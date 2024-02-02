"Храбрейший из храбрых": как Валерий Чкалов на американский военный аэродром слетал

Дмитрий Хазанов — об одном из самых известных советских летчиков, а также сверхдальнем полете из СССР в Америку

2 февраля 1904 года родился летчик-испытатель Валерий Чкалов, экипаж под командованием которого в 1937-ом впервые выполнил беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс и приземлился на американском аэродроме. Значение этого факта трудно переоценить как с точки зрения летного дела, так и по политическому весу. Ведь после Октябрьской революции США отказались признать советское правительство. И хотя под влиянием американских деловых кругов, заинтересованных во взаимовыгодных контактах с СССР, в ноябре 1933 года были установлены дипломатические отношения, значительно вырос торговый оборот, многие влиятельные американские политики по-прежнему крайне негативно относились к социалистической стране.

Самолет Валерия Чкалова после приземления в Ванкувере, 20 июня 1937 года © Алексей Межуев/ ТАСС

Однако американцы сумели оценить мужество советских летчиков-первопроходцев. Америка встречала экипаж самолета АНТ-25 как героев — в Нью-Йорке летчикам устроили торжественную встречу на улицах города. Вместо запланированной 15-минутной беседы президент США Франклин Рузвельт общался с советским экипажем 1 час 40 минут, эту встречу широко освещала вся американская пресса.

Совершенный русскими подвиг — чудо умения и закалки. Препятствия на пути были велики, риск невероятный, естественные трудности ужасающие. Только воображение может предвидеть практические результаты этого полета. Пока же это поразительный показатель русского мужества и изобретательности, а также знаменательная демонстрация возможностей дальних полетов Detroit Free Press, июль 1937 года

"Обращает на себя внимание"

Командир этого экипажа Валерий Чкалов родился 120 лет назад в селе Василёво Нижегородской губернии в семье котельщика. Мать скончалась, когда мальчику было всего шесть лет, и его воспитанием занималась мачеха. С детства парень выделялся отличной памятью и хорошими математическими способностями, но получить образование ему не удалось — с 14 лет подросток работал с отцом подручным молотобойца, а с началом навигации — кочегаром на небольших судах на Волге. В 1919 году Валерий Чкалов впервые увидел аэроплан и, загоревшись мечтой об авиации, сумел все же уехать в Нижний Новгород.

Он умел ставить перед собой непростые задачи и добиваться их решения. Многие молодые люди тогда (да и сейчас) мечтали связать свою жизнь с таинственной и стремительно развивавшейся авиацией, но именно Чкалов в возрасте 17 лет получил направление в Теоретическую авиашколу РККА, находящуюся в Егорьевске, а затем был направлен на дальнейшую учебу в Борисоглебск — во 2-ю военную школу летчиков Красного воздушного флота. Там он и совершил свой первый самостоятельный полет на учебном самолете "Авро-504к".

Чкалов являет пример осмысленного и внимательного летчика; который при прохождении летной программы был осмотрителен, дисциплинирован... Чкалов с первых полетов обращает на себя внимание высокой успеваемостью по полетной программе, уверенностью движений, спокойствием во время полетов и осмотрительностью. Он быстро соображает и действует с энергией и решительностью, раскрывает причины своих ошибок и удачно их исправляет. Хорошо чувствует самолет и скорость полета. Полагаю, что ему более всего подходит быть военным летчиком Из аттестации, выданной после окончания Борисоглебской школы военных летчиков в октябре 1923 года

Бунтарство во благо

Служба тем самым военным летчиком однако не проходила для Чкалова просто. Молодой человек не раз проявлял недисциплинированность, часто совершал рискованные полеты, за что получал взыскания, а однажды даже провел в заключении шесть месяцев по приговору военного трибунала. Случались у него и аварии, в связи с чем в конце 1928 года Валерия Чкалова уволили из армии.

Дело было не в позерстве и ухарстве. Чкалов уже тогда не сомневался, что воздушные бои будут вестись не только на больших высотах, но и вблизи земли. Он считал, что необходимо научиться действовать скрытно, используя все маскирующие особенности местности, энергично маневрировать в разных плоскостях. А значит, нужно было коренным образом менять наставления по полетам и тактике, поскольку старые документы подобной техники не предусматривали.

Валерий Чкалов © А. Штернберг/ ТАСС

Спустя два года Чкалова восстановили в РККА и направили в Научно-испытательный институт ВВС. Работа там пришлась ему по душе: за следующие два года он выполнил более 800 испытательных полетов, освоив технику пилотирования 30 типов самолетов, дал путевку в жизнь новому биплану И-15 и моноплану И-16 конструкции Николая Поликарпова.

Во время демонстрационного полета над Центральным аэродромом им. М.В. Фрунзе 2 мая 1935 года Валерий Чкалов своим летным мастерством покорил сердца многих членов советского руководства, включая самого Иосифа Сталина и наркома обороны Климента Ворошилова — кроме прочего, он выполнил изобретенные им же фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор и замедленную бочку. Через два дня летчика-испытателя удостоили высшей награды страны — ордена Ленина.

Борьба за рекорды

Накануне Второй мировой войны авиация развивалась особенно бурными темпами. При этом не прекращалось соперничество авиаторов разных стран за рекорды: летать быстрее других, выше и дальше. Не хотел отставать и Советский Союз. Важным шагом в борьбе за наивысшие достижения в дальности полетов стала разработка бригадой Павла Сухого под общим руководством Андрея Туполева одномоторного трехместного моноплана АНТ-25. Аппарат обладал рядом уникальных для своего времени особенностей: очень большим относительным удлинением крыла и плоскостями, обтянутыми специальной тканью для снижения индуктивного сопротивления. Опытная машина впервые взлетела 22 июня 1933 года под управлением летчика Михаила Громова, а затем она (и самолет-дублер) длительное время дорабатывалась, чтобы суметь пролететь 13 тыс. км без остановок.

Самолет АНТ-25 © Sovfoto/ Universal Images Group via Getty Images

Первым предпринял попытку достичь из Москвы Сан-Франциско через Северный полюс на АНТ-25 в августе 1935 года Герой Советского Союза Сигизмунд Леваневский, но она закончилась неудачно. Немногим позднее летчик-испытатель Георгий Байдуков сумел убедить своего друга Валерия Чкалова, который раньше летал только на истребителях, в необходимости подготовить и выполнить такой исторический перелет, возглавив экипаж. Следующей же весной Чкалов, Байдуков и штурман Александр Беляков обратились с письмом в правительство страны за разрешением "махнуть в Америку". Так как подобный полет ставил бы вопрос престижа страны, Иосиф Сталин рассудил, что сначала необходимо осуществить сверхдальний перелет в пределах Советского Союза.

Экипажу предстояло пройти по маршруту: из Москвы на север к Шпицбергену, затем направиться на восток вдоль северного побережья Земли Франца-Иосифа над архипелагом Северная Земля до Тикси, а оттуда — на юго-восток через Петропавловск-Камчатский до города Николаевск-на-Амуре. Подготовка к этому перелету продолжалась почти год.

Самолет АНТ-25 Чкалова, Байдукова и Белякова после посадки на острове Удд, 23 июля 1936 года © Виктор Темин/ ТАСС

Ранним утром 20 июля 1936 года по московскому времени трое отважных летчиков на АНТ-25 во главе с Чкаловым взлетели с подмосковного аэродрома и взяли курс на север. Через 56 часов 20 минут в условиях плохой погоды самолет был приземлен на песок и гальку острова Удд в устье Амура — установлен новый рекорд дальности — 9347 км, признанный Международной авиационной федерацией (ФАИ). После этого Удд переименовали в остров Чкалова, на борт АНТ-25 нанесли надпись: "Сталинский маршрут", которая сохранилась и при перелете до иностранного государства. По возвращении в Щелково экипаж встречал лично вождь. Всем троим присвоили звание Героя Советского Союза. А Валерий Чкалов таким образом приобрел в СССР всенародную известность.

Первый трансарктический

Далее развернулась интенсивная подготовка к следующему перелету — через океан в Америку. Штаб, возглавляемый начальником одного из отделов ЦАГИ Василием Чекаловым, напоминал военный лагерь: непрерывно велись телефонные переговоры, отдавались указания многочисленным представителям заводов, фабрик, научно-исследовательских институтов. Однако прогнозы метеорологов не радовали, да и авария самолета едва не сорвала все планы.

Вскоре после вылета 18 июня 1937 года у самолета Чкалова (как ранее у Леваневского) обнаруживается течь масла из мотора, но назад командир не поворачивает, вскоре утечку удается устранить. В 4:15 утра полярники на станции "Северный полюс — 1" услышали звук мотора пролетающего самолета, о чем сообщили радиограммой в Москву. Когда самолет закончил пролет над самим Северным полюсом, Чкалов, отдыхавший в то время после четырехчасовой вахты, направился к штурману и, как позднее рассказывали члены команды, начал диктовать объемную и эмоциональную правительственную радиограмму. Однако Александр Беляков превратил это послание в лаконичный текст из 22 слов.

"Москва, Кремль, Сталину.

Полюс позади. Идем над полюсом неприступности. Полны желанием выполнить Ваше задание. Экипаж чувствует себя хорошо. Привет.

Чкалов, Байдуков, Беляков".

Испытания поджидали экипаж и на заключительном отрезке маршрута: при полете в густой облачности на высоте 2 тыс. м началось сильное обледенение самолета. Вернувшийся к штурвалу Валерий Чкалов, пытаясь избавиться ото льда, поднялся на 3 тыс. м, а затем достиг и 4,25 тыс. м. Но на такой высоте необходимо обеспечивать экипаж кислородом, а его запасов на борту хватало всего на девять часов. Тут Чкалов еще и обнаружил, что расход топлива превышал расчетный — могла возникнуть нехватка горючего примерно на два часа полета. В связи с этим командир принял решение лететь не в Сан-Франциско, как планировалось, а в Портленд.

Но и эти планы были изменены. Как потом вспоминал Георгий Байдуков, увидев тысячи людей, которые стояли у летной полосы аэродрома в Портленде и махали шляпами, Чкалов сначала очень удивился (мол, откуда они могли знать о прилете?), а затем запретил посадку, приказав следовать на военный аэродром Ванкувера, расположенный севернее.

Ягор! [Байдуков — прим. ТАСС] Не надо садиться сюда! Распотрошат самолет на сувениры... Пойдем на другой берег!

Полоса военного аэродрома казалась слишком короткой для АНТ-25, у которого для облегчения конструкции сняли тормоза. К тому же сильные дожди накануне привели к раскисанию взлетно-посадочной дорожки. Однако почти полное отсутствие топлива облегчило самолет еще более, и он, управляемый опытной рукой, благополучно приземлился. Последняя запись в бортовом журнале, сделанная Беляковым, когда к машине уже устремились американские военные, гласила: "20 июня 1937 года. 16:20 по гринвичскому среднему времени посадка в Ванкувере. Всего пробыли в воздухе 63 часа 16 минут. Израсходовано горючего 7933 литра, или 5658 килограммов. Остаток горючего 77 килограммов".

В ходе перелетов неоднократно возникали смертельные опасности, и, умея быстро и трезво оценивать обстановку, Валерий Чкалов как настоящий лидер оперативно принимал нужное решение и при этом держался хладнокровно, уверенно, заражая этим окружающих. Благодаря этому члены экипажа не сомневались, что выход может быть найден. Еще одна черта характера Чкалова — способность установить контакт с самыми разными людьми, в различной обстановке. Так, он не знал английского, но американцы словно прекрасно его понимали.

Георгий Байдуков, Валерий Чкалов, посол СССР в США Александр Трояновский и Александр Беляков во время торжественной встречи в Вашингтоне, 27 июня 1937 года © AP Photo/ Robert Clover

Казалось, теплым приемам, встречам, конференциям не будет конца, но Валерий Чкалов торопился домой.

Я учился там же, где учились все наши ребята в давно прошедшие дни. Настоящей школой были гражданская война, революция, а также партия большевиков. Это была школа второй ступени. Хорошая школа, смею вас уверить. Обязательно напишите, что летному делу был обучен Михаилом Громовым, асом советских летчиков Из ответов Валерия Чкалова репортеру газеты Daily Herald на борту лайнера "Нормандия" при возвращении из США в Европу

"Вобрал в себя все прекрасные черты"

12 декабря 1937 года Валерия Чкалова избрали депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР, вскоре ему также присвоили высокое воинское звание — комбриг (соответствовало званию бригадного генерала в вооруженных силах других стран). Встречаясь с избирателями, организовывая спортивные соревнования в разных регионах страны, он все же скучал без любимого дела — испытательной летной работы.

В конце 1938 года состоялся первый полет нового истребителя Николая Поликарпова И-180 и последний для Валерия Чкалова — 15 декабря летчик погиб. Причиной стала остановка двигателя: в тот день мороз достигал 24 градусов, при снижении на малых оборотах двигатель переохладился, а при попытке увеличить режим заглох. Чкалов совсем немного не дотянул до взлетно-посадочной полосы.