"Вечеринка" выдохлась: чем дефицит Запада отличается от того, который погубил СССР

Слово "дефицит" некогда стало проклятием советского строя. Однако в США, Англии, ЕС и других "развитых странах" теперь тоже есть собственный дефицит, что является многообразной и глубокой проблемой экономики, политики и общества. Похожа ли она на то, с чем несколько десятилетий назад столкнулся СССР, и в чем конкретно заключаются ее основные черты?

Дефицит как проявление избытка

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На закате СССР проблема дефицита товаров и услуг стояла необычайно остро, хотя и была в разной степени актуальна для всей советской эпохи. К ее финалу по логике непрерывного возрастания производства, о котором торжественно и много говорили вожди КПСС, никакого дефицита товаров не должно было быть. Однако он не только имелся, но и нарастал в силу увеличения дисбаланса между денежной и товарной массой. Кроме того, в период правления Михаила Горбачева было пущено в обращение слишком много денежных знаков. По итогам большого кризиса 2008–2020 годов западные центральные банки и правительства тоже слишком насытили рынки деньгами, что породило "глобальную инфляцию" и принесло дефицит. Дефицит советской эпохи застоя (1964–1988) являлся оборотной стороной изобилия. Материальное производство было огромным, многие товары народного потребления выпускались порой даже в избыточном объеме. Проблема состояла в другом: существовал разрыв между запросами потребителей и тем выбором, что они имели. Рост производства не только не снимал остроту ощущаемого массами дефицита, но и увеличивал ее.

На "рынке потребителя" изготовитель-поставщик пытается завоевать покупателя не только предупредительностью, но прежде всего безупречностью своего товара и стремлением опередить конкурентов поставками новых, еще более качественных изделий. Этот движущий стимул исчезает, если предприятие реализует свой товар без всяких затруднений Янош Корнаи венгерский экономист

Движущие стимулы и оказались главным советским экономическим дефицитом. Массовое производство успешно функционировало, плановые показатели (формально увязанные с потребностями народа) выполнялись, а желание людей иметь другую мебель, одежду и обувь, посуду и аксессуары только возрастало. Какие-то вещи были, но "тех самых" не было. В дефиците была и реклама, которая могла бы повысить привлекательность некоторых доступных товаров или доказать, будто они больше подходят современному человеку, чем иностранные. Избыток денег ощущался в СССР только в том плане, что на них без очереди, членства в кооперативе, знакомства и переплаты за вожделенный импорт было трудно приобрести многие вещи. Люди жили скромно, все чаще мечтая попасть в западное "общество потребления", где не видели дефицита. Дефицит на Западе, старый и новый При этом для капитализма кризисы были не признаком конца, а естественной и отрезвляющей составляющей трети всего экономического времени. Дефицит рабочих мест, во всяком случае доходных и перспективных, являлся нормой. Даже в последний "золотой период" 1954–1973 годов были очереди на автомобили и социальные квартиры, некоторую бытовую технику, а позднее даже на игрушки и сувениры по сюжету "Звездных войн", например. Массовое потребление росло быстро, а производственные возможности не всегда поспевали. Советский человек напрасно считал Запад бездефицитным. Просто дефицит "развитого капитализма" был иным.

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Бурный рост производства в "третьем мире" в 1983–2008 годах привел к невиданному прежде изобилию товаров. Тем временем производство в западных странах сокращалось из-за выноса индустрии за границу, люди уходили из цехов в сферу услуг и бизнес-управления. Но со временем возник дефицит хороших позиций и в этих сферах, который особенно возрос в кризис 2008–2020 годов. Рост мировой экономики 2021 года ничего не изменил здесь, зато на Западе возник новый по своим проявлениям дефицит. Еще в 2020 году американские потребители с изумлением увидели пустые полки в магазинах, то же самое повторилось в Англии и некоторых странах ЕС. Формально вина была возложена на пандемию COVID-19, а в Великобритании еще и на отток иностранных рабочих по причине Brexit (выход страны из ЕС). К этим же причинам отнесли и дефицит автомобильного топлива, который наблюдали там в 2021 году. В США перебои с мясом в ряде штатов также объясняли мерами карантина, вызванного коронавирусом. Всякий раз проблема решалась в своих внешних проявлениях, правда, оставался не только неприятный осадок на душе, но и ощутимый рост цен. Главенствующий дефицит Ситуация с товарами на Западе все же так и не переросла в повторение советского дефицита. Тем не менее эксперты отмечают, что имеет место скрытое, нелинейное и ползучее обесценивание денежных знаков в товарном выражении. Торговые и производственные фирмы США, Великобритании и ЕС использовали ситуации дефицита для повышения цен (которое не должно было быть временным).

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Главный дефицит Запада состоял вовсе не во временных и частичных перебоях поставок товаров, а в дефицитности внешней торговли или нехватке денег в бюджетах правительств и больших долгах. Несмотря на то что по итогам 2021 года ЕС имел профицит в €128,4 млрд, этот показатель сократился почти на €100 млрд с 2020 года. При этом за декабрь 2021 года дефицит в торговом балансе ЕС, по данным Евростата, достиг рекордного с 2008 года значения, составив €10 млрд. Огромные проблемы внешней торговли США известны. Британия имеет стабильно отрицательное сальдо торгового баланса. Только в декабре 2021 года оно составило £12,4 млрд, сообщается в отчете Национальной статистической службы Великобритании (ONS). В ноябре дефицит был £12,7 млрд. Бюджетный дефицит — это старая проблема Соединенного Королевства. Британцы смогли снизить его в 2018/19 бюджетном году (традиционно завершается в марте) до £24,7 млрд. По данным ONS, это был минимум за 17 лет, но в 2020/21 бюджетном году он взлетел до £214,9 млрд. 2022 год вряд ли решит проблему. В феврале мэр Лондона Садик Хан из-за угрозы дефицита в £1,5 млрд заявил о намерениях закрыть метро, несколько дорог, мостов и туннелей на несколько дней, чтобы компенсировать убытки. Многие критики кабинета Бориса Джонсона полагают, что финансы Англии слишком плохи и тратить их следует лишь на внутригосударственные проблемы, а не на игры внешней политики. Европа долгов и дефицита Еще летом 2022 года Британия удостоилась из-за размера государственного долга "почетного" второго места в мире. По словам руководителя Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, наибольший уровень государственного долга имеют Япония — 234%, Великобритания — 144%, США — 160%, еврозона — 120,4%. Считается, что сверхнизкие и отрицательные ставки центральных банков позволяют странам Запада, куда включают также Японию, мириться с огромными долгами и даже наращивать их, не оглядываясь на дефицит. Однако рост глобальной инфляции уменьшил число сторонников такой стратегии. Еврокомиссия и ЕЦБ после 2008 года буквально душили правительства стран ЕС, требуя придерживаться бюджетного дефицита не более 3% ВВП. С этим был связан конфликт властей Италии и еврократии, достигший апогея в 2018 году. Страна имела рекордный для ЕС уровень задолженности — €2,3 трлн (130% ВВП). За несколько лет до этого Греции навязали массовые сокращения и урезание социальных расходов, чтобы удержать под контролем долг и дефицит. Но после краха рынков в марте 2020 года еврочиновники разрешили правительствам занимать и тратить без ограничений. Формально опять же из-за пандемии коронавируса, но в коридорах Европарламента шептались, мол, ЕЦБ и еврокомиссары рассчитывают на реванш в борьбе с национальными администрациями, набравшими новых долгов.

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