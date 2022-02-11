"Смерть на Ниле": беззубо и предсказуемо, но с красивой картинкой

Описание Кадр из фильма "Смерть на Ниле" © 20th Century Studios

Сейчас имя Кеннета Браны на слуху у всех, кто следит за оскаровской гонкой: ирландец бьет рекорды по количеству номинаций в разных категориях со своей автобиографической картиной "Белфаст". Три из них Брана получил как режиссер, сценарист и продюсер. И здесь напрашивается очевидная шутка: для полного "комплекта" не хватает лишь награды за главную роль. А может быть, секрет как раз в том, что в этой картине режиссер не стал играть? Но в "Смерти" Брана снова в кадре — возвращается на большой экран в роли педантичного бельгийца Эркюля Пуаро, вновь приклеив себе замысловатые усы. "Смерть на Ниле" ― второй фильм Браны по мотивам творчества Агаты Кристи и, возможно, не последний — что вызывает приятное томление от ожидания у всех, кто собирал сочинения писательницы на домашних книжных полках. От "Убийства в Восточном экспрессе" В 2017 году Disney выпустил "Убийство в Восточном экспрессе", в основу которого лег сюжет одноименного романа из серии о детективе Пуаро. В нем Брана собрал звездный каст в закрытом пространстве мчащегося сквозь снега поезда, где убили одного из пассажиров, и в образе знаменитого сыщика лично побеседовал с каждым подозреваемым. Фильм успешно прошел в прокате, хотя получился несколько пресным: два часа до блеска отполированного зрелища могут понравиться разве что тому, кто действительно любит идеальные детали романов о Пуаро, но места для нового остроумного взгляда на британскую классику в фильме не нашлось. Наверное, этого стоило бы ожидать и от продолжения: ровная, дорого сделанная и очень прямолинейная экранизация классического и любимого многими детектива 1933 года. Вот только достаточно ли этого, чтобы картину оценили зрители, которые вернутся в кинотеатр после "Восточного экспресса"?

В который раз за почти 90-летнюю историю романа манерные персонажи из высшего общества собираются в роскошных интерьерах парохода "Карнак", плывущего по оккупированному британцами Нилу из Египта в Судан. Среди именитых гостей намечается любовный треугольник ― богатая наследница Линнет Риджуэй (Галь Гадот) только что вышла замуж за Саймона Дойла (Арми Хаммер), которого отбила у подруги Джеки (Эмма Маккей). Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) присоединяется к круизу в надежде насладиться заслуженным отдыхом, но однажды вечером Саймону простреливают колено, а Линнет находят мертвой. Подозрение в убийстве падает на Джеки, которая преследовала пару по всему свету и тайком пробралась на пароход. Принимаясь за расследование, Пуаро понимает, что в этой истории не все так просто: едва ли не у каждого из гостей могли быть свои мотивы для преступления.

Описание Кадр из фильма "Смерть на Ниле" © 20th Century Studios

"Смерть на Ниле" ― сиквел "Восточного экспресса", с которым его формально роднит жанр детективной истории, замкнутое пространство, вычурные костюмы и идеально выверенная глянцевая картинка. Объединяет оба фильма не только Эркюль Пуаро, но и персонаж по имени Бук — бывший управляющий поезда из "Восточного экспресса". Бук отсутствует в оригинальном романе, но в фильмах Браны создает связующую линию, благодаря которой зритель возвращается в знакомую "вселенную". Складывается ощущение, что историю стремились сделать частью франшизы с заделом на продление. Решая задачку При этом в "Смерти на Ниле" Брана снова пытается сделать Пуаро глубже, рассказав о его личной трагедии (а также, например, объяснив, чем сыщику так дороги его примечательные усы). Эти детали выглядят новыми: в остальном, как и в предыдущем фильме, в "Смерти на Ниле" персонажи достаточно карикатурны и напоминают задачи из учебника по математике, а не живых людей, с которыми можно почувствовать себя на одной волне. Подобную "плоскость" можно было бы отнести к особенностям жанра: каждому персонажу отведено свое место в истории, которая развивается по вполне предсказуемому сценарию. В таких условиях лишний психологизм в общем-то и не нужен, но все-таки кажется невероятным в 2022 году смотреть на отношения между героями, слепо доверяя условности мотиваций вроде "сильной любви" или "коммунистических убеждений" без каких-либо ситуаций, которые позволяют эти мотивации прочувствовать.

Описание Кадр из фильма "Смерть на Ниле" © 20th Century Studios

В фильме Браны условия задачи и позволяющие ее решить зацепки не адаптированы к современности и даются максимально прямо, практически без расхождений с деталями романа и совершенно без намека на самоиронию. Если, конечно, не считать, что в фильме появляются гомосексуальные персонажи, включение которых было невозможно в более ранних экранизациях.

Сложилось также впечатление, что Брану в принципе не сильно интересует, что могут играть участвующие в фильме актеры. Энергия исполнительниц главных ролей Галь Гадот и Эммы Маккей настолько разная, что сложно поверить, что их героини могли быть подругами, хотя этому условию придается особая важность в начале фильма. Конечно, это не значит, что в "Смерти на Ниле" совсем нет цепляющих эмоций. Стоит отметить каждое появление в кадре Софи Оконедо, исполняющей роль харизматичной Саломеи Оттерборн, превратившейся из автора бульварных романов в джазовую певицу.

Описание Кадр из фильма "Смерть на Ниле" © 20th Century Studios

Говоря о "Смерти на Ниле", невозможно не сравнить фильм Браны с первой экранизацией романа 1978 года, снятой британцем Джоном Гиллермином, который пошел по понятному для Кеннета Браны подходу: позвать звезд, не отходить от условности романной реальности и идти строго по книге. Сегодня та версия фильма смотрится наивно, однако при всем этом имеет много юмора ― чего стоит сцена с детьми на берегу, задорно демонстрирующими чопорной британской даме пятые точки. В новом же фильме как будто бы мелькает похожая сцена, но никакой остроты конфликта в ней нет: Брану не интересуют колониальные шутки, да и вообще место действия. Из египетского антуража для режиссера словно важны только пирамиды и большие статуи, но и их роль сводится только к вырванным из контекста декорациям.

Описание Кадр из фильма "Смерть на Ниле" © 20th Century Studios