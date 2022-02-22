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Мнение

Северная Македония: буллинг как реальная опасность для будущего поколения

АДОНЬЕВ Валентин
АДОНЬЕВ Валентин 
Корреспондент представительства ТАСС в Хорватии
Валентин Адоньев — об опасениях властей и путях решения проблемы травли среди детей

Проблема буллинга для Северной Македонии, как и для многих других стран, является одной из насущных общественных тем. Однако зачастую это деструктивное явление попросту игнорируется. Это, по-видимому, и привело к тому, что за буллинг в этом балканском государстве всерьез взялось политическое руководство в лице самого президента Стево Пендаровски, которого тронула история 11-летней девочки с синдромом Дауна Эмблы Адеми из небольшого города Гостивара в северо-западной части Северной Македонии.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски и Эмбла Адеми с отцом Office of President of North Macedonia/Reuters
Описание
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски и Эмбла Адеми с отцом
© Office of President of North Macedonia/Reuters

История маленькой Эмблы

Ученица четвертого класса одной из школ города Гостивара Эмбла Адеми из-за своего особенного развития столкнулась с непониманием и нападками со стороны сверстников. Их родители, к сожалению, видимо, не объясняли своим детям о необходимости оказания помощи и поддержки одноклассникам, вне зависимости от их социального статуса, национальной принадлежности или иных причин, в том числе касающихся физического развития.

Глава государства посетил Эмблу и обсудил с ее родителями вскрывшуюся для этой семьи, но системную для государства проблему детей, в том числе имеющих особенный путь развития. Пендаровски даже лично отвел девочку на учебу с тем, чтобы дать понять "бунтующим" родителям и их детям, что власти Северной Македонии не допустят расслоения общества ни по каким причинам и будут отстаивать соблюдение прав наименее защищенных категорий граждан.

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История получила широкий общественный резонанс. В причинах буллинга уже разбираются государственный омбудсмен и Национальная комиссия по защите от дискриминации. Президент страны подчеркнул важность и необходимость соблюдения законодательства с точки зрения обеспечения профильными органами системы образования равной инклюзивности в процессе обучения детей. Наряду с этим Пендаровски отметил, что за развитие отношений между детьми несут ответственность не только учителя, преподаватели и воспитатели, но и их родители.

"Эпидемия буллинга" в Северной Македонии

Северомакедонские эксперты констатируют, что проблема буллинга в стране получает все больший размах. Последствия пандемии COVID-19, нестабильность внутриполитической ситуации, ухудшение социально-экономического положения, снижение эффективности деятельности социально ориентированных учреждений привели к тому, что этот вопрос фактически вышел из поля зрения властей, которые в известной степени в сложных условиях современности сконцентрировались на решении других задач.

Статистика свидетельствует, что практически каждый третий ребенок в Северной Македонии становился жертвой буллинга, при этом подавляющее большинство местных школьников были хотя бы один раз свидетелями травли сверстников. 

По словам детского психолога Мирьяны Йовановской-Стояновской, основным триггером буллинга в Северной Македонии является неготовность школьников принимать какие-либо особенности своих сверстников или более младших учеников в части, касающейся их социального статуса, внешнего вида, физического состояния или даже психологического здоровья.

"Как мне представляется, это какая-то эпидемия, которая происходит у нас, и мы, конечно, должны понимать, почему это происходит", — подчеркнула психолог, обратив внимание на недостаток проводимых исследований в этой области, которые способствовали бы регулярному мониторингу ситуации и выработке путей ее решения.

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На взгляд эксперта, дополнительной проблемой является отсутствие системной работы министерства образования, которое должно принимать соответствующие, в том числе превентивные, меры в начальных и средних школах в целях противодействия распространению буллинга, такие как проведение специальной разъяснительной работы, возможно, в ходе дополнительных уроков, посвященных проблемам взаимоотношений в школьной среде.

Избежать последствий

Во избежание новых случаев "колумбайна" (массовых убийств в школах) усилия властей Северной Македонии, как ожидается, будут направлены на более тщательную работу с родителями. Ведь буллинг является прямой угрозой нарушения ментального здоровья детей и может стать причиной нападений в школах.

Местные специалисты склонны полагать, что наиболее эффективную роль, несмотря на призывы к регулирующим органам, прежде всего могут сыграть именно родители, которым попросту нужно системно объяснять и разжевывать своим детям тему правильного выстраивания отношений в обществе. В этом случае каждый ребенок начнет понимать пагубность буллинга для окружающих и самого себя.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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