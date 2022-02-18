Новая волна COVID-19 в Гонконге: отойдет ли город от политики "нулевой терпимости"

Новая, пятая и самая серьезная, волна коронавируса захлестнула Гонконг. В густонаселенном мегаполисе, где вакцинировано 85% населения, закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям под угрозой огромных штрафов запрещено собираться в группы свыше двух человек. Ресторанам после шести вечера дозволено работать только навынос. Отменено авиасообщение с целым рядом стран. Однако такие суровые меры властей на этот раз демонстрируют неэффективность в сдерживании "омикронной" вспышки, которая угрожает нанести мощнейший удар по местной экономике. Всему виной хомяки? Этот специальный административный район Китая в прошлом году каким-то чудом на протяжении нескольких месяцев держался вообще без локальных случаев заболевания ковидом. Этому способствовало закрытие въезда для нерезидентов и жесткий 21-дневный режим карантина в отелях для вакцинированных жителей, возвращающихся из-за рубежа. При таких мерах, казалось, и мышь не проскочит. Но проскочил... хомяк.

Да-да, одним из предполагаемых источников коронавируса оказался импортный хомячок из местного зоомагазина. Утверждается, что заморский зверек якобы заразил сотрудницу, и пошло-поехало. Во всяком случае, анализы показали наличие коронавируса в организме именно этих грызунов, а не шиншилл и кроликов из соседних клеток. И этого оказалось достаточным для указа санитарных властей об усыплении около 2 тыс. особей хомяков, которые находились в продаже или были сданы недавними покупателями по требованию администрации. Конечно, не все пожелали отдавать на расправу невинных питомцев, нашлись и активисты по их спасению. Однако хомяк сейчас в Гонконге считается источником дельта-штамма. Что же касается коварного "омикрона", который, собственно, и привел к вспышке, то утверждается, что его завезли члены экипажа местной авиакомпании Cathay Pacific, нарушившие режим домашнего карантина. Один из них посетил ресторан в торговом центре.

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Все это поставило крест на планах долгожданного открытия границы с материковым Китаем для поездок граждан без карантинных мер. Число случаев заражений стало расти как снежный ком — десятки, сотни, затем тысячи положительных тестов в день. Предполагается, что этому также способствовало празднование в начале февраля Нового года по лунному календарю, в ходе которого родственники из разных районов собирались вместе. Вспышка, в частности, охватила несколько многоэтажных домов в материковой части города. 17 февраля число ежедневных случаев заражения перевалило за 6 100, что стало новым антирекордом. 24 пациента скончались. Негде размещать больных Местная администрация дополнительно отвела для размещения больных ковидом еще семь государственных клиник. Однако все они уже заполнены. Под эти нужды также планируется задействовать ряд отелей. Надо сказать, что особенностью местной стратегии противоэпидемической борьбы является то, что все инфицированные, даже при отсутствии симптомов, должны быть изолированы и не могут оставаться дома. Естественно, это создает колоссальную нагрузку на местную систему здравоохранения. Власти начали обсуждать возможность сооружения ускоренными темпами некоего временного огромного карантинно-медицинского комплекса и искать для него место. Хотя, конечно, могли сделать это гораздо раньше. Также предлагается идея задействовать для этих целей круизные лайнеры.

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Между тем один из ведущих эпидемиологов Бен Коулинг из Университета Гонконга считает, что власти разводят ненужную суету. По его мнению, им следует пересмотреть устаревшую стратегию и начать разрешать домашнюю изоляцию инфицированных c легкими симптомами. "Меня очень беспокоят снимки с изображениями пациентов, ожидающих госпитализации за пределами палат больниц, когда каждый день появляются тысячи новых случаев. В клиниках больше нет мест, и, например, вчера они выписали только 200 ковидных пациентов", — отметил профессор, выступая в радиопрограмме. Коулинг также заметил, что многие люди с положительным результатом теста и так вынуждены оставаться дома в ожидании, когда освободятся места для госпитализации. Тем временем с 18 февраля запущена бесплатная служба такси для доставки пациентов с легкой формой ковида в больницы. С этой целью выделяется автопарк из 300 машин. Их водителей снабдили защитными средствами и будут ежедневно тестировать, а в салоне будет проводиться дезинфекция. Власти взяли на себя готовность оплачивать услуги этих специализированных такси из расчета 3 тыс. гонконгских долларов в сутки (384 доллара США) на каждый автомобиль. Задействовать все силы Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе выразил озабоченность развитием эпидемической ситуации в Гонконге. Он лично распорядился приложить все усилия, чтобы в скорейшие сроки взять вспышку в этом автономном регионе под контроль. Наблюдатели расценили это как указ о необходимости, несмотря ни на что, продолжать придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которая действует и на материке. Ряд аналитиков полагают, что в нынешних условиях для такого густонаселенного мегаполиса, как Гонконг, и с учетом высокой заразности омикрон-штамма, этого добиться будет уже нереально. Тем более что последствия "омикрона", как говорят многие специалисты, не такие страшные, а уровень вакцинации здесь все же довольно высок. Кроме того, можно услышать мнение, что настало время пересмотреть такую политику и учиться "жить с ковидом", как, например, с этим смирились в Сингапуре и в ряде других стран. Однако с точки зрения Пекина это создало бы нежелательный прецедент для Китая и поставит под сомнение эффективность действующей национальной модели противоэпидемической стратегии. Кроме того, центральные власти, очевидно, исходят и из того, что автономный регион не должен в этом направлении идти в отрыве от всей страны. Всеобщее тестирование На этом фоне 17 февраля в Гонконг приехала группа медицинских экспертов из материкового Китая. Как ожидается, они окажут содействие и дадут консультации местным коллегам, помогут разработать стратегию борьбы с вирусом.

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