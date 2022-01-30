"Безупречный человек и великий русский артист". Владимир Фокин о Леониде Куравлеве

Это ужасное известие. Я делал с Леонидом Вячеславовичем картину "ТАСС уполномочен заявить…", где он, как всегда блестяще сыграл роль инженера Андрея Зотова. Это выдающийся, без преувеличения, великий русский актер.

Он вгиковец, для меня это особенно трогательно, потому что я окончил ВГИК и сейчас являюсь профессором ВГИКА, руковожу актерской мастерской, режиссерской. Леонид Вячеславович человек вгиковской школы.

Это абсолютно уникальный актер, абсолютно штучный, что называется с "лица необщим выраженьем", человек, в котором Василий Макарович Шукшин мгновенно разглядел своего героя по степени органики, точности существования, чувстве правды художественной и жизненной.

Большая несправедливость

Одно время мы дружили домами, когда Нина (жена Леонида Куравлева — прим. ТАСС) была еще жива, мы часто виделись. Потом после ее ухода, он стал более замкнут и вел закрытый образ жизни. Мы с ним периодически пересекались, жили неподалеку друг от друга.

Это был замечательный человек, чудесный абсолютно. Он был блестящим и потрясающим отцом, а дети боготворили его: и дочь, и сын. Сына он назвал Василием в честь Василия Макаровича Шукшина. Во всех отношениях, на мой взгляд, это был безупречный человек и великий русский артист.

Огромная печаль, хоть он конечно был весьма-весьма почтенного возраста, все равно, мне кажется это большая несправедливость, что человеку отмерили такой короткий срок. Могу сказать, что если и существует какая-то потусторонняя жизнь, Леонид Вячеславович там среди праведников. Это огромная потеря и я еще сам ее не осознал.