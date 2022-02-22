Конкурент Starlink: ЕС планирует создать своего спутникового интернет-провайдера

В середине февраля Еврокомиссия представила предложение по созданию новой крупной группировки искусственных спутников в дополнение к двум действующим. На сегодняшний день Евросоюз уже использует глобальную навигационную систему Galileo и систему дистанционного зондирования Земли Copernicus.

Спутниковые группировки на низкой околоземной орбите представляют из себя наиболее жизнеспособный и перспективный бизнес. Клиенты готовы платить за доступ к спутниковому интернету, особенно в труднодоступных местах, куда еще не дотянули свои оптоволоконные кабели провайдеры. За счет низкой орбиты такая группировка требует довольно много небольших спутников, тем самым обеспечивая большое количество заказов для производителей космических аппаратов и организаторов пусков.

В настоящее время мировым лидером в реализации этих процессов является компания SpaceX. У проекта Starlink на орбите находится уже более 2 тыс. космических аппаратов и запланирован вывод еще более 12 тыс. По некоторым данным, размер созвездий может быть увеличен и вовсе до 42 тыс. аппаратов. По состоянию на январь 2022 года компания заявляла о предоставлении услуг 145 тыс. активных пользователей (пусть и в формате бета-теста), а в феврале основатель SpaceX Илон Маск сообщал о 250 тыс. проданных терминалов.

Ближайшим конкурентом Starlink является компания OneWeb, созданная группой инвесторов. Ее планы куда скромнее — всего 648 космических аппаратов в созвездии, из которых уже выведено на орбиту и функционирует более 400. При этом OneWeb пока не показала свои терминалы и не начала проводить открытое бета-тестирование услуг.

В этот список можно отнести и Amazon Kuiper c запланированными более чем 2 тыс. спутников (но даже аппаратов они пока не представили), а также локальные проекты: созданием аналогичной группировки спутников активно занимаются Китай, Россия (часть проекта "Сфера") и Индия, которая недавно отказалась от сотрудничества со Starlink и размещения на своей территории наземных терминалов. Есть и совсем небольшие, но уже достаточно устойчивые частные игроки, такие как компания O3b, которая обеспечивает спутниковый доступ в интернет в основном для круизных судов и небольших островов в зоне тропиков.

В Европе проблема дотянуть кабель с интернетом до конечных пользователей стоит не так остро, как в России, США или на круизном лайнере. На те средства, что ЕС планирует потратить на создание собственной группировки космических аппаратов — €6 млрд, можно было бы с запасом обеспечить проводным интернетом всех нуждающихся. Тогда зачем европейцы задумались о создании третьего созвездия?

Не только интернет

Подобные проекты — это не только итоговый бизнес по продаже услуг связи конечным потребителям. Для многих их организаторов сам процесс создания куда важнее итоговых результатов. Тот же Starlink во многом создавался для загрузки космических мощностей компании SpaceX постоянными внутренними заказами после того, как Илон Маск собрал почти все заказы коммерческого космического рынка. Тем более когда есть возможность получения государственного финансирования, то подобный проект — создание спутниковой группировки — становится еще более желанным.