Выведут ли "Баргузин" из забвения? Что такое железнодорожная стартовая платформа

Роскосмос обратился к опыту создания боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин" — состава из нескольких типовых вагонов, курсирующих по территории страны и способных в час икс произвести залп баллистических ракет (проект закрыт в 2017 году). Правда, в новой вариации, как уверяет источник ТАСС: "Это будет не скрытный поезд, а железнодорожная стартовая платформа, которая выезжает с ракетой из технического комплекса и в специально оборудованном тупике останавливается для вертикализации и пуска". По словам собеседника агентства, запускать с такой платформы можно будет только сверхлегкие ракеты, например по типу "Крыло-СВ". Даже сделав поправку на гражданский аспект технического решения, нельзя не отметить для себя, что о создании мобильного ракетного комплекса, пусть пока неофициально, объявили в момент переговоров Москвы, НАТО и США по гарантиям безопасности. Хотя немногим ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу "Русский космос" сообщил о постановке задачи инженерам и архитекторам НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина и другим организациям госкорпорации разработать железнодорожные платформы для запуска легких и сверхлегких ракет. По его словам, "уже звучат интересные предложения". Секрет Полишинеля "Баргузин" является "наследником" железнодорожных комплексов "Молодец" с баллистической ракетой РТ-23 УТТХ (в классификации НАТО SS-24 Stilleto — "Скальпель"). Это уникальное решение стало ответом на планы США создать ракетный поезд, способный курсировать по территории Северной Америки и в нужное время и нужном месте производить запуск баллистических ракет. Идея была не просто инновационной, но и фантастически эффективной. Разглядеть из космоса ракетные позиции не составляет труда; навести на них ракеты еще проще, ведь шахты никуда не денутся. А вот паровоз, со спрятанными в его вагоны ракетами, вполне способен даже за 18–25 минут, которые требуются советской баллистической ракете, чтобы достичь территории США, серьезно удалиться от точки выпуска снарядов.

Описание БЖРК с РТ-23 УТТХ "Молодец" © Александра Бабенко/ТАСС

В 1970-х годах советская разведка смогла добыть этот чудовищный план Вашингтона и фотографии образца. Для наших стратегов это стало настоящим шоком — в Штатах есть система оружия, которая способна уничтожить СССР, а нам против нее практически нечего поставить. Хотя вариант был — создать подобную технику, чтобы уравновесить потенциалы. Собственно, это и стало основой решения ЦК КПСС, при котором конструктору Владимиру Уткину, возглавлявшему КБ "Южное" в Днепропетровске, поручили начать работу над отечественным "приветом Америке". Военным не откажешь в романтике — по факту реализации проект получил название "Василек". Уткину понадобилось всего три года, чтобы показать аналог американского поезда.

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Тем временем выяснилось — в Пентагоне пришли к выводу, что проект неэффективен. Дело в том, что сеть североамериканских железных дорог недостаточно разветвленная, а значит, спрятать ракетный поезд будет непросто. К тому же она находится в частных руках и курсировать по ЖД США стоит немалых денег. Американцы также проработали вариант, при котором поезд станет подземным, проложив кольцевую магистраль и по ней гоняя состав: платить никому не надо, да и найти эту дорогу со спутника было бы невозможно. От практической реализации этого проекта удержало только то обстоятельство, что для запуска баллистических ракет с подземки нужно было сделать в определенных местах люки. А они, как не трудно предположить, имели бы четкие координаты, что делало существование подземного ракетоносца бессмысленным — если русские ракеты не поразили бы сам состав, то наглухо закупорили бы ракетные отдушины. Таким образом, для компенсации затрат русским (чтобы мы также потратились на разработку) слили обыкновенную дезинформацию: сфотографировали макет "ракетного поезда" на фоне природы и стали ждать возвращения дивидендов.

Не новая практика Для времен холодной войны весьма продуманная, но не новая практика — дезинформирование с целью компенсации своих расходов на неудачные проекты. Точно так же было со скоростной ракетой "Шквал" — американцы затеяли создать боеприпас, способный лететь под водой со скоростью 300 км/ч. (притом что самые современные корабли ходили с в три раза меньшей скоростью), но не справились. Так во время конференции по скоростному подводному движению кто-то "случайно" забыл в туалете доклад главного разработчика изделия. Он до сих пор хранится в архиве московского ГНПП "Регион" (специализируется на создании морского подводного оружия) — видел его лично. Хорошо, что советские конструкторы быстро поняли об оплошности и не стали копировать американскую разработку, сконцентрировавшись на собственной концепции. Как итог, у нас есть скоростные торпеды-ракеты. Более того, по словам главы корпорации "Тактическое ракетное вооружение” (член Союза машиностроителей России) Бориса Обносова, модернизация ракеты-торпеды включена в госпрограмму вооружений на 2018–2025 годы. Ее скорость планируется поднять свыше 100 м/с, и в этот процесс уже вложено 1,5 млрд рублей. Теперь же американцы охотятся за секретами нашего "Шквала". На чем в начале нулевых погорел бизнесмен Эдмонд Поуп — его задержали сотрудники ФСБ при передаче $30 тыс. представителю российского ВПК за возможность получить документацию на скоростную ракету. Аналогичные этим истории были связаны и с МиГ-25 (когда нам пришлось переделывать коды системы "свой — чужой" для самолетов и ракет), но повторить истребитель-перехватчик они так и не смогли до сих пор. Продолжение

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Один "Молодец" Владимир Уткин оказался сообразительнее американцев. Конструктор не только создал межконтинентальную ракету, способную доставить в Штаты десять боеголовок полумегатонного класса, но и спрятал их в типовой железнодорожный состав. Разве что опытный глаз железнодорожника отметит, что вагоны не такие уж и типовые: на них стоит не четыре, а восемь пар колес; вместо окон имитаторы, защищенные изнутри броневым листом. Состав приводится в движение тремя локомотивами. Внутри все как и в обычных пассажирских поездах — купе для офицеров, плацкартные места для солдат; есть столовая, а также медпункт и помещения психологической разгрузки. Впрочем, из космоса это все тот же состав РЖД. Как сейчас известно, всего в период с 1987 по 1994 год в стране было создано три объекта "Василек": в Костромской, Пермской и Красноярской областях. В каждом полку было по три боевых состава с тремя ракетами РТ-23 УТТХ — что представляет собой практически полноценный полк Ракетных войск стратегического назначения.

Описание Пуск баллистической ракеты РТ-23 УТТХ с БЖРК © Александра Бабенко/ТАСС

РТ-23 УТТХ весит более 100 т, имеет твердотопливный двигатель и летает на дальность в 11 тыс. км. На каждой из ракет установлена система преодоления ПРО и высокоточная система наведения. Собственно, из-за точности ей на Западе и присвоили имя "Скальпель" — предназначалась для "хирургического вскрытия" хорошо защищенных объектов противника: подземных бункеров, командных пунктов и шахтных установок стратегических ракетных комплексов. Впрочем, на этом достоинства заканчивались. С момента вступления на боевое дежурство в 1985 году БЖРК покидали территорию баз всего 18 раз и прошли по стране всего 400 тыс. км.

Тем не менее, только после того как комплексы были уничтожены по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), выяснилось почему наши военачальники с легкостью отказались от, казалось бы, уникального оружия. Тогда как по договору мы должны были уничтожать только аналогичные с США системы. Так главным врагом БЖРК все годы его существования выступало собственное железнодорожное ведомство. Составы банально портили железнодорожное полотно и мосты — один вагон комплекса "Молодец" с ракетой весил более 150 т. Железнодорожное руководство, которое не могло терпеть такой "вандализм", неоднократно обращалось в ЦК КПСС с петицией — дескать, война войной, но кто за ремонт путей платить будет? Желающих на это не нашлось, и составы с ракетами не стали гонять по стране, а подготовку офицеров-машинистов ракетовозов перевели на гражданские составы, которые следовали по предполагаемым маршрутам БЖРК. Это оказалось не только гуманнее по отношению к железнодорожникам, но и значительно дешевле и безопаснее. Военнослужащие тем временем получили необходимые навыки управления железнодорожным составом и визуальное представление о маршруте следования, что и требовалось, ведь ракеты с БЖРК могли якобы быть запущенны с любой точки своего пути.

Но это оказалось не так. Ракетному поезду все-таки была нужна точная топопривязка. Для этого по всему маршруту боевого патрулирования военные строили специальные "отстойники", куда в час икс прибывал поезд. Там он и мог произвести залп. Надо понимать, что это были далеко не "буранные полустанки", а хорошо охраняемые стратегические объекты с предательски выдающей их назначение инфраструктурой. Как я предполагаю, контейнер с баллистической ракетой размещался в типовом рефрижераторном вагоне, который в длину равен 21 м, а "Скальпель" — на два длиннее. Американские инспекторы, следившие за утилизацией наших "Молодцев", искренне недоумевали, как возможно впихнуть в меньший объем нечто большее. Этот замечательный секрет нашего РТ-23 УТТХ знал (не подозревая об этом) каждый советский школьник: помните туристические стаканчики-мыльницы, которые легким движением руки раскладывали кольца-стенки в тубус? Точно по такому же принципу Владимир Уткин сделал сопло и носовой обтекатель "Скальпеля". Внутри вагона они сложены, но стоит ракете подняться над крышей, как они распрямятся. Яблоко от яблони "Крыло-СВ" — возвращаемый крылатый ракетный блок, который, как предполагается, разместят на новой железнодорожной стартовой платформе, по своим размерам несопоставим со "Стилетом". Также он не имеет тех же задач, что и грозная боевая ракета, так как создавался исключительно в коммерческих целях и предназначен для вывода спутников. На мой взгляд, в связи с этим в этой истории важен именно сам факт возвращения к идее железнодорожной пусковой установки. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), буквально на днях КНДР произвела успешные испытания двух баллистических ракет. Это третьи испытания стратегического оружия, произведенные Северной Кореей за последние несколько недель. Первый пуск — баллистическая ракета с гиперзвуковым блоком стартовала с мобильной установки. Второй представлял собой двойной запуск ракетного полка железнодорожного базирования. Как отмечает агентство, "ракеты успешно поразили заданную цель в Восточном море". Военные Южной Кореи заявили, что ракеты пролетели около 430 км на высоте 36 км с максимальной скоростью, которая в шесть раз превышает скорость звука.

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На всем этом фоне вспоминается и кажется весьма показательным интервью командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева ТАСС в 2016 году. В нем генерал анонсировал "появление ракетного комплекса подвижного грунтового базирования" — РС-26 "Рубеж". Это твердотопливная МБР с усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью (РГЧ), а также дальностью полета 6,5 тыс. км. В свое время эта ракетная система стала одним из главных раздражителей Вашингтона в споре с Москвой о соблюдении сторонами условий Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). В Конгрессе США появление РС-26 назвали беспрецедентной угрозой национальной безопасности США за последние 30 лет. "Если мы говорим о подвижном грунтовом "Ярсе", то у нас на сегодняшний день пусковая установка весит более 120 т. На этой усовершенствованной ракете мы достигнем весовых характеристик до 80 т, она будет легче", — сообщил в 2016 году Сергей Каракаев. Так, может, положить эту ракету не только на "колесную тележку", а еще и в железнодорожный вагон? Она легче, чем РТ-23 УТТХ, да и современное полотно выдерживает вагоны массой более 100 т. К тому же комплексам "Ярс" (и "Тополь-М") уже не нужна и специальная топопривязка — на них стоят инерциальные системы навигации, значит, стрелять такой ракетой можно будет с любой точки маршрута, чего, собственно, не мог "Молодец". Легкий старт На пресс-конференции в рамках 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае Дмитрий Рогозин сообщил, что прототип многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса "Крыло-СВ" будет создан в конце 2022 года. И отметил, что России не подходит технология, которую использует компания SpaceX (в отличии от российской концепции принцип Falcon-9 больше похож на падение с последующим торможением ступени ракеты над местом приземления, тогда как российская идея — сажать первую ступень ракеты как самолет с использованием как взлетно-посадочных полос, так и необорудованных площадок). "По баллистическим расчетам, если мы стартуем с космодрома Восточный, место посадки ракетных блоков — граница Охотского моря и нашего дальневосточного берега, Хабаровского края. Это зона совершенно необжитая, и место, чтобы забрать наш ракетный модуль, представляется крайне сложным", — пояснил Рогозин. Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в Фонде перспективных исследований (ФПИ) 29 мая 2019 года. Разработкой занималось КБ им. В.М. Мясищева. В журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонт" уточнялось, что после выхода ракеты на заданную высоту проект предполагает раскрытие крыла и включение реактивного двигателя, что позволит ступени самостоятельно возвращаться "по самолетному принципу" на землю. Разработка двигателя для "Крыла-СВ" началась в 2021 году, тогда же было принято решение о сборке демонстраторов ступени. В случае с железнодорожной пусковой платформой запускать ракету можно будет практически из любой точки страны и рассчитать наиболее удобное место ее приземления.

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