"Второй Перл-Харбор" января 1942-го: как война пришла в прибрежные воды Америки

Описание Танкер SS Pennsylvania Sun, атакованный немецкой подлодкой, 15 июля 1942 года © Naval Air Station Key West aircraft/Public Domain/Wikimedia Commons

80 лет назад, 13 января 1942 года, получила старт операция немецких подводных лодок в акватории США с кодовым наименованием "Паукеншлаг". Нацисты смогли рассмотреть в бинокль небоскребы Манхэттена — Вторая мировая война пришла в Америку. Американский историк Майкл Гэннон назвал события 1942 года в атлантических водах, омывающих побережье США, вторым Перл-Харбором. На мой взгляд, это достаточно резкая оценка, не все аргументы и обвинения Гэннона можно принять безоговорочно, но все же для такой формулировки есть веские основания. С января по август 1942 года немецкие подводники потопили у берегов США около 600 судов — германские экипажи расценивали это как "вторые жирные времена" по аналогии с началом Второй мировой войны в Европе, когда английская противолодочная оборона была еще слаба и не сформировалась система проводки конвоев. Тогда удавалось топить большое количество торговых судов при минимальных потерях. "Барабанная дробь" в акватории Нью-Йорка

На эту тему Искусство разбудить спящего гиганта: главные ошибки Японии при атаке на Перл-Харбор

Операция "Паукеншлаг" (что часто переводят как "барабанная дробь") начала планироваться вскоре после объявления Адольфом Гитлером войны Соединенным Штатам 11 декабря 1941 года. Строго говоря, к тому моменту американские вооруженные силы фактически уже были вовлечены в борьбу на линиях морских коммуникаций в Атлантике. Тем не менее "Паукеншлаг" стал серьезным и опрометчивым шагом со стороны германского руководства. В тот момент подводные лодки Германии были в той или иной форме вовлечены в обеспечение операций вермахта в Северной Африке. Идеолог "волчьих стай" Карл Дёниц, в тот момент еще вице-адмирал и командующий подводными силами Третьего рейха, считал операции в Средиземном море неэффективными и опасными. Возвращение на просторы Атлантики давало возможность вернуться к тем действиям, к которым готовились германские подводники в предвоенные годы. Поэтому с наибольшим энтузиазмом объявление войны США было воспринято немецким военно-морским командованием. Главным препятствием для реализации амбициозных планов Дёница был недостаток боеспособных подводных лодок. На 1 января 1942 года ввиду потерь, отвлечения части сил в Арктику и на Средиземное море немцы были способны выставить в Атлантику 64 лодки: 19 — IX серии, 44 — VII серии и одну бывшую турецкую UA. При этом пятая их часть — 14 лодок — находилась на ремонте. Несмотря на развитие техники подводного флота, огромное расстояние между базами немецкого флота в оккупированной Франции и Нью-Йорком (3 тыс. морских миль) позволяло самостоятельно действовать у берегов США только немецким лодкам IX серии, которых в боеготовом состоянии у берегов Америки в распоряжении Кригсмарине на декабрь 1941 года имелось всего шесть штук. Лодки VII серии могли уверенно действовать лишь у берегов Канады. При этом командиры-подводники возражали относительно такого использования этих субмарин, считая более целесообразным их применение против конвоев в Атлантике. Тем не менее Дёниц настоял на своем — именно его перу принадлежит подготовленный к 17 декабря 1941 года план "Паукеншлаг". Основной его идеей было нанесение максимального ущерба действиями одиночных лодок на широком фронте, без попытки сформировать "стаю" для совместных действий на одном направлении. Командирам предписывалось атаковать крупные цели, приоритет отдавался танкерам.

На эту тему Стратегического значения: о ходе самой смелой десантной операции русского флота XX века

Первые три большие субмарины IX серии вышли на позиции в территориальных водах США 13 января 1942 года. Первой их жертвой стал панамский танкер "Норнесс", потопленный лодкой U-123 под командованием капитан-лейтенанта Рейнхарда Хардегена в ночь на 14 января. Вечером того же дня U-123 подошла к нью-йоркской гавани, на палубу позвали фотографа, но было слишком темно, и немецким пропагандистам оставалось разве что сфабриковать снимки "огней Нью-Йорка" на основе мутных кадров с подводной лодки Хардегена. Десять лодок VII серии у Ньюфаундленда и Новой Шотландии добились первого успеха 15 января 1942 года, когда субмарина под командованием известного немецкого аса-подводника Эриха Топпа потопила английское судно "Дэйроуз". Однако уже 22 января, предположительно, из-за недостатка горючего или же израсходовав торпеды, все десять лодок VII серии взяли курс на базу. Они и так действовали на пределе своей дальности, чему не способствовали плохие погодные условия. Итоги операции Была ли операция германских подводников у берегов США успешной? По формальным показателям — безусловно. Пять лодок IX серии потопили 23 судна общим тоннажем 150 тыс. т. Лодки VII серии отчитались о 28 судах тоннажем около 85 тыс. т. При этом ни одна немецкая субмарина не была потеряна. Впрочем, в этой вроде бы бочке меда была и ложка дегтя: на обратном пути от канадских берегов лодка U-333 встретила и потопила судно, опознанное как британское. Вскоре выяснилось, что субмарина под командованием капитан-лейтенанта Петера-Эриха Кремера уничтожила немецкий блокадопрорыватель "Шпреевальд", который шел с Дальнего Востока с грузом резины и олова. Потеря эта была названа Морским штабом Германии "в высшей степени болезненной" ввиду напряженного положения с сырьем в рейхе. Кремера по возвращении отдали под трибунал по личному приказа Дёница, но командир U-333 сумел оправдаться.

Описание Танкер Dixie Arrow, 26 марта 1942 года © U.S. Navy/Public Domain/Wikimedia Commons