Пятая коронавирусная волна во Франции: на что делает ставку правительство

Для 67 млн жителей Франции 2021 год завершается ровно так же, как начинался, — под знаком борьбы с эпидемией COVID-19. Покончить с вирусом не удалось, более того, с появлением нового штамма "омикрон" пятая волна пандемии на родине Эйфелевой башни бьет все прежние рекорды.

По самым последним данным, только за один день — 29 декабря — в стране было зафиксировано 208 099 новых случаев заражения; а в начале января, по прогнозам Министерства здравоохранения, число инфицированных в течение суток может превысить 250 тыс. человек.

Более полумиллиона зараженных или побывавших в контакте с больным французов проведут новогодние праздники на карантине. В правительстве вынужденно изолировались от коллег трое министров — промышленности, внешней торговли и экологического перехода. Глава Министерства здравоохранения Оливье Веран и госсекретарь Габриэль Атталь (озвучивает для прессы важнейшие решения руководства) получили указание не отлучаться из столицы. Смена доктрины? Зарубежные аналитики находят ряд особенностей во французской стратегии противодействия новому всплеску пандемии. Франция в отличие от европейских соседей на этот раз не спешит с принятием радикальных мер. Бельгия закрывает театры, Финляндия отказывает во въезде в страну гостям, не прошедшим вакцинацию, Ирландия восстанавливает комендантский час. Во Франции пока не лишают сограждан зимних праздников (хотя за окном +12 °C) и не продлевают каникулы школьникам. Вечером 31 декабря дискотеки будут закрыты, но французы смогут беспрепятственно фланировать по залитым новогодними огнями улицам "города света". Как отметил премьер-министр Жан Кастекс, представляя пакет новых мер, правительство "стремилось найти пропорциональный ответ". Власти поэтому "исключили введение комендантского часа". Пауза между дозами Сформированный по итогам дискуссий в Совете обороны набор мер для сдерживания пятой волны пандемии оказался менее широким, чем ожидалось. Приоритет полностью отдан вакцинации, видимо, дабы не чинить новых проблем страдающей от кризиса экономике. Среди прочего в поединке с вирусом правительство сделало ставку на бустерные прививки — пауза между второй и третьей дозами вакцины сокращена с четырех до трех месяцев. Также новые правила карантина ожидают тех, кто контактировал с инфицированными. Кроме того, власти акцентировали необходимость максимального перехода на удаленную работу: сотрудникам компаний предписано трудиться дома не менее трех-четырех дней в неделю.

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Правительство не скрывает намерения оказывать как можно более сильное давление на тех, кто по разным причинам пока воздерживается от вакцинации. Делая ставку на педагогику, власти подчеркивают неизбежность дальнейшего распространения вируса и стремятся поддержать работников здравоохранения в их сложной миссии. Медсестрам и медбратьям Правда, ежемесячная премия в €100 для медсестер и медбратьев в службах неотложной терапии, которую установил кабинет министров, встречена в отрасли несколько скептически. "Это далеко от ожиданий профессионального сообщества", — заметил представитель Национального синдиката медицинского персонала Тьерри Амуру. Например, в Швейцарии и Люксембурге средняя зарплата коллег вдвое выше. Молодой медперсонал уходит из больниц Франции. Как подчеркнул Кастекс, в схватке с пандемией "бег идет против часовой стрелки". Корректируя стратегию, правительство рассчитывает на лояльность парламентской оппозиции, которая должна сознавать масштабы происходящего. По крайней мере, отчасти расчет оправдывается. Социалисты под руководством мэра Парижа Анн Идальго готовы допустить обязательную вакцинацию. Но "Республиканцы" под предводительством кандидата в президенты, главы центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс пока колеблются между защитой гражданских свобод и укреплением ограничительных мер в угоду борьбе с коронавирусом.

Описание Вакцинация в Париже © EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Свою лепту в дискуссию вносят экономисты, предупреждая, что ожидавшийся рост экономики (в первом квартале 2022 года он должен был составить 4%) может в реальности смениться на число со знаком минус ввиду чрезвычайной заразности "омикрона". Они считают, что особенно уязвимыми могут оказаться сферы продовольственного снабжения, энергетики, транспорта и коммуникаций. Шаг к обязательной вакцинации Тем временем волны и мутации вируса склоняют общество к выводу, что пандемию следует рассматривать не как чрезвычайную ситуацию, а как феномен, с которым придется жить продолжительное время. Соответственно, решение проблемы может крыться в обязательной вакцинации — как признал министр здравоохранения Оливье Веран, будущий вакцинный пропуск, одобренный в начале этой недели на заседании правительства, станет всего лишь ее завуалированной формой. Нюанс в том, что этот документ в отличие от нынешнего санитарного пропуска будет выдаваться только на основе вакцинации, без учета перенесенной инфекции коронавируса.

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Как же тогда быть с вопросом об ограничении свобод? Ведь ранее эти ограничения были терпимы, поскольку сопровождались твердыми заверениями в их чрезвычайном и временном характере. Среди активных критиков политики властей значится, прежде всего, глава лионского Института социальных, экономических и политических наук (ISSEP), депутат предыдущего созыва парламента Марион Марешаль. Племянница лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен в свои 32 года рассматривается многими в качестве ее вероятной соперницы в споре за лидерство в правоконсервативном лагере после президентских выборов 2022 года. Марешаль неустанно напоминает, что еще год назад власти заверяли — прививки от коронавируса не будут обязательными. Она утверждает, что вакцинный пропуск, который собираются вводить власти, "контрпродуктивен" — вакцина далеко не единственный ответ на вызовы, принесенные пандемией, поскольку переполненные госпитали — не медицинская, а структурная проблема. Кроме того, она отвергает аргументацию, согласно которой вакцинация — форма солидарности сограждан. Объясняя это тем, что "вакцинированные люди могут также заражать". По мнению Марешаль, вирус циркулирует независимо от вакцинации, но под предлогом санитарного порядка ограничивают свободу передвижения или право на труд. "Если у вас есть противопоказания против вакцины, вам предстоит объяснять это работодателю, — говорит она. — Контроль граждан другими гражданами (администраторами больниц, метрдотелями) начинается с санитарного пропуска, но чем он кончится?"

Описание Глава лионского Института социальных, экономических и политических наук (ISSEP) Марион Марешаль © AP Photo/Michel Euler

По ее словам, "атмосфера подозрительности, доносительства, криминализации вряд ли послужит национальному сплочению". Она также предостерегает от цифрового контроля: "У каждого жителя в ЕС вскоре будет европейское цифровое удостоверение личности. В перспективе ваши банковские, налоговые, социальные, медицинские данные и места, которые вы посещаете, станут известны". От первого лица Так власти оказались между двух огней — если одни оппоненты считают принимаемые меры посягательством на свободы, другие, напротив, полагают их недостаточными. Медики указывают, что всплеск "омикрона" приходится на период, когда еще продолжается волна заражений "дельтой", из-за чего госпитали переполнены. При этом правительство готово признать и усталость населения после двух лет пандемии. "Это похоже на фильм, который никак не кончится", — сказал Жан Кастекс. "В сделанном выборе экономика превалирует над здоровьем", — прокомментировал решения кабинета министров известный специалист по инфекционным болезням, профессор Жан-Поль Сталь. В Матиньонском дворце (резиденция премьера) рассчитывают, что новый вакцинный пропуск будет одобрен парламентом 15 января.