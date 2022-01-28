Зима для тяжелых блюд: что приготовить в холод для восполнения энергии

Наш организм так устроен, что в холодное время года тратит существенно больше энергии — на обогрев, и ее нужно восполнять. Поэтому зимой нам хочется много горячей и сытной пищи с утра и до позднего вечера — на радость фитнес-инструкторам. Кроме этого, в наших широтах заметен недостаток солнечного света, а значит, и источника витамина D, от которого зависит не только здоровье, но и хорошее настроение. Поэтому так важно увеличивать в зимний период (и в дни ненастья) потребление продуктов с повышенным содержанием этого витамина. Так как это прежде всего животные и растительные белки, то отличным выбором станет рыба лососевых пород, сельдь, молочные продукты, куриные яйца, а также авокадо. Завтрак съешь сам… Живя в городском ритме, спеша с самого утра по разным делам, мы часто забываем о важности завтрака, зачастую ограничивая себя чашкой кофе на ходу, чтобы взбодриться. Но новый год — это самое время, чтобы прививать себе новые и полезные привычки, тем более те, которые помогут вам чувствовать себя холодными зимними днями намного лучше.

Начните свой день со стакана теплой воды с лимоном, а позже переходите к основному блюду. Например, к пышному омлету с мини-шпинатом и лососем. Разбейте в миску два яйца, добавьте к ним 80 мл теплого молока и взбейте до однородной массы с появлением пенки. 15 мл оливкового масла для жарки нагрейте в сковороде и влейте туда омлетную смесь — закройте крышкой и уменьшите температуру конфорки до среднего показателя. Буквально через минуту распределите 25 г мини-шпината по поверхности омлета и 15 г натертого твердого сыра. Вновь закройте крышку. Через пять минут выкладываем блюдо на тарелку, а сверху него выкладываем тонкие ломтики слабосоленого лосося (50 г). Другой вариант сытного и несложного завтрака: закуска с авокадо и руколой. Для него необходимо взять половину нарезанного тонкими ломтиками среднего авокадо; 60 г сыра рикотта — выложить на тарелке друг над другом и полить соком 0,25 лимона, а также приправить черным перцем. Добавить 60 г листьев руколы и сбрызнуть их кунжутным маслом. Такие завтраки позволят вам легко продержаться до обеда и при этом не переесть, что немаловажно, ведь образовавшаяся тяжесть только затруднит ваш день, приведя к упадку сил, как и недоедание. Еда выходного дня В выходные, когда свободного времени гораздо больше, можно порадовать себя и близких более трудоемкими и долгими в приготовлении блюдами, проявить кулинарные таланты или провести эксперимент. Так, отличным блюдом для компании могут стать свиные ребрышки, маринованные в ароматных приправах и томленные при низкой температуре.

Что нужно (на четыре порции): Свиные ребра — 1 кг Паприка — 3 г Сушеный чеснок — 3 г Соль — 8 г Перец черный дробленый — 2 г Горчица дижонская — 20 г Мед — 10 г Что делать: Паприку, сушеный чеснок, соль, перец, горчицу и мед смешать в одной емкости.

Получившимся маринадом тщательно натереть свиные ребра. После чего убрать заготовку в холодильник.

Через три часа промаринованные ребрышки завернуть в фольгу и отправить запекаться на два часа в разогретую до 160 °C духовку. Это же блюдо можно приготовить на угольном или газовом гриле, что станет замечательным способом провести время на открытом воздухе и включит вас в ряды backyard hero (негласное звание всех любителей и ценителей грилей). Уголь для гриля разжечь в "стартере". Затем, когда он хорошенько "схватится" огнем, выложить угли на нижнюю решетку гриля горкой с одного края. Наверх положить замоченные заранее в воде брусочки для копчения (их и щепу во избежание возгорания всегда опускайте в воду на 1–2 часа перед использованием). Далее накидываем верхнюю решетку, а маринованные ребра выкладываем так, чтобы под ними не было прямого жара (не над самими углями), и закрываем крышку гриля. Температура внутри должна составить примерно те же 160 °C, а время приготовления достаточно будет выставить на 90 минут. Мясные блюда, приготовленные на огне, да еще и зимой, обладают более насыщенным вкусом. Есть в этом своя кулинарная романтика.