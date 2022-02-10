Зачем флоту гибрид подводной лодки и надводного корабля

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" представило вторую модификацию погружающегося патрульного корабля "Страж". Это гибрид надводного корабля и подводной лодки с ракетно-торпедным оружием и, как можно судить по эскизу питерских конструкторов, с беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа на борту.

Описание Модификация погружающегося патрульного корабля "Страж" © АО "ЦКБ "Рубин"

Кроме того, в отсеках корабля планируется разместить скоростные катера для быстрой доставки досмотровых групп на суда-нарушители. Разработчики уверены, что подобная концепция даст российскому флоту серьезные преимущества: корабль сможет вести скрытное наблюдение с помощью радиолокационных станций в надводном положении и с помощью гидролокаторов в подводном. А в случае необходимости он атакует противника, не нарушая скрытность до момента атаки.

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"Страж" сочетает преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля. Его новый вариант имеет максимальный состав вооружения — малокалиберную автоматическую пушку, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм. Такая комплектация делает "Страж" опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей", — сообщили ТАСС в ЦКБ. В пресс-службе отметили, что это наиболее крупная версия длиной около 72 м и нормальным водоизмещением около 1 300 т. "Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность. Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла", — сообщают в ЦКБ "Рубин". Первый подход В резюме конструкторов ЦКБ "Рубин" не один десяток атомных подводных лодок (АПЛ). Последний проект — атомный ракетоносец 955-го проекта типа "Борей" — стал основой морских стратегических ядерных сил РФ на ближайшие несколько десятилетий. В нем огромное число инноваций. Он передвигается не благодаря гребным винтам, а с помощью одновального водометного движительного комплекса. У корабля есть специальные выдвижные подруливающие устройства типа Azipod. С помощью шарнирного механизма они могут вращаться вокруг вертикальной или горизонтальной оси на 360 градусов, что позволяет субмарине двигаться в любом направлении: носом, кормой или бортом, развернуться на одном месте и при этом остаться совершенно незаметной, так как в движение винты Azipod приводит электричество. В целом наши конструкторы идут уже во многом проторенной тропой. Погружающийся в пучину надводный корабль уже существовал на кульманах советских конструкторов. По желанию генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева в 1950-х велась разработка погружающегося ракетного катера проекта 1231 "Дельфин", который представлял собой гибрид ракетного корабля и подводной лодки. Рассказывают, что идея проекта пришла руководителю во время визита в Балаклаву, где он знакомился с ракетными катерами флота и базирующимися там же подводными лодками. Никита Сергеевич заметил, что первые не имеют достаточной скрытности и хорошо бы, чтобы они при подготовке к атаке так же, как субмарины, могли прятаться под водой. Этих слов стало достаточно, чтобы целый ряд КБ занялись проектом. Так, собственно, и зародился "Дельфин". Рассматривалось несколько вариантов корабля: водоизмещением 450–600 т и длиной 63 м, с двумя подводными крыльями, с одним носовым крылом и без крыльев. Корабль мог развивать максимальную надводную скорость 33–42 узла, нырять на глубину 112 м, идти под водой четырехузловым ходом. Головным разработчиком проекта было определено ЦМКБ "Алмаз", а ведущим субподрядчиком по подводной части — ЦКБ МТ "Рубин". Однако проект теплился в умах технической интеллигенции недолго. В 1964 году его закрыли еще на стадии разработки "в связи с отсутствием перспектив реализации". Все из-за ухода с поста всесильного генсека. Конструкторы признавались, что у них "получался плохой ракетный катер и никудышная подводная лодка". Технологии того времени просто не позволяли довести корабль до ума. Скелет в шкафу Забытых проектов наш флот имеет массу. Это и самая скоростная атомная субмарина К-162 проекта 661 "Анчар", способная развить скорость в подводном положении в 44,7 узла, что эквивалентно 80,4 км/ч. Для понимания: самые скороходные боевые корабли не бегают быстрее 60 км/ч. Это и лодка К-64 проекта 705 "Лира" — первая в мире серийная субмарина, оснащенная реактором с жидкометаллическим теплоносителем. Решение позволило уменьшить общую массу реактора на 300 т. Кроме того, корабль еще и полностью автоматизировали, что помогло сократить его экипаж по сравнению с обычными подводными кораблями втрое. Или проект тяжелой транспортно-десантной АПЛ 717, способной доставить к неприятельским берегам до 20 танков или других боевых единиц вместе с десантом. Нельзя забыть и экранопланы типа "Лунь" — гибрид корабля и самолета — "Каспийского монстра" Ростислава Алексеева, способного нестись над водой со скоростью в 500 км/ч и доставить к месту запуска шесть сверхзвуковых крылатых ракет 3М-80 (каждая размером с истребитель МиГ-21).

Все эти проекты были прекрасны для своего времени. Некоторые реализованы, но все равно забыты. Причина одна — опередили время. Жизнь требует более простых решений: экономических, эксплуатационных и, конечно, тактических с военной точки зрения. "Анчар" был слишком дорог. "Лира" технически сложна в эксплуатации. "Каспийского монстра" нельзя было пускать в море из-за оживленного судоходства. Как мне рассказал бывший замглавкома ВМФ, а до этого командующий Черноморским флотом, участник испытаний экранопланов адмирал Игорь Касатонов, "при всей красоте "бумажных" характеристик корабль оказался крайне неэффективным". Его губило его же основное преимущество — скорость, ну и менее значимая для военных экономичность. Адмирал отметил, что в акватории Каспийского моря еще можно было "побегать", но на стратегических коммуникациях, при интенсивном судоходстве "Лунь" был просто опасен. Все это относится и к судьбе проекта "Дельфин". Нырять он мог, но вопрос — зачем, если уже проектировались корабли более простые, но не менее эффективные. Например, скегового типа проекта 1239 шифр "Сивуч". Катамараны, способные вставать "на цыпочки". То есть подниматься благодаря наддуву воздуха под днище на метр, тем самым снижая сопротивление воды, и развивать скорость в 55 узлов. Одной из особенностей этих кораблей было то, что во время полета над водой они идут в облаке водной взвеси, из-за чего становятся неразличимыми для радаров противника. Кроме того, они несут восемь противокорабельных ракет "Москит", зенитный ракетный комплекс "Оса", 76-мм артустановку АК-176 и две дополнительных артустановки АК-630. По сравнению с этим проект "Дельфин" был менее эффективен. Обводы корпуса современного скоростного корабля и подводной лодки — вещи совершенно разные. Даже если посмотреть на них внешне, то видно, что корабли строят, максимально придавая им формы ножа, — надо резать волну, снижая ее сопротивление, или ставить их на воздушные подушки или крылья для снижения сопротивления воды. Подводным лодкам, напротив, придают форму торпеды — округлый нос, покатые бока. Причем, что интересно, на заре подводного кораблестроения лодки как раз и строили как надводные корабли потому, что большую часть времени они проводили в надводном положении — требовалась зарядка аккумуляторных батарей и пополнение запаса воздуха. С появлением атомоходов, которым месяцами не надо всплывать на поверхность, стремительные обводы скруглили. Под водой действуют иные законы эффективности движения. Повышая планку Проект ЦКБ "Рубин" пытается совместить трудносовместимое. Если взглянуть на первые варианты эскизов "Стража", то видно, что конструкторская мысль разработчиков работала в направлении создания "классической" АПЛ конструкторского бюро. Потом, видимо, поняли, что корабль с "округлой" носовой частью в надводном положении скоростей, необходимых для сторожевого корабля, не наберет, и сплющили ее до корабельных гидродинамических обводов или формы дизельных подводных лодок 1940–1960-х годов. Правда, для меньшего сходства и придания большей инновационности наклон сделали не снизу вверх, а наоборот. Точно так же, как на американских эскадренных миноносцах типа Zumwalt. То есть наши конструкторы, видимо, начали понимать, что в надводном положении "Страж" первого поколения будет не столь резвым, а для подводного изменение формы "носа" не столь критично. Подводные лодки ходят в любом случае медленнее. Для них скорость не столько важна, главное — скрытность.

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