"Вечеринка" выдохлась: чем дефицит Запада отличается от того, который погубил СССР

Слово "дефицит" некогда стало проклятием советского строя. Однако в США, Англии, ЕС и других "развитых странах" теперь тоже есть собственный дефицит, что является многообразной и глубокой проблемой экономики, политики и общества. Похожа ли она на то, с чем несколько десятилетий назад столкнулся СССР, и в чем конкретно заключаются ее основные черты?
Дефицит как проявление избытка
На закате СССР проблема дефицита товаров и услуг стояла необычайно остро, хотя и была в разной степени актуальна для всей советской эпохи. К ее финалу по логике непрерывного возрастания производства, о котором торжественно и много говорили вожди КПСС, никакого дефицита товаров не должно было быть. Однако он не только имелся, но и нарастал в силу увеличения дисбаланса между денежной и товарной массой. Кроме того, в период правления Михаила Горбачева было пущено в обращение слишком много денежных знаков. По итогам большого кризиса 2008–2020 годов западные центральные банки и правительства тоже слишком насытили рынки деньгами, что породило "глобальную инфляцию" и принесло дефицит.
Дефицит советской эпохи застоя (1964–1988) являлся оборотной стороной изобилия. Материальное производство было огромным, многие товары народного потребления выпускались порой даже в избыточном объеме. Проблема состояла в другом: существовал разрыв между запросами потребителей и тем выбором, что они имели. Рост производства не только не снимал остроту ощущаемого массами дефицита, но и увеличивал ее.
Движущие стимулы и оказались главным советским экономическим дефицитом. Массовое производство успешно функционировало, плановые показатели (формально увязанные с потребностями народа) выполнялись, а желание людей иметь другую мебель, одежду и обувь, посуду и аксессуары только возрастало.
Какие-то вещи были, но "тех самых" не было. В дефиците была и реклама, которая могла бы повысить привлекательность некоторых доступных товаров или доказать, будто они больше подходят современному человеку, чем иностранные. Избыток денег ощущался в СССР только в том плане, что на них без очереди, членства в кооперативе, знакомства и переплаты за вожделенный импорт было трудно приобрести многие вещи. Люди жили скромно, все чаще мечтая попасть в западное "общество потребления", где не видели дефицита.
Дефицит на Западе, старый и новый
При этом для капитализма кризисы были не признаком конца, а естественной и отрезвляющей составляющей трети всего экономического времени. Дефицит рабочих мест, во всяком случае доходных и перспективных, являлся нормой. Даже в последний "золотой период" 1954–1973 годов были очереди на автомобили и социальные квартиры, некоторую бытовую технику, а позднее даже на игрушки и сувениры по сюжету "Звездных войн", например. Массовое потребление росло быстро, а производственные возможности не всегда поспевали. Советский человек напрасно считал Запад бездефицитным. Просто дефицит "развитого капитализма" был иным.
Бурный рост производства в "третьем мире" в 1983–2008 годах привел к невиданному прежде изобилию товаров. Тем временем производство в западных странах сокращалось из-за выноса индустрии за границу, люди уходили из цехов в сферу услуг и бизнес-управления. Но со временем возник дефицит хороших позиций и в этих сферах, который особенно возрос в кризис 2008–2020 годов. Рост мировой экономики 2021 года ничего не изменил здесь, зато на Западе возник новый по своим проявлениям дефицит.
Еще в 2020 году американские потребители с изумлением увидели пустые полки в магазинах, то же самое повторилось в Англии и некоторых странах ЕС. Формально вина была возложена на пандемию COVID-19, а в Великобритании еще и на отток иностранных рабочих по причине Brexit (выход страны из ЕС). К этим же причинам отнесли и дефицит автомобильного топлива, который наблюдали там в 2021 году. В США перебои с мясом в ряде штатов также объясняли мерами карантина, вызванного коронавирусом. Всякий раз проблема решалась в своих внешних проявлениях, правда, оставался не только неприятный осадок на душе, но и ощутимый рост цен.
Главенствующий дефицит
Ситуация с товарами на Западе все же так и не переросла в повторение советского дефицита. Тем не менее эксперты отмечают, что имеет место скрытое, нелинейное и ползучее обесценивание денежных знаков в товарном выражении. Торговые и производственные фирмы США, Великобритании и ЕС использовали ситуации дефицита для повышения цен (которое не должно было быть временным).
Главный дефицит Запада состоял вовсе не во временных и частичных перебоях поставок товаров, а в дефицитности внешней торговли или нехватке денег в бюджетах правительств и больших долгах. Несмотря на то что по итогам 2021 года ЕС имел профицит в €128,4 млрд, этот показатель сократился почти на €100 млрд с 2020 года. При этом за декабрь 2021 года дефицит в торговом балансе ЕС, по данным Евростата, достиг рекордного с 2008 года значения, составив €10 млрд. Огромные проблемы внешней торговли США известны. Британия имеет стабильно отрицательное сальдо торгового баланса. Только в декабре 2021 года оно составило £12,4 млрд, сообщается в отчете Национальной статистической службы Великобритании (ONS). В ноябре дефицит был £12,7 млрд.
Бюджетный дефицит — это старая проблема Соединенного Королевства. Британцы смогли снизить его в 2018/19 бюджетном году (традиционно завершается в марте) до £24,7 млрд. По данным ONS, это был минимум за 17 лет, но в 2020/21 бюджетном году он взлетел до £214,9 млрд. 2022 год вряд ли решит проблему. В феврале мэр Лондона Садик Хан из-за угрозы дефицита в £1,5 млрд заявил о намерениях закрыть метро, несколько дорог, мостов и туннелей на несколько дней, чтобы компенсировать убытки. Многие критики кабинета Бориса Джонсона полагают, что финансы Англии слишком плохи и тратить их следует лишь на внутригосударственные проблемы, а не на игры внешней политики.
Европа долгов и дефицита
Еще летом 2022 года Британия удостоилась из-за размера государственного долга "почетного" второго места в мире. По словам руководителя Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, наибольший уровень государственного долга имеют Япония — 234%, Великобритания — 144%, США — 160%, еврозона — 120,4%. Считается, что сверхнизкие и отрицательные ставки центральных банков позволяют странам Запада, куда включают также Японию, мириться с огромными долгами и даже наращивать их, не оглядываясь на дефицит. Однако рост глобальной инфляции уменьшил число сторонников такой стратегии.
Еврокомиссия и ЕЦБ после 2008 года буквально душили правительства стран ЕС, требуя придерживаться бюджетного дефицита не более 3% ВВП. С этим был связан конфликт властей Италии и еврократии, достигший апогея в 2018 году. Страна имела рекордный для ЕС уровень задолженности — €2,3 трлн (130% ВВП). За несколько лет до этого Греции навязали массовые сокращения и урезание социальных расходов, чтобы удержать под контролем долг и дефицит. Но после краха рынков в марте 2020 года еврочиновники разрешили правительствам занимать и тратить без ограничений. Формально опять же из-за пандемии коронавируса, но в коридорах Европарламента шептались, мол, ЕЦБ и еврокомиссары рассчитывают на реванш в борьбе с национальными администрациями, набравшими новых долгов.
Именно летом 2020 года в ЕС пошли разговоры о том, что дефицит не является проблемой. ЕЦБ имел ключевую ставку в 0% и депозитную ставку в -0,5%. В 2021 году, а теперь и в начале 2022 года никто этого положения не изменил. О годах "жесткой экономии" словно забыли. Забыли и то, что при таких ставках образуется дефицит экономической нормальности: рынок начинает работать не как должно в условиях борьбы за прибыль и поиска эффективности, а цены начинают расти порой безудержно.
"Окончание вечеринки"
Кажется, что Запад приготовился вечно жить с дефицитом осторожности и при искусственно созданном изобилии дешевых заемных денег. Однако это не так. Правящие круги США отчаянно ищут выход из тупика: ФРС намекает, что ставка может быть повышена в несколько этапов, каждый раз на 0,25%. Экономисты JPMorgan Chase предполагают, что ФРС будет повышать ставку на десяти заседаниях подряд. Все из-за того, что в январе потребительская инфляция в США ускорилась до 7,5% в годовом выражении. Угроза безудержной инфляции так велика, что предполагается попробовать взять дефицит под контроль.
Миллиардер Карл Айкан охарактеризовал это как "окончание вечеринки". Он подчеркнул, что Вашингтону не удается контролировать рост цен, а инфляция грозит породить проблемы на рынках. Беда в том, что ситуация становится действительно непредсказуемой. Дефицит торгового баланса и бюджета правительств растет, инфляция в странах Запада растет, растут и товарные цены на мировом рынке. Это выгодно странам с невысокими издержками производства и большим экспортом, особенно сырья и продуктов питания. Запад же за все должен платить слишком много. Это чревато и социальными проблемами, а потом и политическими. "Вечеринка" выдохлась.
Разрастание дефицита можно остановить. Повышение ставки ФРС приведет к росту ставки ЕЦБ, Банка Англии и других центральных банков. Обслуживание долгов станет дороже, их увеличение сделается более умеренным, внутренний спрос будет сжиматься, и с уменьшением импорта элиты Запада рассчитывают на лучший торговый баланс. Если фондовый рынок не упадет, если не будет корпоративных дефолтов (там тоже огромный дефицит), то можно надеяться удержать равновесие. Проблема в том, что пороки системы слишком велики. Потому рост мировых цен вряд ли прекратится, давление госдолга на экономики останется, новые индустриальные лидеры продолжат жить с преимуществом своих девальваций и относительно скромных внутренних издержек.
Господство дефицита не так просто будет прекратить. Современный дефицит на Западе во всех проявлениях не похож ни на имевшийся здесь прежде дефицит, ни на подтачивавший СССР. Это новое явление, пусть в нем и немало классических признаков. И, как видим, никто не планирует радикальных мер. Потому все проблемы обещают остаться с Западом на долгое время, может быть, на целую эпоху.