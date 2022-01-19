Уборщица-нелегалка премьер-министра Швеции: куда смотрела полиция и при чем здесь Россия

В конце декабря прошлого года на пульт стокгольмской полиции пришел сигнал о проникновении в дом премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух женщин, которые оказались сотрудницами клининговой компании, присланными для уборки виллы новоиспеченного председателя кабинета министров. Решив зайти через гараж, они не смогли правильно отключить сигнализацию, и та сработала. При проверке документов выяснилось, что одна из уборщиц, 25-летняя гражданка Никарагуа (она еще не успела переступить порог дома), находится в розыске. По ее словам, в Швецию она приехала, чтобы остаться жить, но после рассмотрения Миграционным управлением ее заявления о предоставлении убежища получила отказ. Тем не менее женщина решила не покидать страну (даже несмотря на предписание), а уйти на нелегальное положение в надежде, что судьба все-таки повернется к ней другим боком и ей дадут вид на жительство. Чтобы как-то зарабатывать на жизнь, она (как и многие ее собратья по несчастью) устроилась работать без официального оформления, ибо никаких необходимых для этого документов и разрешений у нее не было.

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Если бы это была вилла не Магдалены Андерссон, то, вероятно, ее задержание закончилось тем, что незадачливую никарагуанку без шума препроводили в специальный центр, где она ожидала бы депортации. Но поскольку она оказалась в жилище третьего лица в государстве (первое — король, второе — председатель Риксдага, парламента), то, как говорится, скандалу быть. В нарушении закона, конечно, подозревается не только эта уборщица, но и ее компания-работодатель. Первая — в нелегальном нахождении на территории Швеции и в устройстве на работу без соответствующего разрешения, вторая — в принятии на работу человека без легального статуса. Сама Андерссон на недавней пресс-конференции прокомментировала инцидент следующим образом: "Если уж на то пошло, то, конечно, это ответственность компании, принявшей на работу этого человека. Моя ответственность как потребителя состоит в том, чтобы платить по-белому. Я также поинтересовалась насчет коллективного договора. Однако здесь мне следовало не только спросить, но и связаться с профсоюзом и проконтролировать само его наличие". При этом сразу после скандала контракт премьер-министра с "проблемной" компанией был расторгнут. В Швеции, стране дисциплинированной и любящей порядок, соблюдению трудового законодательства придается исключительно важное значение. Следующие ему работники и работодатели защищены законом от любых неожиданностей, а отступающих от него ждут разные неприятности: профсоюзы эффективны, постоянно начеку и всегда готовы вступиться за своих членов. Безопасность первых лиц Однако куда более волнительный аспект инцидента с уборщицей-нелегалкой — факт, мягко говоря, несерьезного отношения к вопросу безопасности первых лиц государства и его самого. Когда стало известно о появлении в доме премьер-министра лица без разрешения на пребывание в стране, да к тому же еще и находящегося в розыске, критические взоры сразу же обратились на полицию безопасности СЭПО, ответственную за охрану высших лиц страны: как могло случиться, что в дом Магдалены Андерссон спокойно мог войти человек без соответствующей проверки? Сама же уборщица подтвердила, что ее никто не проверял и что в доме Андерссон она убиралась и раньше, еще в бытность той министром финансов. "Это немыслимо! Я не знаю, что можно придумать еще хуже. Однако СЭПО не хочет признавать своей ответственности. Но тогда чья же это ответственность!" — возмущался в беседе с корреспондентом телеканала SVT эксперт по безопасности Дик Малмлунд.

СЭПО не комментирует "отдельно взятый случай", а вместо этого устами пресс-секретаря Нины Одермальм Шей рассказала об общем подходе к выполнению возложенных на нее задач: "Как правило, это не вопрос полиции безопасности, какие услуги покупает лицо из центрального государственного руководства. При этом безопасность наших подопечных является главным приоритетом, и поэтому мы постоянно принимаем необходимые меры. Какие они, раскрывать мы не можем". Либеральная газета Expressen, первой поведавшая о недогляде СЭПО в отношении нелегальной уборщицы, попросила прокомментировать случившееся израильского эксперта по безопасности Йоси Мельмана, вплетя в материал с его интервью рассказ о схожем, но при этом куда более серьезном инциденте, произошедшем в Израиле в ноябре, когда выяснилось, что дом министра обороны убирал человек с весьма конкретным криминальным прошлым — с пятью судимостями (за грабеж банка и кражу со взломом). Разоблачен он был лишь тогда, когда попытался продать иранскому хакеру секреты, найденные в обслуживаемом доме. Чтобы подтвердить свою серьезность, уборщик даже послал хакеру фотографии, на которых он в доме министра, кадры рабочего стола чиновника, его компьютеров и телефона, IP-адрес, а также его семейные фотоснимки. "Уж если человека охранять, то повсюду. В офисе, в машине, у него дома. В силу естественных причин в Швеции не так озабочены вопросами безопасности, как в Израиле, который уже много лет находится в состоянии войны. Но здесь они (полиция безопасности) совершили большую ошибку. Речь здесь идет о наивности", — прокомментировал израильский эксперт инцидент с 25-летней никарагуанкой. Хотя наивность сама по себе — качество не самое плохое, но явно не для спецслужб. Так и здесь: шведы — народ спокойный, совестливый, доброжелательный и прагматичный. Уличная преступность невысокая. Высших лиц государства, особенно тех, что в отставке, можно запросто встретить на улице, в магазине или столкнуться с ними в чартерном самолете. Иными словами, здесь есть все условия для процветания наивности в самом хорошем смысле слова. Однако, если оглянуться назад, можно найти не один пример, в том числе трагический, когда такой подход играл злую шутку. Например, в 1986 году в центре Стокгольма был убит премьер-министр Улоф Пальме, который шел по улице с женой без охраны, возвращаясь с вечернего сеанса в рядовом кинотеатре. В 2003 году жертвой стала министр иностранных дел Анна Линд. Она как самый обычный покупатель зашла в центральный универмаг. Убийца без труда подошел к Линд, когда та спускалась по лестнице, и нанес несколько ножевых ударов. Подозрения в шпионаже Стоит отметить, что, беседуя с журналистами, задержанная никарагуанка пожаловалась, что в рассказах СМИ она выглядит как лицо, представляющее опасность для общества, — будто она шпион и во всем этом какую-то роль играют еще и отношения ее родной страны с Россией. Женщина даже поклялась, что никакая она не преступница, не террористка, шпионажем никогда не занималась и с правительством своей страны никак не связана. Примечательно упоминание в этом контексте России. Казалось бы, где она и где объявленная в розыск уборщица? Как тут не вспомнить крылатую фразу Шурика из "Кавказской пленницы": "Простите, часовню тоже я… развалил?" Однако, как мне представляется, Россия в материалах СМИ упоминается для вящей фактурности — всякое лыко в строку. А РФ уже давно словно назначена на роль бэтменовского Джокера и маячит с фирменной улыбкой на заднем плане.