Мы справимся: книги, которые помогут пережить зиму

Зимой очень хочется чего-то жизнеутверждающего, завораживающего, уносящего в мир приятных иллюзий. Шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева выбрала девять книг XXI века, которые согреют ваше сердце и подарят много приятных мгновений

В этой подборке — как яркие новинки этой зимы: роман-финалист Пулитцеровской премии "Голландский дом" Энн Пэтчетт и увлекательный интеллектуальный стендап "Стеклянный человек" Валерия Печейкина, так и произведения, ставшие классикой современной литературы: трагикомедия "Вторая жизнь Уве" Фредрика Бакмана и легкая, жизнеутверждающая история "Город женщин" Элизабет Гилберт. Есть и книги для любителей жанра нон-фикшн: культовый бестселлер "Выбор" Эдит Эгер, который поможет увидеть свет даже в самые темные времена, и захватывающие мемуары Марины Абрамович "Пройти сквозь стены" — актуальные и интересные даже для тех, кто далек от мира искусства. "Голландский дом" Энн Пэтчетт, "Синдбад"

Роман "Голландский дом" американской писательницы Энн Пэтчетт — это семейная сага, написанная так мастерски, что происходит полное погружение в историю. Повествование ведется от лица Дэнни Конроя, мальчика, который не видел родительской любви: его воспитывала сестра по имени Мэйв. Мать бросила их совсем маленькими, сбежав куда-то в Индию. А отец, по классике жанра, вскоре женился на прекрасной, но злой мачехе, которая сразу же невзлюбила детей. Всю жизнь брат и сестра возвращаются, чтобы посмотреть с улицы на Голландский дом — на тихий семейный рай, из которого их изгнали. У Пэтчетт получился очень хрупкий, ностальгический роман об утрате и невозможности отпустить прошлое. "Жизнь прошла, а молодость длится" Олег Лекманов, "Редакция Елены Шубиной"

Филолог Олег Лекманов проделал огромную работу — прокомментировал первую часть воспоминаний поэтессы Ирины Одоевцевой "На берегах Невы". "На берегах Невы" — одно из самых хрестоматийных произведений о Серебряном веке. Одоевцева поступает в петроградский Институт живого слова в ноябре 1918 года — с этого начинается ее рассказ. С невероятной легкостью "маленькая поэтесса с огромным бантом" оживляет в своих мемуарах великих мастеров того времени — Николая Гумилева, Анну Ахматову, Андрея Белого, Александра Блока, Георгия Иванова (который впоследствии стал ее мужем) и многих-многих других. Без комментариев Олега Лекманова разобраться в том, что в действительности происходило в начале прошлого века, сложновато — его умные и точные пояснения помогают воссоздать атмосферу и хронологически выстроить все события. Лекманов отважно погружается в жизнь послереволюционного Петрограда, где единственным, что волновало всех, была литература. "Вторая жизнь Уве" Фредрик Бакман, "Синдбад" Шведский писатель Фредрик Бакман подарил читателям всего мира много утешительных минут. В романах Бакмана всегда торжествуют доброта, сострадание и человечность. Главный герой Уве — ворчливый старик, потерявший смысл жизни после смерти жены. Он решает добровольно умереть, но каждый раз самоубийство откладывается. Оказывается, мудрые советы Уве и его жизненный опыт пригодятся молодым соседям, которые без него определенно не справятся. Преодолевая себя, Уве учится заново жить, верить, дружить и любить. "Стеклянный человек" Валерий Печейкин, Inspiria

Драматурга Валерия Печейкина называют современным Чеховым, мастером короткого рассказа. Сборник "Стеклянный человек" логически продолжает "Злого мальчика": снова миниатюры, снова язвительная, горькая ирония и смех сквозь слезы. Читается все на одном дыхании, потому что в этих текстах — концентрированная жизнь. Здесь вам и гениальные идеи (наподобие сериала "Эскортницы"), и размышления о харассменте, и похвала смерти, и даже "Запах Жириновского". Что автор имел в виду? Узнаете. "Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно" Алеся Казанцева, Livebook

Если вам понравится книга Валерия Печейкина, попробуйте почитать сборник Алеси Казанцевой — "Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно". Имя Алеси Казанцевой на слуху уже давным-давно — журналистка и писательница, а также известная блогерка прославилась в "Живом журнале" под ником "Алеся Петровна" еще в нулевые. С Печейкиным их роднит легкость и ирония — два качества, редко встречающиеся в современной литературе. В своем сборнике Казанцева остроумно рассказывает о мире вокруг и делится нелепыми историями, произошедшими с ней на съемочных площадках. "Воздух, которым ты дышишь" Франсиш Ди Понтиш Пиблз, Phantom Press Нежная история о любви и дружбе в Бразилии. Франсиш Ди Понтиш Пиблз написала роман, в котором музыке отведена одна из главных ролей — она становится связующей силой, ею пронизан весь роман. Действие охватывает много десятков лет: от колоритных 1930-х до наших дней. Карнавальный, яркий, трогательный роман "Воздух, которым ты дышишь" поможет вам переждать зимнюю непогоду и разожжет в вашей душе огромный костер надежды. "Пройти сквозь стены" Марина Абрамович, "АСТ"

Недавно великая художница, сербская перформансистка Марина Абрамович отмечала свое 75-летие. Ее автобиографическая книга "Пройти сквозь стены" — это не просто мемуары и банальная история успеха, это настоящий художественный роман, в котором уместилась вся ее жизнь. Взлеты и падения, находки и потери, любовь и разочарование: книга Абрамович написана так свободно, искренне и откровенно, что ее по праву можно считать отдельным перформансом — перформансом обнажения. "Город женщин" Элизабет Гилберт, "Синдбад" Нью-Йорк 1940-х. Избыточный, искрящийся, наполненный надеждой. В него приезжает молодая героиня Вивиан, влюбленная в театр, моду и саму жизнь. О ее приключениях Элизабет Гилберт написала целый роман — "Город женщин", — в котором столько же обаяния и непринужденности, как и в самой героине. Эту книгу можно как слушать, так и читать. Если вы выберете для себя аудиоверсию, то получите отдельное удовольствие — она озвучена известной журналисткой, легендарным редактором журналов Vogue и Interview Аленой Долецкой. "Выбор" Эдит Эгер, "МИФ"