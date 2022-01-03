Новые миры для детей на новогодние выходные: 12 лучших книг 2021 года на русском языке

Каждый год в России выходят тысячи новых детских произведений — смешных и грустных, важных и совершенно необязательных, ослепительно красивых и экспериментальных. Ежегодно родители сталкиваются с трудностями поиска книги под елку, чтобы провести бесценное тихое время первых новогодних дней за совместным чтением или помочь ребенку самостоятельно отправиться в путешествие по бесконечным мирам. "Соседи" Автор: Кася Денисевич М.: Карьера Пресс 4+ Прежде чем написать "Соседей", Кася Денисевич проиллюстрировала несколько книг для детей и, возможно, знакома читателям как художник детских повестей Ани Красильщик "Три четверти" и "Давай поедем в Уналашку". "Соседи" — ее дебютная книжка-картинка, сначала вышла на английском в знаменитом издательстве Chronicle Books и была названа премией Caldecott в числе лучших книг года, написанных не американцами. Это история девочки, которая переезжает в новый многоквартирный дом и слушает его, словно огромный живой организм. В ней многое и для родителей — в очертаниях дома и города, в бытовых приметах детства, — но сама идея мира за пределами квартиры как чертогов непознаваемого обращена к ребенку, которому еще только предстоит выйти за порог домашнего уюта. "Фермерские рынки мира" Автор: Мария Бахарева Иллюстратор: Анна Десницкая М.: Самокат 4+

Эта прекрасно проиллюстрированная подробная книга позволяет через путешествие по рынкам планеты — с разными продуктами, рецептами, посетителями — прочувствовать, как еда объединяет людей всего мира. Отведать сопаипиллу на рынках Чили, гайлан в Пекине или кленовые конфетки в Нью-Йорке; привезти кардамон из Тель-Авива или копченого осетра из Астрахани — означает прикоснуться к общему опыту, оказаться там, где всегда есть место для единения. Познавательное путешествие вокруг "съедобного света" больше похоже на праздник, который всегда с читателем этой увлекательной книги. "Чай в зимнем лесу" Автор: Акико Миякоси Переводчик с японского: Елена Байбикова М.: МИФ 4+

Одни только карандашные иллюстрации этой книги способны завоевать детские сердца. Но и сама история в произведении японской художницы Акико Миякоси — потрясающая. Маленькая девочка в красной шапочке несла пирог бабушке и заблудилась в снежном лесу, после чего попала на чаепитие к зверям. Медведь и заяц, олень и овечка, узнав, что девочка по пути упала и раздавила пирог, сначала собирают ей по кусочку новое угощение для бабушки из кусочков своих пирогов, а потом торжественно, с оркестром, доводят ее до дома пожилой родственницы. Этот невероятный оркестр, шествующий через зимний лес, — символ великого единения народов, к которому стремится детская сказка. "Я принцесса!" Автор: Евгения Гюнтер Иллюстратор: Катя Жиркова М.: Пешком в историю 4+

Эту яркую книжку, как мне кажется, не до конца оценили критики и читатели, а зря. Истории про принцесс, их костюмы, условия жизни, обычаи, может, и вымышленные, но удачно составлены из реальных исторических фактов. Так, юная читательница узнает, что древнеегипетской принцессой ей не быть без гуся и ароматического колпачка на голове; чтобы стать древнегреческой принцессой, надо овладеть каким-нибудь ремеслом, а потом еще и обучать ему простых смертных; в персидском царстве необходимо подолгу разучивать многочисленные поэтические строки. Эта книга лучше других напоминает маленьким читателям, что ничто не дается легко. Но в моем рекомендательном списке она оказалась еще и именно за то, как здорово удалось Евгении Гюнтер описать главных героинь, рассказать их истории, которые были бы и исторически точными, и литературно убедительными. "Луритури" Автор: Гуннель Линде Переводчики со шведского: Ольга Вронская и Юрий Вронский Иллюстратор: Никита Терешин М.: Белая ворона 6+

Это довольно старая сказка, которая воспитала уже не одно поколение шведских читателей. Она была написана в 1959 году, а в 1978-м заслуги Гуннель Линде перед детской литературой были засчитаны премией Астрид Линдгрен. Луритури — это волшебное существо, которое поддерживает в доме уют и порядок. В классических иллюстрациях его рисуют как маленького гнома, но у Никиты Терешина получилось более интересное и современное существо, на мой взгляд. В итоге и сегодня книга читается не как экскурс в жизнь скандинавских мифологических существ, а как рассказ о маленьком детском мире, в котором девочка Щебетунья и ее маленькие волшебные друзья живут разнообразной и интересной жизнью, практически не выходя из детской комнаты. "Пес поэта" Автор: Патриция МакЛахлан Иллюстраторы: Аня и Варя Кендель Переводчик с английского: Нина Фрейман СПб.: Поляндрия 8+

Американская писательница Патриция МакЛахлан придумала историю о собаке, которая выросла в доме поэта и научилась понимать слова. При этом самого пса умеют понимать только поэты и дети. Однажды хозяин собаки исчезает, и Тедди отправляется в путь. Пройдя через снежную метель, он находит в лесу двоих детей. Оказавшись втроем в теплой хижине, они поддерживают друг друга. Однако что будет, когда кончится метель, вернутся ли к ним те, кого они утратили? Глубокая и мудрая история в русском издании сопровождена потрясающими иллюстрациями художниц Ани и Вари Кендель, погружающих читателей в жизнь снежного зимнего леса. "Бертик и чмух" Автор: Петра Соукупова Иллюстратор: Лера Елунина Переводчик с чешского: Ксения Тименчик М.: Самокат 8+

Чешская писательница Петра Соукупова сочинила точную и убедительную историю о том, как мальчик, глубоко переживающий развод родителей, отправляется на дачу с мамой и ее новым другом и встречает там непонятного лесного зверька. Это оказывается чмухлик, который помогает герою принять перемены, произошедшие в его мире, и смириться с ними. Книга "Бертик и чмух" написана с глубоким сочувствием к переживаниям ребенка, к его взглядам. Чтобы помочь ребенку, как воображаемому мальчику из книжки, достаточно понять, что его злость, раздражение, капризы и протесты рождаются не из вредности, а из внутренней боли. "Волшебный пудинг" Автор и иллюстратор: Норман Линдси Переводчик и адаптер с английского: Юрий Хазанов М.: Волчок 8+ Это австралийская классика, которую сам великий Филип Пулман, автор "Темных начал", называл своей любимой книгой. Норман Линдси в начале прошлого века испробовал разные профессии. Он был и художником, и скульптором, и писателем, и карикатуристом, и боксером, и острым на язык журналистом, восславляющим в статьях национальный австралийский дух.

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"Волшебный пудинг", считается, был написан на спор — когда его друг, литературный критик Бертрам Стивенс, заявил, что дети любят читать про фей больше, чем про еду. Так Норман написал историю о говорящем пудинге, чтобы доказать, что это неправда. Впрочем, чудо "Волшебного пудинга" не только в его способностях общаться и никогда не заканчиваться, но и в том, что юмор произведения нисколько не утратил свою актуальность с 1918 года; как не устарели и замечательные картинки, нарисованные Норманом к первому изданию. "Три обезьяны королевской крови" Автор: Уолтер Де Ла Мэр Переводчик с английского: Светлана Лихачева Иллюстратор: Сергей Любаев М.: Волчок 10+ В чем в 2021 году не было недостатка, так это в хорошей детской классике, которую русский читатель, к своему счастью, открывает впервые, — книга английского поэта Уолтера Де Ла Мэра именно из таких. Мы знаем этого автора по стихам, которые переводил некогда на русский язык Виктор Лунин. А роман "Три обезьяны королевской крови", вышедший в 1921 году, можно назвать предтечей современной сказки для детей. Три обезьяньих принца идут дорогой трудной через полный препятствий лес за отцом своим Сейлемом. Так они отправились на поиски дяди Ассасиммона — владыки Тишнарских долин. А по пути им удается открывать разнообразные загадки неизведанного мира. "Андрей Сахаров. Человек, который не боялся" Автор: Ксения Новохатько Иллюстраторы: Евгения Ройзман, Ольга Терехова, Поля Плавинская М.: Самокат 12+

Это прямо книга-плакат о судьбе создателя советской водородной бомбы, который умел "смотреть на мир и человечество как на единое целое, не теряя из виду отдельного человека". Андрей Сахаров был больше, чем просто ученый, — для людей нескольких поколений он стал символом свободы мнений и убеждений. Думаю, его жизненный путь многое способен объяснить детям про советскую эпоху и путь ученого, верящего в прогресс. "Вальхен" Автор: Ольга Громова М.: КомпасГид 12+

Прорабатывать исторические травмы ничуть не менее важно, чем лечить душевные, и в 2021 году вышло немало книг, в которых авторы смело берутся за этот нелегкий труд. Например, графический роман Юрги Виле и Лины Итагаки "Сибирские хайку" или "Вальхен" Ольги Громовой. Обе книги основаны на реальных человеческих историях и рассказывают об ужасах страшной войны; о людях, которых война носила как щепки с Запада на Восток и обратно. Валя, героиня книги Ольги Громовой, готовилась встретить счастливое тринадцатое лето своей жизни, но 22 июня 1941 года началась война. В результате долгих мытарств героиня оказалась в лагере для военнопленных, где стала остарбайтером, получила новое немецкое имя и сполна испытала на себе и людскую доброту, и жестокость. "Северный свет" Автор: Дженнифер Доннелли Переводчик с английского: Евгения Канищева М.: Розовый жираф 12+