Проблемы белых людей: "Сандэнс" рассказывает, как они взрослеют, любят и переживают

Чисто американский жанр мамблкор (когда несколько людей весь фильм разговаривают как будто ни о чем и больше ничего не происходит) за тридцать лет эволюционировал и в интерпретации нового поколения режиссеров стал рассказом о хороших людях в обычных обстоятельствах, которые немного страдают, но потом у них все равно все хорошо.

Особенно в этом плане отличился совсем молодой режиссер Купер Рэфф, который представил на "Сандэнсе" романтическую драму "Потихоньку ча-ча". В дебюте "Вписка" (его, несмотря на то что проект совсем небольшой, можно найти на КинопоискHD) лирический герой Рэффа, чувствительный ботаник-тихоня, пытался разобраться в хитросплетениях жизни американского колледжа с его неэстетичными вечеринками, серыми общежитиями и необязательными связями. Рэфф переворачивал законы жанра романтической комедии с ног на голову: место наивной девушки занял нежный юноша, влюбляющийся в эмоционально недоступную и от этого более притягательную героиню.

Но что же происходит, когда они вырываются из объятий колледжа в большой и страшный мир? Об этом мы узнаем из "Потихоньку ча-ча".

Рэфф собственной персоной играет 22-летнего Эндрю, более раскрепощенную и уверенную в себе версию героя из "Вписки". После колледжа за неимением лучших вариантов он устраивается на низкооплачиваемую работу в закусочную "Мясные палочки". Его девушка уезжает в Барселону, а Эндрю только и остается что копить на солнечную Испанию и спать в комнате младшего брата. Правда, довольно быстро у перспективной работы в "Мясных палочках" появляется конкурент. На бар-мицве одного из местных подростков Эндрю так хорошо удается расшевелить публику, что в него влюбляются все мамы разом и зовут на бар-мицву к своим детям, только уже не гостем, а в качестве ведущего. Там же он встречает загадочную молодую маму Домино (Дакота Джонсон) с дочкой с расстройством аутичного спектра Лолой (Ванесса Бургхардт). Их он тоже очаровывает, и Домино предлагает ему стать няней для Лолы.

Режиссер проделывает тот же трюк, что и в предыдущем фильме, меняя полами наивную нимфетку и возрастного обожателя. Правда, его миссис Робинсон сама еще молода и запутанна в себе. В этом фильме со странным названием хорошие люди общаются с другими хорошими людьми, и с ними иногда случаются нехорошие вещи, но справедливость быстро торжествует, оставляя чувство легкого испуга. Герой Рэффа настолько лучезарный, что в конце фильма это уже больше походит на манию, а его первая большая влюбленность оставляет чувство легкой печали. Ведь он все еще взрослеет, и "Потихоньку ча-ча" так же, как и его дебют, говорит о знакомстве со взрослой жизнью, с которой абсолютно непонятно, что делать и с какого конца за нее браться.