Срок давности по-французски: каковы ставки казахстанского экс-банкира Аблязова в Париже

Французская юстиция решила на минувшей неделе прекратить преследование на территории республики экс-банкира из Казахстана Мухтара Аблязова. На родине, напоминает парижская пресса, его обвиняют в том, что в бытность директором банка BTA (БТА) он похитил из его фондов $7,5 млрд.

Описание Мухтар Аблязов (в центре) около парижской тюрьмы после отмены решения о его экстрадиции в Россию, 2016 год © AP Photo/Thibault Camus

Несмотря на астрономические суммы претензий, дело в Париже закрыто с формулировкой "истечение срока давности". В окружении 58-летнего финансиста, успевшего — между банковскими операциями и конфликтом с судебной системой — недолго пробыть еще и в кресле министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана, решение французской юстиции "встречено с облегчением". Теперь у Аблязова, как заявил он сам, "появилась возможность посвятить силы политическому сражению за свободу и демократию в родной стране". Он рассчитывает вернуться в Казахстан, откуда бежал 12 лет назад? В каком качестве? Не покидая берегов Сены Мухтар Аблязов называет себя оппозиционером, но дает понять, что свое "сражение" пока рассчитывает вести из Парижа. С этой целью он создал собственную партию "Демократический выбор Казахстана" и заявил, что осуждает казахстанские власти за их обращение к Организации Договора о коллективной безопасности. По словам оппозиционера, Москва "желает воссоздать прежний Советский Союз и воспользовалась этой ситуацией, чтобы вмешаться военным путем". "Для нас это оккупация", — заявил Аблязов по поводу миротворческой миссии ОДКБ, призвав "устраивать забастовки и блокировать дороги".

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Он также сказал, что намерен просить о встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Финансист готов стать "премьер-министром временного правительства на шесть месяцев", чтобы установить в Казахстане парламентский режим. Истоки такой уверенности не вполне ясны. "Вот уже 12 лет Аблязов выступает в роли беженца, преследуемого властями собственной страны по политическим мотивам, — напомнил французский портал юридической информации Juriguide. — Проблема, однако, заключается в том, что тот, кто провозглашает себя оппозиционным лидером, не имеет никакой поддержки в кругах казахстанской оппозиции, если судить по публикациям в социальных сетях". Скептически воспринято и выраженное им пожелание о встрече с Макроном. В минувшем году в интервью газете le Monde финансист всячески порицал Париж за открытое против него судебное дело, обвиняя главу республики в "желании понравиться казахстанским властям". Он выражал опасения, что экономические интересы Франции способны подтолкнуть французскую юстицию к его экстрадиции в родную страну. Вехи карьеры Парижские издания напомнили в эти дни основные вехи карьеры экс-банкира. Уроженец южноказахстанского села Ванновка и выпускник Московского инженерно-физического института (МИФИ), он занялся в начале 1990-х годов, после распада СССР, бизнесом на родине, основав "Астана-холдинг". По сведениям парижских аналитиков, в его состав вошли около десятка телеканалов и промышленные предприятия. В 1997 году Аблязов стал президентом компании электросетей KEGOC, а в следующем — возглавил в правительстве республики, правда, ненадолго, ключевое ведомство — Министерство энергетики, индустрии и торговли. К тому времени ему не исполнилось еще и 35 лет. После ухода в отставку с правительственного поста энергичный бизнесмен сосредоточился на финансовых операциях. В марте 2002 года он был задержан за злоупотребление полномочиями на посту главы наблюдательного совета компании KEGOC, но это не помешало ему стать в 2005 году председателем административного совета и главным акционером банка БТА. В момент национализации в 2008 году банк, входивший в первую тройку в республике, был признан банкротом. Аблязова искали в связи с подозрениями в хищении миллиардов долларов. В отношении него были возбуждены уголовные дела сразу в трех странах — Казахстане, России и на Украине. Хотя первое досье на него было открыто в Казахстане еще в 1999 году: он обвинялся в злоупотреблении властными полномочиями, хищении средств, укрывательстве от налогов, пишут французские СМИ.

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Шорт-лист обвинений Бежал банкир из страны в 2009 году; в России суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы. Французская полиция задержала Аблязова на юге страны, близ Граса, мировой столицы парфюмерии, в последний июльский день 2013 года — к тому времени Аблязов уже переселился во Францию из Великобритании. "Уведомление с красной меткой" (просьба об аресте) незамедлительно поступило от Интерпола. Оперативно исполнить ордер на арест не помешало даже наличие на руках у финансиста дипломатического паспорта, правда, выписанного почему-то Центрально-Африканской Республикой. Такой же диппаспорт был, кстати, и у его супруги, задержанной в Италии. Судебные разбирательства велись два с половиной года. Допросив подсудимого, генеральный прокурор Соланж Легра отвергла гипотезу о связи выдвинутых обвинений против банкира с его оппозиционной деятельностью. В конце того же года судебная палата исправительного суда Экс-ан-Прованса дала согласие на двойную просьбу Украины и России о выдаче Аблязова, отдав при этом предпочтение Москве. Разрешив выслать предпринимателя в Россию, французские судебные власти признали, что "нет оснований полагать, будто российская просьба об экстрадиции продиктована стремлением угодить Казахстану". Кассационный суд республики отверг ходатайство адвокатов Аблязова, оставив решение в силе. В сентябре 2015 года премьер-министр Франции Манюэль Вальс подписал распоряжение об экстрадиции подсудимого в Россию. Демарш защиты Тем не менее защита Аблязова обратилась в Госсовет Франции с ходатайством об отмене решения. В декабре 2016 года эта высшая судебная инстанция по административным спорам аннулировала декрет о выдаче Аблязова России, заявив, что это требование было продиктовано "политическими целями". В июле 2017 года Казахстан в новом обращении к Парижу напомнил о положении французского уголовного кодекса, которое позволяет выносить приговоры по делам о правонарушениях, совершенных за пределами Франции иностранцем, который не был экстрадирован по политическим мотивам. В июне 2017 года в свое отсутствие Аблязов был приговорен к 20 годам тюремного заключения в Казахстане за предоставление обманным путем займов компаниям, реальным бенефициаром которых был он сам. В ноябре следующего года он был приговорен к пожизненному заключению в качестве заказчика убийства бизнес-партнера Ержана Татишева, погибшего в 2004 году в результате "несчастного случая на охоте".

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