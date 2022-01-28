Знаем, что почитать: десять самых ожидаемых книг 2022 года

Если премьеры многих кинофильмов по известным причинам переносятся вновь и вновь, то книжные новинки выходят по расписанию, несмотря на ситуацию с вирусом в мире. И список самых ожидаемых книг 2022 года — лучшее тому подтверждение. В нем буквально нет проходных книг, но особенно я жду новый роман нашего великого современника, американского писателя Джонатана Франзена. Его новая история разворачивается в Чикаго в 1971 году и повествует о двух поколениях семьи Хильдебрандтов, члены которой так отчаянно пытаются разобраться в себе и мире вокруг. Второй безоговорочный фаворит — книга "В сторону рая" от автора нашумевшей "Маленькой жизни" Ханьи Янагихары. В фокусе писательницы вновь бессмертные темы: травмы, богатство и нищета, раса, национальность и привилегированность сильных мира сего. Уверена, это будет очень достойно.
"Прекрасный мир, где же ты", Салли Руни
"Синдбад", перевод — Анна Бабяшкина
Третий роман ирландской писательницы Салли Руни все ждут с нетерпением. Каким же он будет? В двух предыдущих книгах — "Нормальных людях" и "Разговорах с друзьями" — фигурировали современные и очень узнаваемые герои "поколения снэпчата", за что писательницу сразу прозвали "Сэлинджером для миллениалов". Ее персонажи влюблялись, ошибались, дружили и ссорились, сомневались во всем и оставались верными себе.
Кажется, люди и их взаимоотношения больше всего волнуют Руни. Поэтому в ее новой книге заявлены писательница Элис и ее подруга Айлин, работающая в литературном журнале. Они будут писать друг другу километровые письма, вести интеллектуальные беседы и пытаться понять, каково же их место в этом прекрасном и неизведанном мире.
"Мистер Уайлдер и я", Джонатан Коу
Phantom Press, перевод — Елена Полецкая
Новый роман Джонатана Коу рассказывает историю юной гречанки, оказавшейся на съемочной площадке "Федоры", над которой работает великий Билли Уайлдер (режиссер одного из самых известных фильмов с Мэрилин Монро — "В джазе только девушки").
По словам главного редактора издательства Phantom Press Игоря Алюкова, этот синефильский роман Коу немного напоминает предыдущую его книгу — "Дом сна". По сути, это "роман взросления: невежественная девушка из глубокой провинции оказывается лицом к лицу с очень большим и очень странным миром, которого она не знала. А еще это роман о природе творчества, но без пафоса, а с легкой ностальгией по тем временам, когда кино было искусством, а не продуктом".
"Ледяная тетрадь. Комментарий к Аввакуму", Андрей Рубанов
"Редакция Елены Шубиной"
Писатель, сценарист, автор нашумевших романов "Патриот" и "Финист — ясный сокол" виртуозно придумывает истории и умеет работать абсолютно в любом жанре. "Ледяная тетрадь", по словам Андрея Рубанова, — это нон-фикшен, публицистика на историческом материале. Это рассказ о русской цивилизации, в котором будет больше автора, чем протопопа Аввакума, упоминаемого в подзаголовке.
"Перекрестки", Джонатан Франзен
Corpus, перевод — Юлия Полещук
Великий американский романист, автор романов "Поправки", "Свобода" и "Безгрешность" вновь обращается к семейной драме. "Перекрестки" — это первая часть трилогии, которую готовит Джонатан Франзен. Его герои снова окажутся на распутье и будут вынуждены сделать выбор.
"Чумные ночи", Орхан Памук
"Азбука"
Нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук написал очень актуальный роман, хотя и погружающий читателя в далекое прошлое. Это история о том, как на небольшой средиземноморский остров проникает страшная болезнь — чума. Она рушит привычный уклад жизни и полностью меняет все, что было до этого. Как ведут себя люди перед лицом катастрофы и смогут ли герои остановить распространение эпидемии, узнаем из новой книги самого известного турецкого писателя XXI века.
"Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме", Джоан Дидион
No Kidding Press, перевод — Елена Смотрова
Джоан Дидион — американская писательница, одна из основоположниц "новой журналистики", ушедшая из жизни в конце 2021 года. В издательстве No Kidding Press в этом году выходит сборник ее эссе, название которому дала строка из тревожного стихотворения Уильяма Батлера Йейтса "Второе пришествие". По словам издательства, "Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме" — это "пронизанный ужасом перед распадом старого мира и при этом пытливый и чуткий репортаж о мире новом, свидетельство вовлеченного наблюдателя об уникальном десятилетии в американской истории, противоречивое эхо которого продолжает звучать до сих пор".
"В сторону рая", Ханья Янагихара
Corpus
Новый роман Ханьи Янагихары "В сторону рая" недавно вышел в Америке, в России его обещают издать в самом конце 2022 года. После феноменального успеха "Маленькой жизни" за творчеством Янагихары все внимательно следят. Ее дебютный роман "Люди среди деревьев", переведенный у нас после "МЖ", закрепил за ней статус талантливой писательницы, умеющей говорить на разные темы одинаково хорошо. Прочитавшие "В сторону рая" говорят, что и в этот раз Янагихара нас удивит — ее новый роман совсем не похож на предыдущие и охватит три эпохи: действие будет разворачиваться в Америке в 1893, 1993 и 2093 годах.
"Святой папочка", Патриция Локвуд
Livebook, перевод — Мария Чайковская
"Святой папочка" — автобиографическая книга одной из самых ярких американских поэтесс и писательниц XXI века. Это ее искренний рассказ о детстве на нищем Среднем Западе и сложных взаимоотношениях с семьей, например с отцом — католическим священником. "В стиль Локвуд невозможно не влюбиться, он виртуозный, легкий, очень игривый и обаятельный", — уверяет главный редактор издательства Livebook Анна Бабяшкина.
Кстати, дебютный роман Патриции Локвуд "Никто не говорит об этом" в 2021 году попал в шорт-лист Букеровской премии.
"Любимое уравнение профессора", Ёко Огава
NoAge Polyandria, перевод — Дмитрий Коваленин
Многие запомнили имя японской писательницы Ёко Огавы после вышедшей в России в 2020 году "Полиции памяти" — прекрасной и поэтичной антиутопии о мире, в котором зыбко все, даже человеческая память. Этот роман Огавы вошел в шорт-лист Букеровской премии и лонг-лист Премии за лучшую переводную книгу. Но на счету писательницы более 50 работ, и "Любимое уравнение профессора" — одна из известнейших на родине, экранизированная в 2006 году. Издательство NoAge Polyandria продолжает открывать творчество Огавы российскому читателю.
В центре сюжета — профессор математики, который получил в страшном ДТП черепно-мозговую травму. С тех пор он помнит только то, что происходило с ним в течение 80 минут. Герой пытается удержать хрупкое настоящее, но даже сложные уравнения и вычисления не в силах ему помочь.
Источником вдохновения для Огавы послужила биография выдающегося венгерского математика Пола Эрдеша "Человек, который любил только числа", написанная Полом Хоффманом.
"Степь", Оксана Васякина
"НЛО"
Дебютный роман поэтессы Оксаны Васякиной "Рана" вышел прошлой весной и стал по праву одной из самых обсуждаемых книг года. Многие читатели черпали в нем утешение — "Рана" рассказывала о проживании утраты и смирении, о семейных узах и их отсутствии, о страхах и их преодолении. Глобально у Васякиной получился роман о том, что жизнь коротка, а искусство (в частности, литература) вечно. В этом году в издательстве "Новое литературное обозрение" выйдет второй ее роман — "Степь". Героиня будет рассказывать историю своего отца, человека, молодость которого пришлась на 90-е годы в провинции.
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