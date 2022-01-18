Луна, Марс и астероиды: какими космическими событиями будет наполнен 2022 год

Михаил Котов — о том, как космические компании и организации Земли планируют вернуться на Луну, искать биомаркеры на Марсе и сместить Диморф

2022 год уже шествует по нашей небольшой планете, а космические агентства и компании, словно не замечая смены времен, продолжают свою планомерную работу. Тем не менее предлагаю посмотреть, что же интересного запланировано на этот год земными учеными и конструкторами в космосе, каких прорывов стоит ждать от России и других стран. Время больших ракет В 2022 году ожидаются первые орбитальные запуски сразу двух сверхтяжелых ракет. В марте, если, конечно, не будет каких-либо переносов, стартует первая беспилотная миссия американской лунной программы "Артемида". Ракета SLS (Space Launch System) выведет на орбиту космический корабль "Орион".

Описание Ракета SLS с космическим кораблем “Орион” в космическом центре на мысе Канаверал © REUTERS/Joe Skipper

Дату второго запуска сказать пока сложнее, ведь первый полет Starship ждут еще с июля 2021 года. Компания SpaceX объявляла, что в 2022 году будет произведено 12 испытаний системы, но о результатах пока говорить рано. Правда, если запуск этой многоразовой системы все же пройдет удачно, то это может означать начало новой эры в мировой космонавтике (сможет доставлять в космос до 150 т грузов за рейс, а повторное использование одних и тех же кораблей существенно снизит цену на такой вывод).

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Возвращение на Луну И вновь, если не произойдет каких-либо кардинальных изменений, то в июле 2022 года Россия должна прервать длящийся вот уже четыре десятилетия перерыв и отправить на поверхность естественного спутника Земли научную станцию "Луна-25". Этот проект идет уже очень давно, несколько раз переносили сроки, меняли состав научных приборов в аппарате, даже название успело измениться — с "Луна-Глоб". С июня прошлого года "Луна-25" — не просто научное исследование. Проект стал еще и частью совместной российско-китайской программы по изучению спутника и созданию автоматизированной необитаемой базы на лунной поверхности. Основной задачей действа является мягкая посадка неподалеку от южного полюса Луны (где пока не было удачно высадившихся космических аппаратов). После чего аппарат должен будет сделать заборы реголита и проверить в них содержание воды (согласно орбитальным исследованиям, возле лунных полюсов в грунте присутствует много водяного льда).

Описание Автоматическая станция "Луна-25" © Сергей Бобылев/ТАСС

Если наличие воды на Луне будет подтверждено экспериментально, то это откроет большие возможности для будущего развития естественного спутника как промежуточной заправочной станции для межпланетных полетов. Ведь вода — это прекрасная топливная пара кислорода и водорода. Штурмуя Марс Чуть позже, 20 сентября 2022 года, как ожидается, состоится еще одно очень значимое для российской и теперь уже европейской (конечно, и всего человечества в целом) науки событие — запуск миссии "Экзомарс-2022" по доставке на Красную планету марсохода "Розалинд Франклин". "Экзомарс-2022" — это продолжение совместной миссии "Экзомарс-2016", в ходе которой приземлить на Марс спускаемый аппарат "Скиапарелли" не получилось (он разбился), но орбитальная часть миссии, зонд Trace Gas Orbiter, до сих пор работает на орбите. В задачи "Экзомарса-2022" входит приземление посадочной платформы "Казачок", по которой будет спущен на поверхность планеты марсоход "Розалинд Франклин", оснащенный восемью разными научными инструментами для поиска биомаркеров (следов существования жизни). Правда, полет до Марса космического аппарата составит порядка девяти месяцев, поэтому если старт пройдет успешно, то его посадку мы увидим лишь летом 2023 года. Проект "Ионосфера" О проекте "Ионосфера" почему-то говорят очень мало, хотя с научной точки зрения он посвящен весьма интересной задаче. Это исследование ионосферы — слоя атмосферы планеты, сильно ионизированного из-за облучения космическими лучами. У Земли это верхняя часть атмосферы, состоящая из мезосферы, мезопаузы и термосферы, — то есть примерно на высоте от 50 до 700 км.

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Россия в рамках проекта "Ионозонд-2025" запустит четыре космических аппарата "Ионосфера" и один космический аппарат "Зонд". Старты первых двух "Ионосфер" должны состоятся в сентябре — декабре текущего года. По словам экспертов, аппараты будут наблюдать за ионосферой Земли, изучать процессы и явления, происходящие в ней, оперативно регистрировать параметры ионосферной плазмы, а также передавать данные о состоянии магнитосферы и озонового слоя. При этом и "Луна-25", и проект "Ионосфера" будут запущены с космодрома Восточный при помощи ракет "Союз-2". Кто стукнул астероид? Кроме всего прочего, в сентябре 2022 года ожидается столкновение космического аппарата миссии Dart и астероида Диморф, который вращается вокруг другого астероида — Дидима. Эта запланированная атака на космический объект — миссия NASA и ESA — одна из первых попыток понять, насколько жители нашей планеты способны решить задачу по перенаправлению или разрушению потенциально опасного для Земли астероида.

Описание Модель астероидов Дидим и Диморф © NASA/Naidu et al./Public Domain/Wikimedia Commons