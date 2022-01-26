Маленькая революция у нас во дворе: фильмы о правах женщин на "Сандэнсе"

Материал предназначен для лиц старше 18 лет Международные фестивали потихоньку, со скрипом начинают поворачиваться к женщинам-режиссерам лицом. Это сейчас одна из самых актуальных повесток в современном кино, и я еще не раз буду об этом упоминать, уж простите. В прошлом году Каннский фестиваль наконец-то сделал то, что должен был сделать уже давно: жюри во главе с американским режиссером Спайком Ли впервые более чем за 20 лет присудило "Золотую ветвь" француженке Жюлии Дюкурно. За Канном последовала Венеция и жюри во главе с Пон Чжун Хо, сделавшее практически политическое заявление, присудив "Золотого льва" фильму про аборт "Событие" француженки Одри Диван. "Сандэнс" в этом плане гораздо прогрессивнее — политкорректность и репрезентация здесь стоят на первом месте. Правда, иногда политика становится важнее искусства, но избежать перегибов практически невозможно. Фестиваль уже довольно давно приветствует фильмы женщин-режиссеров и не в первый раз награждает. Например, в прошлом году победителем зрительского голосования стало драмеди "CODA: ребенок глухих родителей" (можно посмотреть на Apple TV+). "Сандэнс" продолжает линию, заданную Венецией, фильмами о подпольном коллективе "Джейн", который помогал женщинам делать аборты в Чикаго в конце 60-х — начале 70-х, когда они были признаны нелегальными. На смотре целых два проекта об этом: один документальный — "Джейнс" Тиа Лессин и Эммы Пилдс, один художественный — "Звоните Джейн" Филлис Наж.

Описание Кадр из фильма "Звоните Джейн" © Wilson Webb/Courtesy of Sundance Institute

При этом последний уже успел взять себе в программу и Берлинале, который должен пройти в феврале. Это уже не первый раз, когда новый художественный руководитель смотра Карло Шатриан заимствует картины с "Сандэнса". Так, в 2020 году в конкурс Берлинале вошел фильм Элизы Хиттман "Никогда, редко, иногда, всегда" (тоже про репродуктивные права), который по стилю очень напоминает "Событие" Диван. И обе картины, в свою очередь, напоминают "4 месяца, 3 недели и 2 дня" румынского режиссера Кристиана Мунджиу, победившего в Каннах в 2007 году.

"Звоните Джейн" в какой-то степени изобретает велосипед, но именно этим выгодно отличается от своих фестивальных предшественников. Это понятный, динамичный, как у нас принято говорить, зрительский фильм. Давайте будем честны, сколько человек посмотрят сухую тяжелую, хотя и, безусловно, талантливую драму Одри Диван? Думаю, немного. А вот у "Звоните Джейн" есть больше шансов достучаться до широкой аудитории

При этом документальный фильм "Джейнс" обеспечивает необходимую матчасть, которая автоматически делает просмотр художественной картины глубже. Подпольный коллектив "Джейн" работал в период с 1969 по 1973 год в Чикаго, штате Иллинойс, где аборты были запрещены. Законодательство было настолько строгим, что даже в больницах при необходимости совершить аборт для спасения жизни матери по каждому случаю решение принималось комитетом врачей, который состоял исключительно из мужчин. Отчаянные женщины обращались за помощью к мафии, что приводило к огромному числу несчастных случаев с летальным исходом. "Джейн" был основан Хизер Бут, которая еще в студенчестве поняла, что закон несправедлив, а тогда, в 60-е, люди не просто говорили, но действовали. Под кодовым именем "Джейн" она начала помогать женщинам находить врачей, готовых сделать аборт, и к концу 60-х в организации появилось еще десять участниц, а также постоянный врач, секретные квартиры, где осуществлялись операции, и налаженная сеть контактов.

Описание Кадр из фильма "Джейнс" © Courtesy of Sundance Institute

Фильм Лессин и Пилдс включает в себя интервью с участницами коллектива, а также с женщинами, которым он оказывал услуги. Все это перемежается архивными съемками Чикаго 60-х годов, чтобы погрузиться в атмосферу того времени. "Джейнс" — традиционный документальный фильм без особых изысков и авторского видения. Можно сказать, что это образовательная картина на важную тему — такого стиля придерживается большинство документалок. При этом, несмотря на всю ее конвенциональность, она дает уникальную возможность посмотреть на людей 60-х, которые участвовали в демонстрациях против войны во Вьетнаме, за права чернокожего населения и права женщин. Послевоенное поколение верило в то, что судьба мира — в их руках, и не боялось действовать. В конечном счете участницы "Джейн" были арестованы, затем оправданы в суде, а их громкое дело привело к легализации абортов. В связи с этим еще тревожнее наблюдать за обратными тенденциями сейчас, когда репродуктивные права женщин, в том числе в США, ставятся под вопрос. Поэтому фильмы, подобные "Джейнс" или "Звоните Джейн", не теряют актуальности. Чикаго, 1968 год. Примерная хозяйка Джой (Элизабет Бэнкс) печет пироги, помогает своему мужу Уиллу (Крис Мессина) с работой и ждет рождения второго ребенка. За окном гремят 60-е, хиппи протестуют, Velvet Underground записывают пластинки, и, кажется, ничто не в силах нарушить мир в образцово-показательном доме благополучной белой пары американцев. Однако вскоре Джой узнает, что плод мешает правильной работе ее сердца, и если она не прервет беременность, то, скорее всего, умрет. Такая перспектива совсем не пугает комиссию врачей, которая решает не в пользу аборта. Джой обращается к мафии, но решиться на такую интимную процедуру в темной грязной квартирке ей не хватает духу. Тогда ее взгляд падает на стикер с загадочным именем "Джейн" и номером телефона на автобусной остановке. Так Джой открывает для себя подпольный коллектив, помогающий женщинам сделать аборт, и неожиданно для себя становится его частью, не устояв перед обаянием лидера "Джейн" Вирджинией (Сигурни Уивер).

Описание Кадр из фильма "Звоните Джейн" © Wilson Webb/Courtesy of Sundance Institute

Сценаристка "Кэрол" Филлис Наж, для которой это режиссерский дебют, выстраивает сюжет фильма с математической точностью, сцена за сценой проговаривая банальные вещи, которые тем не менее все еще стоит проговаривать в публичном поле

Вот Джой не может вставить ни слова, пока врачи обсуждают ее в третьем лице, решают ее судьбу и лишают ее тем самым субъектности и права на защиту; вот героиня подделывает подпись мужа на чеке, потому что у нее нет собственных средств; вот Джой с интересом смотрит, как Вирджиния рассказывает девочке-подростку о строении женских репродуктивных органов, потому что никогда в жизни не задавалась вопросом, как там все работает. В одной короткой сцене Наж показывает, как женщины вовлекаются в этический спор по поводу того, кто больше нуждается в аборте, в другой — показывает недовольство Уилла, готового признавать свободу Джой только до тех пор, пока она подает ему горячий ужин после работы.

Описание Кадр из фильма "Звоните Джейн" © Wilson Webb/Courtesy of Sundance Institute

Героиня выбрана сценаристами Хейли Шор и Рошаном Сетом тоже не просто так. Джой — типичная белая американка, обеспеченная домохозяйка, вроде бы самая защищенная группа населения. Однако даже она сталкивается с необходимостью обратиться в нелегальную подпольную организацию. Выбор сделать главной героиней именно белую богатую женщину демаргинализирует проблему, показывая, что от этого страдали не только бедные слои населения. Хотя, конечно, они оставались самыми уязвимыми, и фильм обращает на это внимание. "Джейн" состояла (об этом говорят сами участницы в документалке) из белых женщин — таковы были реалии того времени. Однако фильм вводит в их ряды харизматичную чернокожую Гвен (Вунми Моссаку), активно борющуюся за права афроамериканок внутри коллектива.

Описание Кадр из фильма "Звоните Джейн" © Wilson Webb/Courtesy of Sundance Institute