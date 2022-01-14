Cериал "Миротворец": тернистый и веселый путь в поисках человечности

Описание Кадр из сериала "Миротворец" © Пресс-служба Амедиатеки

Когда что-то получается хорошо, очень тяжело удержаться и не попробовать повторить это снова. Особенно в нынешних кинореалиях, когда что-то хорошее эксплуатируется до тех пор, пока не становится очень плохим. После воспетого критиками "Отряда самоубийц" по версии Джеймса Ганна Warner Bros., конечно же, захотели еще что-нибудь похожее, только в телевизионном формате, чтобы подписчики HBO Max тоже могли насладиться удивительной способностью режиссера превращать все неприглядное и странное в удивительное и стоящее внимания.

Миротворец, впервые представленный зрителям в "Отряде самоубийц", — кровожадный американец в абсолютно идиотском костюме и с извращенной логикой, с одной стороны, не самый очевидный герой для сериала. Но, с другой, для Джеймса Ганна он становится идеальным объектом для изучения

В "Отряде самоубийц" Кристофер Смит, или Миротворец, в исполнении до смеха серьезного Джона Сины предстал перед нами как любитель мира во всем мире, готовый ради него убивать женщин, стариков и детей. Хладнокровный и беспринципный, он стал идеальным исполнителем секретной миссии — стереть все упоминания американского вмешательства в проекте "Морская звезда" в выдуманном островном государстве Корто Мальтезе. Для этого он убил Рика Флэга, но был настигнут пулей Бладшота и вроде как умер, но, как это обычно бывает, не совсем. Сериал начинается с того, что выздоровевший от пули в горле Кристофер выписывается из больницы в надежде наконец-то скрыться от правосудия и начать новую жизнь.

Описание Кадр из сериала "Миротворец" © Пресс-служба Амедиатеки

Но счастье его длится недолго — оперативная команда, посланная жуткой госслужащей Амандой Уоллер (Виола Дэвис), берет Миротворца в оборот, чтобы бороться с некими "бабочками", которых нужно быстро и хладнокровно убивать. Вроде бы именно это и любит Миротворец, но он от миссии не в восторге. В его новой команде: Джон Экономос (Стив Эйджи), которого мы уже видели в "Отряде самоубийц"; Леота Адебайо (Даниэль Брукс), единственная, кто обладает хоть каким-то уровнем эмпатии; скупой на эмоции лидер группы Клемзон Мерн (Чаквуди Ивуджи); и строгая Эмилия Харкурт (Дженнифер Холлэнд), страдающая от чрезмерного мужского внимания. Вдобавок мы знакомимся с отцом Миротворца в исполнении Роберта Патрика (робот Т-1000 из "Терминатора-2: Судный день") — с виду простым обитателем американской глубинки, который целыми днями смотрит телевизор и пьет пиво, а на деле — ученым-националистом по прозвищу Белый Дракон. А еще как непрошеный Робин за Миротворцем следует по пятам Виджиланте (Фредди Строма) — его жестокий и не очень сообразительный друг. С первых эпизодов в сериале чувствуется уверенный почерк автора: долгие абсурдистские перепалки на отвлеченные темы, кровавый и стремительный экшен, много ругательств, обнаженки и музыки — на этот раз это не мелодичные песни из семидесятых, которые всем так полюбились в "Стражах Галактики", а трешевый рок, чем нелепее, тем лучше. Ганн проходится по любимым составляющим своих миров: команда маргиналов неизбежно становится семьей, а настоящая семья в виде жесткого папы Миротворца, наоборот, превращается в главного антагониста, которым объясняются все грехи главного героя.

Описание Кадр из сериала "Миротворец" © Пресс-служба Амедиатеки

Критика Америки тоже никуда не ушла. Миротворец, как гипертрофированное олицетворение всего американского (его домашний питомец, например, один из главных символов США — белоголовый орлан), самим фактом своего существования высмеивает Америку. При этом не обходится и без новых навязчивых идей, мелькнувших в "Отряде самоубийц". Например, ничем не объяснимое желание постоянно показывать Джона Сину в белых трусах. В таком виде актер проводит как минимум треть первого эпизода.

От "Миротворца" не стоит ожидать размаха марвеловских сериалов типа "Локи" и "Ванда/Вижн". И дело тут не только в необычном стиле Ганна, практически полностью написавшего и снявшего сериал, и неброском обаянии американской субурбии. Все-таки чувствуется ограниченность и бюджета, и времени

"Миротворец" внешне похож на средненький телевизионный сериал, на который не хотелось выделять слишком много ресурсов. Эффект от циничного экшена, глупости героев и ситуаций, рок-музыки, разрывающей барабанные перепонки, и сюрреалистичности происходящего довольно быстро выветривается. Сериал страдает от весьма распространенной болезни современных ТВ-шоу — ему явно не хватает материала на все восемь эпизодов, поэтому он размазывает тонким слоем несколько хороших идей, которых явно недостаточно, чтобы заполнить эфирное время. Несмотря на то что за все серии, кроме седьмой, полностью отвечает Джеймс Ганн, такое ощущение, что после второго эпизода сериал написан и снят его подражателями.

Описание Кадр из сериала "Миротворец" © Пресс-служба Амедиатеки