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Проблемы белых людей: "Сандэнс" рассказывает, как они взрослеют, любят и переживают

ХОДОВА Тамара
ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
На фестивале показали два фильма со звездой "Пятидесяти оттенков серого" Дакотой Джонсон, которая теперь предпочитает американское независимое кино

Материал предназначен для лиц старше 18 лет

Чисто американский жанр мамблкор (когда несколько людей весь фильм разговаривают как будто ни о чем и больше ничего не происходит) за тридцать лет эволюционировал и в интерпретации нового поколения режиссеров стал рассказом о хороших людях в обычных обстоятельствах, которые немного страдают, но потом у них все равно все хорошо.

Кадр из фильма "Потихоньку ча-ча" Courtesy of Sundance Institute
Описание
Кадр из фильма "Потихоньку ча-ча"
© Courtesy of Sundance Institute

Особенно в этом плане отличился совсем молодой режиссер Купер Рэфф, который представил на "Сандэнсе" романтическую драму "Потихоньку ча-ча". В дебюте "Вписка" (его, несмотря на то что проект совсем небольшой, можно найти на КинопоискHD) лирический герой Рэффа, чувствительный ботаник-тихоня, пытался разобраться в хитросплетениях жизни американского колледжа с его неэстетичными вечеринками, серыми общежитиями и необязательными связями. Рэфф переворачивал законы жанра романтической комедии с ног на голову: место наивной девушки занял нежный юноша, влюбляющийся в эмоционально недоступную и от этого более притягательную героиню.

Но что же происходит, когда они вырываются из объятий колледжа в большой и страшный мир? Об этом мы узнаем из "Потихоньку ча-ча".

Рэфф собственной персоной играет 22-летнего Эндрю, более раскрепощенную и уверенную в себе версию героя из "Вписки". После колледжа за неимением лучших вариантов он устраивается на низкооплачиваемую работу в закусочную "Мясные палочки". Его девушка уезжает в Барселону, а Эндрю только и остается что копить на солнечную Испанию и спать в комнате младшего брата. Правда, довольно быстро у перспективной работы в "Мясных палочках" появляется конкурент. На бар-мицве одного из местных подростков Эндрю так хорошо удается расшевелить публику, что в него влюбляются все мамы разом и зовут на бар-мицву к своим детям, только уже не гостем, а в качестве ведущего. Там же он встречает загадочную молодую маму Домино (Дакота Джонсон) с дочкой с расстройством аутичного спектра Лолой (Ванесса Бургхардт). Их он тоже очаровывает, и Домино предлагает ему стать няней для Лолы.

Режиссер проделывает тот же трюк, что и в предыдущем фильме, меняя полами наивную нимфетку и возрастного обожателя. Правда, его миссис Робинсон сама еще молода и запутанна в себе. В этом фильме со странным названием хорошие люди общаются с другими хорошими людьми, и с ними иногда случаются нехорошие вещи, но справедливость быстро торжествует, оставляя чувство легкого испуга. Герой Рэффа настолько лучезарный, что в конце фильма это уже больше походит на манию, а его первая большая влюбленность оставляет чувство легкой печали. Ведь он все еще взрослеет, и "Потихоньку ча-ча" так же, как и его дебют, говорит о знакомстве со взрослой жизнью, с которой абсолютно непонятно, что делать и с какого конца за нее браться.

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Этого не понимает и другая участница запретного романа Домино, которую Джонсон играет в своей обычной манере — минималистично, без лишних слов и без надрыва. По ее героине мы понимаем, что жизнь не становится сильно понятнее в 32, и чтобы стать по-настоящему взрослым, нужно получить специальный билет. В случае Домино — это брак. При этом сам Эндрю как будто старше своего возраста, такой универсальный решатель проблем, умеющий найти нужный подход к любому. Но даже он соблазняется мороком любви и мечтами о романе с женщиной на десять лет старше его. "Потихоньку ча-ча" такой ровный и гладкий, что даже не знаешь, за что зацепиться. И ощущение от него примерно такое же.

Дакота Джонсон снялась еще в одном фильме фестиваля. Того и гляди, актриса станет настоящей звездой американского инди-кино. Женатая пара — актриса и продюсер Стефани Аллен и комик Тиг Нотаро — сняли фильм "В порядке ли я?" про дружбу. 

Кадр из фильма "В порядке ли я?" Courtesy of Sundance Institute
Описание
Кадр из фильма "В порядке ли я?"
© Courtesy of Sundance Institute

Люси (Джонсон) и Джейн (Соноя Мидзуно) — лучшие друзья. Они живут в пяти минутах ходьбы друг от друга, вместе ходят на йогу и в кафе и бесконечно переписываются. Однако любой дружбе приходится рано или поздно пройти испытание взрослой жизнью — Джейн повышают по работе, и ей предстоит переехать в Лондон. Страшное известие заставляет Люси признаться самой себе и подруге в страшном секрете — кажется, ей нравятся девушки, в особенности ее коллега, массажистка Брит (Кирси Клемонс). 

"В порядке ли я?", так же как и "Потихоньку ча-ча", говорит о взрослении, только в этом случае оно долго и упорно откладывалось на дальнюю полку, пока не упало и не дало героям хорошенько по голове.

Когда тебе двадцать, можно потихоньку открывать жизнь, наслаждаться ею с широко раскрытыми глазами, а когда тебе тридцать, приходит время неудобных вопросов типа "Кто я?" и "Что я вообще здесь делаю?"

С таким экзистенциальным кризисом сталкиваются многие тридцатилетние, не знаю, придумали ли британские ученые ему название. Из-за того, что Люси по-новому открывает себя, ее как будто отбрасывает на много лет назад, во времена подростковой неуверенности. Режиссеры точно отразили страх перед неизведанным, когда ключ к открытию твоей сексуальности вроде бы лежит прямо перед тобой, но ты никак не можешь до него дотянуться. Однако Аллен и Нотаро не собираются слишком драматизировать. Их фильм легкий, приятный и ненавязчивый, как весенний день в Калифорнии.

Вообще в этом поджанре американского независимого кино легкость можно спутать с пустотой, настолько все расписано акварелями и обозначено пунктирами. Режиссеры выбирают минимализм, но им они, кажется, прикрывают отсутствие взгляда и идеи. Все простенько и не очень изобретательно. Фильмы не задевают что-то важное и глубокое внутри и предпочитают бултыхаться на поверхности, оставляя за собой приятные воспоминания, к которым иногда хочется вернуться.

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