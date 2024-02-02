"Храбрейший из храбрых": как Валерий Чкалов на американский военный аэродром слетал

2 февраля 1904 года родился летчик-испытатель Валерий Чкалов, экипаж под командованием которого в 1937-ом впервые выполнил беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс и приземлился на американском аэродроме. Значение этого факта трудно переоценить как с точки зрения летного дела, так и по политическому весу. Ведь после Октябрьской революции США отказались признать советское правительство. И хотя под влиянием американских деловых кругов, заинтересованных во взаимовыгодных контактах с СССР, в ноябре 1933 года были установлены дипломатические отношения, значительно вырос торговый оборот, многие влиятельные американские политики по-прежнему крайне негативно относились к социалистической стране.
Однако американцы сумели оценить мужество советских летчиков-первопроходцев. Америка встречала экипаж самолета АНТ-25 как героев — в Нью-Йорке летчикам устроили торжественную встречу на улицах города. Вместо запланированной 15-минутной беседы президент США Франклин Рузвельт общался с советским экипажем 1 час 40 минут, эту встречу широко освещала вся американская пресса.
"Обращает на себя внимание"
Командир этого экипажа Валерий Чкалов родился 120 лет назад в селе Василёво Нижегородской губернии в семье котельщика. Мать скончалась, когда мальчику было всего шесть лет, и его воспитанием занималась мачеха. С детства парень выделялся отличной памятью и хорошими математическими способностями, но получить образование ему не удалось — с 14 лет подросток работал с отцом подручным молотобойца, а с началом навигации — кочегаром на небольших судах на Волге. В 1919 году Валерий Чкалов впервые увидел аэроплан и, загоревшись мечтой об авиации, сумел все же уехать в Нижний Новгород.
Он умел ставить перед собой непростые задачи и добиваться их решения. Многие молодые люди тогда (да и сейчас) мечтали связать свою жизнь с таинственной и стремительно развивавшейся авиацией, но именно Чкалов в возрасте 17 лет получил направление в Теоретическую авиашколу РККА, находящуюся в Егорьевске, а затем был направлен на дальнейшую учебу в Борисоглебск — во 2-ю военную школу летчиков Красного воздушного флота. Там он и совершил свой первый самостоятельный полет на учебном самолете "Авро-504к".
Бунтарство во благо
Служба тем самым военным летчиком однако не проходила для Чкалова просто. Молодой человек не раз проявлял недисциплинированность, часто совершал рискованные полеты, за что получал взыскания, а однажды даже провел в заключении шесть месяцев по приговору военного трибунала. Случались у него и аварии, в связи с чем в конце 1928 года Валерия Чкалова уволили из армии.
Дело было не в позерстве и ухарстве. Чкалов уже тогда не сомневался, что воздушные бои будут вестись не только на больших высотах, но и вблизи земли. Он считал, что необходимо научиться действовать скрытно, используя все маскирующие особенности местности, энергично маневрировать в разных плоскостях. А значит, нужно было коренным образом менять наставления по полетам и тактике, поскольку старые документы подобной техники не предусматривали.
Спустя два года Чкалова восстановили в РККА и направили в Научно-испытательный институт ВВС. Работа там пришлась ему по душе: за следующие два года он выполнил более 800 испытательных полетов, освоив технику пилотирования 30 типов самолетов, дал путевку в жизнь новому биплану И-15 и моноплану И-16 конструкции Николая Поликарпова.
Во время демонстрационного полета над Центральным аэродромом им. М.В. Фрунзе 2 мая 1935 года Валерий Чкалов своим летным мастерством покорил сердца многих членов советского руководства, включая самого Иосифа Сталина и наркома обороны Климента Ворошилова — кроме прочего, он выполнил изобретенные им же фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор и замедленную бочку. Через два дня летчика-испытателя удостоили высшей награды страны — ордена Ленина.
Борьба за рекорды
Накануне Второй мировой войны авиация развивалась особенно бурными темпами. При этом не прекращалось соперничество авиаторов разных стран за рекорды: летать быстрее других, выше и дальше. Не хотел отставать и Советский Союз. Важным шагом в борьбе за наивысшие достижения в дальности полетов стала разработка бригадой Павла Сухого под общим руководством Андрея Туполева одномоторного трехместного моноплана АНТ-25. Аппарат обладал рядом уникальных для своего времени особенностей: очень большим относительным удлинением крыла и плоскостями, обтянутыми специальной тканью для снижения индуктивного сопротивления. Опытная машина впервые взлетела 22 июня 1933 года под управлением летчика Михаила Громова, а затем она (и самолет-дублер) длительное время дорабатывалась, чтобы суметь пролететь 13 тыс. км без остановок.
Первым предпринял попытку достичь из Москвы Сан-Франциско через Северный полюс на АНТ-25 в августе 1935 года Герой Советского Союза Сигизмунд Леваневский, но она закончилась неудачно. Немногим позднее летчик-испытатель Георгий Байдуков сумел убедить своего друга Валерия Чкалова, который раньше летал только на истребителях, в необходимости подготовить и выполнить такой исторический перелет, возглавив экипаж. Следующей же весной Чкалов, Байдуков и штурман Александр Беляков обратились с письмом в правительство страны за разрешением "махнуть в Америку". Так как подобный полет ставил бы вопрос престижа страны, Иосиф Сталин рассудил, что сначала необходимо осуществить сверхдальний перелет в пределах Советского Союза.
Экипажу предстояло пройти по маршруту: из Москвы на север к Шпицбергену, затем направиться на восток вдоль северного побережья Земли Франца-Иосифа над архипелагом Северная Земля до Тикси, а оттуда — на юго-восток через Петропавловск-Камчатский до города Николаевск-на-Амуре. Подготовка к этому перелету продолжалась почти год.
Ранним утром 20 июля 1936 года по московскому времени трое отважных летчиков на АНТ-25 во главе с Чкаловым взлетели с подмосковного аэродрома и взяли курс на север. Через 56 часов 20 минут в условиях плохой погоды самолет был приземлен на песок и гальку острова Удд в устье Амура — установлен новый рекорд дальности — 9347 км, признанный Международной авиационной федерацией (ФАИ). После этого Удд переименовали в остров Чкалова, на борт АНТ-25 нанесли надпись: "Сталинский маршрут", которая сохранилась и при перелете до иностранного государства. По возвращении в Щелково экипаж встречал лично вождь. Всем троим присвоили звание Героя Советского Союза. А Валерий Чкалов таким образом приобрел в СССР всенародную известность.
Первый трансарктический
Далее развернулась интенсивная подготовка к следующему перелету — через океан в Америку. Штаб, возглавляемый начальником одного из отделов ЦАГИ Василием Чекаловым, напоминал военный лагерь: непрерывно велись телефонные переговоры, отдавались указания многочисленным представителям заводов, фабрик, научно-исследовательских институтов. Однако прогнозы метеорологов не радовали, да и авария самолета едва не сорвала все планы.
Вскоре после вылета 18 июня 1937 года у самолета Чкалова (как ранее у Леваневского) обнаруживается течь масла из мотора, но назад командир не поворачивает, вскоре утечку удается устранить. В 4:15 утра полярники на станции "Северный полюс — 1" услышали звук мотора пролетающего самолета, о чем сообщили радиограммой в Москву. Когда самолет закончил пролет над самим Северным полюсом, Чкалов, отдыхавший в то время после четырехчасовой вахты, направился к штурману и, как позднее рассказывали члены команды, начал диктовать объемную и эмоциональную правительственную радиограмму. Однако Александр Беляков превратил это послание в лаконичный текст из 22 слов.
"Москва, Кремль, Сталину.
Полюс позади. Идем над полюсом неприступности. Полны желанием выполнить Ваше задание. Экипаж чувствует себя хорошо. Привет.
Чкалов, Байдуков, Беляков".
Испытания поджидали экипаж и на заключительном отрезке маршрута: при полете в густой облачности на высоте 2 тыс. м началось сильное обледенение самолета. Вернувшийся к штурвалу Валерий Чкалов, пытаясь избавиться ото льда, поднялся на 3 тыс. м, а затем достиг и 4,25 тыс. м. Но на такой высоте необходимо обеспечивать экипаж кислородом, а его запасов на борту хватало всего на девять часов. Тут Чкалов еще и обнаружил, что расход топлива превышал расчетный — могла возникнуть нехватка горючего примерно на два часа полета. В связи с этим командир принял решение лететь не в Сан-Франциско, как планировалось, а в Портленд.
Но и эти планы были изменены. Как потом вспоминал Георгий Байдуков, увидев тысячи людей, которые стояли у летной полосы аэродрома в Портленде и махали шляпами, Чкалов сначала очень удивился (мол, откуда они могли знать о прилете?), а затем запретил посадку, приказав следовать на военный аэродром Ванкувера, расположенный севернее.
Полоса военного аэродрома казалась слишком короткой для АНТ-25, у которого для облегчения конструкции сняли тормоза. К тому же сильные дожди накануне привели к раскисанию взлетно-посадочной дорожки. Однако почти полное отсутствие топлива облегчило самолет еще более, и он, управляемый опытной рукой, благополучно приземлился. Последняя запись в бортовом журнале, сделанная Беляковым, когда к машине уже устремились американские военные, гласила: "20 июня 1937 года. 16:20 по гринвичскому среднему времени посадка в Ванкувере. Всего пробыли в воздухе 63 часа 16 минут. Израсходовано горючего 7933 литра, или 5658 килограммов. Остаток горючего 77 килограммов".
В ходе перелетов неоднократно возникали смертельные опасности, и, умея быстро и трезво оценивать обстановку, Валерий Чкалов как настоящий лидер оперативно принимал нужное решение и при этом держался хладнокровно, уверенно, заражая этим окружающих. Благодаря этому члены экипажа не сомневались, что выход может быть найден. Еще одна черта характера Чкалова — способность установить контакт с самыми разными людьми, в различной обстановке. Так, он не знал английского, но американцы словно прекрасно его понимали.
Казалось, теплым приемам, встречам, конференциям не будет конца, но Валерий Чкалов торопился домой.
"Вобрал в себя все прекрасные черты"
12 декабря 1937 года Валерия Чкалова избрали депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР, вскоре ему также присвоили высокое воинское звание — комбриг (соответствовало званию бригадного генерала в вооруженных силах других стран). Встречаясь с избирателями, организовывая спортивные соревнования в разных регионах страны, он все же скучал без любимого дела — испытательной летной работы.
В конце 1938 года состоялся первый полет нового истребителя Николая Поликарпова И-180 и последний для Валерия Чкалова — 15 декабря летчик погиб. Причиной стала остановка двигателя: в тот день мороз достигал 24 градусов, при снижении на малых оборотах двигатель переохладился, а при попытке увеличить режим заглох. Чкалов совсем немного не дотянул до взлетно-посадочной полосы.