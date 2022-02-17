Без денег, но с широкими планами: что известно об индийской космонавтике?

Описание Запуск индийской ракеты PSLV-C48 © Indian Space Research Organization via AP

Новости о космонавтике Индии — нечастые гости средств массовой информации. Причина, на мой взгляд, прежде всего в ее "направленности" не на внешний мир, а на решение задач внутри своей страны, а также в весьма скромном бюджете. Чем же интересны космические успехи Индии? Почему в 2022 году эта страна словно готова приложить все усилия, чтобы самостоятельно отправить своих людей в космос? Финансовая проблема и проекты До 2021 года бюджет Индийской организации космических исследований (ISRO) составлял около 9,5 тыс. кроров ($1,25 млрд) — что почти в три раза меньше бюджета в сфере освоения космоса России или Японии, в пять раза меньше, чем у Китая, и в 30 раз меньше, чем у США. Тем не менее в 2021–2022 годах финансирование индийской космической программы серьезно возросло — до 14 тыс. кроров (без малого $2 млрд).

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Дело в том, что на ближайшие годы у Индии запланирована реализация большого количества серьезных космических проектов; государство хочет расширить возможности страны в областях дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и космической связи. Все же даже после увеличения финансирования стоит признать, что бюджет индийской космической программы — один из самых небольших среди стран с развитой космонавтикой. На этом фоне особенно удивительными выглядят достижения индийцев в этой сфере. Во время анализа индийских проектов за последние годы у меня создалось впечатление, что ISRO пытается успеть и охватить сразу все: уже несколько лет ведется создание нового космического корабля; идут тренировки команды будущих космонавтов к началу пилотируемых полетов; развивается программа межпланетных исследований — в направлении Марса и Луны. Также в планах специалистов Индии — полеты к Солнцу и Венере. При этом ISRO создает и развивает орбитальные спутниковые системы, включая навигационную NAVIC — направлена на работу только на территории Индии — и INSAT, которая сочетает функции телекоммуникаций и ДЗЗ. Ракетный парк Правда, чтобы достичь успеха в этих стремлениях, Индии требуется решить несколько важных задач. К примеру, разобраться с аварийностью ракет-носителей GSLV Mk I/II. Индия в настоящее время имеет три основных ракеты-носителя — причем все они относятся к среднему классу. Основная "рабочая лошадка" — это PSLV, которая способна вывести в одной из модификаций до 3,8 тыс. кг полезной нагрузки на низкую опорную орбиту. Именно эта ракета используется в большинстве запусков индийских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

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К тому же в 2013 году с помощью этой же ракеты-носителя была запущена первая и пока единственная индийская марсианская миссия "Мангальян". Орбитальная станция весом 1 350 кг успешно добралась до Марса и функционировала там до 2020 года. К самой тяжелой индийской ракете GSLV Mark III, или Launch Vehicle Mark 3 (LVM3), также нареканий у специалистов нет — было совершено четыре запуска, и все они прошли успешно. Эта трехступенчатая, более мощная и грузоподъемная ракета используется для межпланетных миссий. Так, в 2019 году с ее помощью к Луне была отправлена миссия "Чандраян-2", окончившаяся, правда, неудачей. Но причина была не в ракете — на самом последнем отрезке пути, во время приземления на лунную поверхность, космический аппарат потерял связь с Землей на высоте около 2 км и врезался в естественный спутник нашей голубой планеты. Сама же ракета GSLV Mark III зарекомендовала себя с лучшей стороны, ее предполагается использовать и для пилотируемой программы. Кстати, первая и пока единственная миссия Индии по испытанию пилотируемого космического корабля "Гаганьян" состоялась в 2014 году. А вот со "средней" из трех индийских ракет пока наблюдаются серьезные проблемы. С 2001 года было сделано 14 запусков GSLV Mk I/II, из которых только восемь прошли успешно. В чем основная причина аварий, до сих пор сказать сложно. Смею предположить, что она может крыться все в том же недостаточном финансировании. Пытаясь решить все свои задачи с наименьшими затратами, Индия совершает очень малое количество стартов, которые необходимы для испытания механизмов и систем. Например, в 2017–2019 годах страна реализовала всего пять — семь запусков, в 2020–2021 годах их количество и вовсе сократилось до двух (причем один из них оказался неудачным). Планы Что же касается в целом планов индийцев на 2022 год относительно космонавтики, то предполагается, что в год 75-летия независимости Индии от Великобритании один из лучших вариантов празднования — показать успехи в запуске своих космонавтов. То есть до 15 августа (в этот день в 1947 году Британской Индии была предоставлена независимость) можно ожидать, что будет произведен хотя бы один беспилотный пуск корабля, а если все пройдет в соответствии с планом, то к концу 2022 года Индия может дать старт и пилотируемому кораблю со своими космонавтами на борту.

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