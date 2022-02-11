"Крокодилы с Уолл-стрит": отмывали ли иммигрант из РФ и его жена-рэпер криптомиллиарды

Владимир Костырев — о том, что известно об Илье Лихтенштейне и Хизер Морган в истории о крупнейшей атаке на криптовалютную биржу

Описание Морган Хизер (Razzlekhan) © EYEPRESS via Reuters Connect

Как утверждает обвинение, имеющий российское и американское гражданство Илья Лихтенштейн и его жена-рэпер Хизер Морган на протяжении пяти лет занимались отмыванием миллиардов, похищенных в результате хакерской атаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Они были арестованы во вторник американскими правоохранительными органами на Манхэттене, где проживали в последнее время. Новые Бонни и Клайд, которые, по версии следствия, причастны к одной из крупнейших краж века, оказались белыми воротничками — хипстерами, вроде бы ничем не отличающимися от сотен своих коллег, покоряющих вершины финансового олимпа в начале XXI века. "Русский след" Однако, предположительно, в распоряжении Ильи Лихтенштейна, взявшего себе прозвище Dutch (Голландец), и его жены были огромные деньги. Сотрудники правоохранительных органов получили доступ к цифровому кошельку с биткойнами на $3,6 млрд (всего в 2016 году было похищено биткойнов на $4,5 млрд). Арест Ильи Лихтенштейна стал итогом долгой операции по отслеживанию множества созданных семьей цифровых кошельков, в которые переводились деньги с основного счета. По версии следствия, Илья Лихтенштейн и его жена перекидывали биткойны между различными адресами, открытыми как на себя, так и на свои компании. Отмечается, что первые похищенные биткойны поступили на их счета в ноябре 2017 года. Обвинения им предъявлены по статьям об отмывании денег (предусматривает до 20 лет лишения свободы) и сговоре с целью обмана властей США (до пяти лет лишения свободы). Сейчас супруги находятся под стражей, прокуратура настаивает, что отпускать их под залог нельзя из-за высокого риска побега. Причем из-за наличия у Ильи гражданства как основной вариант называют Россию. Кроме того, законный брак позволит претендовать на российский паспорт и его супруге.

На эту тему От различных ограничений до полного запрета. Как в мире пытаются регулировать криптовалюты

Вопрос о прочности связей Лихтенштейна с родиной, впрочем, неясен. Лихтенштейн прибыл в Соединенные Штаты с родителями, когда ему было всего семь лет (сейчас — 34 года), в 1994 году. К российским дипломатам за помощью после задержания он не обращался. Да и правоохранительные органы США, видимо, рассматривают его прежде всего как американского гражданина. При всем этом известные на сегодня данные касательно этого случая не содержат все-таки исчерпывающих ответов на ряд важных вопросов. Кто именно и как совершил хакерскую атаку на Bitfinex? В информации об образовании и опыте работы Ильи Лихтенштейна и Морган Хизер нет ничего, что позволяло бы предположить обладание ими необходимыми навыками для такого предприятия. Кроме того, почему не было принято дополнительных мер по защите и сокрытию похищенного, а большая часть суммы хранилась в одном виртуальном кошельке? Были ли другие каналы отмывки денег? Где недостающие $900 млн? Отмечается лишь то, что среди аккаунтов, через которые похищенные биткойны перекидывались супружеской паре, фигурируют привязанные к индийским, немецким, российским и швейцарским почтовым ящикам. Американские правоохранительные органы на данный момент не делали никаких выводов о связи дела с действующими на территории России хакерскими группировками или тем более госструктурами, но исключать такое развитие на фоне обострения в отношениях между Москвой и Вашингтоном нельзя. Тем временем можно предположить, что если ФБР смогло проследить путь денег до главного кошелька, то, возможно, дошла от него и до счетов, которые использовались при атаке на криптобиржу. Возможны и попытки получить от арестованных показания против этих пока неизвестных хакеров. На вероятность применения такого приема, например, намекало агентство Bloomberg в деле Владислава Клюшина — россиянина, в отношении которого в США идет судебное следствие по обвинениям в преступлениях в киберсфере. Голландец Лихтенштейн и бесстыдная Razz Илья Лихтенштейн, если судить по информации в его социальных сетях, был типичным американцем из средней по достатку семьи. Государственную среднюю школу он посещал в городке Гленвью — северный пригород Чикаго (штат Иллинойс). Затем Лихтенштейн поступил в Висконсинский университет Мадисона (штат Висконсин) — хороший вуз, но в число лучших американских университетов не входит. Там он получил степень бакалавра психологии.

На эту тему Схлопнет ли рынок NFT "крипту"? Чего ожидать от цифровых активов

Правда, в последующем занимался маркетингом и продажами. В 2011–2016 годах, по его собственному утверждению, он был сооснователем и исполнительным директором компании MixRank в Сан-Франциско. Хотя на сайте компании с таким названием упоминаний о нем найти не удалось. С 2018 года местом проживания он указывал Нью-Йорк, а местом работы — некие фирмы Endpass и DemandPath, где являлся советником и инвестором. В последней компании, сферой деятельности которой указаны "микроинвестиции в новое поколение многообещающих технологий", действительно он и его жена Хизер числились сотрудниками. Информации о каком-либо интересе к криптовалютам в его соцсетях почти нет — разве что в Facebook он пару раз выражал сомнения в перспективах биткойна. Местные СМИ быстро обнаружили на YouTube канал 31-летней Морган Хизер, а затем и ее сайт. Там она предстает в качестве рэп-исполнителя под псевдонимом Razzlekhan, или Razz, борца с устоями и общественными приличиями. В клипах девушка называет себя "крокодилом с Уолл-стрит". "Другие думают о правилах поведения, но только не Razz, Razz стыда на знает", — поет она на фоне известной во всем мире улицы, танцуя в короткой кожаной юбке и черных колготках.

Знаменитый "крокодил с Уолл-стрит" наносит новый удар! Еще более бесстрашная и бесстыжая, чем когда-либо, она выступает против всех, начиная от IT-компаний до системы здравоохранения и финансового братства! Razzlekhan — это как Чингисхан, только с пиццей! Никто не знает, откуда взялся этот рэпер — может быть, из североафриканской пустыни, может — из джунглей Вьетнама, может — из другой вселенной. Хотя мы точно знаем, что она произошла из кочевого племени

На профессиональной странице на сайте LinkedIn она сама, правда, сообщает, что родилась в Калифорнии. На мой взгляд, клипы Razz настолько плохи, что трудно сказать, серьезная ли это попытка читать рэп или пародия. Некоторые песни в значительной степени состоят из нецензурных выражений, что, впрочем, вполне обычно для этого жанра.

' '

Razz утверждает, что работала в стартапах в Кремниевой долине, а в 2019 году, то есть в возрасте 19 лет, стала исполнительным директором компании SalesFolk, которая занимается холодными почтовыми рассылками (по аналогии с холодными звонками потенциальному клиенту с целью продажи). При этом Морган Хизер написала несколько колонок для журнала Forbes, например о борьбе с выгоранием среди менеджеров крупных компаний (в качестве метода борьбы предлагается читать рэп). Миллиардеры с Уолл-стрит Адрес пары, который был указан в документах суда, — многоквартирный фешенебельный жилой дом на пересечении Уолл-стрит и Уотер-стрит на юге Манхэттена. Место неплохое, хоть и не самое лучшее, несмотря на громкое название улиц. В районе расположено несколько домов, построенных в рамках проектов доступного жилья, что привело к притоку семей с низким уровнем доходов. Стоимость их квартиры, как удалось мне узнать, оценивается примерно в $1 млн (действительно элитные квартиры, порой в два-три этажа, могут стоить десятки миллионов долларов). В этом районе трудно найти жилье дешевле (если не рассматривать те же проекты доступного жилья, согласно которым надо отвечать определенным требованиям, и студии). Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, по информации моего источника, эту квартиру снимали примерно за $5–6 тыс. в месяц. При таком уровне расходов на жилье общий совместный их доход, исходя из того, как строятся бюджеты в американских хозяйствах, мог составлять около $15 тыс. в месяц — немало, но далеко не рекордные цифры для Нью-Йорка.

На эту тему На пороге трансформации: каким будет новый цифровой доллар