Конкурент Starlink: ЕС планирует создать своего спутникового интернет-провайдера

В середине февраля Еврокомиссия представила предложение по созданию новой крупной группировки искусственных спутников в дополнение к двум действующим. На сегодняшний день Евросоюз уже использует глобальную навигационную систему Galileo и систему дистанционного зондирования Земли Copernicus.
Спутниковые группировки на низкой околоземной орбите представляют из себя наиболее жизнеспособный и перспективный бизнес. Клиенты готовы платить за доступ к спутниковому интернету, особенно в труднодоступных местах, куда еще не дотянули свои оптоволоконные кабели провайдеры. За счет низкой орбиты такая группировка требует довольно много небольших спутников, тем самым обеспечивая большое количество заказов для производителей космических аппаратов и организаторов пусков.
В настоящее время мировым лидером в реализации этих процессов является компания SpaceX. У проекта Starlink на орбите находится уже более 2 тыс. космических аппаратов и запланирован вывод еще более 12 тыс. По некоторым данным, размер созвездий может быть увеличен и вовсе до 42 тыс. аппаратов. По состоянию на январь 2022 года компания заявляла о предоставлении услуг 145 тыс. активных пользователей (пусть и в формате бета-теста), а в феврале основатель SpaceX Илон Маск сообщал о 250 тыс. проданных терминалов.
Ближайшим конкурентом Starlink является компания OneWeb, созданная группой инвесторов. Ее планы куда скромнее — всего 648 космических аппаратов в созвездии, из которых уже выведено на орбиту и функционирует более 400. При этом OneWeb пока не показала свои терминалы и не начала проводить открытое бета-тестирование услуг.
В этот список можно отнести и Amazon Kuiper c запланированными более чем 2 тыс. спутников (но даже аппаратов они пока не представили), а также локальные проекты: созданием аналогичной группировки спутников активно занимаются Китай, Россия (часть проекта "Сфера") и Индия, которая недавно отказалась от сотрудничества со Starlink и размещения на своей территории наземных терминалов. Есть и совсем небольшие, но уже достаточно устойчивые частные игроки, такие как компания O3b, которая обеспечивает спутниковый доступ в интернет в основном для круизных судов и небольших островов в зоне тропиков.
В Европе проблема дотянуть кабель с интернетом до конечных пользователей стоит не так остро, как в России, США или на круизном лайнере. На те средства, что ЕС планирует потратить на создание собственной группировки космических аппаратов — €6 млрд, можно было бы с запасом обеспечить проводным интернетом всех нуждающихся. Тогда зачем европейцы задумались о создании третьего созвездия?
Не только интернет
Подобные проекты — это не только итоговый бизнес по продаже услуг связи конечным потребителям. Для многих их организаторов сам процесс создания куда важнее итоговых результатов. Тот же Starlink во многом создавался для загрузки космических мощностей компании SpaceX постоянными внутренними заказами после того, как Илон Маск собрал почти все заказы коммерческого космического рынка. Тем более когда есть возможность получения государственного финансирования, то подобный проект — создание спутниковой группировки — становится еще более желанным.
Очень похоже, что в Европе как раз этот случай, так как главные движители европейской спутниковой группировки — это крупные аэрокосмические компании Airbus, Thales Alenia, Arian Space. Для них очень важно получить контракты на создание такого проекта, чтобы загрузить свои производства на несколько лет выгодными заказами. Тот же Airbus занимался созданием космических аппаратов для компании OneWeb, а теперь переключиться на похожий заказ для Евросоюза — выгодное и удобное решение.
Поэтому, несмотря на противодействие надзорных органов (наблюдательный совет комиссии по регулированию Евросоюза дважды отклонял предложение о создании этой группировки, только на третий раз принял его), проект становится все более реальным. В настоящее время проект рассматривается как государственно-частное партнерство. Из €6 млрд, как предполагается, Евросоюз вложит €2,4 млрд (в основном за счет уже существующих проектов космической и военной отраслей). Еще €1,6 млрд выделят государства — члены ЕС. Остальные €2 млрд инвестируют частные компании.
Вполне естественным выглядит то, что созвездие может использоваться не только по прямому назначению — обеспечивая доступ в интернет для удаленных областей Европы и Африки, но и сможет решить часть незакрытых вопросов европейских военных и правительств, обеспечив их независимой защищенной спутниковой связью с возможностью квантового шифрования.
Выживет сильнейший?
При этом конкуренция на рынке предоставления услуг широкополосного спутникового доступа в интернет в ближайшие годы будет нарастать. Когда компания SpaceX только создавала Starlink, предполагалось, что сеть сможет покрыть всю планету и услуга станет доступна людям из самых разных стран. Сейчас же становится все более понятно, что это были лишь мечты. Крупные государства с собственной космической программой не горят желанием отдавать рынки своих стран без боя. Причины этого как финансовые, так и стратегические — отсутствие контроля над компанией SpaceX и ее возможное сотрудничество с американскими военными в вопросе перехвата данных.
В связи с этим прихожу к выводу, что вряд ли у кого-то из спутниковых провайдеров получится завоевать мировое господство. Скорее, в ближайшем будущем нас ждет несколько более локальных проектов, с дублирующими друг друга функциями. В такой подход как раз вписываются планы по созданию новой группировки спутников Евросоюзом. Как уточняется, это всего около 100 аппаратов, на создание и запуск которых Европе вполне хватит мощностей, остается только решить проблему с терминалами.
Вряд ли новость о создании нового конкурента порадует SpaceX, которая явно рассматривает население и Европы, и стран Африки как потенциальных клиентов. Тем более что в европейских странах уже есть клиенты, которые используют спутниковый интернет Starlink. Кто же захочет терять пользователей? Теперь же Илону Маску придется учитывать и планы Евросоюза.