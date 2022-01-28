Знаем, что почитать: десять самых ожидаемых книг 2022 года

2022 год обещает порадовать нас множеством литературных премьер. Среди редакционных планов у издательств выпуск романов как восходящих звезд — Салли Руни и Ёко Огавы, так и заслуженных мэтров современной литературы — Джонатана Франзена, Охрана Памука и Джоан Дидион. Шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева рассказывает о десяти самых любопытных новинках, которые выйдут в этом году

Если премьеры многих кинофильмов по известным причинам переносятся вновь и вновь, то книжные новинки выходят по расписанию, несмотря на ситуацию с вирусом в мире. И список самых ожидаемых книг 2022 года — лучшее тому подтверждение. В нем буквально нет проходных книг, но особенно я жду новый роман нашего великого современника, американского писателя Джонатана Франзена. Его новая история разворачивается в Чикаго в 1971 году и повествует о двух поколениях семьи Хильдебрандтов, члены которой так отчаянно пытаются разобраться в себе и мире вокруг. Второй безоговорочный фаворит — книга "В сторону рая" от автора нашумевшей "Маленькой жизни" Ханьи Янагихары. В фокусе писательницы вновь бессмертные темы: травмы, богатство и нищета, раса, национальность и привилегированность сильных мира сего. Уверена, это будет очень достойно. "Прекрасный мир, где же ты", Салли Руни "Синдбад", перевод — Анна Бабяшкина

Третий роман ирландской писательницы Салли Руни все ждут с нетерпением. Каким же он будет? В двух предыдущих книгах — "Нормальных людях" и "Разговорах с друзьями" — фигурировали современные и очень узнаваемые герои "поколения снэпчата", за что писательницу сразу прозвали "Сэлинджером для миллениалов". Ее персонажи влюблялись, ошибались, дружили и ссорились, сомневались во всем и оставались верными себе. Кажется, люди и их взаимоотношения больше всего волнуют Руни. Поэтому в ее новой книге заявлены писательница Элис и ее подруга Айлин, работающая в литературном журнале. Они будут писать друг другу километровые письма, вести интеллектуальные беседы и пытаться понять, каково же их место в этом прекрасном и неизведанном мире. "Мистер Уайлдер и я", Джонатан Коу Phantom Press, перевод — Елена Полецкая Новый роман Джонатана Коу рассказывает историю юной гречанки, оказавшейся на съемочной площадке "Федоры", над которой работает великий Билли Уайлдер (режиссер одного из самых известных фильмов с Мэрилин Монро — "В джазе только девушки").

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По словам главного редактора издательства Phantom Press Игоря Алюкова, этот синефильский роман Коу немного напоминает предыдущую его книгу — "Дом сна". По сути, это "роман взросления: невежественная девушка из глубокой провинции оказывается лицом к лицу с очень большим и очень странным миром, которого она не знала. А еще это роман о природе творчества, но без пафоса, а с легкой ностальгией по тем временам, когда кино было искусством, а не продуктом". "Ледяная тетрадь. Комментарий к Аввакуму", Андрей Рубанов "Редакция Елены Шубиной" Писатель, сценарист, автор нашумевших романов "Патриот" и "Финист — ясный сокол" виртуозно придумывает истории и умеет работать абсолютно в любом жанре. "Ледяная тетрадь", по словам Андрея Рубанова, — это нон-фикшен, публицистика на историческом материале. Это рассказ о русской цивилизации, в котором будет больше автора, чем протопопа Аввакума, упоминаемого в подзаголовке. "Перекрестки", Джонатан Франзен Corpus, перевод — Юлия Полещук Великий американский романист, автор романов "Поправки", "Свобода" и "Безгрешность" вновь обращается к семейной драме. "Перекрестки" — это первая часть трилогии, которую готовит Джонатан Франзен. Его герои снова окажутся на распутье и будут вынуждены сделать выбор. "Чумные ночи", Орхан Памук "Азбука"

Нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук написал очень актуальный роман, хотя и погружающий читателя в далекое прошлое. Это история о том, как на небольшой средиземноморский остров проникает страшная болезнь — чума. Она рушит привычный уклад жизни и полностью меняет все, что было до этого. Как ведут себя люди перед лицом катастрофы и смогут ли герои остановить распространение эпидемии, узнаем из новой книги самого известного турецкого писателя XXI века. "Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме", Джоан Дидион No Kidding Press, перевод — Елена Смотрова Джоан Дидион — американская писательница, одна из основоположниц "новой журналистики", ушедшая из жизни в конце 2021 года. В издательстве No Kidding Press в этом году выходит сборник ее эссе, название которому дала строка из тревожного стихотворения Уильяма Батлера Йейтса "Второе пришествие". По словам издательства, "Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме" — это "пронизанный ужасом перед распадом старого мира и при этом пытливый и чуткий репортаж о мире новом, свидетельство вовлеченного наблюдателя об уникальном десятилетии в американской истории, противоречивое эхо которого продолжает звучать до сих пор". "В сторону рая", Ханья Янагихара Corpus Новый роман Ханьи Янагихары "В сторону рая" недавно вышел в Америке, в России его обещают издать в самом конце 2022 года. После феноменального успеха "Маленькой жизни" за творчеством Янагихары все внимательно следят. Ее дебютный роман "Люди среди деревьев", переведенный у нас после "МЖ", закрепил за ней статус талантливой писательницы, умеющей говорить на разные темы одинаково хорошо. Прочитавшие "В сторону рая" говорят, что и в этот раз Янагихара нас удивит — ее новый роман совсем не похож на предыдущие и охватит три эпохи: действие будет разворачиваться в Америке в 1893, 1993 и 2093 годах. "Святой папочка", Патриция Локвуд Livebook, перевод — Мария Чайковская

"Святой папочка" — автобиографическая книга одной из самых ярких американских поэтесс и писательниц XXI века. Это ее искренний рассказ о детстве на нищем Среднем Западе и сложных взаимоотношениях с семьей, например с отцом — католическим священником. "В стиль Локвуд невозможно не влюбиться, он виртуозный, легкий, очень игривый и обаятельный", — уверяет главный редактор издательства Livebook Анна Бабяшкина. Кстати, дебютный роман Патриции Локвуд "Никто не говорит об этом" в 2021 году попал в шорт-лист Букеровской премии. "Любимое уравнение профессора", Ёко Огава NoAge Polyandria, перевод — Дмитрий Коваленин