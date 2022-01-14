На пути к пятому поколению: зачем подводный флот РФ оцифровали и превратили в блоки

Описание Подлодка "Казань" проекта 885М © Лев Федосеев/ТАСС

В конце 2021 года Северодвинское машиностроительное предприятие "Севмаш" передало военным морякам два атомных подводных корабля: многоцелевую подлодку проекта 885М типа "Ясень-М" под именем "Новосибирск" и стратегический крейсер проекта 995А типа "Борей-А" — "Князь Олег". Неординарность этого события в том, что после сдачи Военно-морскому флоту предыдущей АПЛ "Казань" прошло всего полгода, а из эллинга крупнейшего в мире судостроительного предприятия выводят еще два ракетоносца. Такого в истории нашего ВМФ не было с советских времен. В ближайшее время обе субмарины совершат переход на Тихоокеанский флот. Их появление серьезно усилит его боевой потенциал, ресурсы страны по сдерживанию потенциальной внешней агрессии. Пирожки в проекции На "Севмаше" любили невесело пошутить, что "научились закладывать субмарины — теперь осталось научиться их сдавать". Церемония касательно первого процесса нехитрая: в огромном цехе при стечении рабочих и московских комиссаров под звуки оркестра и торжественные речи помещается металлическая балка или секция будущего корабля, к ней прикручивается специальная медная табличка. Именно так 21 декабря 1993 года началось строительство первых "Ясеня" и "Борея". Тогда в качестве званых гостей, а по факту лоббистов, пригласили мэра Москвы Юрия Лужкова и "главного приватизатора" Анатолия Чубайса.

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Сдача же проекта сложнее и может растянуться на годы. Так, первый корабль 885-го проекта — "Северодвинск" — удалось передать флоту только в 2009 году. Тогда же начались и ходовые испытания стратегического крейсера 955-го проекта — "Юрия Долгорукого". Столь долгие сроки строительства лодок были прежде всего связанны с общим кризисом оборонно-промышленного комплекса. Страна буквально была не в состоянии финансировать создание новых систем вооружения — "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий", что называется, лепили из того, что было, — например, из частей недостроенных субмарин других проектов, оставшихся на "Севмаше". При этом первый "Ясень" стал настоящим каталогом продукции ОПК — в надежде на будущие заказы от государства в его проект заложили всю имеющуюся и только прорабатываемую продукцию многочисленные разработчики систем вооружений.

Описание Церемония спуска на воду подлодки "Юрий Долгорукий" проекта 955 на оборонной верфи "Севмаш", 2007 год © Владимир Смирнов/ТАСС

Первые "Ясень" и "Борей" стали в некоторой мере аналогией конструктора лего, на них отрабатывались как новые технологии производства, так и оборудование. Именно этим объясняется, что только с третьей АПЛ — "Новосибирск" — и пятого стратегического крейсера — "Князь Олег" — субмарины стали называться серийными (построенными по единой утвержденной документации, с типовым оборудованием и системами вооружения). Таким образом задел все-таки был сделан — Военно-морской флот получил подводные лодки нового поколения и смог на практике понять, что в них хорошо, а что плохо.

Спецпроект на тему Холодное дыхание "Борея" ТАСС рассказывает об особенностях стратегической атомной подлодки проекта 955

Во время церемонии передачи кораблей морякам в конце 2021 года, приуроченной к итоговой коллегии Минобороны, верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин упомянул, что планы по дальнейшему строительству атомного подводного флота предполагают создание еще шести многоцелевых АПЛ 885М и пяти ракетоносцев проекта 955А. На этом же мероприятии главком ВМФ адмирал Николай Евменов подчеркнул: "Флот доволен этими кораблями. Именно по заявкам флота, исходя из эксплуатации предыдущих серий, и делается "Борей-А". Он более малошумный, у него масса положительных характеристик. Все то, что было в него заложено, подтверждается в море. Я думаю, что следующие корабли будут еще лучше: здесь идет прогрессивное движение вперед. Я полностью присоединяюсь к словам, сказанным директором "Севмаша" Михаилом Будниченко, а именно, что уже более двадцати лет не было столь массовой и закладки, и постройки, и приемки кораблей. Столько подводных ракетных крейсеров наша страна не получала начиная с 1991 года".

Описание Подлодка "Князь Олег" проекта 955А © Олег Кулешов/ТАСС

По словам Будниченко, "Севмаш" в 2021 году не только сдал заказчику три атомные подводные лодки — "Казань", "Князь Олег", "Новосибирск", но и начал государственные испытания на АПЛ "Белгород", заложил два новых стратегических крейсера "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", вывел из эллинга новейшую многоцелевую лодку "Красноярск" и атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов". По факту это превосходит показатели работы двух ведущих американских верфей Electric Boat в Гротоне и Northrop Grumman Shipbuilding в городе Ньюпорт-Ньюс. Вместе они выпускают ежегодно две субмарины. А британский аналог "Севмаша" в Барроу с начала века построил всего пять подводных атомоходов. Тише воды В составе морских ядерных сил РФ корабли проекта 955 меняют атомные лодки проекта 667. В настоящее время из целой серии атомоходов с разными индексами от литеры "А" до "М" и именами — "Навага", "Андромеда", "Груша", "Кальмар" и "Дельфин" — остались только последние две. В середине нулевых они прошли глубокую модернизацию и до последнего времени составляли основу наших морских ядерных сил сдерживания. На них установлены новые гидроакустические станции, системы обеспечения ядерной безопасности реакторов, малошумные гребные винты и новые стратегические ракетные комплексы "Синева" или "Лайнер". В случае конфликта из акватории Баренцева моря эти атомоходы способны забросить на территорию Северной Америки 320 ядерных боезарядов повышенной мощности.

Проект 955 — это следующая страница в развитии атомного подводного флота. "Бореи" — первые российские АПЛ, где движение осуществляется не гребными винтами, а с помощью одновального водометного движительного комплекса с высокими пропульсивными характеристиками. Корабли имеют специальные выдвижные подруливающие устройства типа Azipod; с помощью шарнирного механизма они могут вращаться вокруг вертикальной или горизонтальной оси на 360 градусов (что позволяет субмарине двигаться в любом направлении: носом, кормой или бортом, развернуться на одном месте и при этом остаться совершенно незаметной, так как в движение винты Azipod приводит электричество). Лодки имеют в пять раз меньшую шумность, чем корабли предыдущих проектов. Бывший командир атомного подводного ракетного крейсера "Александр Невский" капитан 1-го ранга Василий Танковид рассказывал ранее ТАСС, что в 2015 году совершил 42-дневный арктический межфлотский переход под льдами Арктики, пройдя пять морей и два океана с Северного на Тихоокеанский флот. "Обнаружить и следить за нами у США не получалось. Они узнали о нашем появлении в водах Тихого океана, лишь когда атомный ракетоносец прибыл в постоянный пункт базирования на Камчатке в Вилючинск", — отметил офицер. Добавлю также, что на лодках этого класса стоят новейшие гидроакустические станции типа "Иртыш-Амфора". Это автоматизированный цифровой комплекс, объединяющий в себе возможности шумопеленгования, эхопеленгования, классификации целей и связи. Он объединяет в единое информационное пространство станции "малой акустики", предназначенные для измерения толщины льда, скорости звука, поиска морских мин, торпед, полыней и разводий. Эксперты утверждают, что по дальности действия комплекс превосходит аналогичную систему на новейших американских лодках типа Virginia.

Описание Пуск баллистических ракет "Булава" с подлодки "Юрий Долгорукий" проекта 955 © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Ну и в довершение ко всему, на "Борее" развернуты новейшие баллистические межконтинентальные ракеты "Булава", которые несут до шести ядерных боеголовок индивидуального наведения. Дальность пуска этих ракет позволяет нашим подводникам поразить цели, находящиеся в другом полушарии Земли, как из районов боевого патрулирования, так и прямо из мест базирования, что называется — от пирса. Подводный перехватчик По неподтвержденным данным, один "Борей" обходится бюджету в 23 млрд рублей, а "Ясень" — в сумму, превышающую 200 млрд (не мудрено, что лодки 885 проекта одни из самых секретных в российском флоте). Западные аналитики часто сравнивают "Ясень" по боевым возможностям с американскими подводными лодками типа Seawolf (которых имеется всего три — по финансовым соображениям от дальнейшего строительства отказались). Один такой атомоход обходился бюджету в $4,4 млрд. Для сравнения: последние атомные авианосцы типа Nimitz вместе с авиагруппой стоят не более $5 млрд, а одна АПЛ предыдущего проекта типа Los Angeles — всего-то $741 млн.

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В отличие от новейших стратегических подводных ракетоносцев четвертого поколения 955-го проекта типа "Борей" (новая техническая начинка которых составляет не более 40%), у лодок 885-го проекта все системы, узлы и механизмы совершенно новые, никогда и нигде прежде не использовавшиеся. Как утверждают эксперты судостроительной отрасли, это высокотехнологичное оборудование, которое не имеет аналогов в советском и российском военном кораблестроении. В качестве иллюстрации к этому приводят пример, что в проекте 885 применена компромиссная смешанная система конструкции — легкий корпус "охватывает" только часть более износостойкого основания в носовой части подлодки для снижения шумности. Корпус корабля изготовлен из высокопрочной маломагнитной стали, что позволяет "Ясеню" погружаться на глубину более 600 м — это делает его практически недосягаемым для всех видов современного противолодочного оружия (обычные АПЛ погружаются на 400 м). АПЛ 885-го проекта несут боезапас из 30 самонаводящихся и телеуправляемых торпед, морских мин, а также ракеты большой дальности "Калибр", сверхзвуковые противокорабельные "Оникс" и в перспективе гиперзвуковые "Циркон". На лодке установлены шесть 650- и 533-мм торпедных аппаратов, через которые экипаж может вести стрельбу всеми типами современных торпед, проводить минные постановки и даже использовать беспилотные подводные аппараты. (Возможно, в скором времени это будут новые изделия "Физик", "Хищник" и модернизированная ракета-торпеда "Шквал". Правда, пока это только домыслы — ни Минобороны, ни конструкторское бюро, проектировавшее "Ясень" (Санкт-Петербургское АО "СПМБМ "Малахит"), ничего подобного про 885-й проект не заявляло).

Описание Подлодка "Северодвинск" проекта 885 © Пресс-служба ЗВО по Северному флоту/ТАСС

Однако в прошлом году одну весьма важную деталь военные все-таки раскрыли. Как сообщила пресс-служба Северного флота, в июле 2021 года в акваториях Баренцева и Норвежского морей АПЛ четвертого поколения ("Бореи" и "Ясени") на глубине 500 м провели "специальные учения по испытанию систем и вооружения". А также подчеркнула, что "глубоководные испытания проходят на глубинах, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок". Для общего понимания: корабли всех других поколений (российского или же американского, британского, французского и иных флотов) могут использовать свое оружие при погружении не более чем на 50 м. Леголенд Таким образом прихожу к выводу, что "Бореи" и "Ясени" определят боеготовность нашего флота на несколько десятилетий. Кроме того, из опыта их проектирования, строительства и ввода в строй военные и промышленность уже сделали определенные выводы. Не так давно пресс-служба "Севмаша" сообщала, что предприятие ведет подготовку к внедрению блочно-модульной технологии строительства атомных подводных лодок — это метод сборки кораблей из крупных секций, уже насыщенных необходимым оборудованием и вооружением (раньше все монтировалось по ходу стыковки отдельных блоков субмарины). Предполагается, что использование блочно-модульной технологии позволит снизить трудоемкость, а также сроки строительства лодок. На днях также стало известно, что впервые в России был создан цифровой макет атомной подводной лодки. Проект реализован в рамках единого проектно-производственного пространства, созданного "Севмашем" и четырьмя конструкторскими бюро: Северное ПКБ, "Рубин", "Малахит" и "Алмаз". В процессе применялись технологии реверсного проектирования, объемного лазерного сканирования, внедрялись оптико-электронные инструменты измерений. Новые технологии позволили избежать дорогостоящих и трудозатратных переделок.

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