"King’s Man: Начало": Пацифистский экшен и присядки с Распутиным

Описание Кадр из фильма "King’s Man: Начало" © 20th Century Studios

Франшиза "Kingsman" начиналась как оммаж Джеймсу Бонду. Она собрала в себе самые яркие черты шпионских боевиков и с удовольствием прошлась по законам жанра, приправив их забористым экшеном и циничными шутками. Это было настоящее торжество коммерческого кино, которое ни перед чем не останавливалось ради развлечения. Однако со временем режиссер и автор фильмов про секретную службу в костюмах с иголочки Мэттью Вон то ли повзрослел и посерьезнел, то ли внял жалобам на чрезмерную жестокость франшизы (хотя, казалось бы, когда это кому мешало в современном кино?) и в продолжении решил кардинально изменить тон. При этом нужно было не забывать про юмор и экшен, за которые фильм полюбился зрителям. Итогом стало чудовище Франкенштейна, состоящее из пацифистских идей, критики колониализма, душевных метаний, остроумных драк и непоколебимой любви к британской монархии. В начале двадцатого века Оливер Оксфорд (Рэйф Файнс) вместе с женой Эмили (Александра Мария Лара) и сыном Конрадом приезжает в концлагерь для африканских беженцев, чтобы доставить продовольствие. Жена погибает, но перед смертью она просит Оливера поклясться в том, что их сын никогда не познает ужасов войны. Проходит 12 лет, Европа на пороге Первой мировой войны, и повзрослевший Конрад (Харрис Дикинсон), вопреки желаниям отца, очень хочет сражаться за родную Великобританию. Оливер же из последних сил пытается уберечь его от бессмысленной смерти и читает проникновенные речи об ужасах войн, которые обычно затеваются амбициозными и взбалмошными мужчинами по какому-нибудь дурацкому поводу. В конце концов отцу приходится полностью раскрыть свои карты и рассказать сыну про организацию супершпионов Kingsman, которую он создал сам, чтобы предостеречь мир от ненужных конфликтов.

Описание Кадр из фильма "King’s Man: Начало" © 20th Century Studios

Пока пацифист Оливер разбирается с воинственным сыном, теневое правительство с неназванным шотландцем во главе планирует мировой заговор по уничтожению Великобритании. Злодей решает инициировать войну и поручает своим сообщникам, среди которых есть совершенно одиозный Распутин в исполнении Риса Иванса, подтолкнуть трех кузенов — монархов Великобритании, Германии и России (всех играет Том Холландер) — к вооруженному конфликту. Оливер раскрывает планы тайной организации и в разгар войны едет вместе с сыном и двумя помощниками — Полли (Джемма Артертон) и Шолой (Джимон Хонсу) — в Россию, чтобы помешать Распутину сбить с правильного пути Николая II. Звучит все очень запутанно и длинно. На деле фильм вполне ясный, но интродукция к основному экшену у него действительно внушительная.

Вон радикально меняет пластинку: вместо шуток — меткие фразы о вреде насилия в идеальном исполнении Рэйфа Файнса, а вместо изобретательного экшена — жуткие сцены с фронта Первой мировой войны. Режиссер хочет практически вдолбить зрителям в голову, что насилие — не путь решения проблем, а колониализм — это плохо

Но чему уж точно не сможет изменить британский фильм, так это любимой монархии. Монарха надо защищать, поэтому без разборок и кровавых убийств все равно не обойдется. Сцены драк в картине по-прежнему остроумные, но, чтобы их увидеть, придется набраться терпения. Запоминающихся сцен в "King’s Man: Начало" только две. В одной из них Рэйф Файнс в исподнем сражается с танцующим Распутиным, чей образ вобрал в себя все безумные теории о противоречивом друге императорской семьи.

Описание Кадр из фильма "King’s Man: Начало" © 20th Century Studios

Рис Иванс в черной робе и с таким же черным макияжем, одурманивающий всех морфием и горловым пением, хорошенько оторвался при изображении Распутина и довел все до абсурда, что, скажу в его оправдание, поощряется самой эстетикой проекта. Вон создает альтернативную историю, частично основанную на реальных фактах, поэтому в его теневом правительстве кроме Распутина находится еще и Ленин. Все европейцы — кроме доблестного британского монарха, конечно же, — бесстыдный гротеск, но России досталось больше всех. Весь юмор, сдерживаемый Воном во время пацифистских речей, был брошен им на изображение исторических деятелей. Любителям бороться за историческую правду фильм лучше вообще не смотреть, иначе их может хватить инфаркт. При этом секретная служба по-прежнему прерогатива белых мужчин. Тут тоже обманываться не стоит. Персонажи Джеммы Артертон и Джимона Хонсу всегда остаются на обидной подпевке.

Описание Кадр из фильма "King’s Man: Начало" © 20th Century Studios