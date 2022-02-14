Гадание по диагностическим картам: куда ведет реформа ТО

2022 год мы, автомобилисты, встретили в прекрасном настроении. Ведь парламентарии приняли, а президент страны подписал поправки к закону о техосмотре, которые практически отменили эту процедуру — для основной массы автомобилей (40–50 млн машин). Но эта история имеет продолжение.

Предъявите билет Реформа системы техосмотра стартовала еще в 2018 году под эгидой Минэкономразвития. Тогда, чтобы раз и навсегда исключить даже гипотетическую возможность покупки диагностической карты без предоставления автомобиля на проверку, придумали массу карательных мер и для пунктов ТО, и для автомобилистов — вплоть до уголовного наказания.

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Очередной этап реформы запланирован на 1 марта текущего года — новый штраф в 2 тыс. рублей за отсутствие диагностической карты. Однако речь только о тех категориях автомобилей, для которых техосмотр остался обязательным, — это легковушки, которые используются в коммерческой деятельности (такси, курьерские авто и т.д.). Правда, насколько мне известно, законодательно пока эта инициатива все же не закреплена. Кроме того, есть еще одна хорошая новость: обещанных штрафов с камер можно пока не бояться. Ранее сообщалось, что комплексы на дорогах с 1 марта начнут фиксировать отсутствие диагностических карт, однако, как объяснил замначальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин, из-за технических проблем система пока не заработает. Причина уже стала традиционной — "не бьются" разные информационные базы. Например, из-за этого же который год не удается запустить систему фиксации автомобилей, у которых нет полиса ОСАГО. Тем не менее проверить по базе, пройден ли ТО, может экипаж ДПС. При проведении техосмотра с 1 марта предусмотрены и изменения в работе специалистов пунктов проверки — им теперь необходимо будет не только осмотреть авто на отсутствие неисправностей, но и примерить на себя амплуа фотомоделей: дважды сфотографироваться на фоне исследуемой машины — на фоне передней части авто и багажника. Согласно приказу Минтранса, в кадр должен попасть сам эксперт (в полный рост) и автомобиль целиком, причем так, чтобы хорошо читался его регистрационный номер. Эта мера вполне объяснима, так как сотрудники некоторых пунктов техосмотра успешно научились пользоваться фоторедакторами и продолжали оформлять диагностические карты удаленно. Теперь же, по мнению чиновников, подделать карту станет гораздо труднее и дороже, ведь поместить в кадр пункт техосмотра, автомобиль, а также эксперта сложнее. Правда, мои знакомые, которые работают в сфере фотографии, отмечают, что для профессионала разместить там же и владельца машины со всей родней — не проблема… Ко всему прочему есть и еще один момент в истории с реформированием ТО. В проект закона вписали неожиданный пассаж о том, что наличие диагностической карты (техосмотра) исключает инструментальный контроль на дороге по требованию сотрудников ГИБДД. Если же продолжить логически этот пункт, получается, что отсутствие диагностической карты — это уже повод провести подробный осмотр на дороге? Немного не ясно, ведь есть поправка, которая позволяет контролировать транспорт даже при наличии диагностической карты: при "визуальном обнаружении признаков неисправности". Впрочем, такое требование было прописано в регламенте ДПС и раньше, а теперь оно появилось и в законе. Как отмечает заместитель начальника Госавтоинспекции РФ Владимир Кузин, "инспектор может проверить техническое состояние транспортного средства, только если визуально наблюдает, что у автомобиля есть проблемы, которые влияют на безопасность дорожного движения… К примеру, едет машина, а у нее кардан отваливается. А если видимых признаков технических проблем нет, то и оснований для проверки нет". По его словам, наличие или отсутствие диагностической карты все-таки ни при чем? Это, на мой взгляд, ставит вопрос к нашим парламентариям — точнее быть в формулировках, чтобы избежать разночтений. Без остановки Но это еще не все. На днях вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует тему безопасности дорожного движения, подписал дорожную карту (план-график действий) по реформированию системы ТО в 2022–2023 годах. Если кратко изложить суть, то владельцев транспортных средств, для которых сохранилась обязанность проходить техосмотр, ждет упрощенние правил проверки и новые тарифы. Так, разработкой тарифов займется Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а полномочия по проверке операторов ТО планируется передать из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию.

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Любопытно, что правила ТО из года в год последовательно ужесточали, а здесь словно решили дать задний ход. Минтранс вместе с МВД уже представили в правительство проект постановления об их упрощении. Согласно документу, уберут, например, проверку "потеков двигателя, коробки передач, кондиционера"; наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки также перестанет быть обязательным. В Минтрансе теперь считают, что такие требования избыточные и на безопасность напрямую не влияют. Новая методика должна заработать уже 1 сентября этого года — она позволит упростить процедуру оформления диагностических карт. Кроме того, министерство должно будет пересмотреть и требования к операторам, внести поправки в свой ведомственный приказ №232; где на 18 страницах прописаны (с точностью до сантиметра) размеры необходимых для работы помещений, въездных ворот, осмотровых ям… Четкость, конечно, хорошо, но, скажем, если яма будет на 5 см глубже, действительно ли это скажется на работе пункта ТО? Не будет ли это удобной причиной для проверяющих придраться? Что касается тарифов, то сегодня используется методика 2012 года, которая за десять лет существенно устарела. Средняя стоимость проведения инструментальной диагностики по стране составляет около 600 рублей, что, по мнению участников рынка, не позволяет окупить оборудование и зарплату экспертов. Сами же официальные пункты техосмотра не имеют права назначать тарифы — их устанавливают региональные власти. К примеру, в Брянской области процедура стоит 305 рублей, в Московской — 710 рублей, а в Ямало-Ненецком АО — 1,1 тыс. Марат Хуснуллин в рамках дорожной карты поручил ФАС не позднее 1 апреля представить в правительство доклад о планируемых изменениях в методике касательно этого аспекта, которую надо утвердить до 30 мая 2022 года. По данным моих источников, проект документа уже готов и проходит внутриведомственное согласование. "Цель — обеспечить баланс интересов потребителей и операторов", — сказали в пресс-службе ФАС. Сколько может стоить с сентября эта услуга — никто в правительстве пока не говорит. Но, например, операторы технического осмотра в столичном регионе считают, что справедливая цена составляет порядка 2,5 тыс. рублей (равно час работы мастера на станции техобслуживания). Как отнесутся к таким ценам владельцы автомобилей? Не начнут ли искать варианты подешевле? При всем при этом центральной частью реформы должна стать передача полномочий по аккредитации операторов ТО из РСА в Росаккредитацию. Идею эту уже озвучивали раньше и в Банке России, и в Совете Федерации. Основной довод инициаторов в том, что для страховщиков это "несвойственная функция" и они с ней не справляются. Тем более что сейчас покупка полиса ОСАГО и проведение техосмотра никак между собой не связаны. В связи с этим до 1 апреля Минэкономики, Минтранс, МВД и другие ведомства должны представить в правительство пакет поправок в законодательство, которые могут вступить в силу с 2023 года.

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