Россия и НАТО: что дальше?

Владимир Путин долго пытался поладить с Западом. Считался с чужими мнениями и интересами, делал шаги навстречу, протягивал при необходимости руку помощи. Доказывал, что договориться по-честному, на равных — в общих интересах; что иначе, собственно говоря, и быть не может: хотя бы потому, что Россия впервые в современной истории не догоняет, а опережает США в деле создания новейших вооружений. Собеседники, которых российский лидер упорно именовал партнерами, взирали на все это с безразличием кота из басни, который слушает да ест. И терпение Путина, видимо, наконец иссякло. Sapienti sat Месяц назад, 18 ноября, на расширенной коллегии МИД РФ президент поставил задачу исключить возникновение "какого-нибудь не нужного нам конфликта" на западных рубежах страны и с этой целью велел поддерживать там "известное напряжение". Одновременно он предложил дипломатам "добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении".

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Как говаривали древние латиняне, sapienti sat — умному достаточно, он поймет. Сооснователь общественного Американского комитета за согласие между США и Россией (ACURA) Дэвид Спиди в комментарии о "красных линиях Путина" сразу назвал эту речь "элегией по конструктивным отношениям" Москвы и Вашингтона, исполненной "скорее горечи, чем злости". Он обратил внимание, как российский лидер помешкал, чтобы помягче описать "поверхностное" отношение партнеров России к ее интересам и запросам. Но подчеркнул, что в выступлении не было и намека на слабость или капитулянтство. Как всегда у Путина, слова были подкреплены делами. На Западе с тревогой заговорили, что Россия сосредоточивает у своих рубежей внушительную группировку войск. Писали, будто те могут и перейти границу, как только подморозит. В Москве подозрение в агрессивных намерениях категорически отвергали, но при этом подчеркивали, что в пределах собственной территории мы по определению вольны делать все, что считаем нужным. В итоге тема была вынесена на высший политический уровень. 7 декабря состоялся виртуальный саммит российского лидера с американским коллегой Джо Байденом в формате телемоста между Сочи и Вашингтоном, для которого впервые была расчехлена специальная линия горячей связи. Видимо, объяснения с нашей стороны оказались доходчивыми: американцы по итогам выразили стремление к "деэскалации и возвращению к дипломатии". Они также изъявили готовность подключить к диалогу с Россией своих союзников по НАТО и подтвердили, что не собираются посылать на Украину свои войска. Наши требования Москва, со своей стороны, подчеркивала, что никакого доверия к западным партнерам у нее больше нет и именно поэтому она добивается надежных, юридически оформленных гарантий собственной безопасности. При этом она устами помощника президента Юрия Ушакова обещала обсуждать свои действия "публично, ничего не скрывая". И опять же сразу подкрепила свои слова делами: 15 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал наши предложения помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, а через два дня провел на эту тему обстоятельный брифинг для российских и зарубежных журналистов в Москве.

Тогда же были обнародованы и сами проекты документов — договора о гарантиях безопасности с США и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО. Общий смысл наших предложений, которые в них закреплены, — незыблемо утвердить принципы неделимой и равной безопасности, отказа от нанесения ущерба безопасности друг друга. Для этого Москва, в частности, предлагает странам НАТО вернуться к ситуации с размещением вооруженных сил и вооружений по состоянию на 27 мая 1997 года, т.е. на тот момент, когда в Париже был подписан основополагающий акт о взаимоотношениях России с Североатлантическим альянсом. Она требует также исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, официально отказаться от приема в блок стран бывшего СССР, включая Украину, и от создания на территории этих стран военных баз США. Есть и целый набор других идей, направленных на укрепление общей безопасности, причем российская сторона подчеркивает, что оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, а взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе. "Это не ультиматум" Признаться, со стороны все это выглядит как своего рода ультиматум странам НАТО со стороны России. Однако Рябков, которого я уже после общего брифинга попросил прокомментировать это мое впечатление, с ним не согласился. "Нет, это не ультиматум, это приглашение к серьезному разговору", — сказал он. И добавил, что "мы не можем больше закруглять и что-то лакировать; у нас возникла потребность назвать вещи своими именами". В российской инициативе "нет ничего, что исключало бы переговорный процесс", — сказал Рябков. "Наоборот, мы открыты к диалогу и переговорному процессу и готовы это делать максимально быстро, — уточнил он. — Это очень серьезно. Наша делегация сформирована". На брифинге указывалось, что в качестве возможного места встречи Вашингтону предложена Женева, а выехать туда или в любое другое место, не требующее получения американских виз, российские представители готовы буквально в любой момент. На вопрос о том, какой реакции, на его взгляд, можно ждать от США, Рябков ответил: "Я не знаю, что будет вынесено из этого всего на той стороне, могу лишь предполагать. Но хотелось бы еще раз подчеркнуть: мы не занимаемся в данном случае пропагандой. К пропаганде договорный язык не приспособлен. Это реальные озабоченности. В разных вариантах и в разных видах все это произносилось за последние годы десятки, если не сотни раз". США "готовы обсуждать"? Какой бы смысл ни вкладывала в свои предложения Москва, многим поначалу казалось, что для адресатов эти идеи абсолютно неприемлемы. Основания для таких сомнений имелись: накануне брифинга Рябкова Североатлантический совет — основной орган принятия политических решений в НАТО — распространил заявление о "готовности к осмысленному диалогу с Россией", в котором, однако, указывалось: "Мы в курсе недавних предложений России по европейской безопасности. Нам ясно, что любой диалог с Россией должен был бы проходить на основе взаимности, учитывать тревоги НАТО по поводу действий России, опираться на коренные принципы и основополагающие документы по европейской безопасности, вестись согласованно с европейскими партнерами НАТО".

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Смысл всей этой словесной мишуры понятен: говорить с Москвой альянс если и готов, то исключительно на собственных условиях. И даже российские журналисты на брифинге спрашивали Рябкова, зачем, дескать, выдвигать заведомо непроходные идеи. Он в ответ вынужден был напомнить, что, когда Запад множество раз делал шаги, совершенно неприемлемые для России, это почему-то воспринималось всеми как должное. Тем не менее и сам я был убежден, что официальный отклик на предложения России из-за океана если и последует, то нескоро и будет выдержан в духе общей натовской позиции. Как выяснилось, уверенность моя была ошибочной по обоим пунктам. Через считаные часы после того, как Рябков в Москве попрощался с журналистами и пожелал им счастливого Нового года, в Вашингтоне был созван в режиме телеконференции собственный пресс-брифинг. Высокопоставленный представитель администрации США — хорошо знакомая мне дама, скрывающая за внешней мягкостью и обходительностью повадки "железной леди", — неожиданно заявила, что американцы "готовы обсуждать" российские предложения, пусть и со множеством оговорок. "В этих документах есть вещи, которые, как известно россиянам, будут неприемлемы; они (россияне — прим. ТАСС) это знают, — сказала она. — Но есть и другие вещи, с которыми мы готовы работать и которые заслуживают определенного обсуждения. Делать это мы станем с нашими союзниками и партнерами. Ничто по европейской безопасности [не должно решаться] без присутствия в той же комнате европейцев".​​​​ Символичное совпадение? Чуть позже эта же позиция публично излагалась в Вашингтоне официальными лицами, включая помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Поневоле вспомнишь извечную присказку наших политологов и журналистов о том, что за океаном понимают только язык силы. Кстати, еще несколько дней назад Рябков говорил, что если обеспокоенности Москвы вновь будут проигнорированы, то реакция на это с нашей стороны может быть и военной. Теперь он мне подтвердил, что его позиция была понята и изложена журналистами верно.

"Я сказал, что мы найдем формы, как ответить, в том числе в военном и военно-техническом плане, — заявил собеседник. — Я это подтверждаю. Мы должны будем уравновешивать мероприятия, которые вызывают у нас озабоченность, поскольку повышают риски, своими мерами противодействия". Дипломат добавил, что движение в этом направлении "никому не нужно" и что во избежание серьезных неприятностей "лучше договориться". Но при этом подчеркнул, что "договариваться нужно по тем сюжетам, о которых мы говорим". Между прочим, 17 декабря в России отмечался День Ракетных войск стратегического назначения. На вопрос о том, не был ли брифинг специально приурочен к этой дате, Рябков лишь усмехнулся: мол, "интерпретации могут быть любые", но если бы встреча с прессой состоялась, например, 20 декабря, то "сказали бы, что это День разведчика". "Новое слово" в дипломатии Так или иначе, вопрос о том, почему Москва именно сейчас ребром поставила перед Западом вопрос о своей безопасности, интересует многих. Утром в тот же день я его обсуждал, например, с одним из лучших американских знатоков России, бывшим профильным советником президента Джорджа Буша — младшего Томом Грэмом. Позже Рябков ответил на этот вопрос так: "Потому что именно в нынешнем году произошел резкий скачок тревожной и неприемлемой деятельности; наращивание как масштаба, так и насыщения антироссийским зарядом мероприятий, которые осуществляются США, странами НАТО в теснейшем взаимодействии с Украиной и другими так называемыми натовскими партнерами. Заодно я поинтересовался, с чем можно сравнить предлагаемые Россией меры, есть ли у них известные прецеденты в истории. Собеседник, всю жизнь работающий в дипломатии, ответил, что он таких прецедентов не знает и "разделяет оценки, что это новое слово в международных отношениях". "Я считаю, что мы сказали новое слово, — повторил он. — Я вообще сторонник того, чтобы двусмысленностей, на которых строятся очень многие договоренности, в столь важных текстах становилось меньше. Надо называть вещи своими именами — тем более что люди, с которыми мы имеем дело, совершенно не стесняются произносить нечто такое, что еще два — три — пять лет назад было не комильфо или вообще табуировано". "Поэтому давайте тогда класть карты на стол и объяснять, что к чему, — добавил замглавы МИД РФ. — Причем прямым языком, понятным не только для дипломатов, которые изощренно выискивают полутона, но и для тех, кто более склонен говорить прямо и твердо". Требуется мужество Конечно, с американской стороны многое видится совсем по-другому. Тот же Грэм, например, призывал избегать излишней публичности, лишь усиливающей, на его взгляд, рефлекторное неприятие российских идей даже у умеренных западных политиков, которые и сами сомневаются в целесообразности расширения НАТО (поэтому он, кстати, тоже ожидал, что открытое стремление Москвы ограничить аппетиты альянса будет с порога отвергнуто). Доказывал, что с помощью традиционной келейной дипломатии можно добиться большего. Самокритично признавал, что при Буше-младшем был упущен, видимо, самый благоприятный шанс выправить американо-российские отношения и выстроить их на подлинно равноправной основе.