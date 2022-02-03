Иран и Саудовская Аравия: исламская республика способна "принуждать к миру"?

После четырех раундов переговоров в Багдаде в 2021 году казалось, что разговор между Тегераном и Эр-Риядом по нормализации отношений зашел в тупик. Новых встреч после октября не было, а власти обеих стран продолжали как мантру повторять, что ситуация улучшится только в том случае, если противоположная сторона изменит свое поведение. Однако под занавес прошлого года надежда на улучшение все-таки замаячила — власти Саудовской Аравии согласились выдать визы трем иранским дипломатам для открытия офиса Тегерана в Организации исламского сотрудничества в Джидде. В конце января текущего года иранское представительство, остававшееся закрытым шесть лет, возобновило работу.

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Это событие было, конечно, воспринято как жест доброй воли со стороны исламской республики. И вот уже посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди заявляет, что скоро состоится пятый раунд переговоров в Багдаде. Более того, иранский МИД на редкость добродушно воспринял новость об объединении энергетических сетей Саудовской Аравии и Ирака. Хотя до этого Тегеран видел поставку электричества "нуждающемуся иракскому народу" своей неотъемлемой сферой интересов. Таким образом, 2022 год имеет шансы стать новой, более мирной страницей в истории двух стран. Полвека непримиримой борьбы Все началось в 1979 году. Исламская революция в Иране радикальным образом изменила не только облик самой страны, но и баланс сил в регионе. Вместо светской монархии, оплота американского влияния и союзника Израиля, на ближневосточной сцене появилась радикальная революционная теократия, стремившаяся любой ценой изменить существующий статус-кво. По стечению обстоятельств этот же год стал поворотным и для Саудовской Аравии. 20 ноября 1979 года группа религиозных фанатиков, обвиняя саудовские власти в коррупции, низкопоклонничестве перед Западом и всевозможных грехах, захватила Мекку со множеством заложников. Кровавая осада главной исламской святыни длилась две недели и унесла жизни нескольких сотен человек. Пророческие заявления мятежников о наступлении Страшного суда и прихода махди (мессии) им не помогли — все они были либо убиты в ходе операции по освобождению заложников, либо казнены сразу после теракта. Для Эр-Рияда это событие имело долгоиграющие последствия. Организаторы теракта обвиняли короля Халида ибн Абдул-Азиза в чрезмерной либеральности. В ответ монарх дал исламским консерваторам больше полномочий, начался консервативный крен, который впоследствии продолжили его преемники. Саудовское государство за несколько лет превратилось из пассивного хранителя мусульманских святынь в ревностного глобального миссионера ваххабизма.

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К 1980-м годам складывается пазл непримиримого противостояния. Реакционная Саудовская Аравия и революционный Иран становятся неизменными полюсами турбулентного Ближнего Востока. Суннитская монархия и шиитская республика, оплот влияния США и антиколониальные силы с лозунгом "Смерть Америке!", арабы и иранцы — все факторы словно нарочно совпали для поддержания высокого градуса политической борьбы. Этапы противостояния Первым толчком для начала опосредованной борьбы стала ирано-иракская война 1980–1988 годов. Саудовская Аравия активно поддерживала Саддама Хусейна в борьбе с Тегераном в затяжном конфликте. В 1982 году новой точкой столкновения стал Ливан после появления проиранской партии "Хезболлах", которая противостояла саудовским усилиям влиять на ситуацию в этой стране. Наконец, в настоящее поле битвы превратился хадж (паломничество) в Мекку — ежегодно иранская делегация вступала в столкновения с саудовскими силами безопасности. Апогеем стал июль 1987 года. Конфликт между иранскими паломниками и силами безопасности королевства перерос в ожесточенную схватку, в которой погибло около 400 иранцев, несколько тысяч людей разных национальностей получили ранения. После горячих 1980-х наступил период разрядки. В Иране по завершении войны с Ираком умер основатель республики аятолла Рухолла Хомейни, к власти пришли умеренные силы. Иранские президенты Али Акбар Хашеми Рафсанджани и Мохаммад Хатами в 1990-е годы пытались нормализовать отношения с Западом. Этот период совпал с этапом внутренней трансформации в Саудовской Аравии. Соперничество Тегерана и Эр-Рияда не прекратилось, но его интенсивность временно спала. Конец умеренному этапу положило вторжение США в Ирак в 2003 году. Американская интервенция разрушила сложившийся баланс сил в регионе. Естественный противовес иранскому влиянию в лице государства Саддама Хусейна уничтожили, а новую государственность на его месте быстро создать не получилось. Ирак на долгие годы превратился в несостоявшееся государство (failed state), став ареной противостояния внешних игроков, включая Саудовскую Аравию и Иран. При этом иранские навыки "ловли в мутной воде" оказались заметно успешнее саудовских, в результате Багдад все больше попадал под влияние Тегерана.

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Саудовская Аравия, впрочем, не сдавалась, и прогрессу проиранских шиитских группировок в Ираке и Ливане пыталась противопоставить поддержку суннитских радикалов. На новый уровень противостояние вышло после "арабской весны". Волна протестов, всколыхнувших Ближний Восток, открыла новые горизонты для опосредованного столкновения главных региональных доминантов. В Сирии Эр-Рияд начал деньгами и оружием снабжать суннитских боевиков, воюющих против дружественного Тегерану правительства Башара Асада. Нестабильность в Йемене стала поводом для начала саудовцами полноценной войны против движения "Ансар Аллах" (хуситы), которое считается союзником Ирана. Догматические различия в процессе борьбы уверенно уступили место политической целесообразности. Сирийских алавитов и йеменских зейдитов шиитами можно назвать только с изрядной долей фантазии. Однако иранские правоведы моментально обнаруживают здесь идеологическую близость. Оно и понятно, ведь главная цель — противостоять мировому западному империализму, оплотом которого является Саудовская Аравия. Эр-Рияд, в свою очередь, тоже не сильно привязывался к исламским догмам, активно сотрудничая не только с американцами, но и с Израилем. 2 января 2016 года властями Саудовской Аравии был казнен аятолла Нимр ан-Нимр, шиитский богослов, критиковавший правительство и призывавший к соблюдению прав религиозных меньшинств. В ответ иранские демонстранты ворвались в саудовское посольство в Тегеране. Считается, что это послужило причиной разрыва дипломатических отношений между двумя странами. Однако, по большому счету, причин и без этого хватало. Разрыв отношений стал логичным продолжением многолетней "войны по доверенности". Границы враждебности Кажется, что Иран и Саудовская Аравия загнаны в бесконечный круг состязания. Обе стороны слишком сильны, чтобы проиграть противоположному лагерю. Одновременно противники чрезмерно вовлечены в региональные процессы, чересчур честолюбивы и упорны, чтобы отступить. Наконец, Тегеран и Эр-Рияд хорошо чувствуют собственную уязвимость и боятся недожать и уступить друг другу в одной из ключевых точек столкновения интересов, число которых с годами только растет. Пусть возможности не безграничны, но обе стороны также далеки от истощения. Весь комплекс противоречий делает противостояние предельно устойчивым, а эфемерность прокси-войны ставит лишь временные цели. Победа не просто сложна, но, похоже, невозможна в принципе. В таком режиме борьба может продолжаться бесконечно, сменяя один круг эскалации на другой.

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Однако, несмотря на всю глубину неприязни сторон друг к другу, конфликт Саудовской Аравии и Ирана никогда не переходил в открытое противостояние. Оба государства давно осознали непомерную цену прямой военной конфронтации и даже в пиковые периоды своего соперничества сумели ее избежать. Кроме того, история отношений двух стран знает примеры не только нарастания напряженности, но и разрядки. О конце вражды речи пока не идет, однако создание красных линий, определение общих сфер влияния и, наконец, начало диалога на постоянной основе — задачи вполне выполнимые. Назревшая разрядка Потребность в деэскалации для Тегерана стала очевидна еще задолго до прихода к власти президента Эбрахима Раиси. Вопреки расхожему мнению, речь скорее не о дефиците финансовых ресурсов. Модель прокси-войны, которую исповедует Иран, отличается относительной дешевизной. Бойцы "Хезболлах" в Ливане, "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке или хуситы в Йемене вооружены преимущественно простым огнестрельным оружием и по экипировке скорее напоминают партизанские отряды. Даже наделавшие шуму иранские беспилотники по степени затрат — это совсем не танки с самолетами. Тегеран умеет воевать по средствам, и на свои внешнеполитические авантюры деньги найдет при любом уровне санкций. Проблема здесь скорее в том, что продолжающиеся войны Иран совсем не обязательно будет выигрывать. Исламская республика нарастила свое влияние на Ближнем Востоке в 2000-е и в начале 2010-х годов, но последние пять лет речь почти исключительно о том, как удержать нынешние позиции. Кроме того, существует проблема человеческого ресурса. В самом Иране желающих воевать на дальних подступах не так много, поэтому в той же Сирии приходится привлекать афганцев или ливанцев. Бесконечные удары израильских и американских ВС по позициям проиранских формирований тоже не проходят бесследно. В самих арабских странах отношение к Ирану положительное только среди шиитских слоев общества — то есть и здесь ресурс совсем не бесконечный. Большинство арабов, как показывают опросы, иранцев воспринимают даже хуже, чем угрозу со стороны Израиля.

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