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Мнение

"Крокодилы с Уолл-стрит": отмывали ли иммигрант из РФ и его жена-рэпер криптомиллиарды

КОСТЫРЕВ Владимир
КОСТЫРЕВ Владимир 
Руководитель представительства ТАСС в Нью-Йорке
Владимир Костырев — о том, что известно об Илье Лихтенштейне и Хизер Морган в истории о крупнейшей атаке на криптовалютную биржу
Морган Хизер (Razzlekhan) EYEPRESS via Reuters Connect
Описание
Морган Хизер (Razzlekhan)
© EYEPRESS via Reuters Connect

Как утверждает обвинение, имеющий российское и американское гражданство Илья Лихтенштейн и его жена-рэпер Хизер Морган на протяжении пяти лет занимались отмыванием миллиардов, похищенных в результате хакерской атаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Они были арестованы во вторник американскими правоохранительными органами на Манхэттене, где проживали в последнее время. Новые Бонни и Клайд, которые, по версии следствия, причастны к одной из крупнейших краж века, оказались белыми воротничками — хипстерами, вроде бы ничем не отличающимися от сотен своих коллег, покоряющих вершины финансового олимпа в начале XXI века.

"Русский след"

Однако, предположительно, в распоряжении Ильи Лихтенштейна, взявшего себе прозвище Dutch (Голландец), и его жены были огромные деньги. Сотрудники правоохранительных органов получили доступ к цифровому кошельку с биткойнами на $3,6 млрд (всего в 2016 году было похищено биткойнов на $4,5 млрд). Арест Ильи Лихтенштейна стал итогом долгой операции по отслеживанию множества созданных семьей цифровых кошельков, в которые переводились деньги с основного счета. По версии следствия, Илья Лихтенштейн и его жена перекидывали биткойны между различными адресами, открытыми как на себя, так и на свои компании. Отмечается, что первые похищенные биткойны поступили на их счета в ноябре 2017 года. Обвинения им предъявлены по статьям об отмывании денег (предусматривает до 20 лет лишения свободы) и сговоре с целью обмана властей США (до пяти лет лишения свободы). Сейчас супруги находятся под стражей, прокуратура настаивает, что отпускать их под залог нельзя из-за высокого риска побега. Причем из-за наличия у Ильи гражданства как основной вариант называют Россию. Кроме того, законный брак позволит претендовать на российский паспорт и его супруге.

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Вопрос о прочности связей Лихтенштейна с родиной, впрочем, неясен. Лихтенштейн прибыл в Соединенные Штаты с родителями, когда ему было всего семь лет (сейчас — 34 года), в 1994 году. К российским дипломатам за помощью после задержания он не обращался. Да и правоохранительные органы США, видимо, рассматривают его прежде всего как американского гражданина.

При всем этом известные на сегодня данные касательно этого случая не содержат все-таки исчерпывающих ответов на ряд важных вопросов. Кто именно и как совершил хакерскую атаку на Bitfinex? В информации об образовании и опыте работы Ильи Лихтенштейна и Морган Хизер нет ничего, что позволяло бы предположить обладание ими необходимыми навыками для такого предприятия. Кроме того, почему не было принято дополнительных мер по защите и сокрытию похищенного, а большая часть суммы хранилась в одном виртуальном кошельке? Были ли другие каналы отмывки денег? Где недостающие $900 млн?

Отмечается лишь то, что среди аккаунтов, через которые похищенные биткойны перекидывались супружеской паре, фигурируют привязанные к индийским, немецким, российским и швейцарским почтовым ящикам. Американские правоохранительные органы на данный момент не делали никаких выводов о связи дела с действующими на территории России хакерскими группировками или тем более госструктурами, но исключать такое развитие на фоне обострения в отношениях между Москвой и Вашингтоном нельзя.

Тем временем можно предположить, что если ФБР смогло проследить путь денег до главного кошелька, то, возможно, дошла от него и до счетов, которые использовались при атаке на криптобиржу. Возможны и попытки получить от арестованных показания против этих пока неизвестных хакеров. На вероятность применения такого приема, например, намекало агентство Bloomberg в деле Владислава Клюшина — россиянина, в отношении которого в США идет судебное следствие по обвинениям в преступлениях в киберсфере.

Голландец Лихтенштейн и бесстыдная Razz

Илья Лихтенштейн, если судить по информации в его социальных сетях, был типичным американцем из средней по достатку семьи. Государственную среднюю школу он посещал в городке Гленвью — северный пригород Чикаго (штат Иллинойс). Затем Лихтенштейн поступил в Висконсинский университет Мадисона (штат Висконсин) — хороший вуз, но в число лучших американских университетов не входит. Там он получил степень бакалавра психологии.

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Правда, в последующем занимался маркетингом и продажами. В 2011–2016 годах, по его собственному утверждению, он был сооснователем и исполнительным директором компании MixRank в Сан-Франциско. Хотя на сайте компании с таким названием упоминаний о нем найти не удалось. С 2018 года местом проживания он указывал Нью-Йорк, а местом работы — некие фирмы Endpass и DemandPath, где являлся советником и инвестором. В последней компании, сферой деятельности которой указаны "микроинвестиции в новое поколение многообещающих технологий", действительно он и его жена Хизер числились сотрудниками. Информации о каком-либо интересе к криптовалютам в его соцсетях почти нет — разве что в Facebook он пару раз выражал сомнения в перспективах биткойна.

Местные СМИ быстро обнаружили на YouTube канал 31-летней Морган Хизер, а затем и ее сайт. Там она предстает в качестве рэп-исполнителя под псевдонимом Razzlekhan, или Razz, борца с устоями и общественными приличиями. В клипах девушка называет себя "крокодилом с Уолл-стрит". "Другие думают о правилах поведения, но только не Razz, Razz стыда на знает", — поет она на фоне известной во всем мире улицы, танцуя в короткой кожаной юбке и черных колготках.

Знаменитый "крокодил с Уолл-стрит" наносит новый удар! Еще более бесстрашная и бесстыжая, чем когда-либо, она выступает против всех, начиная от IT-компаний до системы здравоохранения и финансового братства! Razzlekhan — это как Чингисхан, только с пиццей! Никто не знает, откуда взялся этот рэпер — может быть, из североафриканской пустыни, может — из джунглей Вьетнама, может — из другой вселенной. Хотя мы точно знаем, что она произошла из кочевого племени

На профессиональной странице на сайте LinkedIn она сама, правда, сообщает, что родилась в Калифорнии. На мой взгляд, клипы Razz настолько плохи, что трудно сказать, серьезная ли это попытка читать рэп или пародия. Некоторые песни в значительной степени состоят из нецензурных выражений, что, впрочем, вполне обычно для этого жанра.

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Razz утверждает, что работала в стартапах в Кремниевой долине, а в 2019 году, то есть в возрасте 19 лет, стала исполнительным директором компании SalesFolk, которая занимается холодными почтовыми рассылками (по аналогии с холодными звонками потенциальному клиенту с целью продажи). При этом Морган Хизер написала несколько колонок для журнала Forbes, например о борьбе с выгоранием среди менеджеров крупных компаний (в качестве метода борьбы предлагается читать рэп).

Миллиардеры с Уолл-стрит

Адрес пары, который был указан в документах суда, — многоквартирный фешенебельный жилой дом на пересечении Уолл-стрит и Уотер-стрит на юге Манхэттена. Место неплохое, хоть и не самое лучшее, несмотря на громкое название улиц. В  районе расположено несколько домов, построенных в рамках проектов доступного жилья, что привело к притоку семей с низким уровнем доходов. Стоимость их квартиры, как удалось мне узнать, оценивается примерно в $1 млн (действительно элитные квартиры, порой в два-три этажа, могут стоить десятки миллионов долларов). В этом районе трудно найти жилье дешевле (если не рассматривать те же проекты доступного жилья, согласно которым надо отвечать определенным требованиям, и студии). Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, по информации моего источника, эту квартиру снимали примерно за $5–6 тыс. в месяц. При таком уровне расходов на жилье общий совместный их доход, исходя из того, как строятся бюджеты в американских хозяйствах, мог составлять около $15 тыс. в месяц — немало, но далеко не рекордные цифры для Нью-Йорка.

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Жильцы дома, с которыми мне удалось поговорить, не помнят, чтобы Лихтенштейн и Морган выделялись каким-то особенным богатством или тратами. Сотрудникам правоохранительных органов США также пока не удалось установить каких-то поражающих воображение трат: согласно документам обвинения, они выводили незначительные суммы со счетов в криптовалюте, чтобы оплачивать отели, Uber, а также покупки в супермаркетах WalMart и онлайн-магазине видеоигр PlayStation. Кроме того, они купили несколько NFT-токенов.

Разве что в соцсетях Лихтенштейна можно обнаружить упоминание об одном случае достаточно крупных расходов. Когда он делал предложение о замужестве Морган Хизер в 2019 году, то заказал рекламу творчества Razzlekhan на билбордах на Таймс-сквер. Цена такой рекламной кампании зависит от количества задействованных билбордов и длины ролика, но в среднем это порядка $5–25 тыс.

Прямым же свидетельством наличия крупных сумм денег у этой семьи можно расценивать, на мой взгляд, тот факт, что супруги были готовы заплатить залог общим размером $8 млн за свое освобождение. Суд первоначально согласился на такие условия, но затем свое решение пересмотрел.

Дело "крокодилов" с Уолл-стрит только начинается, и, возможно, в будущем станет ясно, как два хипстера-стартапера оказались втянуты в историю с одним из крупнейших случаев атаки на криптобиржу, что это им дало и имеют ли какое-то значение в этом деле российские корни Ильи Лихтенштейна.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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