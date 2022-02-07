Как дела у "развитых стран": итоги санкционных баталий для Запада

Описание Участники саммита НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, 2021 год © Kevin Lamarque/Pool via AP

"Война санкций" Запада против России и "торговая война" США против Китая изменили мировую экономику. Элитарное соглашение во имя глобализации — "Вашингтонский консенсус" — было разрушено. Протекционизм вернулся. Перемены произошли и непосредственно в США, ЕС, Англии и других странах обобщенного Запада. Каковы они? Какие потери понес "первый мир" под влиянием санкционной атаки на Россию и ее контрсанкций? Конец "Вашингтонского консенсуса" Экономический кризис 1973–1982 годов оказался необычайно сложным и имел многоволновую структуру. Однако пророчества краха доллара и американской экономики не сбылись — США сумели выйти из кризиса и продиктовали миру новые правила игры. Так возник "Вашингтонский консенсус" — система правил, где главным было уменьшение ограничений для движения товаров, свобода для финансового капитала входить в экономики и выходить (отсюда термин "финансовая глобализация"), развитие международной биржевой торговли, усиление роли стран Запада как финансово-управленческих центров мировой экономики, терпимость в отношениях между элитами "развитых стран" и "развивающихся экономик".

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"Вашингтонский консенсус" был реально принят "верхами" и лег в основу Всемирной торговой организации (ВТО). Несмотря на критику антиглобалистов и протесты, он функционировал и не был публично отвергнут даже на первом этапе кризиса 2008–2020 годов (останется в истории как граница, отделяющая одну экономическую эпоху от другой). В политическом смысле для России и Евразии событийная граница пролегла в 2014 году. Но до этого, в ситуации 2008–2009 годов, Россия в числе ряда стран (и БРИКС) проявила солидарность по отношению к США и иным западным государствам, по которым пришелся первый удар кризиса. G20 стала формой выработки общей линии, которая в итоге свелась к поддержке "Вашингтонского консенсуса". Отмечу, что в 2014 году США за это не отблагодарили. США, Англия и страны — лидеры ЕС в обстановке второй волны кризиса не пришли на помощь не только России. Они усилили нажим на Китай и ЮАР, а в Бразилии США практически произвели государственный переворот. Перед этим в ходе "арабской весны" атаке подверглись системы Ближнего Востока, которые Запад пытался сделать более зависимыми. В 2014 году произошли события на Украине, которые также многими воспринимаются как новое вторжение во внутренние дела другого государства — на этот раз которое прямо касалось России и было де-факто атакой на ее позиции. Подобный переворот в Киеве противоречил "Вашингтонскому консенсусу", предполагавшему автономию для всех участников глобализации. Соответственно, после этого консенсуса уже быть не могло. Из-за чего США убили глобализацию? Летом 2021 года президент США Джо Байден заявил: "В Брюсселе я встречусь с главами Еврокомиссии и Европейского совета, чтобы обсудить, как США и Европа могут тесно работать по глобальным вызовам. Мы уделим основное внимание тому, как обеспечить, чтобы рыночные демократии, не Китай или кто-либо еще, выработали правила торговли и технологий XXI века". Байден также подчеркнул, что необходимо "противодействие наносящей ущерб активности со стороны России и Китая" и "США должны вести мир с позиции силы". Подобные заявления не раз делал и Барак Обама, и другие политики США. Тем самым они всякий раз подтверждали: эпоха хотя бы относительного консенсуса, доверия и законности миновала. Если отследить высказывания лидеров России и КНР, видно, что еще в 2014–2018 годах они были полны надежд на сохранение "свободной торговли", честной конкуренции и международного права. Но США это уже не интересовало; они искали внешнее решение для внутренних проблем, которые к 2022 году только увеличились: долг США, достигший $30 трлн, сверхнизкая ставка ФРС и инфляция, вышедшая из-под контроля. Казалось бы, США смогли пройти ситуацию третьей волны кризиса (2020 года) без дефолта и корпоративных банкротств, а по итогам 2021 года их ВВП увеличился на 5,7% и было создано 6,4 млн новых рабочих мест. Но за этим скрывался старый тупик: без роста долга правительства и колоссального дефицита бюджета, без сверхдешевого кредита для фирм и покупателей недвижимости нельзя было бы показать рост ВВП. Картина явилась бы подлинной.

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От социально-экономических реформ, сколь бы их не проповедовали Джозеф Стиглиц и другие сторонники гуманизации западного капитализма, было решено отказаться. Магия внешнего решения была отчасти навеяна опытом кризиса 1973–1982 годов, когда вместо ожидавшихся неокейнсианцами реформ случился вынос производства в "третий мир", что и обеспечило во многом новый подъем торговли и доходности. При этом западные "низы" не сумели не только навязать иной экономический проект, но и толком его сформулировать. Потому, как мне видится, США решили убить глобализацию. Они перешли в наступление на правительства других стран, но эта политика сразу дала отрицательный эффект, зацементировав проблемы самих Штатов и их союзников. Явные потери и укоренение проблем Ответные санкции России, конечно, не разрушили экономику Запада, точно так, как его санкции не разрушали российскую экономику. Однако они нанесли немалый удар по реальному сектору в ЕС. Согласно исследованию Торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, санкции против России ежегодно обходятся Европе в €21 млрд. Потери ФРГ здесь составляют €5,45 млрд. Расчеты были сделаны в 2020 году. Поскольку существенных перемен в отношениях не произошло, можно приблизительно оценить потери ЕС за восемь лет "войны санкций" в €168 млрд. Более всего пострадали обрабатывающая и химическая индустрия, автомобилестроение и машиностроение. Россия не только ввела ограничения на ввоз, но также стала избегать части заказов в ЕС. На этом фоне не случайно то, что товарооборот России и Китая растет с каждым годом. Есть движения в плюс и, например, в торговле с Ираном. Все это — потери европейских поставщиков, которые между тем не укладываются в €168 млрд. В феврале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — $250 млрд в год. Причем, как отмечается, цель 2024 года была достигнута еще в 2018 году, когда товарооборот составил $100 млрд. Санкции вызвали перестройку евразийской торговли. Они показали Москве, что связи стоит крепить с теми, кто готов дружить, а не враждовать и разрушать старые договоренности. Да, Россия продает на Запад приблизительно 70% газа и 52% добытой нефти с выручкой около $100 млрд. После рыночного шока 2020 года в январе — октябре 2021 года общий товарооборот увеличился на 44% и достиг $223,8 млрд. Но все же торговый баланс не в пользу ЕС: как и у США, он отрицательный, а агрессивная политика Брюсселя только усугубляет его, в то время как для России он положительный и может стать еще лучше, так как энергоресурсы дорожают. Нарывы за фасадом восстановления

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Тем не менее считается, что экономики США, Англии и ЕС в целом неплохо преодолели испытание 2020 года. Они восстанавливаются, хотя третья волна кризиса ударила по ним неожиданно сильно: падение на фондовом рынке во многих случаях было более 30%, что обычно характеризуется как "крах рынка". Например, индекс ведущих американских компаний S&P 500 с отметки 3 371 на 20 февраля рухнул до 2 236 к 23 марта 2020 года. Восстановление рынков было связано с возвратом Федеральной резервной службы (ФРС) к политике сверхнизкой ставки. "Затапливал" финансовый бизнес деньгами и ЕС. "Коронавирусные" выплаты гражданам на этом фоне были не столь значимыми. В начале февраля запасы газа в ЕС оказались на историческом минимуме, так как "Газпром" не удалось склонить к отказу от работы по долговременным контрактам и переходу к иным (в некотором смысле более авантюрным) схемам. Это не помешало главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен заявить, что "у Европы очень сильные экономические рычаги воздействия на Россию", и упомянуть поставки газа в ЕС как больное место Москвы. Угроза, на мой взгляд, не получилась: если ЕС вдруг решит и сможет продавить через национальные администрации уменьшение поставок газа из России, это станет страшным ударом по европейской промышленности и торговле. В ЕС и без того дорого что-либо производить и становится еще дороже, а удешевить рабочую силу нельзя — слишком высоки цены на жизнь. Приходится грозить и слабеть в конкуренции. Дороговизну жизни в США как нельзя лучше отображают цены на недвижимость и ее аренду. В принципе, ситуация повторяет западноевропейскую и английскую. Аренда квартиры с двумя спальнями даже в недорогом районе или городке составляет порядка $1,6–1,8 тыс. в месяц. В 2021 году рост арендной платы в крупных городах составил 40%. При этом на многих людях висят образовательные кредиты — граждане США в целом должны банкам по ним более $1,5 трлн. О рабочих местах Байдена можно зачастую услышать слова, скорее пронизанные горечью, чем радостью: "Из этих миллионов рабочих мест я занимаю три". Создает мрачные ощущения также частичная занятость на позициях, не требующих квалификации и дипломов, с низким итоговым доходом. В Англии и еврозоне — аналогично. Разочарование, но не прекращение "Война санкций" была стратегическим выбором для Запада. То была программа отказа от реформ в экономике, которые могли понизить статус США, Англии и ЕС в мировой системе, но обеспечили бы рост и развитие. Россия и ее партнеры ответили перестройкой торговых и технологических цепочек, что стало даже более сильным ударом по Западу, чем прямые контрсанкции. Важно было и то, что в Москве и Пекине отказались делать вид, будто бы "Вашингтонский консенсус" все еще существует и возможен диалог с США, который изменит их политику. В России и других континентальных странах сокращают расчеты в долларах. Для евро тоже существует немалая угроза. Меняется политика резервирования центральных банков. Созданы и функционируют собственные системы межбанковского обмена информацией — аналоги SWIFT. Возрастает возможность создания коллективной криптовалюты — не частной, а созданной центральными банками.

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