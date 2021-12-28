По стойке "смирно": женщин Украины обязали встать на воинский учет

"Мне муж давно говорил: давай уедем, а я все чего-то сомневалась, побаивалась — все же родные места неохота покидать. Но теперь и я решила: надо уезжать!" — поделилась в разговоре со мной знакомая киевлянка. К решению уехать из страны ее подтолкнул опубликованный на днях приказ украинского Министерства обороны, согласно которому едва ли не все жительницы Украины в возрасте от 18 до 60 лет, включая молодых мам и беременных, объявлены военнообязанными.

Приказ номер 313 Публикация приказа за номером 313 повергла украинское общество в шок. По замыслу руководства Минобороны, постановке на военный учет подлежат сотни тысяч украинок. Если прежде военнообязанными считались представительницы лишь нескольких профессий, то по новому приказу в перечень включены десятки специальностей, от бухгалтеров и музейных работников до маляров и сторожей. Работающие по этим специальностям украинки обязаны в течение 2022 года пройти медкомиссию и встать на воинский учет. Список заболеваний, которые дают возможность получить освобождение от военной повинности, крайне невелик и не включает целый ряд специфических женских болезней. Более того, согласно разъяснению, которое пресс-служба Минобороны опубликовала на своей страничке в Facebook, "беременные женщины и женщины с малолетними детьми тоже берутся на военный учет". Женщин, вошедших в указанную категорию, могут раз в три года вызывать на военные сборы, продолжительность которых составляет до трех месяцев. Лишь беременные, матери детей в возрасте до трех лет и многодетные матери освобождаются от выезда в "поля".

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Для тех, кто не встанет на учет в 2022 году, предусмотрен штраф от 510 до 850 гривен (примерно 1,4–2,3 тыс. рублей). При повторном нарушении максимальный размер материального наказания увеличивается до 1,7 тыс. гривен. Предусмотрены санкции и для работодателя, который не проконтролировал постановку своей сотрудницы на военный учет, — максимальный размер штрафа составит 8,5 тыс. гривен. За уклонение от прохождения сборов вменяется штраф в размере 8,5–11,9 тыс. гривен. При этом женщины, уклонившиеся от постановки на военный учет, могут столкнуться с проблемами при приеме на работу, получении регистрации по месту жительства, оформлении загранпаспорта, вступлении в брак и совершении других гражданских процедур. Пока не призовут Публикация приказа вызвала такой шквал негодования и издевок, что власти поспешили выступить с разъяснениями, чтобы успокоить разгневанных дам. Правда, в лучших традициях современного украинского чиновничества они сделали это весьма неуклюже, порой на грани с издевкой.

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"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию", — написал в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он также пообещал ввести переходную норму, согласно которой женщин-военнообязанных будут вызывать на военные сборы исключительно с их согласия. "Со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное — Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства", — пояснил главком ВСУ. Однако его упоминание о "крайнем случае" ничуть не успокоило общественное мнение, наоборот, подлило масла в огонь, ведь на протяжении последних лет украинские власти только и делают, что твердят о "российской агрессии". А в последние недели истерия по поводу того, что Москва "вот-вот нападет" на Украину, и вовсе достигла космических масштабов. Тем не менее "не сеять панику" призвал и глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. Он пообещал, что список профессий, представительницы которых подлежат постановке на военный учет, "будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые не понадобятся Вооруженным силам". Поддержала коллегу и представительница правящей фракции "Слуга народа" Юлия Гришина. "Девочки, расходимся! — обратилась она к соотечественницам. — Список специальностей, по которому женщины берутся на военный учет, будет сокращен". Правда, тут же, чтобы не отступать от руководящей линии, на всякий случай добавила: "А мы ж готовы, если что". Подали петицию Впрочем, если судить по публикациям в социальных сетях, большинство украинок вовсе не разделяет готовности "слуги народа" встать грудью на защиту родины. Наоборот, женщины нещадно критикуют действия властей, не стесняясь при этом в выражениях и эпитетах.

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Авторов постов возмущает не только перспектива оказаться призванными в армию, но и сама процедура постановки на учет, которая при запущенной украинской бюрократии грозит обернуться длительной волокитой и тратой денег. Многие отмечают также, что прохождение медкомиссии в условиях пандемии COVID-19 грозит еще и разрастанием эпидемии. Критически отзывается об инициативе властей и оппозиция. По мнению представителей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", речь идет о том, чтобы "в очередной раз ограбить украинских женщин". Официально — начисляя штрафы. И неофициально — получая поборы за "ускоренный" и "правильный" проход медосмотра и решение неизбежных проблем с документами. Многих в стране возмущает и тот факт, что инициатива о постановке сотен тысяч женщин на военный учет получила одобрение со стороны президента Владимира Зеленского, который сам "откосил" от призыва, хотя в 2014 году ему присылали повестки из военкомата. Интернет-издание "Страна" даже назвало главу государства "президентом-уклонистом". На следующий день после публикации приказа 313 на сайте офиса президента была зарегистрирована электронная петиция с требованием отменить новый порядок обязательного воинского учета для женщин. Всего за пять дней петиция набрала более 25 тыс. голосов. Этого достаточно, чтобы ее рассмотрел глава государства. Команда комиков Украинская власть любит пугать население угрозой "большой войны" с Россией. Этим охотно занимался предшественник нынешнего президента Петр Порошенко, это продолжает делать и Зеленский. "Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины", — заявил он ровно год назад, в декабре 2020-го.