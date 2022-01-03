Новые миры для детей на новогодние выходные: 12 лучших книг 2021 года на русском языке

Каждый год в России выходят тысячи новых детских произведений — смешных и грустных, важных и совершенно необязательных, ослепительно красивых и экспериментальных. Ежегодно родители сталкиваются с трудностями поиска книги под елку, чтобы провести бесценное тихое время первых новогодних дней за совместным чтением или помочь ребенку самостоятельно отправиться в путешествие по бесконечным мирам.
"Соседи"
Автор: Кася Денисевич
М.: Карьера Пресс
4+
Прежде чем написать "Соседей", Кася Денисевич проиллюстрировала несколько книг для детей и, возможно, знакома читателям как художник детских повестей Ани Красильщик "Три четверти" и "Давай поедем в Уналашку". "Соседи" — ее дебютная книжка-картинка, сначала вышла на английском в знаменитом издательстве Chronicle Books и была названа премией Caldecott в числе лучших книг года, написанных не американцами.
Это история девочки, которая переезжает в новый многоквартирный дом и слушает его, словно огромный живой организм. В ней многое и для родителей — в очертаниях дома и города, в бытовых приметах детства, — но сама идея мира за пределами квартиры как чертогов непознаваемого обращена к ребенку, которому еще только предстоит выйти за порог домашнего уюта.
"Фермерские рынки мира"
Автор: Мария Бахарева
Иллюстратор: Анна Десницкая
М.: Самокат
4+
Эта прекрасно проиллюстрированная подробная книга позволяет через путешествие по рынкам планеты — с разными продуктами, рецептами, посетителями — прочувствовать, как еда объединяет людей всего мира. Отведать сопаипиллу на рынках Чили, гайлан в Пекине или кленовые конфетки в Нью-Йорке; привезти кардамон из Тель-Авива или копченого осетра из Астрахани — означает прикоснуться к общему опыту, оказаться там, где всегда есть место для единения. Познавательное путешествие вокруг "съедобного света" больше похоже на праздник, который всегда с читателем этой увлекательной книги.
"Чай в зимнем лесу"
Автор: Акико Миякоси
Переводчик с японского: Елена Байбикова
М.: МИФ
4+
Одни только карандашные иллюстрации этой книги способны завоевать детские сердца. Но и сама история в произведении японской художницы Акико Миякоси — потрясающая.
Маленькая девочка в красной шапочке несла пирог бабушке и заблудилась в снежном лесу, после чего попала на чаепитие к зверям. Медведь и заяц, олень и овечка, узнав, что девочка по пути упала и раздавила пирог, сначала собирают ей по кусочку новое угощение для бабушки из кусочков своих пирогов, а потом торжественно, с оркестром, доводят ее до дома пожилой родственницы. Этот невероятный оркестр, шествующий через зимний лес, — символ великого единения народов, к которому стремится детская сказка.
"Я принцесса!"
Автор: Евгения Гюнтер
Иллюстратор: Катя Жиркова
М.: Пешком в историю
4+
Эту яркую книжку, как мне кажется, не до конца оценили критики и читатели, а зря. Истории про принцесс, их костюмы, условия жизни, обычаи, может, и вымышленные, но удачно составлены из реальных исторических фактов. Так, юная читательница узнает, что древнеегипетской принцессой ей не быть без гуся и ароматического колпачка на голове; чтобы стать древнегреческой принцессой, надо овладеть каким-нибудь ремеслом, а потом еще и обучать ему простых смертных; в персидском царстве необходимо подолгу разучивать многочисленные поэтические строки.
Эта книга лучше других напоминает маленьким читателям, что ничто не дается легко. Но в моем рекомендательном списке она оказалась еще и именно за то, как здорово удалось Евгении Гюнтер описать главных героинь, рассказать их истории, которые были бы и исторически точными, и литературно убедительными.
"Луритури"
Автор: Гуннель Линде
Переводчики со шведского: Ольга Вронская и Юрий Вронский
Иллюстратор: Никита Терешин
М.: Белая ворона
6+
Это довольно старая сказка, которая воспитала уже не одно поколение шведских читателей. Она была написана в 1959 году, а в 1978-м заслуги Гуннель Линде перед детской литературой были засчитаны премией Астрид Линдгрен.
Луритури — это волшебное существо, которое поддерживает в доме уют и порядок. В классических иллюстрациях его рисуют как маленького гнома, но у Никиты Терешина получилось более интересное и современное существо, на мой взгляд. В итоге и сегодня книга читается не как экскурс в жизнь скандинавских мифологических существ, а как рассказ о маленьком детском мире, в котором девочка Щебетунья и ее маленькие волшебные друзья живут разнообразной и интересной жизнью, практически не выходя из детской комнаты.
"Пес поэта"
Автор: Патриция МакЛахлан
Иллюстраторы: Аня и Варя Кендель
Переводчик с английского: Нина Фрейман
СПб.: Поляндрия
8+
Американская писательница Патриция МакЛахлан придумала историю о собаке, которая выросла в доме поэта и научилась понимать слова. При этом самого пса умеют понимать только поэты и дети.
Однажды хозяин собаки исчезает, и Тедди отправляется в путь. Пройдя через снежную метель, он находит в лесу двоих детей. Оказавшись втроем в теплой хижине, они поддерживают друг друга. Однако что будет, когда кончится метель, вернутся ли к ним те, кого они утратили? Глубокая и мудрая история в русском издании сопровождена потрясающими иллюстрациями художниц Ани и Вари Кендель, погружающих читателей в жизнь снежного зимнего леса.
"Бертик и чмух"
Автор: Петра Соукупова
Иллюстратор: Лера Елунина
Переводчик с чешского: Ксения Тименчик
М.: Самокат
8+
Чешская писательница Петра Соукупова сочинила точную и убедительную историю о том, как мальчик, глубоко переживающий развод родителей, отправляется на дачу с мамой и ее новым другом и встречает там непонятного лесного зверька. Это оказывается чмухлик, который помогает герою принять перемены, произошедшие в его мире, и смириться с ними.
Книга "Бертик и чмух" написана с глубоким сочувствием к переживаниям ребенка, к его взглядам. Чтобы помочь ребенку, как воображаемому мальчику из книжки, достаточно понять, что его злость, раздражение, капризы и протесты рождаются не из вредности, а из внутренней боли.
"Волшебный пудинг"
Автор и иллюстратор: Норман Линдси
Переводчик и адаптер с английского: Юрий Хазанов
М.: Волчок
8+
Это австралийская классика, которую сам великий Филип Пулман, автор "Темных начал", называл своей любимой книгой. Норман Линдси в начале прошлого века испробовал разные профессии. Он был и художником, и скульптором, и писателем, и карикатуристом, и боксером, и острым на язык журналистом, восславляющим в статьях национальный австралийский дух.
"Волшебный пудинг", считается, был написан на спор — когда его друг, литературный критик Бертрам Стивенс, заявил, что дети любят читать про фей больше, чем про еду. Так Норман написал историю о говорящем пудинге, чтобы доказать, что это неправда. Впрочем, чудо "Волшебного пудинга" не только в его способностях общаться и никогда не заканчиваться, но и в том, что юмор произведения нисколько не утратил свою актуальность с 1918 года; как не устарели и замечательные картинки, нарисованные Норманом к первому изданию.
"Три обезьяны королевской крови"
Автор: Уолтер Де Ла Мэр
Переводчик с английского: Светлана Лихачева
Иллюстратор: Сергей Любаев
М.: Волчок
10+
В чем в 2021 году не было недостатка, так это в хорошей детской классике, которую русский читатель, к своему счастью, открывает впервые, — книга английского поэта Уолтера Де Ла Мэра именно из таких. Мы знаем этого автора по стихам, которые переводил некогда на русский язык Виктор Лунин. А роман "Три обезьяны королевской крови", вышедший в 1921 году, можно назвать предтечей современной сказки для детей.
Три обезьяньих принца идут дорогой трудной через полный препятствий лес за отцом своим Сейлемом. Так они отправились на поиски дяди Ассасиммона — владыки Тишнарских долин. А по пути им удается открывать разнообразные загадки неизведанного мира.
"Андрей Сахаров. Человек, который не боялся"
Автор: Ксения Новохатько
Иллюстраторы: Евгения Ройзман, Ольга Терехова, Поля Плавинская
М.: Самокат
12+
Это прямо книга-плакат о судьбе создателя советской водородной бомбы, который умел "смотреть на мир и человечество как на единое целое, не теряя из виду отдельного человека".
Андрей Сахаров был больше, чем просто ученый, — для людей нескольких поколений он стал символом свободы мнений и убеждений. Думаю, его жизненный путь многое способен объяснить детям про советскую эпоху и путь ученого, верящего в прогресс.
"Вальхен"
Автор: Ольга Громова
М.: КомпасГид
12+
Прорабатывать исторические травмы ничуть не менее важно, чем лечить душевные, и в 2021 году вышло немало книг, в которых авторы смело берутся за этот нелегкий труд. Например, графический роман Юрги Виле и Лины Итагаки "Сибирские хайку" или "Вальхен" Ольги Громовой. Обе книги основаны на реальных человеческих историях и рассказывают об ужасах страшной войны; о людях, которых война носила как щепки с Запада на Восток и обратно.
Валя, героиня книги Ольги Громовой, готовилась встретить счастливое тринадцатое лето своей жизни, но 22 июня 1941 года началась война. В результате долгих мытарств героиня оказалась в лагере для военнопленных, где стала остарбайтером, получила новое немецкое имя и сполна испытала на себе и людскую доброту, и жестокость.
"Северный свет"
Автор: Дженнифер Доннелли
Переводчик с английского: Евгения Канищева
М.: Розовый жираф
12+
Дженнифер Доннелли — одна из самых успешных писательниц в мире для подростков. В своих романах она рассказывает об их ровесниках из других эпох, будь то викторианский Лондон или революционный Париж XVIII века. "Северный свет", пожалуй, самый известный роман Доннелли, он дважды получил медаль Калдекотта и вошел в список лучших книг столетия по версии журнала Time.
История девочки Мэтти, которая в 1906 году в округе Херкимер под Нью-Йорком выбирает между зовом ума и велением сердца — отправиться ли ей учиться или выйти замуж и поддерживать осиротевших после смерти матери младших братьев и сестер, — разыгрывается на фоне реальных исторических событий.