От классики до современной прозы: десять книг с зимним настроением

"Щелкунчик и Мышиный король"
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Пожалуй, "Щелкунчик" Гофмана — это первая рождественская история, которая приходит на ум. Уже два века она пользуется неизменной любовью читателей разного возраста, ее экранизируют, ставят на сцене, разыгрывают на детских утренниках, превращают в аудиоспектакли. По мотивам этой сказки был написан балет Петра Чайковского, главную партию из которого вы наверняка узнаете с первых нот.
В "Щелкунчике" много нравственных и философских уроков. Он воспитывает в людях сострадание и милосердие, оживляет отвагу и пробуждает любовь. Если вы вдруг не читали историю Франца и Мари, а также самоотверженного Щелкунчика — обязательно сделайте это одним из зимних вечеров.
"Тревожные люди"
Фредрик Бакман
Шведский писатель Фредрик Бакман занимает особое место в читательских сердцах. Его романы — это квинтэссенция человечности, мудрости, терпимости и доброты. О ком бы он ни писал — о маленькой девочке или о ворчливом пенсионере, — это сделано с любовью. Кажется, что Бакман видит в людях потаенное, светлое, вечное.
"Тревожные люди" вышли в России в пандемийный 2020 год. Это предновогодняя история о том, как важно оставаться человеком в самых непростых ситуациях. Начинается она как лихой детектив, в котором герои отчаянно разыскивают грабителя, захватившего в плен восемь заложников, а в финале все оборачивается философской притчей, дарующей надежду на то, что любую ошибку можно исправить.
"Адвент"
Ксения Букша
Камерный роман писательницы Ксении Букши наполнен музыкой, поэзией и нежностью. Главная героиня — маленькая Стеша — живет в ожидании чуда, каждый день открывая окошко адвент-календаря (своего рода планировщик). Скоро Рождество, а значит, счастье и радость. Но ее родители, Костя и Аня, живут обычной серой жизнью, доведенной до автоматизма, как это часто бывает у взрослых. Они не чувствуют новогоднее настроение и без особого энтузиазма покупают подарки, ставят елку, поддерживают быт, заботятся о ребенке. В какой-то момент Аня предлагает мужу начать коллекционировать разные виды смеха и вспомнить, как смеялись люди из их прошлого, чтобы хоть как-то раскрасить привычную жизнь.
"Рождество и красный кардинал"
Фэнни Флэгг
Американская актриса и писательница Фэнни Флэгг сочинила душеспасительную зимнюю сказку — "Рождество и красный кардинал". Отставной военный Освальд Т. Кэмпбелл, главный герой истории, узнает страшный диагноз и бежит из неуютного Чикаго в гостеприимное местечко под названием Затерянный Ручей, чтобы встретить там свое последнее Рождество. Жители городка принимают его как родного. В какой-то момент Освальд оказывается в центре всеобщего внимания. Тепло и доброта людей оживляют в нем давно забытые чувства и избавляют от депрессии. А в конце, как и полагается в сказке, обязательно случится новогоднее чудо.
"Остаемся зимовать"
Шейн Джонс
Еще одна книга современного писателя, которую стоит читать зимой. Действие романа (а если точнее, сюрреалистической притчи) происходит в маленьком городке, в котором властвует Февраль. Он вовсе не добрый волшебник, а тиран и деспот. Он крадет детей, бесчинствует, стирает воспоминания и держит людей в страхе. Город, заметенный снегом, живет без единой надежды на спасение и весну. Но ужас не может быть вечным — горожане, объединившись, решают дать отпор диктатору и объявляют ему войну.
"Зима"
Али Смит
Продолжение "Сезонного квартета" британской писательницы.
Зима Али Смит — это время, когда все обездвижено холодом и мертво. В этой страшной снежной реальности она размышляет о том, как зыбко существование современного человека, как одинок он перед лицом вселенной. Герои Смит плывут по течению и не знают, есть ли у них шанс спастись.
По сюжету известный блогер Арт едет к матери, чтобы встретить с ней Рождество. Накануне он поругался со своей девушкой Шарлоттой, которую должен был привезти к матери познакомиться, поэтому берет с собой незнакомку. По договоренности она будет три дня притворяться его парой, а в итоге окажется, что все произошедшее — к лучшему. То, что начинается как катастрофа, внезапно оборачивается рождественской историей о примирении и семейном воссоединении.
"Сахарная королева"
Сара Аллен
Простая, незамысловатая книга о том, как 27-летняя Джози Сиррини живет рядом с токсичной матерью, заедает стресс спрятанными в шкафу сладостями и боится что-то изменить. Но внезапно ее привычный покой нарушает Делла Ли — бунтарка и эгоистка. Она врывается к ней домой, требует укрытия и помощи, потому что находится в бегах. Но потом девушка понимает, что именно Джози нужно спасать.
Сара Аллен написала зимнюю историю о дружбе и любви, а также о непростых взаимоотношениях между людьми.
"Метель"
Владимир Сорокин
Повесть "Метель", написанная Владимиром Сорокиным в 2010 году, сильно отличается от его привычных, провокационных произведений. В ней много традиционно русского и очень литературного, поэтичного и метафоричного.
По сюжету 42-летний доктор Платон Гарин едет в глухую деревню Долгое делать вакцинацию, чтобы спасти людей от ужасного боливийского вируса, превращающего людей в зомби. По дороге он попадает в страшную, безнадежную метель. Это путешествие может стать для него последним.
В 2020 году "Метель" была награждена престижной премией "Супер-НОС" и признана книгой десятилетия.
"Путешествие в Россию"
Теофиль Готье
Французский писатель, журналист, автор поэтического сборника "Эмали и камеи" Теофиль Готье был заядлым путешественником. Он объездил всю Европу, знакомился с местными жителями, изучал традиции и отразил это в своих художественных очерках. Приезжал Готье и в Россию, причем дважды — в 1858/59 и 1861 годах. В "Путешествии в Россию" Готье делится впечатлениями от этих поездок, фиксирует свои мысли и ощущения от российского быта и людей. К снегу Готье питал особую страсть: "…ничто мне так не нравится, как эта ледяная рисовая пудра, от которой светлеет темный лик земли". С присущей ему поэтической экспрессией Готье описал заснеженные Петербург и Москву — в его книге они словно застыли: прекрасные, живые и вечные.
"Рождественская песнь в прозе"
Чарльз Диккенс
Одна из самых известных рождественских историй от классика английской литературы Чарльза Диккенса. Главный герой — жадина по имени Эбинезер Скрудж, который трясется над своим богатством как Кощей. Он не любит людей и разочаровался в праздниках, единственное, что ему по-настоящему дорого, — это деньги. Но все меняется, когда Скруджу является дух его умершего компаньона, который страдает в загробной жизни из-за того, что был зациклен на себе и материальном. У жадины Скруджа появляется шанс все исправить.
"Рождественская песнь в прозе" Диккенса была неоднократно экранизирована. Это добрая и поучительная сказка о том, что эгоизм и сребролюбие не доводят до добра.
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