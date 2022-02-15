Женщины против системы: о травмах и памяти на Берлинале

Режиссеры основного конкурса рассказывают об обычном человеке перед лицом обстоятельств, которые больше его самого

Новый куратор Берлинале Карло Шатриан, для которого это уже третий год на этом посту, раньше был художественным руководителем смотра в Локарно, и это чувствуется. По основному конкурсу видно, что многие любимчики швейцарского смотра перекочевали в берлинскую программу. Однако индонезийский режиссер Камила Андини является "ребенком" именно Берлинале. Ее дебют "Зеркало никогда не лжет" показали в 2012 году в секции "Поколение", а в 2017 году фильм "Видимое и невидимое" выиграл Гран-при жюри в программе "Поколение Kplus". Режиссер возвращается на Берлинале через пять лет с тихой и завораживающей драмой "Раньше, сейчас и потом", которая уже попала во "взрослый" основной конкурс.

Описание Кадр из фильма "Раньше, сейчас и потом" © Batara Goempar

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В оригинале фильм называется менее затейливо — просто "Нана", по имени главной героини, вокруг которой разворачивается все действие. В 60-е молодая женщина Нана вынуждена сбежать из родной деревни, потому что антиправительственные силы похитили ее мужа и попытались заставить женщину выйти замуж за их предводителя. Прошло 15 лет, Нана вышла замуж за богатого плантатора, родила ему троих детей и ведет спокойную жизнь зажиточной матроны — следит за детьми, смотрит сквозь пальцы на измены стареющего мужа и не спит ночами, потому что ее посещают призраки прошлого. Камера практически не отрывается от главной героини в исполнении прекрасной Хэппи Салма, скрывающей свои настоящие чувства за невозмутимым фасадом.

Темно-синие и темно-каштановые оттенки в одежде и убранстве виллы в колониальном стиле, приглушенные тенью от густых зеленых джунглей, создают незабываемую картину мира на стыке традиционного и современного, как будто застывшего в безвременье

Описание Кадр из фильма "Раньше, сейчас и потом" © Batara Goempar

"Раньше, сейчас и потом" красиво снят и смонтирован, и его неторопливый темп удачно сочетается с саундтреком, включающим в себя традиционные индонезийские мотивы. Оторваться от фильма очень сложно, тем более что сюжет, так же как и Нана, не стремится выдавать свои секреты. Тайны, скрывающиеся в тенях обширного поместья, раскрыть нелегко — может, это придется по вкусу председателю жюри М. Найту Шьямалану, который известен своей любовью к неожиданным поворотам. Андини умело погружает нас в спокойный, но на самом деле полный опасностей и страхов мир Наны, которую не отпускает прошлое. Однако в этом мире довольно просто затеряться, особенно если ничего не знаешь про историю и традиции Индонезии. Конечно, можно понять сюжетные намеки на уровне "кто хороший, кто плохой", но тонкости и детали, так же как и политический контекст, ускользают. От этого обидно, но фильм все равно предоставляет большое пространство для интерпретаций и сопереживания, так как в его сердце — Нана и ее борьба с последствиями нанесенной ей травмы. Этот мотив, думаю, понятен всем.

Описание Кадр из фильма "Раньше, сейчас и потом" © Batara Goempar

Любопытна и сюжетная линия, появляющаяся во втором акте, про дружбу героини и местной предпринимательницы, мясника Ино (Лаура Басуки), которая из недавней любовницы мужа Наны превращается в ее подругу. Полускрытое хрупкое сестринство становится своеобразным щитом, защищающим женщин от жестокости окружающих. "Раньше, сейчас и потом" получился изящным, красивым, ностальгическим фильмом, который очень бережно рассказывает о травме и памяти глазами женщины, не принадлежащей самой себе. Ветеран немецкого кино Андреас Дрезен в драме "Раби Курназ против Джорджа Буша" тоже размышляет о том, как глобальные геополитические игры отражаются на жизни обычных людей — в данном случае на жизни турецкой семьи в городе Бремен в начале 2000-х. Через месяц после террористических атак 11 сентября 2001 года старший сын Раби Курназ Мурат отправился в паломничество в Пакистан и был задержан по подозрению в связях с талибами. Без суда и следствия его отправили в американскую тюрьму Гуантанамо. Раби, полностью уверенная в невиновности сына, используя свое обаяние, нанимает немецкого адвоката по правам человека Бернарда Доке (Александр Шеер), чтобы вызволить сына из американского плена. Борьба займет пять долгих лет. Фильм основан на реальных событиях.​​​​​​​

Описание Кадр из фильма "Раби Курназ против Джорджа Буша" © Andreas Hoefer/Pandora Film

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Как "Раньше, сейчас и потом", фильм Дрезена полностью сосредоточен на своей главной героине, которая с впечатляющим упорством и обаянием управляет кораблем, вроде бы обреченным на крушение. Комик и сценарист Мельтем Каптан мастерски сочетает в себе комедийное и трагическое, воплощая образ сильной, волевой, совершенно обезоруживающей в своей непосредственности женщины. В этом плане забавно наблюдать за столкновением турецкой и немецкой культур в лице громкой, непосредственной, спонтанной и предельно честной Раби и спокойного, рассудительного Бернарда, планирующего свою жизнь на пять лет вперед. Уже не так забавно видеть, как СМИ подстегивают ненависть и страх в обществе, как демократические принципы, которые с гордостью объявляются непоколебимой основой государства, забываются ради сиюминутных политических интересов.

Фильм Дрезена — не только критика инертных политиков, но и прощальное любовное письмо режиму Ангелы Меркель, недавно уступившей кресло канцлера Олафу Шольцу

Описание Кадр из фильма "Раби Курназ против Джорджа Буша" © Luna Zscharnt/Pandora Film