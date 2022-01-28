Проблемы белых людей: "Сандэнс" рассказывает, как они взрослеют, любят и переживают

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Чисто американский жанр мамблкор (когда несколько людей весь фильм разговаривают как будто ни о чем и больше ничего не происходит) за тридцать лет эволюционировал и в интерпретации нового поколения режиссеров стал рассказом о хороших людях в обычных обстоятельствах, которые немного страдают, но потом у них все равно все хорошо.
Особенно в этом плане отличился совсем молодой режиссер Купер Рэфф, который представил на "Сандэнсе" романтическую драму "Потихоньку ча-ча". В дебюте "Вписка" (его, несмотря на то что проект совсем небольшой, можно найти на КинопоискHD) лирический герой Рэффа, чувствительный ботаник-тихоня, пытался разобраться в хитросплетениях жизни американского колледжа с его неэстетичными вечеринками, серыми общежитиями и необязательными связями. Рэфф переворачивал законы жанра романтической комедии с ног на голову: место наивной девушки занял нежный юноша, влюбляющийся в эмоционально недоступную и от этого более притягательную героиню.
Но что же происходит, когда они вырываются из объятий колледжа в большой и страшный мир? Об этом мы узнаем из "Потихоньку ча-ча".
Рэфф собственной персоной играет 22-летнего Эндрю, более раскрепощенную и уверенную в себе версию героя из "Вписки". После колледжа за неимением лучших вариантов он устраивается на низкооплачиваемую работу в закусочную "Мясные палочки". Его девушка уезжает в Барселону, а Эндрю только и остается что копить на солнечную Испанию и спать в комнате младшего брата. Правда, довольно быстро у перспективной работы в "Мясных палочках" появляется конкурент. На бар-мицве одного из местных подростков Эндрю так хорошо удается расшевелить публику, что в него влюбляются все мамы разом и зовут на бар-мицву к своим детям, только уже не гостем, а в качестве ведущего. Там же он встречает загадочную молодую маму Домино (Дакота Джонсон) с дочкой с расстройством аутичного спектра Лолой (Ванесса Бургхардт). Их он тоже очаровывает, и Домино предлагает ему стать няней для Лолы.
Режиссер проделывает тот же трюк, что и в предыдущем фильме, меняя полами наивную нимфетку и возрастного обожателя. Правда, его миссис Робинсон сама еще молода и запутанна в себе. В этом фильме со странным названием хорошие люди общаются с другими хорошими людьми, и с ними иногда случаются нехорошие вещи, но справедливость быстро торжествует, оставляя чувство легкого испуга. Герой Рэффа настолько лучезарный, что в конце фильма это уже больше походит на манию, а его первая большая влюбленность оставляет чувство легкой печали. Ведь он все еще взрослеет, и "Потихоньку ча-ча" так же, как и его дебют, говорит о знакомстве со взрослой жизнью, с которой абсолютно непонятно, что делать и с какого конца за нее браться.
Этого не понимает и другая участница запретного романа Домино, которую Джонсон играет в своей обычной манере — минималистично, без лишних слов и без надрыва. По ее героине мы понимаем, что жизнь не становится сильно понятнее в 32, и чтобы стать по-настоящему взрослым, нужно получить специальный билет. В случае Домино — это брак. При этом сам Эндрю как будто старше своего возраста, такой универсальный решатель проблем, умеющий найти нужный подход к любому. Но даже он соблазняется мороком любви и мечтами о романе с женщиной на десять лет старше его. "Потихоньку ча-ча" такой ровный и гладкий, что даже не знаешь, за что зацепиться. И ощущение от него примерно такое же.
Дакота Джонсон снялась еще в одном фильме фестиваля. Того и гляди, актриса станет настоящей звездой американского инди-кино. Женатая пара — актриса и продюсер Стефани Аллен и комик Тиг Нотаро — сняли фильм "В порядке ли я?" про дружбу.
Люси (Джонсон) и Джейн (Соноя Мидзуно) — лучшие друзья. Они живут в пяти минутах ходьбы друг от друга, вместе ходят на йогу и в кафе и бесконечно переписываются. Однако любой дружбе приходится рано или поздно пройти испытание взрослой жизнью — Джейн повышают по работе, и ей предстоит переехать в Лондон. Страшное известие заставляет Люси признаться самой себе и подруге в страшном секрете — кажется, ей нравятся девушки, в особенности ее коллега, массажистка Брит (Кирси Клемонс).
"В порядке ли я?", так же как и "Потихоньку ча-ча", говорит о взрослении, только в этом случае оно долго и упорно откладывалось на дальнюю полку, пока не упало и не дало героям хорошенько по голове.
С таким экзистенциальным кризисом сталкиваются многие тридцатилетние, не знаю, придумали ли британские ученые ему название. Из-за того, что Люси по-новому открывает себя, ее как будто отбрасывает на много лет назад, во времена подростковой неуверенности. Режиссеры точно отразили страх перед неизведанным, когда ключ к открытию твоей сексуальности вроде бы лежит прямо перед тобой, но ты никак не можешь до него дотянуться. Однако Аллен и Нотаро не собираются слишком драматизировать. Их фильм легкий, приятный и ненавязчивый, как весенний день в Калифорнии.
Вообще в этом поджанре американского независимого кино легкость можно спутать с пустотой, настолько все расписано акварелями и обозначено пунктирами. Режиссеры выбирают минимализм, но им они, кажется, прикрывают отсутствие взгляда и идеи. Все простенько и не очень изобретательно. Фильмы не задевают что-то важное и глубокое внутри и предпочитают бултыхаться на поверхности, оставляя за собой приятные воспоминания, к которым иногда хочется вернуться.