Торговый и бюджетный дефицит: почему США не могут рассчитывать на новое экономическое чудо

Василий Колташов — о том, на чем держится рост фондового рынка и рынка недвижимости в США, и можно ли считать, что ВВП Штатов в XXI веке вырос

В четвертом квартале 2021 года ВВП США вырос на 6,9%. По итогам всего минувшего года Бюро экономического анализа Министерства торговли США оценило рост в 5,7%, подчеркнув: это максимальный показатель с 1984 года, хотя ему предшествовало падение ВВП на 3,4% в 2020 году. В 1983–1984 годах США тоже проходили период восстановления после многих волн кризиса 1973–1982 годов (причем его последние годы были особенно мрачными). Однако теперь ситуация не выглядит так же оптимистично, как в те далекие годы. Статистика по ВВП за 2020 год не отражает ни глубины падения, ни его сути.

Хороший бюджетный дефицит С марта по июнь 2020 года безработица в США достигла, по неофициальным оценкам, уровня пика Великой депрессии, кризиса 1928–1933 годов, — 24%. Власти пошли на беспрецедентное увеличение бюджетного дефицита, чтобы сбить разрушительную волну, вызванную разными факторами, и прежде всего последствиями пандемии COVID-19. Как сообщило позднее американское Министерство финансов, дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года (завершился официально 30 сентября) вырос в 3,2 раза и составил $3,132 трлн. По итогам следующего финансового года дефицит удалось сократить, но лишь на 11% — он составил $2,772 трлн.

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Таким образом, формально превосходный рост ВВП был куплен в США двумя годами фантастического по размерам бюджетного дефицита. Суммарно власти вынуждены были привлечь более 5,904 трлн заемных долларов. В относительно спокойной экономической ситуации дефицит за два года был бы, предположительно, в шесть раз меньше. Наряду с этим ФРС держалась политики сверхнизкой ставки (0–0,25%) — выдавала крайне дешевые кредиты. Щедро тратились деньги на выкуп мусорных и потенциально проблемных ценных бумаг. Они с рынка удалялись, а сам рынок — рос. Плохой торговый дефицит Подводя в августе 2021 года итоги политики сверхщедрости, президент США Джо Байден сказал: "Количество рабочих мест увеличилось, а ежемесячный рост цен снизился. Темпы экономического роста идут вверх наиболее динамично за последние 40 лет, а уровень безработицы снижается". Немногим ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов сообщила, что находит "обнадеживающим признаком" замедление темпов роста базовой инфляции в стране, ожидает скорого ее сокращения и нового улучшения дел. Но к 2022 году инфляция лишь выросла. Вместе с этим появились другие неблагоприятные признаки. Восстановление спроса в США и рабочих мест (сколь бы плохими ни называли их американцы) с новой силой вскрыло проблему дефицита во внешней торговле. По итогам 2021 года, как передает Reuters, дефицит торгового баланса США увеличился на 27% и составил $859,1 млрд. Дефицит был огромным и в 2020 году, когда власти США всеми силами поддерживали бизнес и домашние хозяйства. Тогда он составил $676,7 млрд. Основой роста дефицита был и остается импорт потребительских товаров. Они поступают из Китая, Республики Корея, Японии, Вьетнама, Мексики и других стран.

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Китай лидировал в 2020–2021 годах среди поставщиков товаров на рынок США, и Вашингтон не мог быть этим доволен. Слишком большими были ранее ожидания от торговой войны. Меж тем Китай добился в ней большего успеха. Он доказал, что может обходиться без многих американских товаров, тогда как заменить дешевые продукты индустрии КНР в США не смогли. В обстановке новой волны кризиса и после нее власти не могли отказать гражданам в желании платить меньше. Так и разросся торговый дефицит. И пока нельзя говорить с уверенностью, что он останется в размерах 2021 года. На китайском направлении Американские чиновники сетуют, что Пекин обманул их в двухлетней торговой сделке. По сведениям старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Чада Боуна, к ноябрю 2021 года Поднебесная исполнила свои обязательства лишь на 60%. Сделка прервала парад угроз самого жесткого протекционизма, условно завершив торговую войну между США и Китаем. Она оставила в силе старые тарифы, но обязала Китай закупать в США больше товаров. Среди них была продукция сельского хозяйства и энергоресурсы. Данные китайской таможни показывают: сальдо торгового баланса страны с США в 2021 году выросло на 25%, до $396,6 млрд, хотя до этого два года подряд оно снижалось. Китайский вывоз в США увеличился на 27%, а импорт американских товаров — на 33%. Однако общий итог оказался в пользу Китая. В Пекине вежливо отвечают, что не могут наращивать импорт из США за счет поставок из других стран. "Не верю, что это возможно", — заключил заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Цзоу Чжиу, подчеркнув, что торговля его страны диверсифицирована. Псаки недавно заявила, что Китай не выполняет свои торговые обязательства. Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн в ответ сообщил: "Мы предпринимаем активные усилия... для совместной реализации соответствующих мер, [предусмотренных сделкой]. Надеемся, американская сторона уже в ближайшее время отменит дополнительные пошлины, а также перестанет оказывать на Китай давление путем применения санкций". Американской стороне все это непросто сделать. Власти США слишком хотят перевернуть ситуацию, ведь по итогам 2021 года выходит, что Китай поставил в США товаров на $576,11 млрд, а закупил лишь на $179,53 млрд. Разрыв огромен. Недвижимость и бумаги все еще дают шанс?

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Отрицательное сальдо торгового баланса появилось у США в 1971–1972 годах. С 1977 года оно стало хроническим, постепенно увеличиваясь. Однако после кризиса эпохи 1973–1982 годов увеличивался и приток иностранного капитала в экономику. Он инвестировался в ценные бумаги и недвижимость. Долгое время казалось: найден оптимальный механизм, позволяющий потреблять огромную массу иностранных товаров, не испытывая проблем, так как они покрывались притоком денег. Фондовый рынок США пережил крупное падение в 2008 и 2020 годах. Его рост после каждого из этих событий был связан с денежными вливаниями ФРС. Угрозы их прекращения снижали интерес к ценным бумагам. 2021 год для биржевой торговли в США закрылся на ожидании, что приток денег в американские акции возрастет в 2022 до $1 трлн. Вложения в 2021 году составили $650 млрд. Однако год начался тревожно: индекс бумаг ведущих американских компаний S&P 500 с отметки в 4793,75 на 3 января просел к 11 февраля до 4416,05. Промышленный индекс Dow DJIA с пиковой отметки 36746,42 на 4 января ушел к 34706,69 на 11 февраля. Рынки плохо восприняли заявления ФРС о возможном повышении ключевой ставки ради снижения инфляции, показав, на чем основан рост и что стало первичным по отношению к притоку иностранных капиталов на биржу. 2021 год для фондового рынка США был очень неплохим, пусть это и вернуло скептиков к разговорам о пузыре и необоснованности роста с точки зрения рентабельности ведущих корпораций. Рынок недвижимости тоже показал рост: еще весной цены на жилье в США достигли исторического максимума, по данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), медианная цена продажи готовых домов к началу апреля достигла $329,1 тыс. Восхождение цен и продаж продолжалось весь прошлый год. Объем иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость за 2021 год увеличился примерно вдвое, дойдя до $70,8 млрд, как подсчитали в компании Real Capital Analytics (RCA). Высокий показатель, сопоставимый лишь с пиками 2015 года — $100 млрд и 2018 года — $94,6 млрд. Однако и здесь повышение ставки ФРС может вызвать негативные последствия. После большого кризиса 1973–1982 годов рынки в США росли на фоне высоких ставок, а после — умеренных ставок. Это все равно обещало немалую доходность. В нулевые годы ставка не раз сдвигалась вниз к 1–2%. Теперь ФРС мечтает поднять ее хотя бы до такого (низкого) уровня. Аналитики банка Goldman Sachs Group Inc. предупреждают: ставка может быть повышена семь раз, а не пять, как ожидается. Это грозит сократить активность на рынках. Правительству придется заимствовать скромнее, так как долг станет дороже обслуживать. Как бы "чудо 2021 года" в такой обстановке не обернулось снижением показателей. Подсчитать экономику в золоте В ответ на критику американские неолиберальные экономисты возражают: есть трудности момента, но существует неоспоримый рост ВВП. Этот показатель должен, по итоговым расчетам, для 2021 года составить $22,68 трлн, тогда как в 2000 году он составлял $10,252 трлн, а в 2001 году — $10,581 трлн. За 20 лет ВВП увеличился более чем вдвое. Однако если посчитать изменения в золоте (по биржевому курсу этого металла), то картина будет совершенно иной. А именно так и произвели бы расчет экономисты XIX века, не склонные к самообману там, где нужна полная ясность.

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