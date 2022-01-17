От гегемонии двух партий к эпатажу: в Южной Корее готовятся выбирать президента

Станислав Варивода — о кандидатах на высший политический пост в Республике Корея и неординарных предложениях одного из них по сотрудничеству с РФ

Описание Юн Сок Ёль и Ли Чжэ Мён © EPA-EFE/YONHAP

Предстоящие в Республике Корея 9 марта 2022 года президентские выборы, вероятно, станут самыми противоречивыми за последние пару десятилетий. Ожидается, что основная борьба за высший государственный пост развернется между кандидатами от двух крупнейших политических организаций: демократической партии "Тобуро" и консервативной партии "Гражданская сила". Представляют их соответственно бывший губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён и экс-генпрокурор Юн Сок Ёль. Идущие ниже в списке кандидаты, такие как представитель левой Партии справедливости Сим Сан Чжон или центристской Народной партии Ан Чхоль Су вряд ли имеют шансы стать президентом, считает большинство экспертов. В то же время ни Ли Чжэ Мён, ни Юн Сок Ёль не смогли представить более-менее внятную программу и увлечь за собой избирателей. Также ни один из них не сформулировал конкретных шагов, как в случае прихода к власти они намерены восстанавливать экономику страны, которая пошатнулась от пандемии COVID-19 и сказалась на уровне жизни граждан.

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По личным наблюдениям, в основном их избирательные кампании сводятся к тому, чтобы вылить побольше грязи на своего основного оппонента. Они обвиняли друг друга в коррупции, кумовстве, злоупотреблении властью и даже грозили, что их соперник после выборов окажется в тюрьме. Поэтому неудивительно, что многие граждане страны относятся к предстоящим выборам без особого энтузиазма, готовясь голосовать за "меньшее из двух зол". Исследования общественного мнения проходят в Южной Корее каждую неделю или даже чаще, но до сих пор не смогли выявить лидера. Согласно данным опроса, проведенного 1 декабря телеканалом Channel A, 50% респондентов указали, что им не нравится ни один из кандидатов. Разница в поддержке между Ли Чжэ Мёном и Юн Сок Ёлем колеблется в пределах статистической погрешности в несколько процентных пунктов. Так, последний опрос, проведенный с 9 по 14 января агентством Realmeter, показал, что Юн Сок Ёль сейчас опережает своего соперника от правящей партии на 3,9 п.п. В поддержку экс-генпрокурора высказались 40,6% опрошенных, что на 6,5% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Ли Чжэ Мёна поддержали 36,7% (на 3,4% меньше, чем на прошлой неделе). На третьем месте — кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, набравший 12,9% голосов. Далее следует кандидат от Партии справедливости Сим Сан Чжон — 2%. Коалиции и обвинения Как видно, исход выборов 9 марта пока не определен и чашу весов могут склонить даже какие-либо "случайные" факторы. Так, Ли Чжэ Мёна противники обвиняют в причастности к крупному скандалу в его подведомственной провинции, когда чиновники администрации, пользуясь инсайдерской информацией, скупали задешево земли, на которых планировалось возвести несколько жилых комплексов.

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Юн Сок Ёля же подозревают в использовании служебного положения в бытность генпрокурором для достижения собственных политических целей. Юн и Ли даже договорились создать специальный орган для независимого расследования этих обвинений, однако пока дальше слов дело не продвинулось и поддерживающие их политические силы, кажется, не заинтересованы в том, чтобы такая комиссия начала работу. Впрочем, если это все же произойдет, один из кандидатов или даже оба могут вовсе выбыть из предвыборной гонки. С другой стороны, создание политического альянса также может помочь одному из лидеров гонки взять верх. Не исключено, что Ли Чжэ Мён будет искать поддержку у Партии справедливости, Юн Сок Ёль — у Народной партии. Однако, как отмечают южнокорейские политологи, формирование таких союзов все же маловероятно, поскольку в политической программе обоих менее популярных кандидатов значится избавление Кореи от гегемонии демократической партии "Тобуро" и партии "Гражданская сила". Есть, впрочем, один человек, который может спутать все карты. Это Хо Гён Ён, возглавляющий южнокорейскую Партию революционных дивидендов. Политический эпатаж Хо Гён Ён до недавнего времени считался скорее эпатажной медийной личностью, чем политиком. Он прославился своими заявлениями о том, что умеет левитировать и мгновенно переноситься из одного места в другое, что может лечить пациентов возложением рук и имеет IQ 430 баллов. Он также регулярно делал различные нереалистичные политические заявления и регулярно участвовал во всевозможных выборах — буквально во всех подряд. Причем эти выборы главы государства у него не первые: в 1997 году он набрал 0,15% голосов, а в 2007-м — 0,4%. Он также баллотировался в мэры южнокорейской столицы в 2021 году, получив 1,07% голосов избирателей.

Описание Глава Партии революционных дивидендов Южной Кореи Хо Гён Ён © Станислав Варивода/ТАСС

Да, Хо Гён Ён никогда не рассматривался как серьезная политическая сила, однако последние опросы показали, что за него намерены голосовать уже более 3% избирателей, и эта цифра продолжает расти. Скорее всего, именно непривлекательность основных кандидатов принесла ему неожиданную популярность. Но если он решит поддержать одного из них, те самые 3% голосов могут сыграть решающую роль в судьбе Южной Кореи на следующие пять лет. Думается, что за свою поддержку Хо Гён Ён сможет получить очень многое и наконец попасть в большую политику. Незадолго до написания этой колонки мне довелось с ним поговорить, и в беседе Хо Гён Ён сказал, что в случае прихода к власти предложит России взять у нее в долгосрочную аренду ряд дальневосточных территорий: Сахалин, Амур, Хабаровск, Магадан, Камчатку и Чукотку, где, по его мнению, "проживает много корейцев".

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