных и философских уроков. Он воспитывает в людях сострадание и милосердие, оживляет отвагу и пробуждает любовь. Если вы вдруг не читали историю Франца и Мари, а также самоотверженного Щелкунчика — обязательно сделайте это одним из зимних вечеров. "Тревожные люди" Фредрик Бакман

Шведский писатель Фредрик Бакман занимает особое место в читательских сердцах. Его романы — это квинтэссенция человечности, мудрости, терпимости и доброты. О ком бы он ни писал — о маленькой девочке или о ворчливом пенсионере, — это сделано с любовью. Кажется, что Бакман видит в людях потаенное, светлое, вечное. "Тревожные люди" вышли в России в пандемийный 2020 год. Это предновогодняя история о том, как важно оставаться человеком в самых непростых ситуациях. Начинается она как лихой детектив, в котором герои отчаянно разыскивают грабителя, захватившего в плен восемь заложников, а в финале все оборачивается философской притчей, дарующей надежду на то, что любую ошибку можно исправить. "Адвент" Ксения Букша Камерный роман писательницы Ксении Букши наполнен музыкой, поэзией и нежностью. Главная героиня — маленькая Стеша — живет в ожидании чуда, каждый день открывая окошко адвент-календаря (своего рода планировщик). Скоро Рождество, а значит, счастье и радость. Но ее родители, Костя и Аня, живут обычной серой жизнью, доведенной до автоматизма, как это часто бывает у взрослых. Они не чувствуют новогоднее настроение и без особого энтузиазма покупают подарки, ставят елку, поддерживают быт, заботятся о ребенке. В какой-то момент Аня предлагает мужу начать коллекционировать разные виды смеха и вспомнить, как смеялись люди из их прошлого, чтобы хоть как-то раскрасить привычную жизнь. "Рождество и красный кардинал" Фэнни Флэгг

Американская актриса и писательница Фэнни Флэгг сочинила душеспасительную зимнюю сказку — "Рождество и красный кардинал". Отставной военный Освальд Т. Кэмпбелл, главный герой истории, узнает страшный диагноз и бежит из неуютного Чикаго в гостеприимное местечко под названием Затерянный Ручей, чтобы встретить там свое последнее Рождество. Жители городка принимают его как родного. В какой-то момент Освальд оказывается в центре всеобщего внимания. Тепло и доброта людей оживляют в нем давно забытые чувства и избавляют от депрессии. А в конце, как и полагается в сказке, обязательно случится новогоднее чудо. "Остаемся зимовать" Шейн Джонс Еще одна книга современного писателя, которую стоит читать зимой. Действие романа (а если точнее, сюрреалистической притчи) происходит в маленьком городке, в котором властвует Февраль. Он вовсе не добрый волшебник, а тиран и деспот. Он крадет детей, бесчинствует, стирает воспоминания и держит людей в страхе. Город, заметенный снегом, живет без единой надежды на спасение и весну. Но ужас не может быть вечным — горожане, объединившись, решают дать отпор диктатору и объявляют ему войну. "Зима" Али Смит

Продолжение "Сезонного квартета" британской писательницы. Зима Али Смит — это время, когда все обездвижено холодом и мертво. В этой страшной снежной реальности она размышляет о том, как зыбко существование современного человека, как одинок он перед лицом вселенной. Герои Смит плывут по течению и не знают, есть ли у них шанс спастись. По сюжету известный блогер Арт едет к матери, чтобы встретить с ней Рождество. Накануне он поругался со своей девушкой Шарлоттой, которую должен был привезти к матери познакомиться, поэтому берет с собой незнакомку. По договоренности она будет три дня притворяться его парой, а в итоге окажется, что все произошедшее — к лучшему. То, что начинается как катастрофа, внезапно оборачивается рождественской историей о примирении и семейном воссоединении. "Сахарная королева" Сара Аллен