"Ответ" на море: Россия показала, как нейтрализовать атомный ракетоносец

Как сообщили на днях в Минобороны РФ, фрегат "Маршал Шапошников" успешно поразил в Японском море подводную цель. Для этого экипаж корабля использовал новейший российский противолодочный комплекс "Ответ". Отработка подобных мероприятий для Военно-морского флота — рядовое событие: в рамках любых учений или единичных выходов в море экипажи тренируются искать и поражать подводные лодки. Однако в этом случае есть два существенных нюанса. Первый в том, что стреляли с большого противолодочного корабля еще советской постройки проекта 1155 типа "Удалой". Второй — испытания ракеты-торпеды прошли именно в Японском море. Один в водах "Маршал Шапошников" относится к одной из самых удачных серий советских больших противолодочных кораблей (БПК). В российской кодификации это многоцелевой фрегат 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, а по классификации НАТО — эскадренный миноносец. То есть это корабль, способный с одинаковой легкостью бороться как с надводными и подводными, так и воздушными целями, — обычная "рабочая лошадка" любого флота. Для сравнения можно назвать американские фрегаты типа Arleigh Burke, которые в последнее время зачастили с походами к российским берегам.

В настоящее время у РФ на вооружении семь таких кораблей, и только построенный в 1985 году "Маршал Шапошников" можно назвать современным. Дело в том, что уже через три года после сдачи первого "Удалого" главком Военно-морского флота Сергей Горшков заявил, что моряки получили не совсем то, на что рассчитывали. Основное — на борту отсутствовали противокорабельные ракеты, а зенитное ракетное вооружение было слабым. Исправить этот недостаток удалось только через 35 лет. Фрегат "Маршал Шапошников" модернизировали и вернули в строй в 2021 году. В рамках апгрейда корабль получил две вертикальные пусковые установки 3С-14. Именно с них сегодня запускаются дальнобойные ракеты "Калибр", противокорабельные "Оникс", в перспективе гиперзвуковые "Циркон", а также противолодочный "Ответ". Общий боезапас составляет 16 ракет. Кроме того, на корабль поставили еще и пару счетверенных пусковых установок 3С24 комплекса "Уран" с крылатой противокорабельной ракетой Х-35. Ко всему прочему на фрегате заменили две артиллерийские установки АК-100 на одну более совершенную А-190-01. Она имеет скорострельность 80 выстрелов в минуту при максимальной дальности поражения целей 20 км. Как отмечают эксперты, только за счет сокращения ствольной артиллерии и боезапаса было получено около 60 тонн снижения общего веса фрегата. Это в свою очередь позволило нарастить долю ракетных систем в его вооружении. С неба на голову О разработке нового противолодочного комплекса "Ответ" в сентябре 2019 года сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко — военачальник, отвечающий за развитие вооружений в стране. Он был краток: "Ответ" проходит госиспытания, разработчик комплекса — концерн "МПО "Гидпроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение"), принятие на вооружение планируется в 2021 году. По данным моих источников в ОПК, комплекс стал дальнейшим продолжением линейки советских-российских противокорабельных ракет "Метель", "Раструб" и "Водопад". Их особенностью, за исключением "Водопада", является то, что к "обычной" крылатой ракете-носителю пристыковали противолодочную торпеду. Внешне это выглядит как эдакий сэндвич — под брюхом ракеты торпеда. Пусковые установки получались весьма громоздкими и тяжелыми. Из-за этого те же БПК 1155-го проекта получили весьма слабые возможности по поражению надводных и воздушных целей. За них эту функцию выполняла другая серия миноносцев — 956-го проекта типа "Современный", вооруженных крылатыми ракетами 3М-80 "Москит" и зенитными ракетными комплексами "Ураган" (аналог сухопутного ЗРК "Бук").

В отличие от систем предыдущих поколений "Ответ" спроектировали по более прогрессивной схеме, в свое время предложенной екатеринбургским ОКБ "Новатор" (входит в концерн "Алмаз-Антей"). Ее сделали не "сэндвичем", а "матрешкой" — объединили ракету и торпеду в единое целое. Так появился противолодочный комплекс РПК-6М "Водопад" (по классификации НАТО — SS-N-16 Stallion, то есть "Жеребец"), а сегодня версия противолодочной ракеты "Калибр". "Водопад" взяли в строй в 1981 году. Его основное боевое оснащение — торпеда с ядерной боеголовкой. В то время моряки только приблизительно могли определить местоположение вражеской субмарины, соответственно, стреляли не четко по цели, а в район ее возможного нахождения. Все остальное компенсировал атомный заряд. Свидетели таких пусков рассказывают, что после выстрела из торпедного аппарата противолодочная ракета 83-РН какое-то расстояние шла под водой как обычная торпеда, а затем вырывалась на поверхность. Набрав высоту, она производила "отстыковку". Спустившись на парашюте к воде, "боеголовка" начинала поиск цели. Особенность ситуации в том, что если бы моряки применили против обнаруженной подводной лодки обычную торпеду, то подводники с высокой вероятностью обнаружили бы ее движение. Современные подводные лодки имеют гидролокаторы, которые "чувствуют" даже начало предстартовой подготовки торпедного аппарата. А значит, начнут принимать меры противодействия: запустят торпеды — ложные цели, которые будут создавать акустический фон, имитирующий "большую лодку"; выстрелят противоторпедой; будут интенсивно маневрировать, чтобы "вымотать" ресурс атакующей машины. С комплексами "Водопад" такие фокусы не проходят. Стартовав из торпедного аппарата, ракета-торпеда, выскочив из воды, прерывает гидроакустический контакт с субмариной. Подводники просто не поймут, где и какая цель, не узнают ее пеленга, а значит, не смогут ничего предпринять. И вот тут-то начнется "пляска со смертью". Вертикально вошедшая в воду торпеда начнет раскручивать спираль в поисках лодки. Она будет находиться над подводным кораблем, а значит, вне зоны действия его гидроакустических станций. Хитрый "Ответ" И все-таки "Водопад" не идеален и может себя дискредитировать — короткий участок подводного полета даст гидроакустикам атакуемой субмарины информацию для доклада на центральный командный пункт лодки. С "Ответом" это будет иначе хотя бы потому, что он стартует с надводного корабля.

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Опытно-серийное производство комплекса началось в 2020 году, а в начале ноября этого года новейший фрегат российского ВМФ "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 успешно завершил полный цикл государственных испытаний ПЛРК. В состав "Ответа" вошли корабельный гидроакустический комплекс (ГАК), опускаемая вертолетная гидроакустическая станция, универсальная пусковая установка 3С14, баллистические ракеты-носители с 324-мм противолодочными торпедами МПТ-1УМ, системы связи и предстартовой подготовки. Обнаружение подводной цели может осуществляться не только с помощью ГАК и корабельным вертолетом Ка-27ПЛ (его антенна опускается в воду), но также другими кораблями и подводными лодками, самолетами противолодочной обороны Ил-38 и Ту-142М3, которые по линиям связи передают данные о движении и маневрах субмарины противника. От момента ее обнаружения до принятия решения у моряков уйдет всего десять секунд. После этого остается нажать кнопку "пуск" — и ракета-торпеда полетит к цели. Машина движется со скоростью 2,5 маха. По баллистической траектории семиметровая двухтонная ракета-торпеда с инерциальной системой наведения выйдет к объекту встречи через две минуты. А дальше происходит отделение первой ступени и падение в море торпеды МПТ-1УМ, которая, двигаясь по спирали без включения двигателя, но с работающей гидроакустической головкой самонаведения, начнет поиск подлодки противника. То, что торпеда движется без включенного двигателя, — очень интересный нюанс. Даже если у лодки в районе верхней палубы имеются гидроакустические станции, подводники не обнаружат "инертное тело", падающее к ним на голову. А вот торпеда после обнаружения цели включает двигатель и атакует субмарину, даже если та находится на запредельной глубине 800 метров. Торпеда МПТ-1УМ имеет скорость 50 узлов (у большинства современных военных кораблей она не выше 30). Летает новая ракета-торпеда на дистанцию от 5 до 50 км. Впрочем, уже сейчас моряки говорят, что, судя по потенциалу комплекса, дистанция увеличится в два раза. Одновременно для атаки одной атомной подводной лодки или дизель-электрической подводной лодки может применяться до четырех ракет. Специалисты отмечают, что в ходе испытаний высокочувствительная головка самонаведения машины слышала не только работу самых тихих лодочных двигателей и гребных винтов, но и шум обтекающей субмарину воды. Японское море — русский пароход Возвращение в строй модернизированного "Маршала Шапошникова", несомненно, усилило возможности российского флота на Дальнем Востоке. Накануне учений в Минобороны РФ особенно подчеркнули, что в заливе Петра Великого экипаж фрегата отработает подготовку для ракетной стрельбы, а "в роли условного противника будет использована морская цель, имитирующая вражеский корабль".