Самолеты оперативного реагирования: как за сутки развернуть ударную армию

Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных сил быстрого реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) полностью вернулись из Казахстана на родину. Челночные рейсы военно-транспортных Ил-76 и Ан-124 "Руслан" должны были обеспечить перевозку более 2,2 тыс. военнослужащих, гражданских лиц, а также сотен единиц боевой техники. На развертывание этой группировки у военно-транспортной авиации в момент возникновения кризиса в соседней стране ушло всего несколько дней. Транспортники совершили более 20 рейсов для вывоза российских и иностранных граждан. Всего же с 6 по 19 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для переброски миротворческого контингента и возвращения домой было совершено 212 рейсов. Возвращение нашего контингента происходило неторопливо, но оттого масштаб операции Воздушно-космических сил России меньше не становится.

Описание Российские миротворцы у самолета Ил-76 во время прибытия из Казахстана на военный аэродром Иваново-Северный, 13 января 2022 года © Владимир Смирнов/ТАСС

В частных руках На момент распада СССР в военно-транспортной авиации было 20 полков и 650 самолетов, которые были способны за раз перевезти 26 тыс. тонн груза. Обеспечивали это — что тогда, что и сейчас — легкие военные транспортники Ан-26, средние Ан-12, тяжелые Ил-76 и Ан-22 "Антей", а также сверхтяжелые Ан-124 "Руслан". После раздела советского имущества Российской Федерации досталось менее 400 машин (остальное разошлось по бывшим республикам Союза). Так, можно сказать, и началось стремительное увядание уникальной во всех отношениях группировки транспортных авиасудов.

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Проблема для 1990-х годов была более чем банальна — сокращение армии, ее финансирования и сомнительная коммерческая деятельность отдельных руководителей. Вместо того чтобы обеспечивать деятельность своего Минобороны, транспортников отправили на ниву свободного рынка — самообеспечение. Самый показательный пример — судьба тяжеловозов Ан-124 "Руслан" — практически все эти машины были переданы в лизинг частным предпринимателям. Тем не менее российская грузовая компания "Волга-Днепр" отметилась активным участием в обеспечении бесперебойного снабжения армии США и их союзников в Афганистане в 2001 году. Ее же самолеты, а также "224-й летный отряд" (дочерняя компания Минобороны России) действовали в интересах французской армии во время операции "Серваль" в Мали в 2013 году. Однако частный бизнес не стремился вкладываться в поддержание доставшегося от военных имущества. Экономили на всем, поэтому широкое распространение получило донорство — обеспечение летной годности одних машин за счет других. Как результат большая часть группировки "Русланов" оказалась за пределами взлетно-посадочной полосы. Ситуация изменилась с приходом нового министра обороны Сергея Шойгу. Как человек, который ранее занимал пост главы Министерства по чрезвычайным ситуациям, он прекрасно понимал необходимость и возможности военно-транспортной авиации. При его содействии в 2012 году в присутствии президента Владимира Путина был подписан долгосрочный контракт между ульяновским авиапредприятием "Авиастар-СП" и Минобороны на поставку 39 тяжелых транспортников Ил-76МД-90А до 2020 года. В ноябре 2017 года была восстановлена 18-я гвардейская Краснознаменная Таганрогская военно-транспортная авиадивизия трехполкового состава. А также было принято решение о возврате самолетов Ан-124 военным и начале восстановления их летной годности.

Так, системность в вопросах обеспечения национальной безопасности Шойгу наглядно продемонстрировал, например, в 2015 году в ходе антитеррористической операции в Сирии. Развертыванием российской группировки войск, переброской техники и обеспечением всем необходимым занимались уже "Илы", хотя позднее к ним и присоединился "Сирийский экспресс" из десантных кораблей Черноморского флота и купленных в Турции сухогрузов. Именно Воздушно-космические силы РФ и их военно-транспортное подразделение обеспечивают оперативность переброски грузов и людей в различных частях планеты — ни в одной армии мира этого попросту нет.

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Сегодня на самолетах ВТА лежит задача доставки материального имущества, перевозки техники и личного состава на наши базы в Сирии — Тартус и Хмеймим; круглогодичное обеспечение деятельности военной инфраструктуры вдоль Северного морского пути в Арктике, а также снабжение всех стратегических учений армии. Самолеты ВТА способствуют оперативному развертыванию группировок российских войск на любых театрах военных действий. Казахстан в этом плане стал одним из самых показательных примеров. При этом российские Ил-76 занимались транспортировкой не только российских, но и армянских, белорусских, киргизских и таджикских миротворцев. Феникс из пепла Сегодня на вооружении ВКС, по данным моих источников, находится 250 военно-транспортных бортов — большую часть из которых составляют Ил-76. Не все машины представляют собой новые модернизированные версии, тем не менее свои функции авиафлот выполняет. Ил-76МД-90А в свою очередь, несмотря на внешнее сходство, серьезно отличается от предшественника. У новинки имеется измененная конструкция крыла, которая позволяет поднять 210 тонн груза против 190 тонн у старых Ил-76. На обновленных "Илах" стоят современные, экономичные пермские двигатели ПС-90А-76, каждый из которых имеет тягу 14,5 тонны. Самолет приведен в соответствие нормам ИКАО, Евроконтроля, FAA США. Летный ресурс модернизированной машины рассчитан на 35 лет эксплуатации; а конструкторы намерены продлить его до 45 лет.

Но самые главные ноу-хау расположены внутри транспортника. Он оснащен новым бортовым радиоэлектронным оборудованием, перспективным пилотажно-навигационным комплексом "Купол-3". Современный цифровой автопилот позволяет совершать посадку по второй категории ИКАО — самолет доводится до высоты 30 метров над взлетно-посадочной полосой в автоматическом режиме, а уже только сама посадка производится в ручном (у предшественника высота принятия решения равнялась 60 метрам). Это изменение позволит расширить область эксплуатации воздушного судна в первую очередь в регионах с более тяжелыми погодными условиями. Кроме того, самолет способен выполнять взлет и посадку на бетонных и грунтовых аэродромах. Ко всему прочему в кабине тяжеловоза теперь вместо аналоговых (стрелочных) приборов размещены жидкокристаллические дисплеи. На них выводится вся полетная информация — от пространственного положения машины до параметров работы отдельных систем самолета. Согласно открытым данным, к настоящему времени завод "Авиастар-СП" построил суммарно 12 экземпляров Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А. В мае 2020 года стало известно, что Минобороны на новых условиях перезаключило с АО "Авиастар-СП" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Таким образом, компания обязалась поставить еще 14 самолетов до 2028 года к 13 машинам по прошлому документу.

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Вообще в планах военного ведомства расширение линейки Ил-76. Ожидается, что это будут не только транспортные, топливозаправочные, но и узкоспециализированные машины — самолеты дальнего радиолокационного обеспечения типа А-100 "Премьер", возможно, платформы для запуска космических аппаратов и так называемые артиллерийские батареи Gunship (летательный аппарат артиллерийской поддержки сухопутных войск). Управляющий директор АО "Авиастар-СП" Сергей Шереметов отмечал как-то, что контракт с Минобороны "важный этап для коллектива ульяновских самолетостроителей, подтверждающий способность эффективно решать все поставленные задачи... Благодаря модернизации производственных мощностей и внедрению нового технологического процесса завод в ближайшей перспективе планирует стабильно наращивать серийный выпуск самолетов с выходом на темпы производства 12 воздушных судов в год. Для реализации масштабной производственной программы предприятие активно ведет прием новых работников". Подъемная сила Замена самолетов других классов военно-транспортной авиации — дело пока неопределенной перспективы. Легкие Ан-26 (полезная нагрузка 6 тонн) должны заместить Ил-112В, средние Ан-12 (20 тонн), как предполагается, будут менять на Ил-276 или Ту-330 разработки ПАО "Туполев", а самый известный Ан-124 "Руслан" (120 тонн) будет заменен на перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации (ПАК ВТА), внешний облик и характеристики которого только определяются. Генконструктор ОАО "Ил" Николай Таликов в 2016 году сказал ТАСС, что ПАК ТА станет доработанным проектом транспортного самолета Ил-106 с грузоподъемностью в 100 тонн, разработка которого началась еще в середине 1980-х. Вероятно, новая машина будет оснащена самым мощным российским гражданским авиационным двигателем НК-93. Впрочем, в ОКБ Ильюшина есть и другой проект — перспективного транспортного самолета "Ермак" аналогичной грузоподъемности.

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