Несложные десерты: каким кондитерским шедевром удивить 8 Марта

Международный женский день — это для многих символ борьбы за равные права и эмансипацию, для меня же — не лишний повод показать свою любовь и заботу окружающим меня дамам. Предлагаю мужчинам в этот раз к красивому букету добавить еще и вкусный десерт собственного приготовления.

Кондитеры знают, что в готовке сладостей очень важно соблюдать точность. Закладывать ингредиенты именно в том количестве, которое прописано. Если хотя бы на пункт отойти от технологии приготовления или изменить вес, например, сахара, то десерт очень сильно трансформируется или вовсе не получится. Но у меня есть несколько рецептов, которые можно воплотить в жизнь без использования точных аптекарских весов и математических расчетов, — нужно просто готовить их с удовольствием и душой.

Классика, но по-новому