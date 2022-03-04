Несложные десерты: каким кондитерским шедевром удивить 8 Марта

Международный женский день — это для многих символ борьбы за равные права и эмансипацию, для меня же — не лишний повод показать свою любовь и заботу окружающим меня дамам. Предлагаю мужчинам в этот раз к красивому букету добавить еще и вкусный десерт собственного приготовления.
Кондитеры знают, что в готовке сладостей очень важно соблюдать точность. Закладывать ингредиенты именно в том количестве, которое прописано. Если хотя бы на пункт отойти от технологии приготовления или изменить вес, например, сахара, то десерт очень сильно трансформируется или вовсе не получится. Но у меня есть несколько рецептов, которые можно воплотить в жизнь без использования точных аптекарских весов и математических расчетов, — нужно просто готовить их с удовольствием и душой.
Классика, но по-новому
Приятным десертом станет базиликовая панна-котта с клубничным пюре. Лично я этот вариант блюда люблю за его интересный вкус и необычный цвет сливочной смеси. Главное — найти именно зеленый базилик, не стоит заменять его фиолетовым (из-за различий во вкусовых свойствах).
Что потребуется (на две порции):
- Сливки 20% — 300 мл
- Молоко 3,5% — 150 мл
- Базилик зеленый свежий — 30 г
- Сахар — 50 г
- Цедра лайма — 1 ч.л.
- Агар-агар — 6 г
- Клубника свежая — 125 г
Что делать:
- В сотейник налить сливки и молоко.
- Разобрать листья базилика, сняв их с веточек. Отдельно отложить четыре листочка для украшения, а остальные поместить в сливочную смесь.
- При помощи мелкой терки снять тонкий слой цедры с одного лайма.
- Сливочную смесь довести до кипения, уменьшить нагрев и продолжать варить в течение пяти минут.
- Добавить в смесь цедру лайма и оставить настаиваться 30 минут.
- Пробить погружным блендером содержимое сотейника. Процедить через мелкое сито.
- В получившуюся смесь отправить сахар и агар-агар. Перемешать и вновь довести до кипения, уменьшить нагрев на минимум и готовить еще семь минут. После снять посуду с плиты и дать слегка остыть.
- Теплую смесь аккуратно налить в подготовленные стаканы или креманки так, чтобы до края оставалось 1,5 см. Убрать в холодильник на три часа.
- Тем временем помыть клубнику и удалить у нее зеленую часть. Одну, самую крупную, клубничину разрезать на четыре части и отложить к листикам базилика для украшения.
- Остальные ягоды измельчить блендером до состояния пюре.
- Перед самой подачей десерта выложить ровным слоем клубничное пюре на поверхность застывшей панна-котты. Сверху украсить кусочками клубники с листьями базилика.
Неожиданная гармония
Одно из самых моих любимых сладких блюд, да еще и простое в исполнении, — грушевый фостер. Сочетание холодного мороженого с горячей грушей, медом и розмарином никого не оставит безразличным. Стоит приготовить этот десерт хотя бы раз, и он станет вашим фирменным.
Если не удастся найти грушу "конференц", то подойдет любая, но именно твердых сортов (чтобы при запекании кусочки не развалились и не превратились в кашу).
Что надо (на две порции):
- Груша "конференц" — 200 г
- Масло сливочное — 40 г
- Мед — 30 г
- Розмарин свежий — 1 веточка
- Сахар — 30 г
- Мороженое ванильное — 160 г
Что делать:
- Грушу помыть, разрезать на крупные части, удалив семена.
- Розмарин разобрать на листочки.
- В небольшую посуду для запекания с высокими бортами положить кусочки груши и листья розмарина, посыпать их сахаром, налить равномерно мед и перемешать.
- Масло нарезать кубиками и разложить по поверхности груши.
- В разогретую до 180 градусов духовку поставить блюдо и выпекать в течение 30 минут.
- В креманку или пиалу поместить мороженое, выложить горячие кусочки груши и полить сверху образовавшимся сиропом. Подавать сразу, пока мороженое не растаяло.
Итальянские традиции
Как еще один из вариантов десерта на 8 Марта предлагаю семифредо — традиционное итальянское мороженое с различными наполнителями. Его приготовление не составит особого труда, но следует учесть, что для замораживания десерта потребуется длительное время и свободное место в морозилке.
Что надо (на четыре порции):
- Сливки 33% — 300 мл
- Яйцо куриное —– 3 шт.
- Миндаль обжаренный — 30 г
- Орехи грецкие — 30 г
- Темный шоколад — 60 г
- Сахар — 80 г
Что делать:
- Подготовить лоток (лучше использовать керамическую посуду с высокими бортами), в котором будете замораживать семифредо. Убрать его заранее в морозилку на 1–2 часа.
- Холодные сливки перелить в глубокую емкость и взбить миксером с насадкой венчиком до пиков.
- Яйца разделить на белок и желток. В последние поместить сахар и взбивать до тех пор, пока масса не увеличится в объеме в три раза и не станет светлой, а сахар растворится.
- Белки следует взбивать чистым венчиком. Начинать надо с невысокой скорости миксера, постепенно увеличивая ее. Белки можно считать готовыми, когда масса значительно увеличится в объеме и станет плотной.
- Орехи и шоколад натереть на мелкой терке — орехи смешать между собой, шоколад отложить отдельно.
- В сливки внести взбитые желтки и аккуратно перемешать (лучше силиконовой лопаткой, движения должны быть снизу вверх). Когда масса станет однородной, добавить белки и повторить действие.
- В подготовленную холодную посуду налить равномерный слой сливочной массы высотой 1–1,5 см. Насыпать сверху часть тертых орехов. Налить второй слой и выложить на него шоколад. Повторить еще по одному слою с каждым ингредиентом.
- Убрать семифредо в морозилку на 12 часов. Важно помнить, что молочная продукция очень хорошо впитывает запахи. Рекомендую замораживать десерт в той части морозилки, где не лежит рыба или мясо.
- При желании семифредо можно полить карамельным соусом. Также можно попробовать применить и другие начинки: например, заменить шоколад цукатами или добавить воздушный сладкий рис. Создайте свой, неповторимый десерт для дорогих вам людей.