"Еще одного из настоящих мастеров с нами не стало". Никита Михалков — о Викторе Мережко

Очень трудно говорить об уходящих товарищах, тем не менее не сказать тоже невозможно. Виктор Мережко совершенный самородок, сам себя сделавший, удивительно цельный, прекрасно знающий жизнь простых людей, жизнь деревни, жизнь небольших городов, обладающий удивительным чувством юмора и огромным артистизмом в этом чувстве. Талантливого человека иногда можно узнать не по тому, что он говорит, а по тому, как он слушает. Талантливого человека можно определить по тому, какие вопросы он ставит перед собой и задает другим. И в этом смысле Витя был удивительным партнером.

Мы вместе с ним работали над "Родней", и для меня было очень важно и очень дорого, что он, отдав сценарий, полностью доверия тем, кто его осуществлял. Дело не в том, что в течение съемок что-то меняется, что естественно, а дело в том, что он, как талантливый сценарист, а потом и талантливый режиссер, понимал, что перенесение текста с бумаги на экран требует абсолютно своего образного языка. К сожалению, очень часто авторы сценария бьются за свой текст до последней капли слова, и, как правило, это приводит к очень дурным последствиям, потому что если ты не веришь тому, кому ты отдал сценарий, то очень большая ошибка ему его отдавать. А если ты веришь, ты должен прекрасно понимать, что кино — это удивительное сотворчество, в котором иногда крупный план может заменить страницу текста.

Виктор Иванович при всей своей невероятной харизме и активности терпеливо ждал окончания съемок, и мне было очень дорого и важно, что то, что мы сделали на экране, по сути совпало с тем, что он хотел выразить своим сценарием. Я не буду перечислять его замечательные работы, все их прекрасно знают, можно только с огромной печалью сказать, что еще одного из настоящих мастеров с нами не стало. Понимаю, как больно и печально всем близким Виктора Ивановича, и очень соболезную всем, кто понимал значение Виктора Мережко как художника и его высочайшие качества как человека.