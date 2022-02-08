На пути к мировому лидерству? КНР рассказала о планах по развитию космонавтики на пять лет

КНР рассказала о планах по развитию космонавтики на пять лет

С китайской космонавтикой, на мой взгляд, сложилась довольно странная ситуация. С одной стороны, Китай — лидер во многих областях этой сферы, а с другой — о его достижениях известно чаще всего лишь специалистам или увлекающимся любителям. Даже о том, что в настоящее время работают только две орбитальные станции и при этом одна из них построена именно Китаем, часто забывают.

Описание Стартовая площадка для пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-13" на космодроме Цзюцюань © Kevin Frayer/Getty Images

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За последние годы КНР удалось отметиться множеством космических достижений, которые сделали бы честь любой космической державе: возврат грунта с Луны, луноходы, марсианская научная миссия, первая в истории автоматическая стыковка на лунной орбите. Лидерство Китая по количеству космических запусков тоже стало уже привычным. При этом все это Китай делает в очень высоком по современным меркам темпе, что заставляет специалистов еще с большей внимательностью изучать китайский опыт, а опубликованная Государственным советом КНР совсем недавно "Белая книга китайской космонавтики" стала объектом пристального внимания научного сообщества. "Белой книгой" (white paper) традиционно для англоговорящих стран называют государственное сообщение, поясняющее политику в каком-либо вопросе. С помощью такого документа заявляются миссии, видение и принципы государства (или компании). Как правило, "белые книги" имеют небольшой объем, всего несколько страниц. Ракетные тенденции Говоря о своей "космической транспортной системе", Китай на этот раз заявляет одним из приоритетов модернизацию ракет — для улучшения их экологичности. Китай — единственная в настоящее время страна, которая запускает космонавтов на гептиловых ракетах (очень токсичное топливо, в случае аварии оно может даже привести к гибели экипажа). Теперь же Китай говорит о разработке новых ракет-носителей на водородном и метановом топливе (меньше остальных влияют на окружающую среду).

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Кроме того, в "белой книге" заявлено ускорение модернизации существующих ракет и расширение семейства "Чанчжэн" ("Великий поход") — основных ракет китайской космонавтики. Отдельно сказано о запусках коммерческих носителей и их дальнейшем развитии. При этом удивительно, но Китай, судя по документу, никак не выделяет многоразовые ракеты-носители и не считает их создание приоритетным для космической отрасли. Хотя еще совсем недавно говорилось о возможности максимально быстрой разработки аналогов Falcon 9 и Starship компании SpaceX, тем не менее в основополагающем документе многоразовости посвящено всего одно предложение. Отдельно Китай говорит о важности разработки и создания ракет с большой грузоподъемностью. Упоминаются при этом и недавние испытания твердотопливных ускорителей высокой мощности — скорее всего, первый китайский сверхтяж будет использовать именно эту технологию. Связь и наблюдение Планы КНР на ближайшие пять лет включают в себя создание самых разных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли, в том числе это разработка спутников для геостационарного мониторинга в микроволновом диапазоне, наблюдение за океаническими территориями, углеродный мониторинг и наблюдение за атмосферой. Отдельным пунктом в документе идет разработка интерферометрического радара с синтезированной апертурой (InSAR) X-диапазона с двумя антеннами — применяется для эффективного всестороннего мониторинга Земли и сбора данных по всему миру.

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Также Китай собирается запускать новые спутниковые созвездия для обеспечения широкополосного доступа к сети интернет, построить сеть спутниковой связи с совместной работой космических аппаратов на высокой и низкой орбите, испытать новые спутники связи для коммерческого применения и создать спутниковую систему ретрансляции данных второго поколения. Кроме того, стоит ожидать модернизации навигационной спутниковой системы BeiDou до следующего поколения, а также разработку новой, более точной национальной системы позиционирования и навигации (PNT). Пилотируемая космонавтика и дальний космос Согласно документу, который опубликовало Информационное управление Госсовета страны, Китай планирует продолжить реализацию своего проекта пилотируемых космических полетов. Для реализации этого будет произведен запуск экспериментальных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь", космического телескопа "Сюньтянь", а также пилотируемых космических кораблей "Шэньчжоу" и грузовиков "Тяньчжоу". Ожидается, что в ближайшие пять лет будет завершено строительство национальной орбитальной станции и лабораторного модуля. Что позволит начать крупномасштабные научные эксперименты и продолжить долгосрочные экспедиции, выведя их на новый уровень. В "белой книге" указано, что предполагается также продолжение "создания технологий по плану высадки человека на Луну, разработка пилотируемого космического корабля нового поколения и исследования ключевых технологий, чтобы заложить основу для исследования и освоения окололунного пространства". Этот пункт документа выглядит все же так, словно до 2027 года ждать пилотируемого полета на Луну от Китая все-таки не стоит — будут проходить исследования, но о конкретных планах на полет слов нет. Впрочем, и до "белой книги" примерной датой высадки на Луну назывался 2028 год. Наиболее интересно, на мой взгляд, здесь выглядит момент про пилотируемый корабль нового поколения — что это? Ни тот ли аппарат, который Китай испытывал в 2020 году, или все же что-то принципиально новое?

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