Воскрешение Лулы да Силвы: каких шагов ждать от "новой Бразилии" во внешней политике

Андрей Улинкин — о перспективах сотрудничества правительства Бразилии под руководством социалиста с РФ, КНР, США и европейскими странами

Не успел председатель Высшего избирательного суда Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) Алешандри ди Морайс официально провозгласить Луиса Инасиу Лулу да Силву победителем воскресных президентских выборов, как социалисту начали поступать многочисленные поздравления со всех концов света. Один из основателей и бессменных лидеров Партии трудящихся не нуждается в представлении за рубежом, где его узнали задолго до того, как он в 2003 году впервые стал президентом Бразилии.

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва © AP Photo/ Andre Penner

В своей программной речи перед сторонниками, после того как, согласно подсчетам местного ЦИК, у его конкурента — пока действующего главы государства Жаира Болсонару — не осталось математических шансов наверстать отставание, 77-летний политик вспомнил, что его "почти похоронили заживо", сравнив свое триумфальное возвращение в большую политику с "воскрешением". Реакция соседних стран и представителей западного блока дает основания предполагать, что там возвращение социалиста к власти после почти четырех лет правления консерваторов восприняли в схожем ключе. И словно в ответ на поступавшие с первых минут поздравления, политик, третий президентский срок которого должен начаться 1 января 2023 года, посчитал необходимым уже в первом выступлении обозначить основные направления внешнего курса.

"Мир соскучился по Бразилии"

"В ходе поездок за рубеж и в недавних контактах с лидерами разных стран я чаще всего слышал слова о том, что мир соскучился по Бразилии. Той Бразилии, что разговаривала на равных с самыми богатыми и могущественными странами и в то же время вносила вклад в развитие самых бедных государств", — заявил Лула да Силва, напоминая о временах своего президентства.

В частности, он упомянул оказанную в прошлом помощь африканским государствам, куда направлялись инвестиции и передавались бразильские технологии. Отметил политик и роль Бразилии в формировании и укреплении интеграционных форматов регионального и глобального значения, таких как Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Южноамериканский союз наций (УНАСУР), Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), Группа двадцати и БРИКС.

Сегодня мы говорим миру, что Бразилия возвращается. Что Бразилия слишком велика для этой грустной роли мирового изгоя Луис Инасиу Лула да Силва

Как полагает политолог Борис Заболоцкий, ожидать от Лулы да Силвы ремейка дипломатического триумфа Бразилии не следует. "Мир уже не тот, что был, когда Лула возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах, да и самому ему придется идти на большие уступки, чтобы обеспечить стабильность власти", — говорит он, отмечая, что лидер Партии трудящихся будет вынужден отказаться от попыток вернуть былой статус Бразилии как безоговорочного регионального лидера в пользу внутренней политики.

Стоящие перед Бразилией вызовы и экономические проблемы наряду с тем фактом, что большинство в парламенте займет оппозиция, заставят Лулу искать поддержки и инвестиций за рубежом. Это может привести к росту вмешательства США и ЕС во внешнюю политику страны и торможению участия Бразилиа в объединениях, пытающихся оспорить неолиберальные западные структуры мирового управления Борис Заболоцкий

Он поясняет, что именно в таком качестве в период нахождения у власти в Бразилии Партии трудящихся рассматривали БРИКС. При Болсонару, по мнению эксперта, этот формат потерял былую значимость для Бразилии, превратившись в механизм прежде всего торгового взаимодействия.

Восстановить доверие

Главной задачей бразильской дипломатии на предстоящие четыре года Лула да Силва назвал "восстановление доверия, обеспечение предсказуемости и стабильности" для привлечения международных инвесторов. При этом политик заранее настраивает будущих партнеров на "отказ от извлечения мгновенной хищнической прибыли" в пользу "восстановления экономического роста, социально ориентированных практик и экологической устойчивости".

К слову, бразильская фондовая биржа отреагировала ростом на избрание социалиста. Ее основной индекс Ibovespa к моменту закрытия торгов в понедельник вырос на 1,31%, до 116 037 пунктов, полностью отыграв некоторое падение первых минут утренней торговой сессии, сменившееся столь же бурным отскоком с последующей корректировкой и стабилизацией. На этом фоне биржевой курс бразильского реала к доллару США укрепился на 2,55%, достигнув отметки 5,16 реала за $1.

Больше чем сырьевой придаток

По мнению избранного будущего бразильского лидера, текущее состояние международных торговых отношений является недостаточно справедливым. В этом контексте он упоминает США и ЕС, партнерство с которыми предлагает "восстанавливать на новом фундаменте".

Нас не интересуют торговые соглашения, обрекающие нашу страну на роль вечного экспортера сырья и ресурсов Луис Инасиу Лула да Силва

"Мы проведем реиндустриализацию Бразилии, будем инвестировать в "зеленую" и цифровую экономику, поддерживать изобретательность наших предпринимателей", — пообещал Лула, заявив о желании превратить Бразилию в "экспортера знаний".

Как полагает Оливер Штункел из экспертно-аналитического центра "Фонд Жетулиу Варгаса" (FGV), при президенте-социалисте значительно повысятся шансы на ратификацию экономического соглашения между Южноамериканским общим рынком и Евросоюзом (МЕРКОСУР — ЕС), а также на принятие Бразилии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Звонки наперегонки

Между тем первые контакты лидера Партии трудящихся с президентом США Джо Байденом и рядом лидеров европейского континента состоялись уже на следующий день после его избрания. Так, пресс-служба Белого дома по итогам контактов хозяина Овального кабинета с Лулой да Силвой охарактеризовала американо-бразильские отношения как "прочные" и сообщила о договоренности двух лидеров о продолжении партнерства для "противостояния общим вызовам, в том числе с целью борьбы с изменением климата, поддержания продовольственной безопасности, продвижения инклюзивности и демократии, а также регулирования региональной миграции".

Ранее в том, что в Вашингтоне рассматривали более желательным приход к власти именно Лулы, признался бывший посол США в Бразилии (2009–2014) и замглавы Госдепа Томас Шэннон.

Президента Лулу хорошо знают во властных кругах США — как республиканцы, так и демократы. У США были очень продуктивные отношения [с Бразилией] во время его президентства Томас Шэннон из интервью бразильской газете Valor Econômico

"Будут и разногласия, и временами несовпадение интересов двух стран. Но в целом у нас общая приверженность демократии и правам человека. И это создает основу для более широкого диалога о нашем стратегическом партнерстве", — пояснил Шэннон.

Своего восторга в связи с избранием Лулы да Силвы не скрывает и президент Франции Эмманюэль Макрон, назвавший победу социалиста "замечательным событием". "Я с нетерпением ждал этого момента, чтобы возобновить стратегическое партнерство на уровне, который отвечает нашей истории и проблемам, с которыми мы сталкиваемся", — сказал Макрон в ходе телефонного разговора с будущим бразильским коллегой. Как сообщили в Елисейском дворце, приоритетным направлением французско-бразильских отношений также станет "защита климата и биоразнообразия".

В атмосфере глобального потепления

Избрание Лулы да Силвы, несомненно, станет началом оттепели в отношениях Бразилиа с экоцентристами (не путать с эго-). Оно явно греет душу преимущественно европейских и североамериканских политиков, с которыми у Болсонару отношения складывались, мягко говоря, "прохладные". Судя по поздравлениям представителей Запада, климатическую повестку диктуют Бразилии также из Берлина, Брюсселя, Лиссабона, Лондона, Мадрида и Оттавы.

Кроме того, Лулу да Силву уже пригласили на предстоящую 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе в ноябре этого года. Как уточнил экс-глава МИД и Минобороны Бразилии Селсу Аморим, климатические вопросы затрагивались в ходе состоявшихся в понедельник контактов Лулы да Силвы более чем с 20 главами государств и генсеком ООН. По словам дипломата, будущий бразильский лидер заинтересован в личном участии в египетской конференции.

Сам же Лула да Силва в воскресном выступлении рассказал о том, в чем не заинтересован в контексте международной экологической повестки.

Нам не нужна война за окружающую среду, но мы готовы защитить ее от любой угрозы Луис Инасиу Лула да Силва

По его словам, страна преисполнена решимости вернуть себе лидирующую роль в вопросах противодействия изменениям климата, встать на охрану естественной природной среды, "в первую очередь Амазонских лесов". Политик напомнил, что в бытность президентом он и его администрация смогли сократить на 80% незаконную вырубку леса в этом регионе. "Теперь будем бороться за нулевую вырубку в Амазонии. Бразилии и планете нужна живая Амазония. Дерево в вертикальном положении стоит больше, чем тонны древесины, заготовленной незаконно теми, кто думает лишь о легкой прибыли ценой разрушения жизни на Земле", — объявил он. По мнению Лулы да Силвы, будущие власти приветствовали бы такие форматы международного сотрудничества в регионе, как "инвестиции или научные исследования". "Но исключительно при руководящей роли Бразилии, мы никогда не откажемся от нашего суверенитета", — подчеркнул политик.

Уже на следующий день после того, как социалист пообещал возобновить работу надзорных и мониторинговых служб в Амазонии для борьбы с незаконной экономической деятельностью в регионе, стало известно о том, что Норвегия планирует возобновить финансирование Фонда Амазонии, прерванное из-за разногласий с правительством Болсонару по вопросу о том, кто и как должен распределять выделяемые организации ресурсы. Министр окружающей среды королевства Эспен Барт Эйде в интервью AFP назвал Бразилию "глобальным партнером" и выразил желание обсудить "шаги, необходимые для возобновления работы Фонда Амазонии вместе с будущим бразильским правительством и Германией".

Экологический картель

Понимая актуальность экологической повестки в геополитическом плане и тот факт, что "представители мира торговли будут спрашивать с Бразилии", Лула да Силва в одном из своих предвыборных интервью указывал на необходимость объединения с одной стороны стран региона, на территории которых расположены дождевые леса, и с другой стороны экономически развитых государств в некий консорциум "для обсуждения единого подхода к защите наших лесов, заботе о них наряду с вопросами углеродных кредитов, о которых так много говорят в мире". "Может быть, мы сможем взять на себя обязательства по заботе о лесах, а они возьмут на себя обязательства по привлечению денег на то, чтобы мы могли заботиться о нашем народе", — заявил Лула да Силва, вновь выступив с инициативой по включению в этот диалог других стран, на территории которых также находятся аналогичные лесные массивы. Сам он упомянул Демократическую Республику Конго, а координаторы его кампании также называли среди возможных партнеров Индонезию. Как представляется, в случае избрания Лулы да Силвы бразильская дипломатия может попытаться реанимировать нереализованную в 2012 году инициативу сотрудничества этих государств в области защиты лесов. "Мы можем вести переговоры с Конго, где много лесов, можем вести переговоры с другими странами, чтобы создать международный фронт тех, у кого есть леса, есть вода", — сказал лидер социалистов.

Дивный новый мир

Лула да Силва не мог не упомянуть другую весьма популярную в международных кругах тему построения нового глобального управления. В частности, он подчеркнул необходимость расширения состава участников Совета Безопасности ООН и отказа от права вето, которое, по его мнению, "мешает равновесию между государствами".

Как отмечает политолог Леонарду Пас Невес из бразильского экспертно-аналитического центра FGV, социалист обладает панорамной картиной международной жизни, о чем свидетельствует его внешняя политика 2003–2010 годов.

Он старался сохранять независимость от Вашингтона и Пекина, при этом оставаясь привлекательным для обоих. Частично такая автономия достигалась за счет партнерств иного рода, как, например, формат БРИКС или сотрудничество со странами Африки или Юго-Восточной Азии Леонарду Пас Невес

"Как следствие, это предполагает не то чтобы революцию, но определенный пересмотр международной системы, в особенности в том, что касается финансов, Международного валютного фонда и Всемирного банка", — указывает Невес.

Крадущийся тигр, затаившийся Кальмар

В своих предвыборных выступлениях Лула (эта кличка профсоюзных времен, ставшая впоследствии официальной частью его фамилии, переводится с португальского языка как "кальмар", а эмодзи с изображением этого морского животного активно использовались в его соцсетях в ходе предвыборной кампании) избегал упоминаний Китая. Пекин между тем, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, в прошлом году не только восстановил объем своих вложений в Бразилию до предпандемийного уровня, доведя их до максимума с 2017 года, но и повысил свою инвестиционную активность в сфере энергетики, информационно-коммуникационных технологий, в том числе и в Амазонском регионе. Как ожидается, в ближайшие годы Поднебесная еще больше нарастит объем своих вливаний в бразильскую экономику.

Эксперт Бразильского центра международных отношений (CEBRI) журналист-международник Талита Фернандес не сомневается в успехе будущего диалога между администрацией Лулы да Силвы и новым руководством Коммунистической партии Китая (КПК). Именно Лула в 2004 году впервые отправился с визитом в азиатскую страну в сопровождении делегации предпринимателей, что помогло наращиванию двусторонней торговли, напоминает она. Позже в том же году бразильский лидер признал КНР рыночной экономикой, что помогло заручиться доверием китайской стороны. В итоге в конце его второго мандата в 2009 году Пекин стал основным торговым партнером Бразилии, чему также способствовал сырьевой бум и ситуация в международной экономике.

Экс-посол южноамериканской республики в Поднебесной Маркус Карамуру (2016–2018), служивший ранее генеральным консулом своей страны в Шанхае (2008–2011), также считает, что повестка китайско-бразильских отношений при Луле будет более насыщенной, чем в последние четыре года.

Китай, как правило, лучше ведет диалог с правительствами, которые придерживаются близких политических взглядов <...> Если правительства были бы идеологически близки, было бы проще, предприниматели были бы более мотивированы Маркус Карамуру

О желательности для страны расширения китайских вливаний говорит и главный советник Лулы да Силвы по международным делам Селсу Аморим. "Инвестиции в энергетику будут очень приветствоваться", — заявил он в одном из интервью, указав на перспективы сотрудничества в сфере солнечной энергетики.

И снова молчание

О перспективах отношений своей будущей администрации с Россией Лула да Силва в победной речи также умолчал. Расценить как предназначавшийся Москве можно было разве что пассаж о "готовности все активнее вовлекаться вновь в борьбу с голодом и неравенством, а также [наращивать] усилия по содействию мира между народами".

Президент России Владимир Путин же накануне охарактеризовал свои отношения "с господином Лулой" как "хорошие".

Мы считаем Бразилию важнейшим нашим партнером в Латинской Америке. Так оно и есть. Мы будем все делать для того, чтобы эти отношения развивались больше Владимир Путин

По мнению Заболоцкого, будущее российско-бразильских отношений будет зависеть в том числе от способности Москвы справляться с западным давлением в отношении Бразилии, а также от "дипломатической неспособности и даже любительского отношения Запада в построении плодотворного диалога с Бразилией".

В целом опрошенные мной профильные эксперты сходятся во мнении, что Лула да Силва будет исходить из прагматических соображений, о чем свидетельствуют в том числе его комментарии о ситуации на Украине, после чего он стал для Киева персоной нон-грата. В начале мая в интервью журналу Time социалист заявил, что Владимир Зеленский, по его мнению, был изначально заинтересован в создании военной ситуации у себя в стране, попутно обвинив Запад в том, что тот играет на амбициях украинского лидера, уделяя ему чрезмерное внимание. Тогда же он раскритиковал американскую политику на Украине, заявив, что Вашингтон намеренно провоцировал текущую обстановку в Восточной Европе, хотя имел возможность избежать этого. По его мнению, Байдену следовало бы "прилететь в Москву для переговоров с Путиным".

Во имя мира, солидарности, братства

Завершая победную речь, будущий бразильский президент заявил о намерении построить "новую Бразилию", подчеркнув важность его страны для мирового сообщества. "Новая Бразилия, которую мы начнем строить с 1 января, представляет интерес не только для бразильского народа, но и для всех, кто работает во имя мира, солидарности и братства", — сказал политик.