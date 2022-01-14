Принуждение к миру 2.0: Женева, Брюссель, Вена, далее везде?

Андрей Шитов — о том, можно ли ждать продолжения переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности

Описание Генсек НАТО Йенс Столтенберг, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на заседании Совета Россия — НАТО, 12 января 2022 года © NATO/POOL/Anadolu Agency via Getty Images

В течение ближайшей недели Россия ждет от США и НАТО развернутых аргументированных письменных ответов на свои декабрьские предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались в последние дни на российско-американских переговорах в Женеве, а также в ходе многосторонних консультаций на площадках Совета Россия ― НАТО (СРН) в Брюсселе и Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Затем главы МИД и МО РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу должны будут обобщить и доложить полученные результаты президенту страны Владимиру Путину, по чьему прямому поручению был развернут этот переговорный процесс. После этого российская сторона определится с тем, есть ли смысл продолжать дискуссии и как вообще реагировать на позицию коллективного Запада. Пока эта позиция не внушает Москве оптимизма. В обстоятельном интервью на эту тему в четверг вечером Лавров рассказал, что переговоры отражали "серьезное противостояние" на мировой арене и попытку Запада утвердить свое беспрекословное доминирование. Самое доброе слово о партнерах, которое нашлось у нашего министра, свелось к тому, что те излагали свои позиции "в общем спокойно, в деловом ключе"; на его взгляд, это "позволяет рассчитывать на перспективу осмысления" ими того, что было им представлено.

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Ранее в тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры "неудачными", а выдвинутый на их фоне в Конгрессе США новый законопроект, допускающий введение персональных санкций против высшего российского руководства, и вовсе приравнял к "инициативе по разрыву отношений" между двумя странами. Лавров со своей стороны охарактеризовал такие заранее анонсируемые рестрикции как "своего рода нервный срыв". Рассчитанная истерия? Конечно, градус антироссийской истерии за океаном в последнее время зашкаливает, а среди законодателей-русофобов встречаются откровенные "отморозки" вроде главного соавтора той же инициативы сенатора-демократа Роберта Менендеса. Но, во-первых, даже с их стороны доходящие уже до абсурда попытки любой ценой повредить России выглядят проявлением не силы, а слабости, поскольку не приносят желаемых ими результатов и вообще напоминают русскую поговорку "назло маме уши отморожу". А во-вторых, мне лично и в подобных приступах ярости все же чудится элемент холодного расчета. Ведь и те самые американские переговорщики, которых Лавров хвалил за спокойствие и деловитость, постоянно грозят России какими-то неслыханными "адскими" или "калечащими" санкциями. Да и госсекретарь США Энтони Блинкен в собственном телеинтервью в четверг вновь перемежал призывы "выбрать путь дипломатии и диалога", адресованные России, с угрозами в ее адрес. У нас такой подход отражен в известной поговорке про кнут и пряник. Но у американцев есть и своя классика. Например, один из их культовых героев мафиозный дон Вито Корлеоне "считал использование угроз величайшей глупостью, а вспышку гнева, не продуманную заранее, — самой опасной невоздержанностью". Вряд ли Блинкен не читал и не видел "Крестного отца". Собственно, и американские законодатели на самом деле вполне в состоянии держать себя в руках. Те же сенаторы-демократы, коллеги Менендеса, в четверг благополучно забаллотировали республиканский законопроект о санкциях против "Северного потока — 2". Сделано это было во исполнение прямых указаний администрации президента Джо Байдена — политологический портал Axios добыл и обнародовал надиктовку Госдепартамента США на этот счет. Открывается она предупреждением, что билль не столько "карает Россию", сколько "подрывает единство наших союзников" (читай — смычку США с Германией), а оканчивается напоминанием, что он "делает Европу уязвимой для российской энергетической эксплуатации посреди зимы".

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"Так ведут себя победители" Я вообще считаю, что Россия чуть ли не впервые в современной истории сделала свои новые предложения Западу по евробезопасности и вела с ним переговоры и консультации на этот счет с позиции силы. По сути, речь идет о принуждении США и НАТО к миру. И это не только мое впечатление. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя в интервью газете Die Welt представленные Россией проекты новых документов по гарантиям безопасности, указывал, что "так ведут себя только победители: предъявляют свои условия". Боррелю эти условия представляются неприемлемыми, он по этому поводу негодует. Ему впору посочувствовать: его-то вообще не позвали за стол переговоров. А Россия за этим столом на равных вела диалог о своих новых инициативах не только в двустороннем формате с США, но и в многостороннем — с НАТО и ОБСЕ. "Место за столом" Кстати, постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер задним числом пояснил, зачем американцам вообще понадобилась последняя площадка. "Украина участвует в работе ОБСЕ, и поэтому мы ценим данный формат: здесь у них есть место за столом, и они могут участвовать в обсуждении всех предложений наравне со всеми присутствующими", — сказал он журналистам. Что ж, логика понятна. Иначе один из главных посулов Вашингтона Киеву — "ни слова об Украине без Украины" — выглядит совсем уж нелепо. Как рассказывал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе члены альянса "полтора часа из четырех отведенных" говорили именно об Украине — в ее отсутствие. И выслушивали российскую позицию, согласно которой, по словам дипломата, "угроза Украине — это сама Украина и больше никто".

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А как на самом деле американцы относятся к участию в переговорном процессе своих киевских сателлитов, наглядно показал еще один эпизод. Главу делегации США Уэнди Шерман на ее собственном брифинге после того же заседания СРН попросили прокомментировать призыв президента Украины Владимира Зеленского к новому саммиту "нормандской четверки", на котором он якобы готов "предметно договариваться о прекращении конфликта" в Донбассе. "Я не видела предложения президента Зеленского о саммите", — сказала Шерман. Получается, она битых полтора часа дискутировала с коллегами из России и НАТО об Украине, но при этом была не в курсе важной для Киева инициативы, выдвинутой буквально накануне. Краеугольный камень По поводу ОБСЕ стоит также добавить, что у России есть собственные причины ценить эту площадку. Лавров в своем интервью подчеркнул, что хотя "натовцы и американцы, действительно, категорически отвергают наше право добиваться нерасширения НАТО", наши подходы основываются "не на натовских документах (мы не имеем к ним никакого отношения, как и они к нам), а на документах, принятых на высшем уровне в ОБСЕ". В частности, по словам министра, имеется в виду "Стамбульский саммит 1999 года, где свобода выбора союзов [была] прямо обусловлена необходимостью обеспечивать неделимость безопасности, чтобы никто не предпринимал мер в своих интересах в ущерб безопасности любого другого государства". Теперь это краеугольный камень российской переговорной позиции, о чем подробно говорилось и на сегодняшней большой пресс-конференции Лаврова в МИД. Без ультиматумов Что касается опоры этой позиции на силу, я просил Пескова подтвердить мое впечатление, но он со мной не согласился. Как я понял, прежде всего потому, что не считает наш тон ультимативным. "Мы не ведем переговоры с позиции силы; президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам", — сказал представитель Кремля. "Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане национальных интересов нашей страны, кои являются неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нами были озвучены", — добавил он.

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Для Кремля, разумеется, не новость, что в самих США ультимативный тон в общении с внешним миром, по сути, вошел в привычку. "Мы в последние дни видим такое обрамление идущих переговоров [по гарантиям безопасности] такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона, — сказал Песков. — Это, конечно, вызывает у нас интерес. Хотя мы и понимаем, зачем это делается…" О переговорной тактике кнута и пряника я уже упоминал. Джентльменам больше не верят на слово Вообще мне, конечно, понятно, почему во всех коридорах власти в России более чем скептически оценивают шансы на то, что Москве и Вашингтону удастся поладить при обсуждении той самой архитектуры европейской безопасности. Но мне хочется надеяться, что шансы такие все же есть. Прежде всего я исхожу из того, что для нашего президента, как бы его ни демонизировали на Западе, худой мир лучше доброй ссоры. Во всяком случае сам он всегда это подчеркивал, равно как и готовность к переговорам и учету интересов собеседников. И теперь Лавров на пресс-конференции выразил уверенность в том, что "если есть добрая воля и готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения". На мой взгляд, готовность к компромиссам должна присутствовать сейчас и у президента США Джо Байдена — хотя бы в силу внутриполитических причин. Рейтинг популярности американского лидера в своей стране очень низок и продолжает ухудшаться. Ему как воздух необходимы политические успехи — для формирования своего президентского наследия, если не новой предвыборной платформы. Прежде всего именно поэтому, на мой взгляд, он сразу после прихода к власти продлил Договор по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3), а затем вывел американские войска из Афганистана, подтвердил недопустимость ядерной войны и согласился на нынешний диалог по гарантиям безопасности с Россией. Но политическое окно возможностей у него узкое. Уже в ноябре нынешнего года республиканская оппозиция почти наверняка вернет себе контроль над одной или обеими палатами Конгресса США. После этого можно будет ждать очередного завинчивания гаек в отношении России — не из принципа, а в пику Байдену и демократам. Поэтому и договариваться с командой Байдена, если уж пытаться с ней договариваться, Москве надо без всякого промедления.